Premium|Women On Board : संचालक मंडळात स्त्रियांचा टक्का कधी वाढणार?

कंपनी कायद्यानुसार संचालक मंडळात महिला प्रतिनिधी असणं गरजेचं आहे. पण कायद्यातल्या किमान मर्यादेपलिकडे कंपन्या जाताना दिसत नाहीत. परिणामी संचालक मंडळात केवळ नियमाची पूर्तता करण्यासाठी बसवल्याप्रमाणे स्त्रिया दिसतात. त्यातल्या निर्णय घेणाऱ्या किंवा त्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या खरंच कितीजणी हा वेगळाच प्रश्न. अगदी शार्क टँकसारखा स्टार्टअपला चालना देणारा कार्यक्रम पाहिला तरी त्यांच्या तिसऱ्या सीझनमध्येसुद्धा आलेल्या स्पर्धकांमध्ये फक्त ३० टक्के महिला होत्या. हेच चित्र अधिक विस्ताराने कंपन्यांच्या संचालक मंडळात आणि वरिष्ठ पातळीवर दिसतं.खैतान अँड कंपनी, aon आणि Ladies Who Lead यांच्या Presence to Influence: Advancing Women in Indian Boardrooms या नव्या अहवालात याच विषयांवर अधिक खुलासे करण्यात आले आहेत..एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या प्रगतीचा आलेख, अहवाल पाहाल तर त्यातील एखाद-दुसऱ्या महिला संचालकाविषयी त्यात अगदी गौरवाने लिहीलेलं असतं. पण या सगळ्या वार्षिक अहवाल आणि प्रगतीच्या आलेखांच्या आड एक वेगळंच सत्य आहे. कंपनी कायद्याने सांगितलं होतं की, कंपनीच्या संचालक मंडळात किमान एक महिला असली पाहिजे. नियमानुसार एक महिला असते पण तिच्यानंतर येणाऱ्या महिलेसाठी हे सगळं कठीण होतं कारण किमानच्या चौकोनात टिक करताना कमालची मर्यादाच विसरली गेली आहे.कायद्याने महिलांना संचालक मंडळात स्थानतर दिलं पण निर्णय घेण्याची क्षमता, अधिकाराचा आवाज त्यांना मिळाला का, हा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर फारसं सकारात्मक नाही.असंही म्हणता येईल की, महिला बोर्डरूमपर्यंत पोहोचल्या पण बोर्डरूमने त्यांच्यासाठी दरवाजे खऱ्या अर्थाने उघडलेले नाहीतच. .Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप.खैतान अँड कंपनी, aon आणि Ladies Who Lead यांच्या ‘Presence to Influence: Advancing Women in Indian Boardrooms’ या नव्या अहवालामुळे हे वास्तव अत्यंत प्रखरपणे समोर आलेलं आहे. या अहवालानुसार BSE-२०० मधील ९८% कंपन्यांकडे किमान एक महिला संचालक आहे. कारण कंपनी कायदा २०१३ने ते बंधनकारकच केलंय पण तरीही महिला संचालकांची संख्या कायद्यात दिलेल्या किमान मर्यादेतच राहिली आहे. एकीकडे चकाचक आणि महिला सक्षमीकरणाचं कारण, साधन आणि उदाहरण ठरणाऱ्या कॉर्पोरेट जगाचं हे वास्तव वेगळं आहे.सोबत हा अहवाल जोडला आहे..अहवाल सांगतो की, BSE-२०० मधील ७७% संचालक मंडळांमध्ये एकूण १५ सदस्य असतानाही त्यातल्या फक्त एखाद दोनच महिला आहेत. तर केवळ ११% महिला संचालक कार्यकारी पदांवर आहेत. पुरुषांच्या बाबतीत हेच प्रमाण ६५% आहे.याचाच अर्थ असा होतो की महिला जरी संचालक मंडळात असतील तरीही धोरणात्मक निर्णयांत त्यांचा वाटा फारसा नसतो. कंपनीचं भविष्य घडवणाऱ्या, ठरवणाऱ्या महत्त्वाच्या कार्यकारी जबाबदाऱ्यांपासून त्यांना वंचित ठेवलं जातं. .BSE-२०० मधील कंपन्यांचा विचार केला तर फक्त ७% संचालक मंडळातील अध्यक्ष महिला आहेत. उरलेल्या ९३% संचालक मंडळांच्या अध्यक्षपदी पुरुषच आहेत.NIFTY-५००मधील कंपन्यांत तर हे प्रमाण अधिकच कमी म्हणजे ५% इतकंच आहे. निफ्टी काय किंवा बीएसई काय हे निर्देशांक आणि त्यातल्या कंपन्या देशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. .त्या देशाच्या धोरणांत, आर्थिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. संपूर्ण देशातील आर्थिक घडामोडींवर प्रभाव टाकतात. नेमक्या याच ठिकाणी महिला नसणं किंवा त्यांना बोलण्याची, निर्णय घेण्याची परवानगी नसणं हे अत्यंत धोकादायक आहे.महत्त्वाच्या ठिकाणी केवळ नामधारी किंवा नियमांत आहे म्हणून महिला असतील तर त्याला फारसा अर्थ नाही. असं झाल्यास कंपनीच्या आणि पर्यायाने भारताच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांना स्थान नाही, हेच उघड होतं..कोणत्या क्षेत्रात किती महिला सीईओ आहेत ?लाइफ सायन्सेस, कंझ्युमर गुड्स, तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्था आणि मॅन्युफॅक्चरिंग अशा विविध क्षेत्रांतील महिला संचालक, कार्यकारी संचालक आणि कर्मचारी यांची आकडेवारी पाहता अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. .सोबत दिलेल्या तक्त्यामध्ये १. Women on Boards (संचालक मंडळातील महिला)२. Women Executive Directors (कार्यकारी संचालक म्हणून असलेल्या महिला)३. All Women (उद्योगातील एकूण महिला कर्मचारी).Life Science (लाईफ सायन्स) क्षेत्रात जवळपास २४ % महिला संचालक मंडळावर आढळतात. त्याखालोखाल कंझ्युमर गुड्समध्ये महिला संचालकांचं प्रमाण त्यांचं प्रमाण २३% आहे. तंत्रज्ञानविषयक उद्योगात हेच प्रमाण २१ % तर सेवा क्षेत्रात महिला संचालकांचं प्रमाण केवळ १७ % आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये त्यांचं प्रमाण अधिक खालावून केवळ १७%वर आलं आहे आणि सगळ्यात कमी महिला संचालक वित्तीय संस्थांत दिसतात. येथे महिला संचालकांचं प्रमाण केवळ १६% आहे. सगळ्यात जास्त महिला कर्मचारी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आहेत. तिथे महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण ३४% पण संचालक मंडळात त्याचं तितकंसं प्रतिबिंब पडत नाही. .अनुभवातलं कटू सत्य ‘Presence to Influence: Advancing Women in Indian Boardrooms’ या अहवालातील सगळ्यात धक्कादायक निरिक्षण आहे ते अनुभवांमध्ये. आकडेवारी तर सांगतेच पण महिला सीईओ, संचालकांना त्यांचे अनुभव विचारल्यावर त्यांनी जे सांगितलं ते अतिशय मार्मिक आहे. दर तीन महिला संचालकांपैकी एकीने सांगितलं की, त्यांना अजूनही साचेबद्ध मतं, रुढीवादी विचारसरणी, आणि टोकनिझम (सर्वसमावेशकतेचा देखावा) यामुळे अनेक अडचणी येतात आणि त्यातून मार्ग काढावा लागतो.अनेकींनी सांगितलं की त्यांची उपस्थिती तर मान्य केली जाते म्हणजे नावाला त्यांना प्रतिनिधित्त्व असतं पण खरंच ते मिळतं का याचं उत्तर नकारात्मक असतं. इतर संचालकांच्या तुलनेत त्यांना महिला म्हणून सतत आपण सक्षम आहोत, हे दाखवावं लागतं. त्यांची क्षमता सतत सूक्ष्मदर्शकाखाली तपासली जाते..या अहवालातील सर्वेक्षणादरम्यान अनेकींनी सांगितलं की, त्यांना केवळ पुरुषांच्या बरोबरीचं समजलं जाण्यासाठी प्रचंड श्रम करावे लागतात. इतरांपेक्षा कित्येक पट अधिक तयारी, मेहनत आणि अधिक चांगला परफॉर्मन्स द्यावा लागतो. बऱ्याचजणींनी सांगितलं की महिलांविषयक पूर्वग्रह हे संपलेले नाहीत तर ते अधिक तीव्र झालेले दिसतात. नियमांवर बोट ठेऊन कोंडीत पकडणं आणि सिस्टीमॅटिक अडवणूक करणंही असतं. ही सारी भावनिक मेहनत कोणत्याही कॉर्पोरेट डिस्क्लोजरमध्ये दिसत नाही, मोजली जात नाही..महिला नेतृत्व आणि विविधता ज्या कंपन्यांमध्ये महिला CEO पदावर आहेत तेथील संचालक मंडळात महिलांचं प्रतिनिधित्त्व जास्त आहे. महिला नेतृत्त्व असलेल्या कंपन्यांत संचालक पदावरील महिलांचं प्रमाण ३१ % आहे.तर पुरुष नेतृत्व असलेल्या कंपन्यांमध्ये हेच प्रमाण फक्त १७.७%..महिलांचं प्रमाण आणि कंपनीची स्थिती या अहवालाने आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केलीय ती म्हणजे, ज्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळात ४-६ महिला आहेत तेथे संस्थेत अधिक स्थिरता आणि विविधता दिसते. यातूनच एक निराळंच समीकरण सिद्ध होतं. ते म्हणजे संचालक मंडळात जर एखादीच महिला असेल तर ती बरेचदा कंपनी कायद्याच्या पूर्ततेसाठी असते. दोन महिला असतील तर संबंधित कंपनी कशाप्रकारे महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देते, हे दाखवण्यासाठी प्रतीक म्हणून या महिलांची नेमणुक झालेली असू शकते. पण चार किंवा अधिक महिला दिसत असतील तर ते खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण आणि कार्यसंस्कृतीतला बदल असू शकतो. जेव्हा एक-दोघींपेक्षा जास्त महिला एकत्र येऊन संचालक मंडळाचा भाग बनतात तेव्हा त्या एक वेगळा आणि सामूहिक प्रभाव टाकत असतात. त्या वेगळे प्रश्न विचारतात आणि नेतृत्त्वाची व्याख्याही नव्याने लिहीतात. .भारतातील कॉर्पोरेट कंपन्यांत महिला संचालक तर आल्या पण नावापुरत्या किंवा नियमापुरत्याच राहिल्या आहेत. त्यांना टेबलवर जागा तर मिळाली आहे पण त्यांचा आवाज ऐकला जात नसेल तर त्या पदाला अर्थ नाही..हे का होतं?पुरुषप्रधान समाजात हे होणं नवीन आणि आश्चर्याचं नाहीच. जरी आपण प्रगती करत असलो तरी आपण पूर्णपणे सुधारलेलो नाही. कंपन्यांचं नेतृत्त्व जरी तरुण पिढीकडे गेलं किंवा वेगवेगळ्या माणसांकडे गेलं तरी बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स म्हणजेच संचालक मंडळाचे पॅटर्न, त्यांची मूल्य, काम करण्याची पद्धत कधीकधी जुनीच असते. BSE-२०० कंपन्यांतील महिला सीईओंची संख्या मोजली तर ती अक्षरश: हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत आहे. या कंपन्यातील महिला सीईओंचं प्रमाण केवळ ६% आहे. म्हणजेच ९४% पुरुष सीईओ आहेत. .भारतातील कॉर्पोरेट जगात खरोखरच लिंग समानता आणायची असेल तर काही महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत. किमान एक महिला या मानसिकतेतून बाहेर येणं गरजेचं आहेकेवळ कायदा आहे म्हणून महिलांना स्थान देण्याऐवजी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महिलांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. थेट संचालक मंडळात महिलांना स्थान देण्याऐवजी त्या उच्च पदापर्यंत पोहोचतील अशी व्यवस्था निर्माण होणं गरजेचं आहे. महिला CEO आणि executive director कमी असणं हा योगायोग नाही तर महिला नेतृत्त्वासाठी आवश्यक व्यवस्था तयार करण्यात आलेलं अपयश म्हणता येईल. Gender bias आपल्या समाजात जसा दिसतो तसाच तो कॉर्पोरेट क्षेत्रातही दिसतो हे आधी मान्य करणं आणि त्यावर उपाय शोधणं गरजेचं आहे. भारतीय कंपन्यांत अनेक हुशार आणि कतृत्त्ववान महिला आहेत पण त्यांना निर्णयप्रकियेत सामावून घेण्यासाठी अनुकूल वातावरण वा इच्छाशक्ती नाही. .भारतातील बोर्डरूम्सना खरंच आधुनिक व्हायचं असेल तर त्यांना आपल्यातील या विरोधाभासांना आधी सामोरं जाऊन ते दूर करावे लागतील, असं तज्ज्ञ सांगतात. कारण महिला म्हणजे अर्धी लोकसंख्या आणि या अर्ध्या लोकसंख्येतील हुशारीला जर कंपन्या दरवाजाबाहेर उभं करणार असतील किंवा दमन करणार असतील तर तो विकास शाश्वत नसेल. 