Premium|China Belt and Road Initiative : चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमातून विकसनशील देशांवर कर्जसापळ्याचा विळखा

मधुबन पिंगळे - महाकाय ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३मध्ये ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ची (बीआरआय) घोषणा केली. यामध्ये जगभरात पायाभूत सुविधा उभारणे आणि गुंतवणूक करण्याचे धोरण त्यांनी जाहीर केले होते. यातूनच चीनने अनेक गरीब विशेषतः आशिया व आफ्रिकेतील देशांमध्ये बंदरे, रेल्वे, महामार्ग, पूल, धरणे, पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामांना सुरुवात केली. या प्रकल्पांसाठी चीनच्या बँकांकडून या देशांना कर्जे देण्यात आली आहेत. ‘एड डाटा’ने दिलेल्या माहितीनुसार, १६५ देशांमध्ये १३,४२७ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांचे एकत्रित मूल्य ८४७ अब्ज डॉलर आहे. .जाचक अटी, संदिग्ध कंत्राटआंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठ्यासाठी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत.आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि चिनी बँकांच्या कर्जपुरवठ्यामध्ये मोठा फरक असल्याकडे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक लक्ष वेधतात.आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कर्जाच्या तुलनेत चिनी कर्जांचा व्याजदर कितीतरी जास्त आहे.आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अटी पारदर्शक असतात. या संस्थांच्या सर्व सदस्य देशांना या कर्ज व अटींविषयीची माहिती असते.चिनी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अटी छुप्या असतात; तसेच कर्जाचे कंत्राट चीन व संबंधित देशांपुरताच माहिती असते.चिनी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या अटींमध्ये अचानक कंत्राट रद्द करणे किंवा पूर्ण कर्ज परत करण्यासारख्या जाचक अटी आहेत..Marathi Breaking News: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....श्रीलंकेची दयनीय अवस्थाचीनच्या कर्जसापळ्यामुळे दयनीय अवस्था झालेल्या देशांमध्ये श्रीलंकेचे उदाहरण प्रकर्षाने घ्यावे लागेल. महिंदा राजपक्षे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळामध्ये श्रीलंकेमध्ये महामार्ग, बंदरे, विमानतळे आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या उभारण्यासाठी २००६पासून १३.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यात आले. हंबनटोटा येथे बांधण्यात आलेल्या विमानतळ व बंदरासाठीचे कर्ज श्रीलंका परत करू शकली नाही. त्यामुळे हे बंदर आणि परिसरातील १५ हजार एकरांचा परिसर चीन मर्चंट्स पोर्ट होल्डिंग्ज या कंपनीला ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने द्यावा लागला आहे. हंबनटोटा बंदराचे आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावरील स्थान सामरिक दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनकडून या बंदराचा लष्करी वापर केला जाण्याची भीती कायम व्यक्त करण्यात येते.विकासकामांच्या नावाखाली कर्जाचा डोंगरचीनने २०१०च्या दशकामध्ये रेल्वे, बंदरे, महामार्ग यांसह पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी विकसनशील देशांना कोट्यवधी डॉलरचे कर्ज दिले. या कर्जाचे व्याजदरही अन्य वित्तीय संस्थांच्या तुलनेमध्ये जास्त आहे. त्यामुळे या देशांच्या जीडीपीचा बराच मोठा भाग चीनच्या कर्जपरताव्यामध्ये जात आहे. त्यामुळे, या सर्व देशांवर प्रचंड मोठा दबाव आला आहे. तसेच, या कर्जांमुळे येणाऱ्या काही वर्षांसाठी चीन अन्य कोणताही देश किंवा वित्तीय संस्थांपेक्षा सर्वांत मोठा कर्ज परतावा संकलक असेल, असे ऑस्ट्रेलियाच्या 'लोवी इन्स्टिट्यूट'ने म्हटले आहे..भारताभोवती 'चक्रव्यूह'भारताभोवतीच्या श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, मालदीव, म्यानमार हे देश चीनच्या कर्जसापळ्यामध्ये अडकले आहेत. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून चीनने ६६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या पाकिस्तानवर या कर्जाचा मोठा बोझा पडला आहे. म्यानमार सध्या गृहयुद्धामध्ये होरपळला जात आहे. सीमावर्ती प्रांतातील गुंतवणूक शाबूत ठेवण्यासाठी चीनने या संघर्षातील बंडखोर गटांना मदत केल्याचे सांगण्यात येते. मालदीवमधील राजकारणही चीनची गुंतवणूक या मुद्द्याभोवती फिरत आहे..विकसनशील, गरीब देशांना वित्तपुरवठाजागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, विकसनशील देशांना द्वीपक्षीय कर्जपुरवठ्यामध्ये चीनचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के आहे. गरीब देशांच्या कर्जामध्ये चीनचा वाटा २५ टक्के आहे.उपलब्ध माहितीनुसार, १२० विकसनशील देशांपैकी ५४ देशांनी चीनकडून कर्ज घेतले आहे. गरीब देशांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या 'पॅरिस क्लब' या गटालाही चीनने मागे टाकले आहे.आफ्रिका खंडातील देशांबरोबरच दक्षिण आशिया, मध्य आशिया, आग्नेय आशिया, पॅसिफिक महासागरांमधील बेटे अशा देशांना चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली आहेत. तर, 'पॅरिस क्लब'कडून पूर्व युरोप, मध्य अमेरिका आणि पश्चिम आशिया या देशांना सर्वाधिक कर्ज देण्यात आले आहे.द्वीपक्षीय कर्जाचा विचार केला, तर ५३ देशांचा सर्वांत मोठा कर्जदार देश चीन आहे. तर, ७५ टक्के विकसनशील देशांच्या कर्जदार देशांच्या यादीमध्ये चीनचे स्थान पहिल्या पाचमध्ये आहे..पाकिस्तानची मान कर्जजाळ्यातभारताचा शेजारी आणि कट्टर शत्रू असलेला पाकिस्तानही या कर्जसापळ्यात पुरता अडकला असून, तो चीनच्या पूर्ण कह्यात गेला आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी चीन मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून असून, त्याला पर्याय शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा पर्याय तयार करताना, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर उभे करण्यास सुरुवात केली. हा ६६ अब्ज डॉलरचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, बलुचिस्तानातील ग्वादार बंदरापासून चीनच्या शिनशियांग प्रांतापर्यंत हा कॉरिडॉर विकसित होणार आहे. या प्रकल्पांसह अन्य कामांसाठीही पाकिस्तानने अब्जावधी डॉलरची कर्जे घेतली आहेत. एका आकडेवारीनुसार, २०२२मध्ये पाकिस्तानवर चीनचे २६.६ अब्ज डॉलरचे कर्ज होते. ते कोणत्याही देशावरील चीनच्या कर्जापेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे ही कर्जे सवलतीच्या दरात नसून, त्यावर वार्षिक ३.७ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारण्यात येते. त्यामुळे या कर्जांच्या परताव्याचा मोठा ताण पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आला आहे. काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असून, त्यामध्ये चीनच्या कर्जांचाही मोठा वाटा आहे, हे विसरता येत नाही. कर्जाच्या या दबावामुळे चीनकडून पाकिस्तानला सोयीप्रमाणे भारताविरोधात वापरून घेतले जाण्याचा धोका कायम राहतो. 