Premium|Study Room : गठबंधन: मजबुरी की गरज? भारताच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांचे सविस्तर विश्लेषण

अभिजित मोडेभारतातील राजकारणात गठबंधन सरकार हे आजच्या काळाची गरज आणि वास्तव बनले आहे. एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नसल्यास विविध पक्ष एकत्र येऊन सत्ता चालवतात. हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे जे विविधतेला प्रतिबिंबित करते.गठबंधन सरकार म्हणजे काय?गठबंधन सरकार असे असते जेव्हा लोकसभेत कोणत्याही एका पक्षाला ५४३ पैकी २७२ जागा मिळत नाहीत. अशावेळी लहान-मोठे पक्ष मिळून बहुमत साधतात आणि सरकार स्थापन करतात. हे अस्थिर असू शकते पण बहुतेक वेळा यशस्वी ठरते. भारतीय संविधानात याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, पण संसदीय प्रणालीमुळे हे शक्य होते. पक्ष एकत्र येऊन सामान्य ध्येयासाठी काम करतात. उदा. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार बहुमत सिद्ध करावे लागते..ऐतिहासिक पार्श्वभूमी१९७७ मध्ये पहिले गठबंधन सरकार मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वात जनता पक्षाने स्थापन केले. इंदिरा गांधींच्या अधिनायकवादानंतर हे घडले. १९८९ नंतर काँग्रेसचे वर्चस्व कमी झाले आणि राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त जनता दल असे गठबंधन सत्तेवर आले. १९९० च्या दशकात व्ही.पी.सिंग, चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौडा, अटल बिहारी वाजपेयी असे अनेक पंतप्रधान गठबंधनमधून आले. २०१४ ते २०२४ पर्यंत भाजपने एकटे बहुमत मिळवले, पण २०२४ च्या निवडणुकीत पुन्हा गठबंधनाची गरज भासली.२०२४ च्या निवडणुकीतील वास्तव१८ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला २४० जागा मिळाल्या, एनडीएला २९३. त्यामुळे नरेंद्र मोदींचे तिसरे सरकार गठबंधनाधीन आहे. तेलुगू देसम, जेडीयू सारख्या पक्षांचा समावेश आहे. हे भारतातील विविधतेचे प्रतीक आहे..गटबंधन सरकारचे फायदे काय?गठबंधन सरकारमुळे लहान पक्षांना मोठा प्रभाव मिळतो. ते प्रादेशिक मुद्दे राष्ट्रीय पातळीवर मांडू शकतात. उदा. दक्षिण भारतातील डीएमके किंवा तेलुगू देसम पक्ष उत्तर भारताच्या मुद्द्यांवर बोलू शकतात. यामुळे विविध भागांचे प्रतिनिधित्व वाढते.लोकसभेत चर्चा वाढते आणि सरकारला जबाबदारीने काम करावे लागते. सहकारी संघराज्यवाद बळकट होतो. विविध मतांचा समावेश होतो, ज्यामुळे धोरणे सर्वसमावेशक होतात. १९९८ - २००४ च्या एनडीए सरकारने आर्थिक सुधारणा राबवल्या, जसे की विमुद्रीकरण आणि एअरटेल सारख्या कंपन्यांना चालना. गठबंधनमुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता असते, कारण एकट्या सत्ताधारी पक्षावर अवलंबून राहिले जात नाही. अल्पमतातील गटांना न्याय मिळतो..गटबंधन सरकारचे तोटे कोणते?अस्थिरता ही मोठी समस्या आहे. १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकार १३ महिन्यांत पडले, जेव्हा एआयएडीएमकेच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. भागीदारांमधील मतभेदांमुळे धोरण ठप्प होऊ शकते. लहान पक्ष मागण्या करून सरकार रसातळीला नेतील, जसे की कर्नाटकातील जेडीयूने NDA सोडले.'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणालीमुळे 'हँग संसद' तयार होते. यामुळे दीर्घकालीन सुधारणा अवघड होतात. मोठे निर्णय घेण्यास उशीर होतो, जसे की जमीन अधिग्रहण कायद्यात अडचणी आल्या. आर्थिक धोरणांवर परिणाम होऊन गुंतवणूक कमी होते.यामुळे भविष्यात कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल?२०२६ पर्यंतही गठबंधनच चालू राहील असे दिसते, कारण एकट्या पक्षाला बहुमत मिळणे कठीण आहे. निवडणूक सुधारणा आवश्यक आहेत, जसे की प्रोप्रेशनल रेप्रेझेंटेशन सिस्टमचा अवलंब. मतदार यादी सुधारणा आणि डिजिटल मतदान वाढवावे लागेल. पक्षांना एकजुटीने काम करावे लागेल. प्रादेशिक पक्षांच्या मागण्या राष्ट्रीय हिताशी जुळवाव्या लागतील. आर्थिक मंदी किंवा सीमावाद असताना स्थिरता राखणे आव्हानात्मक असेल..निष्कर्षगठबंधन सरकार हे भारताच्या विविधतापूर्ण लोकशाहीचे प्रतिबिंब आहे. ते प्रादेशिक आवाजांना राष्ट्रीय व्यासपीठ देते, ज्यामुळे धोरणे अधिक सर्वसमावेशक आणि न्याय्य होतात. मात्र, अस्थिरता आणि मतभेदांची आव्हाने सामोरे येतात, ज्यावर मात करण्यासाठी पक्षांना सामान्य हितासाठी एकजूट व्हावे लागेल.अखेर, गठबंधन ही केवळ राजकीय गरज नसून, सहकार्याच्या माध्यमातून संघराज्यवाद मजबूत करण्याची संधी आहे. दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी निवडणूक सुधारणा आणि पक्षीय एकता अत्यावश्यक ठरेल, जेणेकरून भारताची लोकशाही अधिक प्रगतिशील होईल..