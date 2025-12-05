Premium|Study Room : भारतातील वाढता भ्रष्टाचार: एक नैतिक चिंतन

प्रीमियम आर्टिकल

corruption in India : भ्रष्टाचार हा भारतातील सामाजिक आणि प्रशासनिक समस्या असून, त्यावर मात करण्यासाठी ई-शासन, लोकपाल सारख्या शासकीय उपायांसोबतच नागरिकांनी नैतिकता आणि सार्वजनिक हिताचे मूल्य स्वीकारून आत्मपरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.
अभिजित मोदे

भ्रष्टाचार हा भारतातील सर्वात गंभीर सामाजिक आणि प्रशासनिक प्रश्न बनला आहे. तो केवळ शासन यंत्रणेपुरता मर्यादित नसून, समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर पसरला आहे. आजच्या काळात प्रामाणिकपणा, जबाबदारी आणि सार्वजनिक नैतिकता या मूल्यांना भ्रष्टाचाराने मोठा धोका निर्माण केला आहे.

