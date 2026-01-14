Premium|Cooperative Federalism : सहकारी संघराज्यवाद: आभास की वास्तव?

लेखक - निखिल वांधेप्रस्तावना : एका स्वप्नाचा उदय आणि अस्त२०१७ सालच्या त्या तप्त जून महिन्यातील मध्यरात्री, भारतीय लोकशाहीच्या पंढरीत संसदेच्या भव्य मध्यवर्ती सभागृहात एक युगांतकारी घटना घडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) ऐतिहासिक शुभारंभ झाला. राजकीय मतभेद, विचारधारांचा अडसर आणि प्रादेशिक अस्मितांना बाजूला सारून भारताच्या संघराज्यीय ढाच्याने 'एक राष्ट्र, एक कर' या मंत्राचा स्वीकार केला. तो क्षण भारतीय राजकारणातील 'सहकारी संघराज्यवादाचा' (Cooperative Federalism) सुवर्णकाळ वाटत होता. केंद्र आणि राज्ये ही केवळ सत्ताकेंद्रे नसून ती एकाच रथाची दोन चाके आहेत, हे त्यातून अधोरेखित झाले.मात्र, या ऐतिहासिक सोहळ्याला अवघी तीन वर्षे उलटली नाहीत, तोच कोविड-१९ च्या वैश्विक महामारीने भारताच्या या संघराज्यीय रचनेतील भेगा स्पष्टपणे उघड केल्या. अचानक लादलेली टाळेबंदी, राज्यांच्या अधिकारांची संकुचित सीमा आणि हक्काच्या जीएसटी भरपाईसाठी राज्यांना केंद्राकडे करावी लागलेली याचना या घटनांनी एक गंभीर प्रश्न निर्माण केला. भारतातील सहकारी संघराज्यवाद हा खरोखरच लोकशाहीचा प्राण आहे, की तो केवळ केंद्रीय वर्चस्वावर घातलेले एक गोंडस साहित्यिक पांघरूण आहे?.संवैधानिक अधिष्ठान: सहकार्याची सैद्धांतिक चौकटभारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या संघराज्य रचनेचे वर्णन करताना अत्यंत सजगता बाळगली होती. घटनेचे 'कलम १' भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' (Union of States) असे करते. ही व्याख्या 'फेडरेशन' या शब्दापेक्षा वेगळी आहे, कारण भारतीय संघराज्य हे राज्यांच्या करारातून निर्माण झालेले नसून ते प्रशासकीय सोयीसाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी घडवलेले आहे.सातव्या परिशिष्टातील तीन सूची संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे स्तंभ आहेत. शिक्षण, वने आणि आर्थिक नियोजन यांसारख्या समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करावे, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. कलम २६३ अंतर्गत 'आंतर-राज्य परिषद' आणि कलम २८० अन्वये 'वित्त आयोग' यांसारख्या संस्थात्मक यंत्रणा केंद्र-राज्य संबंधांमधील घर्षण कमी करण्यासाठी आणि संसाधनांचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी निर्माण केल्या गेल्या. मात्र, संविधानातील 'अवशिष्ट अधिकार' (Residuary Powers) केंद्राकडे असणे आणि राज्यपालांच्या नियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे असणे, यातून एक 'केंद्राभिमुख' (Centripetal) प्रवृत्ती सुरुवातीपासूनच दिसून येते..वास्तवातील यश: जेव्हा संघराज्यवाद फुलतोभारतीय संघराज्यवाद हा केवळ कागदावरच मर्यादित आहे असे म्हणणे अन्यायाचे ठरेल. अनेकदा या देशाने सहकार्याचे उत्तुंग आदर्श प्रस्थापित केले आहेत.१. जीएसटी परिषद (GST Council) : भारतीय संघराज्यवादातील हा सर्वात मोठा प्रयोग मानला जातो. या परिषदेत प्रत्येक राज्याच्या अर्थमंत्र्याला स्थान असून, राज्यांना एकत्रितपणे दोन-तृतीयांश मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. केंद्राने आपले सेवा कर आणि राज्यांनी आपले विक्री कर त्यागून एका सामायिक हितासाठी एकत्र येणे, ही जागतिक स्तरावर एक विरळ घटना होती.२. नीती आयोग (NITI Aayog) : २०१५ मध्ये नियोजन आयोगाची जागा घेणाऱ्या नीती आयोगाने 'टीम इंडिया' ही संकल्पना मांडली. राज्यांच्या प्रगतीतूनच राष्ट्राची प्रगती साध्य होऊ शकते, हे सूत्र घेऊन राज्यांना धोरण निर्मितीत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न येथे झाला. यालाच आपण 'सहकारी स्पर्धात्मक संघराज्यवाद' म्हणतो.३. आपत्ती व्यवस्थापन : कोविड-१९ सारख्या भीषण संकटात सुरुवातीच्या काही मतभेदांनंतर केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम केले. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आखलेली धोरणे राज्यांनी तळागाळापर्यंत पोहोचवली. 'वंदे भारत मिशन' असो वा लसीकरण मोहीम, केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांशिवाय हे यश अशक्य होते..केंद्रिभूततेचा शाप: सहकार्याचा मुखवटासहकारी संघराज्यवादाच्या या सुंदर चित्राच्या मागे एक भयाण वास्तवही दडलेले आहे. अनेकदा 'सहकार्य' या शब्दाचा वापर केंद्राच्या सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी केला जातो.१. वित्तीय संघराज्यवादाचा संकोच : १४ व्या वित्त आयोगाने राज्यांचा करांमधील वाटा ४२% केला खरा, पण केंद्राने 'उपकर' (Cess) आणि 'अधिभार' (Surcharge) वाढवून राज्यांच्या हक्काच्या महसुलावर गदा आणली. 'केंद्र पुरस्कृत योजना' (CSS) हे तर राज्यांच्या स्वायत्ततेवरील आक्रमणच ठरले आहे. या योजना केंद्राच्या वातानुकूलित दालनात ठरतात, पण त्यांचा आर्थिक भार राज्यांना सोसावा लागतो. राज्यांची अवस्था आता केवळ केंद्राच्या योजना राबवणाऱ्या 'अंमलबजावणी संस्था' अशी झाली आहे.२. कलम ३५६ आणि राज्यपालांची भूमिका : संविधानाने राज्यपालांना 'केंद्राचा प्रतिनिधी' आणि 'राज्याचा घटनात्मक प्रमुख' अशा दुहेरी भूमिकेत ठेवले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यपाल हे केंद्राचे राजकीय हस्तक म्हणून काम करताना दिसतात. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये विधेयके रोखून धरणे किंवा सरकार पाडण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे, यामुळे संघराज्यात्मक विश्वासाला तडा जातो.३. तपास यंत्रणांचा वापर : CBI, ED सारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केवळ गुन्हेगारांविरुद्ध नसून राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध केला जात असल्याचा आरोप राज्यांकडून वारंवार होतो. जेव्हा संघराज्यातील दोन घटक एकमेकांकडे संशयाने पाहू लागतात, तेव्हा सहकार्याची भावना संपुष्टात येते..समकालीन आव्हाने आणि भविष्यातील पेचभारताच्या संघराज्यवादासमोर आता काही नवी आणि स्फोटक आव्हाने उभी आहेत.मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation 2026) : २०२६ नंतर होणारी लोकसभेच्या जागांची फेररचना हा दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत असा संघर्ष पेटवू शकतो. ज्या दक्षिण भारतीय राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आणि मानवी विकासात उत्तम कामगिरी केली, त्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी होण्याची भीती आहे. हे 'चांगल्या कामगिरीसाठी दिली जाणारी शिक्षा' ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.आर्थिक विषमता : महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू यांसारखी विकसित राज्ये केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक वाटा देतात, पण त्यांना मिळणारा परतावा बिहार किंवा उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत कमी असतो. ही 'आर्थिक न्याय' आणि 'प्रादेशिक समतोल' यांमधील ओढाताण संघराज्यवादाची परीक्षा पाहणारी आहे.मार्गक्रमण: मिथकाकडून वास्तवाकडेसहकारी संघराज्यवादाला केवळ एक 'साहित्यिक अलंकार' न ठेवता त्याला जिवंत वास्तव बनवण्यासाठी काही मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. १. आंतर-राज्य परिषदेचे सक्षमीकरण : गेल्या ३३ वर्षांत ही परिषद केवळ १३ वेळा भरली आहे. या परिषदेला घटनात्मक अधिकार देऊन ती केंद्र-राज्य वादावर तोडगा काढण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ बनले पाहिजे.२. राजकोषीय स्वायत्तता : राज्यांना स्वतःच्या संसाधनांवर अधिक अधिकार मिळाले पाहिजेत. उपकर आणि अधिभारातील वाटा राज्यांना मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक हक्क असायला हवा.३. राज्यसभेचे स्वरूप : अमेरिकेतील 'सिनेट' प्रमाणे राज्यसभेने खऱ्या अर्थाने राज्यांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे. राज्यांच्या अस्मितेशी संबंधित विषयांवर राज्यांच्या प्रतिनिधींचे मत निर्णायक असावे..निष्कर्ष - एक अखंड प्रवासशेवटी, भारतातील सहकारी संघराज्यवाद हा ना पूर्णतः मिथक आहे, ना पूर्णतः वास्तव. तो एका निरंतर चालणाऱ्या प्रक्रियेचा भाग आहे. भारत हा केवळ भूभाग नसून तो विविध संस्कृती, भाषा आणि आकांक्षांचा संगम आहे. अशा देशात केंद्राची शक्ती आणि राज्यांची स्वायत्तता यांचा समतोल राखणे हे एखाद्या सर्कससारखे आव्हानात्मक आहे.डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘केंद्र हे राज्यांच्या सोयीसाठी निर्माण झाले आहे. जर केंद्राने राज्यांना 'लहान भाऊ' न मानता 'समान भागीदार' मानले, तरच या देशाची लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल. सक्तीच्या एकतेपेक्षा स्वेच्छेने केलेले सहकार्य अधिक बलशाली असते. जेव्हा १४० कोटी जनतेच्या विविध स्वप्नांना राज्यांच्या माध्यमातून पंख मिळतील आणि केंद्र त्यांना आकाशाची विशालता प्रदान करेल, तेव्हाच 'सहकारी संघराज्यवाद' हे केवळ भाषणातील शब्द न राहता भारताच्या प्रगतीचे मूर्त वास्तव बनेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.