Premium|Study Room : गठबंधन: मजबुरी की गरज? भारताच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांचे सविस्तर विश्लेषण

Coalition Government : भारतातील सध्याच्या राजकीय स्थितीत 'गठबंधन सरकार' हे लोकशाहीतील विविधतेचे आणि अनिवार्यतेचे प्रतीक बनले आहे. १९७७ पासून सुरू झालेला हा प्रवास २०२४ च्या १८ व्या लोकसभेपर्यंत पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आला आहे. प्रादेशिक अस्मिता आणि राष्ट्रीय धोरणे यांचा समन्वय साधणारे हे सरकार आव्हानात्मक असले तरी सर्वसमावेशक विकासासाठी पूरक ठरते.
अभिजित मोडे

भारतातील राजकारणात गठबंधन सरकार हे आजच्या काळाची गरज आणि वास्तव बनले आहे. एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नसल्यास विविध पक्ष एकत्र येऊन सत्ता चालवतात. हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे जे विविधतेला प्रतिबिंबित करते.

गठबंधन सरकार म्हणजे काय?

गठबंधन सरकार असे असते जेव्हा लोकसभेत कोणत्याही एका पक्षाला ५४३ पैकी २७२ जागा मिळत नाहीत. अशावेळी लहान-मोठे पक्ष मिळून बहुमत साधतात आणि सरकार स्थापन करतात. हे अस्थिर असू शकते पण बहुतेक वेळा यशस्वी ठरते. भारतीय संविधानात याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, पण संसदीय प्रणालीमुळे हे शक्य होते. पक्ष एकत्र येऊन सामान्य ध्येयासाठी काम करतात. उदा. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार बहुमत सिद्ध करावे लागते.

