Premium|Study Room : भारतातील वाढता भ्रष्टाचार: एक नैतिक चिंतन

भ्रष्टाचार हा भारतातील सर्वात गंभीर सामाजिक आणि प्रशासनिक प्रश्न बनला आहे. तो केवळ शासन यंत्रणेपुरता मर्यादित नसून, समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर पसरला आहे. आजच्या काळात प्रामाणिकपणा, जबाबदारी आणि सार्वजनिक नैतिकता या मूल्यांना भ्रष्टाचाराने मोठा धोका निर्माण केला आहे..(१) भ्रष्टाचार म्हणजे काय?भ्रष्टाचार म्हणजे सार्वजनिक किंवा वैयक्तिक जबाबदारीत अनुचित लाभ घेण्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर करणे. यात लाच, फसवणूक, पक्षपात, नातेसंबंधावर आधारित नियुक्त्या आणि गैरव्यवहार यांचा समावेश होतो. नैतिक दृष्टिकोनातून भ्रष्टाचार म्हणजे न्याय, प्रामाणिकता आणि समाजहित या मूल्यांचा अपमान होय.(२) भ्रष्टाचाराची प्रमुख कारणेभ्रष्टाचाराची प्रमुख कारणे समाजात अनेक प्रकारे दिसून येतात. सत्तेचा दुरुपयोग आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्वाचा अभाव या गोष्टी भ्रष्टाचार वाढण्यामागील मुख्य कारणे आहेत. जेव्हा अधिकारी कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव ठेवतात आणि आपले कर्तव्य नीट पार पाडत नाहीत, तेव्हा भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. तसेच, शासकीय प्रक्रिया जटिल आणि पारदर्शक नसल्यामुळे भ्रष्टाचाराचा सामना करणे कठीण होते. लोकशिक्षणात नैतिक आणि नागरिक मूल्यांची कमतरता असल्यामुळे अनेक लोक प्रामाणिकपणाऐवजी स्वार्थी मार्ग अवलंबतात.नोकऱ्या आणि संपत्ती मिळवण्याच्या प्रचंड स्पर्धेमुळे भ्रष्टाचाराला बळ मिळते. शिक्षण, आरोग्य आणि न्यायव्यवस्थेत असमानता असूनही काही लोक त्यांच्या अधिकारासाठी लढा न देता भ्रष्ट मार्ग अवलंबतात. समाजातील जातीव्यवस्था, नातेसंबंध आणि आर्थिक विषमता या गोष्टी भ्रष्टाचार वाढण्यास कारणीभूत ठरतात. यामुळे सामाजिक नैतिकता आणि सार्वजनिक हिताचे खंडन होते, परिनामी देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होतात. ही सर्व कारणे समाजात 'तडजोड संस्कृती' निर्माण करतात, ज्यामुळे कोणत्याही नियमांचे पालन करण्याऐवजी तोडग्यासाठी पैसे किंवा ओळख वापरण्याची प्रवृत्ती वाढते..(३) भ्रष्टाचाराचे परिणामभ्रष्टाचारामुळे सार्वजनिक निधी वाया जातो, गरीब आणि पात्र लोक वंचित राहतात, शासनावरचा जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि विकासाची गती मंदावते. नैतिकतेच्या दृष्टीने पाहता, तो संपूर्ण समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेचा ऱ्हास करतो. प्रामाणिक अधिकारी आणि नागरिक निराश होतात, तर बेईमान लोक श्रीमंत आणि यशस्वी दिसतात. त्यामुळे लोकांच्या मनात 'नैतिक गोंधळ' (moral confusion) निर्माण होतो.(४) भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपायभ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय आहेत. पहिला उपाय म्हणजे शासन आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविणे. यामुळे अधिकारी आपले कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडतील आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. तसेच, लोकपाल आयोग, सीबीआय, आणि माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करून भ्रष्टाचाराच्या घटनांवर वेळोवेळी नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. ई शासनाद्वारे सरकारी प्रक्रिया सोपी आणि डिजिटल करणे ही देखील एक प्रभावी पद्धत आहे, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतात.शालेय स्तरावर नैतिक शिक्षणावर भर देऊन युवकांमध्ये सदाचार आणि जबाबदाऱ्या याबाबत जागरूकता वाढवणे गरजेचे आहे. नागरिकांचा सहभाग आणि त्यांचे जागरूक होणे देखील भ्रष्टाचाराच्या नियंत्रणात मदत करते. जेव्हा लोक स्वच्छ आणि प्रामाणिक समाजाची अपेक्षा ठेवतात आणि भ्रष्टाचारविरोधी शिस्त राखतात, तेव्हा प्रशासनालाही अधिक विश्वासार्ह आणि जबाबदार होण्याची प्रेरणा मिळते. जेव्हा नागरिक स्वतः भ्रष्ट आचरण नाकारतात आणि सत्याचा पक्ष घेतात, तेव्हा शासनही अधिक प्रामाणिक बनते..(५) समारोपभ्रष्टाचाराचा प्रश्न केवळ कायद्याने मिटत नाही, तो मानवाच्या मनोभूमिकेशी संबंधित आहे. 'कर्तव्यनिष्ठा' आणि 'सार्वजनिक हित' या मूल्यांचे संवर्धन झाले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीने आत्मपरीक्षण करून 'मी माझ्या भूमिकेत प्रामाणिक आहे का?' हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरुद्धची खरी लढाई नैतिक लढाई आहे. शासनाच्या उपाययोजना पुरेशा नसून, नागरिकांचा प्रामाणिक सहभाग गरजेचा आहे. समाजात नैतिकता जोपासली गेली तरच भारताला 'भ्रष्टाचारमुक्त' आणि न्याय्य राष्ट्र बनवणे शक्य होईल..