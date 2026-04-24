Premium|Minimalistic Living : पिसारा की पिसारा? वय, हौस आणि ‘क्यूट लिटिल युझलेस थिंग्स’च्या गर्दीत साधं, सुटसुटीत जगणं शक्य आहे का?

विद्या हर्डीकर-सप्रे‘अमुक एका वस्तूची गरज लागलेली नाही गेल्या वर्षात, तेव्हा ती टाकून देऊ’ असं म्हणून आपण काही टाकलं, की तीच वस्तू नेमकी दुसऱ्या दिवशी लागते आणि मग तीच वस्तू नवीन घेण्याची वेळ येते. या अनुभवातून शहाणं होऊन की काय, आपली साठवणप्रवृत्ती वाढीस लागते. आयुष्याचा उत्तररंग दिसायला लागतो, तेव्हा हा सगळा पसारा आवरण्याची वेळ असते. ती वेळ साधली तर आयुष्य साधं आणि सोपं होत. आणि ‘चला राहू आनंदात’ या आपल्या प्रवासाचा मार्ग मोकळा होतो. आम्ही एका आजोबा-आजींकडे जेवायला गेलो होतो. आजींनी ठेवणीतला डिनर सेट मांडला होता. घर दाखवताना दोघंही साजिऱ्या घरातल्या सुबक वस्तूंचा इतिहास आणि आठवणी सांगत होते, रसिकतेनं जगण्याचा हेवा करावा असं! पण माझं मन मात्र ठेचकाळत होतं ते त्यांच्या नाबाद नव्वद वयाचा विचार करताना. पाककृतींची पुस्तकं, डिनर सेट्स, असंख्य मसाले आणि बरण्यांनी भरलेलं स्वयंपाकघर! सजावटीच्या वस्तू, पेंटिंग्ज यांनी भरलेली दालनं आणि ऐसपैस अंगण. हा सगळा पसारा ते केव्हा आणि कसा आवरणार?.Premium|Black Rights Movement USA : माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात....आपली सर्वांची स्थिती अशीच असते. हौसेनं जमवलेल्या गोष्टींचा पिसारा आपण मोठ्या रुबाबात मिरवत असतो. आणि त्या त्या वयात तो मिरवून घ्यावाही. पण वय ‘घटका गेल्या, पळे गेली’ असं वाढतच असतं, मग पसाऱ्याचा विचार करण्याचं योग्य वय कोणतं?माझी आई एका पसरट भांड्यात स्वयंपाक करायची. भाजी करायची, ती काढून ठेवायची आणि मग त्याच भांड्यात आमटी करायची. तूप केलं, की त्याच भांड्यात कणीक भिजवून टाकण्याचं तिचं कौशल्य! माझ्या घरी आली तेव्हा माझा भांड्यांचा पिसारा पाहून एकदम खूश झाली. पण पोळ्या करताना नाक मुरडून मला म्हणाली, ‘इश्श, हे काय, तुझ्याकडे परात नाही?’ ढीगभर भांडी, चार-पाच डिनर सेट्स, जगातली सगळी उपकरणं असूनसुद्धा मला ‘परातीविना भिकारी’ वाटलं. मग माझ्या पिसाऱ्यात परातीचा आणखी एक तुरा मी खोवला..घरी काय आणि दारी काय! एका कंपनीत म्हणे, लोक एका पत्राच्या दहा प्रती काढत. ‘वन फॉर मी, वन फॉर यू, ॲण्ड एट जस्ट इन केस!’ एक मला, एक तुला आणि आठ आपल्या लागल्या तर!आजकाल मिनिमलिस्टिक लिव्हिंग हा प्रकार ऐकू येतो. ते करायचं तर मुळात साठवण कमी करावी लागते. ‘अपरिग्रह’ असा शब्द आपल्या योगशास्त्रात आहे. याचा अर्थ मला माझ्या पंधरा वर्षाच्या भाच्यानं शिकवला. एकदा तो आणि मी त्याच्यासाठी बॅगपॅक आणायला गेलो होतो. त्यानं बॅग पसंत केली. मी प्रेमानं त्याला म्हणाले, ‘अरे ही दुसरी लाल रंगाची बॅगपण मस्त आहे. हीसुद्धा घेऊ या तुला.’ तेव्हा तो म्हणाला, ‘मावशी, पण मी एकावेळी एकच वापरणार ना, मग दोन कशाला?’ आपली हौस आणि पसारा यांतली रेघ अधिक सूक्ष्म असते. हौसेत ममत्व येतं, त्यामुळे जीव जडलेल्या जुन्या वस्तू टाकवत नाहीत. नवीन वस्तू घरात येतच राहतात. मग पसारा निर्देशांकाचा पारा चढत जातो.पसारे तरी किती प्रकारचे! घरात न लागणाऱ्या वस्तू, वापरण्यात नसलेले (पण कधीतरी फरशी पुसायला लागतील म्हणून ठेवलेले) टाकाऊ कपडे, कागदांचे आणि जुन्या रद्दीचे गठ्ठे, खिळे-मोळे, वायरींची असख्य भेंडोळी अशा न लागणाऱ्या नानापरीच्या वस्तू... आवरावरीचा न संपणारा कार्यक्रम! ‘अय्या हे कित्ती गोड आहे आणि अगदीच किरकोळ किमतीला आहे,’ असं म्हणत आपण अनावश्यक वस्तू घेतो आणि अडगळीत भर पडते. त्या वस्तूंचा तसा काही उपयोग नसतो. त्याला मी ‘क्यूट लिटिल युझलेस थिंग्स’ असं नाव ठेवलं आहे. पुण्यात अशा गोष्टींच्या दुकानांची रेलचेल आहे. देशोदेशीही अशी अनेक दुकानं सापडतील. आता तर अशी दुकानं तुमच्या दारातच आहेत, ‘ऑनलाइन’ स्वरूपात! जगभर भरणाऱ्या परिषदांना जाते (व्हेंडर एक्झिबिट्स) तेव्हा अशा अनेक ‘क्यूट लिटिल युझलेस थिंग्ज’ फुकटही मिळतात मला! मग काय, पसाऱ्याची ऐशीतैशी!.Premium|Senior citizen housing criteria : कॅलिफोर्नियात मराठी शेजाऱ्यांचा शोध, उतारवयातील घराची गोष्ट!.माझी अमेरिकी घरमालकीण एकदा मला सांगत होती, ‘काय सांगू, आई गेल्यावर तिचा पसारा आवरायला गेले, तर तिच्या कपडेपटात ५४ लेबलासकटचे ड्रेसेस होते,’ ऐंशी वर्षाच्या माझ्या घरमालकिणीच्या लेबलासकट खचाखच भरलेल्या कपडेपटाकडे पाहत मी ऐकत होते! एका बाईनं तिच्या चार वर्षांच्या मुलांसाठी २४ अंडरवेअर्स मागवल्या. माझ्या भुवया उंचावल्या तेव्हा ती म्हणाली, ‘लागतात बाई! मुलांचे कपडे दिवसातून चार वेळा बदलावे लागतात. किती मळतात!’ त्यांचं लाँड्री मशीन दिवसातून तीन वेळा धुणं धुतं. तेही जाऊ दे, वाढत्या वयामुळे त्या पोराला दर सहा महिन्यांनी नवीन आकारमानाच्या अंडरवेअर घ्याव्या लागणार होत्या, ते वेगळंच! एक अंगावर आणि एक दांडीवर, अशी दोन लुगडी असणाऱ्या माझ्या आजीला मी पाहिलं होतं. त्यामुळं मला हे २४चं गणित जरा भोवळ आणणारच होतं.मॅचिंग आणि फॅशनच्या नावाखाली कपड्यांचे ढिगारे साठतात, त्याचं एक वेगळंच मानसशास्त्र आहे. अमेरिकेत गाडी पार्क करण्याच्या जागेत (गॅरेजमध्ये) गाडी सोडून घरातला नको असलेला पसारा दिसतो. त्यामध्ये मुलांनी त्यांची कॉलेजमधली जागा सोडताना बहाल केलेला पसारासुद्धा पालक ‘इनहेरिट’ करतात. म्हणजे हा उलटा वारसा की!.जगातली लहान-मोठी सगळी घरं साठवणीच्या असंख्य वस्तूंनी भरलेली असतात. घरं बदलली तरच या वस्तू टाकून देण्याची संधी असते. नाहीतर वर्षानुवर्षे घरात वस्तू साचलेल्या असतात, निचरा होण्याची वाट पाहत असतात. आमचं अमेरिकेतलं घर बदलताना घरविक्रीची एजंट आली. ‘घर विकायचं तर सुटसुटीत आणि चकपक पाहिजे. तुमच्या घरातल्या निम्म्या वस्तू कमी करा. टाकून द्या किंवा त्यांची खोकी बांधून एखादं स्टोअरेज भाड्यानं घेऊन तिथं ठेवून द्या.’ तिनं फर्मान सोडलं. मग मी ठरवलं, आता आपण अगदी जिथल्या तिथं आणि जेवढ्यास तेवढं असंच सामान ठेवायचं. मी फक्त आठ चमचे, आठ वाट्या असं ठेवून बाकी आवरून टाकलं. विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..(पाचच मिनिटं झाली असतील आणि मला चमचा मिळेना. आठ चमचे पटकन धुवायला गेले आणि तेव्हा लक्षात आलं की पसारा मांडायची आपल्याला इतकी सवय होते, की पसारा आणि आवश्यकता यातला फरक समजेनासा होतो.)दुसरं असं की 'अमुक एका वस्तूची गरज लागलेली नाही गेल्या वर्षात, तेव्हा ती टाकून देऊ' असं म्हणून आपण काही टाकलं, की तीच वस्तू नेमकी दुसऱ्या दिवशी लागते आणि मग तीच वस्तू नवीन घेण्याची वेळ येते. या अनुभवातून शहाणं होऊन की काय, पण आपली साठवणप्रवृत्ती वाढीस लागते. आयुष्याचा उत्तररंग दिसू लागतो, तेव्हा हा सगळा पसारा आवरण्याची वेळ असते. ती वेळ साधली तर आयुष्य साधं आणि सोपं होत. आणि 'चला राहू आनंदात' या आपल्या प्रवासाचा मार्ग मोकळा होतो. 