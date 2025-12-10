प्रीमियम आर्टिकल

Premium|China Belt and Road Initiative : चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमातून विकसनशील देशांवर कर्जसापळ्याचा विळखा

Chinese foreign policy : चीनच्या ८४७ अब्ज डॉलरच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) अंतर्गत दिलेल्या जाचक कर्जांमुळे विकसनशील देश (उदा. श्रीलंका, पाकिस्तान) कर्जसापळ्यात अडकत असून, या कर्जाच्या डोंगरामुळे भारताच्या शेजारील राष्ट्रांवर चीनचा प्रभाव वाढून भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे.
मधुबन पिंगळे - महाकाय ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३मध्ये ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ची (बीआरआय) घोषणा केली. यामध्ये जगभरात पायाभूत सुविधा उभारणे आणि गुंतवणूक करण्याचे धोरण त्यांनी जाहीर केले होते. यातूनच चीनने अनेक गरीब विशेषतः आशिया व आफ्रिकेतील देशांमध्ये बंदरे, रेल्वे, महामार्ग, पूल, धरणे, पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामांना सुरुवात केली. या प्रकल्पांसाठी चीनच्या बँकांकडून या देशांना कर्जे देण्यात आली आहेत. ‘एड डाटा’ने दिलेल्या माहितीनुसार, १६५ देशांमध्ये १३,४२७ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांचे एकत्रित मूल्य ८४७ अब्ज डॉलर आहे.

