Premium|Study Room : काउंट कॅमिलो दी कॅव्हूर : मुत्सद्देगिरीने इटलीला एकत्र करणारा चान्सेलर

Study Room : काउंट कॅमिलो दी कॅव्हूर : मुत्सद्देगिरीने इटलीला एकत्र करणारा चान्सेलर

Architect of Italian Unification : काउंट कॅव्हूर यांनी इटलीच्या एकीकरणासाठी क्रांतीऐवजी राजनैतिक सुधारणांचा मार्ग निवडला. फ्रान्स आणि ब्रिटनशी संबंध दृढ करत त्यांनी क्रिमियन युद्धात सक्रिय सहभाग घेतला.
Published on

विपुल वाघमोडे

१८१० साली १० ऑगस्टला, कॅव्हूरचा जन्म ट्युरिन (Turin) येथे एका श्रीमंत आणि अभिजात पायडमॉन्ट घराण्यात झाला. त्यांचे पूर्ण नाव होते कॅमिलो पाओलो फिलीपो जुलिओ बेन्सो, काउंट ऑफ कॅव्हूर.त्यांचे वडील मार्कीझ मिचेले बेन्सो दी कॅव्हूर हे राजदरबारी उच्च पदावर होते, तर आई अ‍ॅडेल डी सेललेस फ्रेंच वंशाची होती. त्यामुळे कॅव्हूरच्या बालपणीपासूनच त्यांच्यावर इटालियन आणि फ्रेंच संस्कृतीचा प्रभाव होता.

लहानपणापासूनच कॅव्हूर अतिशय बुद्धिमान, वाचनप्रिय आणि दूरदर्शी होते. त्यांना गणित, अर्थशास्त्र आणि आधुनिक राजकारणाची आवड होती. केवळ १० वर्षांच्या वयात त्यांना सैनिकी शिक्षणासाठी ट्युरिन मिलिटरी अकॅडमी मध्ये दाखल करण्यात आले, आणि २० वर्षांपर्यंत ते सैन्यात अधिकारी म्हणून कार्यरत राहिले.

