Premium|Bihar Ellection : काँग्रेसचे मित्रपक्ष दुहेरी संकटात

Bihar Verdict Shockwaves: The Political Fallout for Congress and Allies सुनील चावके‘पंधरा वर्षांपूर्वी याच नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत आजच्या महाआघाडीच्या तुलनेत बलाढ्य वाटणाऱ्या लालूप्रसाद यादव आणि सोनिया गांंधी यांच्या राजद-काँग्रेसचा धुव्वा उडवत भाजप-संयुक्त जनता दलाच्या आघाडीने शुक्रवारच्या ‘आश्चर्यकारक’ निकालापेक्षा मोठा विजय नोंदविला होता. त्यावेळी नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने ११५, तर भाजपने ९१ मिळून २०६ जागा जिंकल्या होत्या. २०१०मध्ये केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-यूपीएचे सरकार होते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी होते. २००९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या जनादेशासह सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत परतलेल्या काँग्रेस-यूपीएविरुद्ध ईव्हीएममधील कथित गौरव्यवहारांवरुन बडे भाजप नेते गंभीर आरोप करीत होते. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल-भाजप आघाडीला अभूतपूर्व यश मिळूनही त्यांच्या ‘ईव्हीएम’विरोधातील मोहिमेमध्ये खंड पडला नाही, तर ती आणखी तीव्र होत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. बिहारच्या त्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेसशी युती करणारा राष्ट्रीय जनता दल केवळ २२ जागा जिंकू शकला आणि काँग्रेस अवघ्या चार. राजदच्या वाट्याला विरोधी पक्षनेतेपदही आले नाही. त्यावेळचे भाजप-जदयुच्या उच्चांकांचे आणि राजद-काँग्रेस नीचांकांचे विक्रम यंदाच्या निवडणुकीतही मोडीत काढता आलेले नाहीत. २५ जागा जिंकणारा ‘राजद’ नव्या विधानसभेत अबाधित राहिला तर तेजस्वी यादव विरोधी पक्षनेते बनू शकतील. .तरीही यंदाच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २०१०च्या निकालाप्रमाणे निर्भेळ मानता येणार नाही. निवडणूक आयोगाला हाताशी धरुन गैरप्रकार केल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्येक महत्त्वाच्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीला सामोरे जावे लागते. अनेकदा आरोप अनाठायी असल्याचे निकाल जाहीर झाल्यावर स्पष्ट होते. १९९९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत बिहारच्या मधेपुरा मतदारसंघात लालूप्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध लढताना मतदानादरम्यान व्यापक गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत जदयुचे उमेदवार शरद यादव यांनी ती निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भर मतमोजणीदरम्यान आमरण उपोषण आरंभले. पण निवडणूक आयोगाने त्यांची मागणी धुडकावून मतमोजणी सुरूच ठेवली आणि आश्चर्य म्हणजे चक्क दबंग लालूप्रसाद यादव यांचा ३० हजाराहून अधिक मतांनी पराभव करीत शरद यादव विजयी झाले. यंदा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करताना वगळलेले ६५ लाख मतदार, या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निवडणुकीचा निकाल लागून गेल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटला, नितीशकुमार सरकारने राज्यातील दीड कोटी महिलांना केलेली प्रत्येकी १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत, मतदानाच्या दोन्ही टप्प्यांपूर्वी परप्रांतांतून रेल्वेगाड्या भरभरुन बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने दाखल झालेले मतदार व आदर्श आचारसंहितेच्या पायमल्लीमुळे २०१० सारख्या निकालाची किंवा शरद यादव यांच्यासारख्या १९९९ च्या अनपेक्षित विजयाची अपेक्षा बाळगता येणार नव्हती..Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?.‘ना पक्ष ना विपक्ष, सभी समकक्ष’ अशी स्वतःच्या निःपक्षतेची ग्वाही देणारे ज्ञानेशकुमार १९९९चे मुख्य निवडणूक आयुक्त मनोहरसिंग गिल किंवा २०१० सालच्या एस. वाय. कुरेशी यांच्यासारखी अंतिम निकालातून झळकणारी तटस्थता आचरणात आणू शकले नाहीत. बिहारच्या जनादेशात जदयुच्या जागा जवळपास दुप्पट होऊनही नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी राजदसोबत हातमिळवणी करुन ‘पलटी’ मारणे अशक्य होईल, अशा आकड्यांचा यंदा ईव्हीएममधून जन्म झाला. एकाच फटक्यात नितीशकुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर आणि राहुल गांंधी यांचे ‘वलय’ संपून सत्तेची सूत्रे राज्यातील ‘बिनचेहऱ्या’च्या भाजपच्या हाती येतील, याचा अंदाज खुद्द अमित शहा आणि त्यांचे समकक्ष ठरलेले विरोधकांचे ‘चाणक्य’ प्रशांत किशोर यांनाही आला नव्हता. .भारतातील निवडणुका ‘ज्ञाना’धारित ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’च्या युगात दाखल झाल्या आहेत, असाही त्याचा अर्थ लावता येईल. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या सहभागातून होणारी ‘मतचोरी’ आणि ‘एसआयआर’विरुद्ध तीनशेहून अधिक संसद सदस्यांना तसेच लाखो सर्वसामान्य मतदारांना रस्त्यावर उतरविणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या ‘आरंभशौर्या’चे बिहारच्या निवडणूक निकालातील योगदान ज्ञानेशकुमार यांच्या बरोबरीचे ठरले आहे. काँग्रेस पक्ष असो वा ‘इंडिया आघाडी’तील मित्रपक्ष, गेल्या २१ वर्षांमध्ये राहुल गांधी यांना एकही लोकसभा वा विधानसभा निवडणूक अंतिम विजय मिळेपर्यंत पूर्ण एकाग्रतेने लढण्याची जिद्द दाखवता आलेली नाही. ‘आरंभशूर’ राहुल गांधींचा हात धरुन नदीत उडी मारणे किती धोक्याचे असते, याची जाणीव यंदाच्या बिहारच्या निवडणुकीने करुन दिली. राहुल गांधी यांचे बेभरवशाचे राजकारण, वयाच्या ५६ व्या वर्षी त्यांचे ‘जेन झी’प्रमाणे वागणे याची शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी व अगदी स्वपक्षीयांकडून स्मृतिभ्रंशाचा आरोप होत असलेले नितीशकुमार यांनाही पुरेपूर जाणीव आहे. काँँग्रेस पक्ष कितीही संकटात सापडला तरी घराचा उंबरठा न ओलांडणारे अनेक नेतेदेखील राहुल गांधी यांच्या तार्किक शेवटाला न जाणाऱ्या सातत्यहीन राजकारणामुळे चरफडत असतात..Premium| Bihar NDA MGB: बिहार निवडणुकीत पीकेचा जनसुराज पक्ष कुठे? .आता त्यावर बिहारच्या निकालाने औपचारिकपणे शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया आघाडी’तील मित्रपक्षांसमोर ज्ञानेशकुमार आणि राहुल गांधी यांचे सारखेच आव्हान असेल.कारण आसाम वगळता या सर्व राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांपुढे ‘एसआयआर’ची टांगती तलवार असेल आणि त्यात भर पडेल ती राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसच्या बेभरवशाच्या मैत्रीची..मोहिमा अर्धवटराहुल गांधी यांच्या निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एम.के.स्टालिन बिहारमध्ये प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरले. ममता बॅनर्जींनी अभिषेक बनर्जी, मोहुआ मोईत्रा, डेरेक ओब्रायन यांच्या, आम आदमी पार्टीने संजय सिंह यांच्या माध्यमातून, तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी सहभागी न होता पाठिंबा दिला. पण राहुल गांधींनीच ही मोहीम अर्धवट सोडून दिल्याने हे आंदोलन शेवटास जाऊ शकले नाही. ‘इंडिया आघाडी’त असूनही राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या भानगडीत पडायचे नाही, याची गेल्या दहा वर्षांपासून खबरदारी घेतल्यामुळेच पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला स्वबळावर सत्ता टिकविण्यात यश मिळविले आहे. सलग ३४ वर्षे सत्ता गाजविणाऱ्या डाव्या आघाडीचे काँग्रेसशी मैत्री केल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील अस्तित्व शून्य झाले आहे..Premium|Bihar election results 2025 : संकेत आणि संदेश.राहुल गांधी यांच्या प्रभावाखाली असलेले तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांनाही सत्ता शाबूत राखण्यासाठी ममता बॅनर्जींचा सल्ला घेणे भाग पडेल. केरळमध्ये डाव्या आघाडीविरुद्ध सलग दोनवेळा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला यंदा अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. ‘इंडिया आघाडी’तील उरलेल्या प्रादेशिक पक्षांसमोर ज्ञानेशकुमार आणि राहुल गांधींच्या ‘दुहेरी’ संकटात भरडले जाण्याचे आव्हान उभे आहे. ज्ञानेशकुमार यांच्या ‘एसआयआर’चा सामना करण्यासाठी राहुल गांधींपेक्षा बिहारच्या निवडणुकीत ‘कफल्लक’ झालेले प्रशांत किशोर यांची मैत्री बरी, असा विचार करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 