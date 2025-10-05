Premium|Cough syrup controversy : एका अमेरिकन कंपनीच्या 'त्या' औषधामुळे गेले होते, कित्येक जीव...

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात खोकल्याच्या एका औषधामुळे नऊ बालकांनी जीव गमावला. या औषधामुळे मुलांची मूत्रपिंडं निकामी झाल्याचं दिसलं होतं. सप्टेंबरमध्ये सुरू झालेलं हे मृत्यूचं सत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. खोकल्याच्या या औषधामध्ये डायएथिलीन ग्लायकॉल नावाचं विषारी रसायन असल्याचं तपासात सिद्ध झालं. सरकारने आता त्यावर बंदी घातली आहे, औषधाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृत्यूचं स्पष्ट कारण अद्याप पुढे आलेलं नाही. एकूणच कफ सिरप प्रकरण तापत आहे. औषधातील विषारी रसायनांसंबंधी एक प्रकरण जवळपास ३० वर्षांपूर्वी गाजलं होतं. नायजेरियातील कानो इथे फायझर या कंपनीने काही औषधांची बेकायदा चाचणी घेतली होती आणि त्यात अनेक बालकांचा मृत्यूही झाला होता.फायझर ही तीच कंपनी जिने कोविड काळात लशी बनवल्या होत्या...नायजेरियातल्या कानोची काँट्रोव्हर्सी नेमकी काय आहे? शिवाय पालक म्हणून आपण मुलांना कोणतंही औषध देताना काय काळजी घ्यायला हवी? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसमध्ये..नायजेरियात काय झाले होते?नायजेरियातील कानो इथे १९९६ साली मेनिंजायटिस म्हणजेच मेंदुज्वराची साथ आली होती. त्यावेळी तेथील काही मुलांना त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय एक औषध दिल्याचं सांगितलं जातं. मात्र त्यातील बऱ्याच मुलांना हे औषध घेतल्यानंतर निरनिराळे त्रास होऊ लागले. अनेकांच्या मूत्रपिंडावर परिणाम झाला, काही मुलांनी तर जीवही गमावला. यानंतरच्या तपासणीत उघड झालं की हे प्रमाणित औषध नसून एका नव्या औषधाची चाचणी होती. मात्र ही चाचणी घेताना मुलांच्या पालकांची संमती घेण्यात आली नव्हती अथवा त्यांना त्याच्या परिणामांची कल्पनाही देण्यात आली नव्हती. या औषधामुळे मृत्यू झालेल्या आणि अपंगत्त्व आलेल्या मुलांच्या पालकांनी दाद मागितली आणि नायजेरियन अधिकाऱ्यांनी Pfizerफायझर या कंपनीविरोधात फौजदारी आणि दिवाणी गुन्हे दाखल केले. नायजेरियन वकीलांनी अमेरिकेच्या न्यायालयांत आणि जगभरातील विविध ठिकाणी यासंबंधी दाद मागितली. .Premium| Mobile use in children: मोबाईल हातात लवकर आल्याने मुलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात!.द वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या एका वृत्तानुसार नायजेरियामध्ये Pfizerविरोधात निरनिराळे आरोप केले गेले.कंपनीने ट्रोव्हाफ्लॉक्सासिन (Trovafloxacin / Trovan)या औषधाची बेकायदेशीर चाचणी घेतली. या प्रयोगात १०० मुलांना ट्रोव्हाफ्लॉक्सासिन देण्यात आले, तर दुसऱ्या १०० मुलांना सेफ्ट्रायाक्सोन (Ceftriaxone)देण्यात आलं होतं.अमेरिकेतील न्यायालयात दाखल झालेल्या अपीलांमध्ये Pfizer वर आरोप झाला की दोन्ही गटांतील मुलांना या औषधाने हानी पोहोचली. या औषधामुळे काही मुलांचा मृत्यू झाला तर काही बहिरे, मुके वा मेंदूविकारग्रस्त झाले होते. मुलांच्या कुटुंबियांनी कंपनीवर फसवणुकीचा आरोप ठेवला. कारण हे औषध देताना त्याची चाचणी घेतली जात आहे, याबद्दल पालकांना काहीही माहिती नव्हते. शिवाय याच आजारावर इतर मोफत आणि प्रमाणित औषधोपचार उपलब्ध होते, हेसुद्धा गुप्तच ठेवण्यात आलं होतं..Pfizer ने या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना निवेदन जारी केलं होतं. त्यांनी म्हटलं की, १९९६ मधील Trovan क्लिनिकल चाचणी ही नायजेरियन सरकारला पूर्ण माहिती देऊन आणि जबाबदारीने करण्यात आली होती. औषधांची चाचणी घेताना ती नैतिक पद्धतीनेच घेण्यात आली होती. दरम्यान त्यांनी कबूल केलं की या औषधातील सेफ्ट्रायाक्सोनच्या मात्रेचं प्रमाण कमी-अधिक होतं. .Premium|AI And Child: तुमचं मूल ‘एआय’शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.FDA (Food and Drug Administration)ने मात्र कंपनीच्या Trovan या औषधाला मेंदूज्वरासाठीचं औषध म्हणून कधीही मान्यता दिली नाही. जून १९९९ मध्ये FDA ने इशारा दिला की या औषधाचा वापर केल्यास यकृताला धोका पोहोचू शकतो शिवाय मृत्यूही होऊ शकतो.नायजेरियातील या प्रकरणाने एकूणच औषध कंपन्या आणि त्यातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या औषधाच्या चाचण्या आणि त्यातील गैरप्रकारांकडे जगाचं लक्ष वेधलं गेलं..सध्या भारतातही ColdRif आणि Nextro-DSया कफ सिरपच्या वापरामुळे मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये अनेक लहान मुलं मृत्यूमुखी पडली आहेत.आजवर ९ मुलांचा मृत्यू या कफसिरपमुळे झालाय. या सिरपमध्ये Diethylene Glycol (DEG) या विषारी रसायनाचं प्रमाण मर्यादेपेक्षा बरंच जास्त असल्याचं उघड झालंय. DEG हे औद्योगिक उत्पादनांमध्ये वापरलं जाणारं रसायन आहे, ते मानवी औषधात वापरलं तर गंभीर विषबाधा होऊ शकते..कोणत्या कंपनीने या औषधाची निर्मिती केली आहे? Sresan Pharma या कंपनीने या औषधाची निर्मिती केली आहे. त्यांच्या तामिळनाडूतील कांचीपुरम येथील कारखान्यातून औषधांचे नमुने तपासण्यात आले आणि या औषधांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. .Premium|financial Parenting : मुलांवर आर्थिक संस्कार कसे करावे?.पालकांनी काय करावे?कोणत्याही वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय औषध घेऊ नये तसेच मुलांनाही ते देऊ नये. औषधांच्या दुकानातून ते विकत घेतल्यानंतरही त्याची खात्री करूनच ते मुलांना द्यावे, असं डॉक्टर सांगतात. कोणतंही औषध घेताना ते एफडीए प्रमाणित आहे की नाही, याचीही खात्री करून घेणं उत्तम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.