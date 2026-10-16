Premium|Circadian Rhythm and Biological Clock : शरीराचे अदृश्य घड्याळ... सर्केडियन रिदम

डॉ. दिलीप निकममोबाईल स्क्रीनवरील एकामागून एक येणाऱ्या १५ सेकंदांच्या रील्समध्ये आपल्या आयुष्याचा मोक्ष शोधणाऱ्या आजच्या पिढीकडे वेळेची इतकी श्रीमंती आहे, की रात्री बारा किंवा पहाटेचे तीन वाजले तरी मोबाईल हातातून सुटत नाही... पण मन स्वतःला सांगत राहते, की आता ही शेवटची फक्त पाच मिनिटे बघतो आणि लगेच झोपतो. हाताचा अंगठा मात्र बंडखोरी करून एका रील्सकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे घेऊन जात राहतो आणि भिंतीवरील घड्याळाचे काटे रात्र उलटून गेल्याची साक्ष देत राहतात. पहाटे केव्हा तरी थकून डुलकी लागताच सकाळची पक्ष्यांची किलबिलाट व घरकामाची लगबग सुरू होते. कुणाला कामावर जाण्याची घाई असल्याने झोप पूर्ण होत नाही. ‘टाइम इज मनी’ म्हणत जग घड्याळाच्या काट्यावर चालते. या सर्वात आपण विसरतो, की आपल्या शरीरातही एक अदृश्य घड्याळ सतत चालू असते. ते ठरवते की झोप कधी यावी, भूक कधी लागावी, शरीराचे तापमान कधी वाढावे, हार्मोन्स कधी स्रवावेत आणि पेशींनी दुरुस्तीची कामे कधी करावीत. या सर्व गीष्टींचे नियोजन हे घड्याळ करते. या साधारण २४ तासांच्या जैविक लयीला ‘सर्केडियन रिदम’ म्हणतात.मेंदूतील छोटासा ‘टाइमकीपर’मेंदूतील हायपोथॅलॅमस भागात असलेला सुप्राकायाझ्मॅटिक न्यूक्लियस हा पेशींचा लहानसा समूह शरीराच्या मुख्य घड्याळाप्रमाणे काम करतो. नाव मोठे असले तरी त्याचे प्रमुख काम साधे आहे - डोळ्यांतून मिळणाऱ्या प्रकाशाच्या माहितीनुसार शरीराला दिवस आणि रात्र यांमधील फरक ओळखून देणे.सकाळचा नैसर्गिक प्रकाश मेंदूला ‘दिवस सुरू झाला’ असा संदेश देतो. त्यामुळे पेशींची जागरूकता वाढते आणि शरीर दिवसातील कामांसाठी सज्ज होते. संध्याकाळी अंधार पडल्यावर मेलाटोनिन या हार्मोनचा स्राव वाढू लागतो आणि शरीर झोपेची तयारी करते, मात्र रात्री उशिरापर्यंत तेजस्वी दिवे, मोबाईल, टीव्ही आणि संगणकाचा प्रकाश सुरू राहिला, तर मेंदूला अजूनही दिवस असल्याचा भास होऊ शकतो. केवळ मोबाईलचा प्रकाश हा एकमेव दोषी नाही, तर त्यावरील उत्तेजक मजकूर, सोशल मीडिया आणि सतत येणाऱ्या सूचना यामुळे मेंदू तल्लख राहून झोप आणखी पुढे ढकलतो. शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी आणि योग्य प्रकारे कार्य करण्यासाठी झोप अत्यंत आवश्यक आहे. झोपेमुळे ऊर्जा परत मिळते, स्नायूंची झीज भरून निघते आणि मेंदूचे कार्य सुधारते, ज्यामुळे स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढते. तसेच, पुरेशा झोपेमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि हृदयविकार, ताणतणाव यांसारख्या आजारांचा धोका कमी होतो. त्यामुळे शरीर व मन ताजेतवाने ठेवण्यासाठी किमान सात ते आठ तास झोप गरजेची असते..प्रत्येक अवयवाचे स्वतंत्र घड्याळ‘सर्केडियन रिदम’ नियंत्रित करणारे मुख्य घड्याळ मेंदूत असले, तरी यकृत, स्वादुपिंड, हृदय, स्नायू आणि आतड्यांमधील पेशींमध्येही स्वतःची छोटी घड्याळे असतात. एखाद्या मोठ्या कार्यालयाचे मुख्यालय आणि त्याच्या विविध शाखा जसे एकमेकांच्या समन्वयाने काम करतात, तसे हे घड्याळांचे जाळे कार्यरत असते. या शाखांना प्रकाशाबरोबरच अन्नाची वेळ, शारीरिक हालचाल आणि झोपेचे वेळापत्रक यांच्याकडूनही संकेत मिळतात. त्यामुळे शरीरातील विविध प्रक्रिया एका विशिष्ट लयीत सुरू राहतात. समजा, मुख्य घड्याळ रात्रीची सूचना देत असताना आपण मध्यरात्री भरपेट जेवलो, तर मेंदू ‘आता विश्रांतीची वेळ’ असे सांगत असतो. पण यकृत आणि स्वादुपिंडाला अचानक ओव्हरटाइम करावा लागून ही लय बिघडू शकते. अर्थात, एखाद्या दिवशी उशिरा जेवल्याने लगेच मोठा आजार होईल, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. मात्र, नियमितपणे रोज उशिरा झोपणे, नाश्ता टाळणे, दिवसभर अनियमितवेळी खाणे आणि रात्री जड जेवण करणे यामुळे शरीरातील विविध घड्याळांमध्ये विसंवाद निर्माण होऊ शकतो आणि यालाच ‘सर्केडियन मिसअलाइनमेंट’ असे म्हणतात.जे खातो तेवढेच ‘केव्हा खातो’ हेही महत्त्वाचे!आहाराचा आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करताना आपण कॅलरी, साखर, चरबी आणि प्रथिने मोजतो; परंतु आता काय खातो? या प्रश्नाइतकेच केव्हा आणि किती वेळा खातो, हेदेखील महत्त्वाचे असते. हे उकलण्यासाठी ‘क्रोनोन्यूट्रिशन’ या क्षेत्रात जेवणाच्या वेळेचाही अभ्यास केला जात आहे. एकंदरीत दिवसा शरीर अन्न हाताळण्यासाठी तुलनेने अधिक तयार असते. रात्री उशिरा मोठे जेवण घेतल्यास रक्तातील साखर आणि चरबी नियंत्रित करण्याची प्रतिक्रिया वेगळी असू शकते. त्यामुळे सतत रात्री खाणे किंवा खाण्याच्या वेळा अनियमित असणे यांचा वजनवाढ, इन्सुलिन रेजिस्टन्स आणि चयापचयाच्या विकारांशी संबंध आढळून आलेला आहे. याचा अर्थ सूर्यास्तानंतर अन्नाचा एक कणही खाऊ नये, असा नाही. प्रत्येकाची कामाची वेळ, आरोग्य आणि औषधे वेगवेगळी असतात. त्यामुळे शक्यतो जेवणाच्या वेळांत नियमितता ठेवा, दिवसातील बहुतांश अन्न जागृत आणि सक्रिय काळात घ्या अन् झोपण्यापूर्वी अतिजड भोजन टाळा..Premium| Rented Children in China : चीनमध्ये वाढतेय Alone Economy चक्क मुलं सुद्धा मिळतात भाड्याने!.रात्रपाळी : शरीर आणि व्यवसायातील संघर्षडॉक्टर, परिचारिका, पोलिस, सुरक्षा रक्षक, वाहनचालक, कारखान्यातील कर्मचारी आणि विमानसेवेतील कामगारांना रात्रपाळी टाळता येत नाही. बाकीचे झोपलेले असताना ही माणसे जागे राहून समाजासाठी झटत असतात. त्यामुळे त्यांना ‘लवकर झोपा’ असा सल्ला देणे सहज आहे; परंतु प्रत्यक्षात तो नेहमी शक्य नसतो.रात्रपाळीत शरीराचे घड्याळ झोपेचा संदेश देत असताना काम करावे लागते आणि दिवसाचा प्रकाश जागे होण्याचा संकेत देत असताना झोपण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. परिणामी झोप कमी किंवा तुटक होणे, थकवा, चिडचिड, लक्ष विचलित होणे आणि अपघाताचा धोका वाढू शकतो. वेगवेगळ्या टाइम झोनमध्ये वेगानेविमान प्रवासामुळे होणारा ‘जेट लॅग’ म्हणजे शरीराच्या नैसर्गिक ‘सर्केडियन रिदम’चे संतुलन बिघडणे हे उत्तम उदाहरण आहे.दीर्घकाळ रात्रपाळी आणि बदलत्या शिफ्टमध्ये काम करण्याचा लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयरोग आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी संबंध दिसतो. जागतिक आरोग्य संघटनेशी संबंधित आयएआरसी (IARC) संस्थेने सर्केडियन लय बिघडवणाऱ्या रात्रपाळीच्या कामाला मानवांसाठी संभाव्य कर्करोगकारक म्हणून वर्गीकृत केले आहे. याचा अर्थ प्रत्येक रात्रपाळी कामगाराला कर्करोग होणार, असा अजिबात नाही; तर हा दीर्घकालीन जोखमीचा सांख्यिक संकेत आहे..शरीराचे घड्याळ पुन्हा कसे जुळवावे?दररोज शक्यतो ठरावीक वेळी झोपणे आणि उठणे, सकाळी नैसर्गिक प्रकाशात काही वेळ घालवणे, दिवसभर नियमित शारीरिक हालचाल करणे आणि रात्री प्रकाश कमी करणे हे सर्वांत सोपे उपाय आहेत. झोपण्याच्या तासभर आधी मोबाईल बाजूला ठेवल्यास शरीराला रात्र झाल्याचा स्पष्ट संदेश मिळतो.रात्रपाळी करणाऱ्यांनी कामाच्या वेळी योग्य प्रकाश, नियोजित विश्रांती आणि शक्य असल्यास छोटी डुलकी यांचा उपयोग करावा. रात्री वारंवार चहा-कॉफी घेण्याऐवजी तिचा वापर शिफ्टच्या सुरुवातीपर्यंत मर्यादित ठेवावा; अन्यथा दिवसाची झोप बिघडू शकते. घरी परतल्यावर शांत, थंड आणि अंधारी खोली झोपेसाठी मदत करते. रात्री भरपेट, तेलकट किंवा अतिगोड पदार्थांपेक्षा हलका आणि नियोजित आहार चांगला. झोपेच्या गोळ्या किंवा मेलाटोनिन स्वतःहून घेणे टाळावे.सुट्टीच्या दिवशी दुपारपर्यंत झोपून आठवड्याची झोप भरून काढण्याचा मोह होतो. थोडी जास्त झोप उपयोगी ठरू शकते; पण आठवड्याच्या आणि सुट्टीच्या वेळापत्रकात खूप मोठा फरक निर्माण झाला, तर शरीराला दर सोमवारी छोटासा ‘जेट लॅग’ अनुभवावा लागू शकतो.आपल्या शरीरातील घड्याळाचा आवाज ऐकू येत नाही; पण त्याचा परिणाम प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचतो. निरोगी जीवनासाठी केवळ आपण काय खातो आणि किती व्यायाम करतो, हेच महत्त्वाचे नाही; तर आपण कधी झोपतो, कधी खातो आणि कधी प्रकाशाच्या संपर्कात राहतो, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वेळ पाळणे हा केवळ शिस्तीचा गुण नसून ती शरीराच्या प्रत्येक पेशीला वेळेवर दिलेली आरोग्याची भेट आहे, असे समजा!लेखक प्रसिद्ध कॅन्सरतज्ज्ञ आणि बॉम्बे हॉस्पिटलच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख आहेत.docnik128@yahoo.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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