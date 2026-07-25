Premium|Cockroach Janata Party : व्यवस्थेच्या भेगांमधून उगवलेले कॉक्रोच!

राहुल गडपाले - saptrang@esakal.comउपहासात्मक अशा ‘कॉक्रोच’ शब्दातून सुरू झालेली चळवळ आज देशातील शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा पद्धती, बेरोजगारी आणि संस्थांवरील विश्वास अशांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना भिडली आहे. सोशल मीडियावर जन्माला आलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने हजारो विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर आणत व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्ध व्यापक जनआंदोलन उभे केले आहे. ही चळवळ क्षणिक ठरेल की नव्या राजकीय प्रवाहाची नांदी बनेल, याचे उत्तर भविष्यात दडले असले तरी तिने भारतीय तरुणाईच्या मनातील अस्वस्थतेला दिलेला आवाज दुर्लक्षित करता येणार नाही.देशाचा राष्ट्रध्वज खांद्यावर मिरवत, अंगावर लाठ्या-काठ्यांचा मार सहन करत, ‘इन्कलाब झिंदाबाद’चे नारे देत देशभरातील लाखो विद्यार्थी आज रस्त्यांवर उतरले आहेत. राजधानीच्या जंतर-मंतर परिसरात तब्बल तीस दिवसांपेक्षा अधिक काळ हे विद्यार्थी धरणे आंदोलन करत आहेत. येथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोज वाढते आहे. कधी त्यांच्यावर लाठीचार्ज होतो, कधी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जातात, तर कधी वीज आणि पाणी कापले जाते. तरीही ते जागचे हलायला तयार नाहीत. देशातील या तरुणांची मागणी काय, तर एक पारदर्शी शिक्षण व्यवस्था. मात्र त्यासाठीसुद्धा त्यांना संघर्ष करावा लागतोय. स्वतः विश्वगुरू असल्याची बतावणी करणाऱ्या देशावर अशी वेळ का यावी, याचा आता साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. शिवाय देशातील तरुण बंडखोरीचा मार्ग अवलंबत असल्यास समाज म्हणून त्यांच्या गरजा समजून घेण्यात आपण कमी पडतो आहोत, हे सर्वात आधी आपण समजून घ्यायला हवे. एका सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिपण्णीवरुन सुरू झालेले हे उपहासात्मक आंदोलन आता एका जनचळवळीत रूपांतरित झाले आहे. या आंदोलनाची मागणी शिक्षण व्यवस्थेचा कमकुवतपणा अधोरेखित करणारी असली, तरीदेखील प्रत्यक्षात या आंदोलनाचा सूर मात्र आपली राष्ट्रनिर्माणाची बैठक अपरिपक्व असल्याचे सूचित करतो. देशातील तरुणांचा असंतोष आता केवळ शिक्षण व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो देशातील राज्यव्यवस्थेच्या चुकाच चिन्हांकित करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे वरकरणी जरी हे तरुणांचे आंदोलन वाटत असले तरी याचा देशाच्या एकूणच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय सारिपाटावर होणारा परिणाम गंभीर असणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची समीक्षा करताना त्याच्या सर्व बाजू समजावून घ्यायला हव्यात. .Bhoom Crime : भूममध्ये पोलिसाचे चोरले चार लाख; भूम पोलीस लावणार का छडा?.मैं भी कॉक्रोच...तसे पाहिल्यास कॉक्रोच जनता पार्टी हा राजकीय पक्ष नाही. अवघ्या दहा आठवड्यांच्या या चळवळीकडे आपल्याकडील पारंपरिक राजकीय पक्षांसारखे कार्यकर्त्यांचे जाळे, निधी, कार्यालये किंवा संघटनात्मक यंत्रणा नाही. तरीसुद्धा या चळवळीने दिल्लीतील गेल्या काही वर्षांतील सर्वांत मोठे आंदोलन उभे केले. ही चळवळ किती टिकेल, तिच्या समाजमाध्यमांवरील लोकप्रियतेचे प्रत्यक्ष राजकीय शक्तीत रूपांतर होईल का आणि ती निवडणुकीच्या मैदानात उतरेल का, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. मात्र परीक्षांची विश्वासार्हता, पदवीधर तरुणांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न आणि प्रतिष्ठित संस्थांकडून होणाऱ्या कथित अवहेलनेविषयी तरुणांच्या मनात साचलेला असंतोष या चळवळीने प्रकाशात आणला आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. या आंदोलनाचे पडसाद इतके तीव्र आहेत, की संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील पहिले दोन दिवसांचे कामकाज त्यामुळे ठप्प झाले आणि आंदोलकांवर झालेली पोलिस कारवाई राष्ट्रीय राजकीय मुद्दा बनली. सरकारने आंदोलन दडपण्यासाठी केलेले प्रयत्न सर्वांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. तरुणाईने या कारवाईचा अत्यंत निकराने प्रतिकार केला. मात्र तरीही सरकारवर त्याचा हवा तसा परिणाम झाला नाही.२४ जुलैच्या मध्यरात्री सरकारने २५ दिवसांपासून प्राणांतिक उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सोडवून या आंदोलनाचा एक खमका बुरूज ढासळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या प्रयत्नानेसुद्धा आंदोलक तरुण बधले नाहीत.या आंदोलनाची सुरुवात कोणत्याही सरकारी अध्यादेशाने किंवा पक्षीय निर्णयाने झाली नाही. १५ मे २०२६ रोजी बनावट पदव्या आणि व्यावसायिक नीतिमत्तेशी संबंधित सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी रोजगार किंवा व्यावसायिक स्थान नसलेल्या काही व्यक्तींविषयी ‘कॉक्रोचेस’ आणि ‘समाजाचे परजीवी’ असे शब्द वापरले. अशांपैकी काही लोक पत्रकार, समाजमाध्यमांवरील कार्यकर्ते किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनून सर्वांवर अनिर्बंध हल्ले करतात, असे वक्तव्यही त्यांनी केले. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे वक्तव्य भारतीय युवकांविषयी नव्हे, तर बनावट पात्रता बाळगणाऱ्यांविषयी होते, असे स्पष्ट केले. युवक हे विकसनशील भारताचे आधारस्तंभ आहेत, असेही ते म्हणाले. परंतु स्पष्टीकरणापूर्वीच ‘कॉक्रोच’ हा अपमानजनक शब्द सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या भावविश्वाशी जोडला गेला..अमेरिकेत वास्तव्यास असलेला तीस वर्षीय राजकीय संज्ञापन रणनीतीकार अभिजित दिपके यांनी १६ मे रोजी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर एक प्रश्न टाकला, ‘सगळी काॅक्रोचेस एकत्र आली तर काय होईल?’ त्यानंतर एक गुगल फॉर्म आणि ‘मैं भी कॉक्रोच’ असे लिहिलेले एक चित्र इन्स्टाग्रामवर प्रसारित झाले. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ हे नाव ‘भारतीय जनता पार्टी’चे जाणीवपूर्वक केलेले विडंबन होते. दिपके हे बोस्टन विद्यापीठाचे पदवीधर आहेत. त्यांनी २०२० ते २०२३ या काळात आम आदमी पक्षासाठी स्वयंसेवक म्हणून काम केले होते. त्यांची ही पार्श्वभूमी पुढे चळवळीच्या स्वायत्ततेबाबत होणाऱ्या राजकीय आरोपांचा आधार ठरली. सीजेपीच्या वाढीचा वेग अभूतपूर्व आहे. पहिल्या दोन तासांत सुमारे पाच हजार सदस्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली. ४८ तासांत हा आकडा २५ हजारांवर गेला. पहिल्या दिवशी इन्स्टाग्रामवर पाच लाख अनुयायी मिळाले; ७८ तासांत ३० लाख आणि पाच दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत एक कोटीचा टप्पा पार झाला. मे महिन्याच्या अखेरीस अनुयायांची संख्या दोन कोटींच्या पुढे गेल्याचे नोंदवले गेले आणि जुलैमध्ये ती सुमारे २.२ कोटी असल्याचा दावा करण्यात आला. ही संख्या भाजपच्या अंदाजे ८७ ते ९० लाख आणि काँग्रेसच्या सुमारे १.३४ कोटी इन्स्टाग्राम अनुयायांपेक्षा मोठी होती. मात्र ऑनलाइन लोकप्रियता आणि संघटनात्मक ताकद यात फरक असतो, असे आतापर्यंतचे आपले अंदाज सांगत होते. आंदोलनाने साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत सदस्यांचा दावा केला असला, तरी २१ जुलै रोजी आंदोलनस्थळी असलेली उपस्थिती फक्त दोनशे इतकीच होती. दोन कोटींची डिजिटल पोहोच आणि सातत्यपूर्ण प्रत्यक्ष सहभाग यांतील दरी ही सीजेपीची सर्वांत मोठी कमकुवत बाजू वाटत होती. मात्र, दरम्यान ‘नीट’च्या पेपरफुटीच्या विषयाने या आंदोलनाला खरा जनाधार मिळवून दिला. एखादे आंदोलन पुढे रेटण्यासाठी नेमके कसे मुद्दे पुढे न्यायला हवेत, हे या आंदोलनाने दाखवून दिले.पेपरफुटीची व्याप्ती मोठी‘कॉक्रोच’ या शब्दाने आंदोलनाला भावनिक ठिणगी दिली; तर परीक्षा व्यवस्थेवरील अविश्वासाने या आंदोलनाला सामाजिक ऊर्जा प्राप्त झाली. ३ मे २०२६ रोजी सुमारे २२.७९ लाख नोंदणीकृत उमेदवारांसाठी ५,४३२ पेक्षा अधिक केंद्रांवर ‘नीट’ची परीक्षा झाली. उपलब्ध पदवीपूर्व वैद्यकीय जागा साधारण एक ते सव्वा लाख असल्याने एका जागेसाठी १७ ते २२ उमेदवार स्पर्धेत होते. परीक्षेपूर्वी १२०पेक्षा अधिक प्रश्न व्हाॅट्सॲपसारख्या समाजमाध्यमांवर फिरत असल्याचा आरोप झाला. राजस्थानात सर्वप्रथम हा प्रकार उघडकीस आला. १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करून तपास ‘सीबीआय’कडे देण्यात आला. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर २२ इच्छुक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वृत्तही या आंदोलनाच्या कथनाचा अविभाज्य भाग बनले. सीजेपीने त्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये भरपाई देण्याची मागणी केली.हा फक्त ‘नीट’पुरता मर्यादित प्रश्न नाही. विविध तपासांनुसार मागील पाच वर्षांत १५ राज्यांतील किमान ४१ भरती परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे सुमारे १.४ कोटी उमेदवार प्रभावित झाले. व्यापक व्याख्या आणि मोठा कालखंड घेतल्यास हा अंदाज दहा वर्षांत ८९ संशयित प्रकरणे, ४८ पुनर्परीक्षा आणि ६.५ कोटींपेक्षा अधिक प्रभावित उमेदवारांपर्यंत जातो. हे आकडे वेगवेगळ्या पद्धतींवर आधारित असल्याने त्यांची थेट तुलना करता येत नाही; परंतु समस्येची व्याप्ती मात्र यातून पुरती स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तेलंगणा आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांत परीक्षेची तयारी करणारा युवक हा केवळ विद्यार्थी नसतो. त्याच्या तयारीत कुटुंबाची बचत, कर्ज, विकलेली जमीन आणि दोन-तीन वर्षांचा काळ गुंतलेला असतो. प्रश्नपत्रिका फुटणे त्याच्यासाठी केवळ प्रशासकीय अपयश राहत नाही; तर ते संपूर्ण आयुष्याचा विश्वासघात ठरते. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था ही वैधानिक संस्थेऐवजी संस्था नोंदणी अधिनियम १८६०नुसार नोंदवलेली संस्था असल्याचा संरचनात्मक मुद्दाही आता उपस्थित केला जातो आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मागील चक्रानंतर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) कायदा २०२४ करण्यात आला होता. त्यामुळे २०२६मधील कथित फूट ही केवळ गुन्हेगारी घटना नसून, नव्या कायद्याच्या परिणामकारकतेचीही कसोटी ठरते. आंदोलनाच्या मागे परीक्षेइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगारी. पीएलएफएसच्या २०२५च्या वार्षिक अहवालानुसार १५ वर्षांवरील एकूण बेरोजगारी दर ३.१ टक्के आहे. परंतु १५ ते २९ वयोगटातील युवक बेरोजगारी ९.९ टक्के, शहरी युवक बेरोजगारी १३.६ टक्के आणि पदवीधर बेरोजगारी ११.२ टक्के आहे. एप्रिल २०२६च्या मासिक बुलेटिनमध्ये एकूण बेरोजगारी ५.२ टक्के, शहरी दर ६.६ आणि ग्रामीण दर ४.६ टक्के नोंदवला गेला. .दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....सीजेपीचे पहिले प्रत्यक्ष आंदोलन ६ जून रोजी जंतर-मंतरवर एसएफआय, एआयएसए आणि एआयएसएफ या विद्यार्थी संघटनांसोबत झाले. २० जून रोजी सोनम वांगचुक बेमुदत धरण्यात सहभागी झाले आणि २८ जूनपासून त्यांनी सहा एआयएसएच्या विद्यार्थ्यांसह उपोषण सुरू केले. १८ जुलै रोजी उपोषणाच्या २१व्या दिवशी पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात हलवले. त्यानंतर दिपके यांनी स्वतः उपोषण सुरू केले. २० जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ‘चलो संसद’ मोर्चात हजारोंच्या संख्येने तरुण आंदोलक सहभागी झाले. मंडी हाउसहून जंतर-मंतरमार्गे संसदेकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना कॉन्स्टिट्युशन क्लब आणि पार्लमेंट स्ट्रीट परिसरात अश्रुधूर आणि लाठीमारीचा सामना करावा लागला. मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली आणि काही भागांत इंटरनेटवर निर्बंध घालण्यात आले. मुंबई आणि नागपूरमध्ये पाठिंब्याची आंदोलने झाली. शिवाजी पार्कवरील जमावाच्या आयोजकांविरुद्ध बेकायदा जमावबंदीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.या आंदोलनातील मागण्या हा सरकारपुढील सर्वांत कठीण पेच ठरला आहे. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सोनम वांगचुक यांची बिनशर्त मुक्तता, आत्महत्या केलेल्या नीट विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना एक कोटी रुपयांची भरपाई आणि परीक्षा व्यवस्थेवर स्वतंत्र देखरेख या प्रमुख मागण्यादेखील आहेत. सरकारसमोरील पेच स्पष्ट आहे. दहा हजार विद्यार्थ्यांचे आंदोलन दडपण्याच्या बदल्यात १८० जखमी, ७० ताब्यात, उच्च न्यायालयातील याचिका, संसदेचे दोन दिवस ठप्प झालेले कामकाज आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी... दुसरीकडे रस्त्यावरील दबावामुळे केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्यास सरकारने सीएए आणि कृषी कायद्यांच्या आंदोलनांत टाळलेला पायंडा पडू शकतो. प्रदीर्घ काळ संवाद टाळल्यानंतर २० जुलै रोजी आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी झालेली भेट ही भूमिकेतील पहिली लक्षणीय हालचाल होती. त्यात सरकारला यश आले नाही. मात्र २४ जुलैच्या मध्यरात्री सरकारने सोनम वांगचुक यांचे उपोषण मागे घेण्यात यश मिळवले.विरोधकांसाठी आयता मुद्दाया आंदोलनामुळे विखुरलेल्या विरोधकांना जातीय धार्मिक ध्रु-वीकरणाच्या पलीकडे जाणारा मुद्दा मिळाला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीचा निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो, हे आपण यापूर्वीसुद्धा पाहिलेले आहे. २०२४मध्ये उत्तर प्रदेशातील पोलिस भरती परीक्षा रद्द करावी लागली होती. राजस्थानात काँग्रेसच्या कार्यकाळातील प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणांचा २०२३च्या विधानसभा निकालावर परिणाम झाल्याचेसुद्धा आपण पाहिले आहे. सीजेपीचा उपहासात्मक जाहीरनामा केवळ परीक्षांपुरता मर्यादित नाही. सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतरच्या विधिमंडळीय नियुक्त्यांवर बंदी, पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना दीर्घकाळ सार्वजनिक पदासाठी अपात्र ठरवणे, संसद व विधानमंडळात महिलांना ५० टक्के आरक्षण, मंत्रिमंडळातील निम्मी पदे महिलांना देणे, प्रसारमाध्यमांच्या एकवटलेल्या मालकीचे नियमन आणि आंदोलनालाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणणे, अशा मागण्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात आहेत. या मागण्या चळवळीला व्यापक संस्थात्मक सुधारणांचा चेहरा देतात; पण त्याच वेळी लक्ष विखुरण्याचा धोका निर्माण करतात. परीक्षा व्यवस्थेवरील स्पष्ट आणि वैयक्तिक असंतोषातून मिळालेली ऊर्जा अनेक घटनात्मक मुद्द्यांत विभागली गेल्यास आंदोलनाचा मूळ आधार कमकुवत होऊ शकतो.भविष्य आंदोलनाचे...सीजेपीची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी नाही; राज्य शाखा, स्थिर निधी, जातीय किंवा प्रादेशिक आधार आणि उमेदवारांची फळी नाही. ऑनलाइन लोकप्रियता तातडीने मतांमध्ये बदलत नाही हे आपण पाहिले आणि अनुभवले आहे. २०११-१२च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा अनुभवही महत्त्वाचा आहे. त्याचा एक भाग आम आदमी पक्ष म्हणून संस्थात्मक झाला; परंतु त्याचे मोठे निवडणूक यश दिल्ली आणि पंजाबपुरते केंद्रित राहिले. उर्वरित आंदोलन काळानुसार विरून गेले. सीजेपीला दीर्घकाळ टिकायचे असल्यास अनुयायांचे सदस्यांत, सदस्यांचे स्थानिक कार्यकर्त्यांत आणि असंतोषाचे ठोस धोरणात्मक कार्यक्रमात रूपांतर करावे लागेल..कॉक्रोच जनता पार्टी उद्या अस्तित्वात राहिली नाही, तरी तिने समोर आणलेला प्रश्न नाहीसा होणार नाही. भारताचे सरासरी वय सुमारे २८.८ वर्षे आहे. उच्चशिक्षित होत असलेल्या या विशाल तरुण लोकसंख्येला परीक्षेची विश्वासार्हता, गुणवत्तापूर्ण रोजगार आणि संस्थांकडून सन्मानाची अपेक्षा आहे. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटते, भरती वर्षानुवर्षे लांबते, नोकरीचे स्वरूप अस्थिर राहते आणि अधिकृत आकडे त्यांच्या अनुभवाला नाकारतात तेव्हा उपहास हा राजकीय भाषेत रूपांतरित होतो हे या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे. ‘कॉक्रोच’ या अपमानजनक संबोधनाला स्वतःची ओळख बनवणे हा प्रतीकात्मक उलटफेर आहे. तो केवळ विनोद नाही; उच्चभ्रू संस्थांकडून आपल्याकडे तुच्छतेने पाहिले जाते अशी साचलेली भावना त्यामागे आहे. भारतीय आंदोलनांमध्ये न्यायपालिका सामान्यतः दाद मागण्याचे व्यासपीठ असते. येथे सरन्यायाधीशांचे वक्तव्यच आंदोलनाची ठिणगी ठरले ही बाब संस्थात्मक विश्वासातील बदल प्रामुख्याने अधोरेखित करते. वांगचुक यांचे उपोषण सोडवून सरकारने आंदोलकांना ‘चेक मेट’ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.पुढील काही आठवड्यांत सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य करेल का, ‘सीबीआय’चा तपास कुठपर्यंत पोहोचतो, दिल्ली उच्च न्यायालयाची भूमिका काय असेल, जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अशीच वाढती असेल का आणि सीजेपी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरेल का या मुद्द्यांवर चळवळीचे भवितव्य ठरेल. पण त्याहून मोठा प्रश्न असा आहे, की भारत आपल्या सुशिक्षित तरुणांना केवळ परीक्षार्थी आणि बेरोजगारीच्या आकड्यातील घटक म्हणून पाहणार की त्यांना विश्वासार्ह संधी व संस्थात्मक सन्मान देणार?कॉक्रोच जनता पार्टीचे राजकीय भवितव्य अनिश्चित आहे. तिने व्यक्त केलेला असंतोष मात्र बनावट नाही. सरकार आणि विरोधकांनी फक्त आंदोलनाच्या नावावर हसून किंवा त्यामागील राजकीय सूत्रधार शोधून समाधान मानले, तर ते एका पिढीच्या अस्वस्थतेचे गांभीर्य चुकवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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