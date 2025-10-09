Premium|India Britain : मोदी-स्टार्मर भेट आणि खलिस्तानवाद्याच्या सुटकेचं गाऱ्हाणं! कोण आहे जगतरसिंग जोहाल उर्फ जग्गी?

MI5 Tip-Off and Jaggi Johal Arrest: The Untold India–Britain AngleKhalistan, Human Rights, and Diplomacy: The Jagtar Singh Johal Controversyब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. जुलैमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर स्टार्मर यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. स्टार्मरनी सोबत जवळपास दीडशेजणांचा प्रातिनिधीक मंडळही आणलं आहे. या दौऱ्यात अनेक व्यापारी करार आणि देशाच्या राजकीय धोरणांवर चर्चा तर होणार आहेच पण याच भेटीत भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश नागरिकाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न होतील, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे. जगतरसिंग जोहाल असं नाव असलेल्या या नागरिकावर खलिस्तानला पाठिंबा देण्याचा आरोप आहे. कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांचं वादळ शमतंय तोच ब्रिटनमध्येही त्याने जोर धरणं भारतासाठी धोक्याचं आहे. इतकंच नव्हे तर भारतीय वंशाच्या पण ब्रिटनचा नागरिक असलेल्या जोहालची सुटका आणि अटक दोन्ही भारतासाठी अडचणीच्या गोष्टी आहेत. काय आहे विषय सविस्तर समजून घेऊ..गेली ८ वर्षं म्हणजे २०१७पासून जगतरसिंग जोहाल उर्फ जग्गी हा भारताच्या ताब्यात आहे. त्याच्यावर आरोप आहे, खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा देण्याचा आणि दहशतवादासाठी पैसा पुरवण्याचा. मात्र गेल्या आठ वर्षांत त्याच्यावरचे कोणतेच आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. मग त्याला का अडकवून ठेवलं आहे, असा सवाल विचारला जातोय. त्याविरोधात त्याच्या कुटुंबियांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दादही मागितली आहे. आता भारत दौऱ्यावर असताना ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर यांनी हा मुद्दा चर्चेला घ्यावा, अशी जोरदार मागणी होतेय. जगतरच्या कुटुंबासोबतच खलिस्तानचे समर्थक असलेल्या यूकेमधील सिख फेडरेशननेसुद्धा हा मुद्दा लावून धरलाय..Premium| PM Modi SCO Summit: अमेरिकी वर्चस्वाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताची नेमकी रणनीती काय?.जगतर जोहाल कोण आहे?३८ वर्षीय स्कॉटिश शीख जगतर जोहल हा डंबार्टन येथील रहिवासी आहे आणि मानवी हक्क कार्यकर्ता आणि ब्लॉगर आहे. २०१७मधअये तो लग्नासाठी भारतात आला असतानाच काही दिवसांनी त्याला पंजाबमध्ये अटक झाली.त्याचा भाऊ गुरप्रीत स्कॉटलंडमध्ये वकील आणि स्थानिक नगरसेवक आहे, त्याने सातत्याने जगतरच्या सुटकेची मागणी लावून धरली आहे. ४ नोव्हेंबर २०१७ला जालंधरच्या बाजारात दिवसाढवळ्या भारतीय अधिकाऱ्यांनी जगतरला उचलून नेले. आधी जे प्रकरण अपहरणाचं वाटलं ते त्यापेक्षा बरंच वेगळं होतं. .जगतरला का अटक करण्यात आली?भारतीय अधिकार्यांनी दावा केला की, खलिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) या संघटनेशी जोहलचा संबंध आहे. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे कारण ती भारतातून स्वतंत्र शीख राष्ट्र ‘खलिस्तान’ निर्माण करण्याची मागणी करते. जे की भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला मारक आहे. या संघटनेने पंजाबमध्ये अनेक हत्या केल्या असून त्यांची जबाबदारी घेतली आहे. .India summons Canadian diplomat : निज्जर हत्येप्रकरणी आरोप खपवून घेतले जाणार नाहीत! कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यास भारताचे समन्स.खरोखरच जगतर खलिस्तानवादी आहे का? जोहलवर दहशतवादी कट आणि आर्थिक सहाय्य या गुन्ह्यांतर्गत आरोप ठेवले आहेत. भारताच्या दाव्यानुसार, जगतर २०१३ मध्ये पॅरिसला गेला आणि KLF प्रतिनिधींना ४,००० डॉलर्स (सुमारे ₹३.५५ लाख) दिले, ज्यातून २०१६-१७ मध्ये हिंदू नेते आणि इतर धार्मिक व्यक्तींवर हल्ले झाले. त्याच्यावर रा स्व संघाचे नेते रवींदर गोसाईन यांच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याचा आरोपही आहे.यासोबत जगतरचे भारताबाहेर आणि भारतातही दहशतवाद्यांशी संबंद असल्याचा आरोप आहे. त्याने शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी निधी उभारल्याचं म्हटलं गेलंय. त्यात ब्रिटनस्थित तलजीत सिंग उर्फ जिमीचाही समावेश आहे. पोलिसांच्या मते, जिमीला अटक झाल्यानंतर त्यानेच जोहलचे नाव घेतले..आरोप सिद्ध झाले का?जगतरवरचे कोणतेच आरोप अद्याप पुरेसे सिद्ध झालेले नाहीत. २०२५च्या सुरूवातीलाच न्यायालयाने पॅरिस दहशतवादी फंडिंग प्रकरणातून पुराव्यांअभावी त्याची निर्दोष मुक्तता केली. त्याच्यावर अर्धा डझनहून अधिक प्रकरणं आणि आरोप प्रलंबित आहेत. त्यांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थे (NIA) कडे आहे..भारतातील तुरुंगात जगतरवर शारीरिक मानसिक अत्याचार केले जात असून कोऱ्या कागदावर सह्या घेणं वकिलाला भेटू न दिलं नाही, असा दावा त्याच्या कुटुंबाने केला आहे. २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका पॅनेलने जोहलची अटक म्हणजे'मनमानी' (arbitrary) असल्याचे म्हटले.अहवालात नमूद करण्यात आले की, जोहलवर "विजेचे झटके देणे, झोपू न देणे आदी अत्याचार केले गेले. तसंच कोऱ्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्याचाही आरोप आहे. अहवालात म्हटले आहे, "जोहल तीन वर्षे तीन महिने तुरुंगात असूनही, तपास संस्थेने कोणत्याही खटल्यात सुनावणी सुरू केलेली नाही आणि कोणताही ग्राह्य पुरावा सादर केलेला नाही." पण आता या गोष्टीलाही ३ वर्ष उलटून गेली आहेत. .खरंच भारताने अनधिकृतरित्या जोहालला अडकवले आहे का?भारताने यासंबंधी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र जोहालला पकडण्याची टिप भारताला ब्रिटनच्याच एमआय५ आणि एमआय६ (ब्रिटिश गुप्तचर संस्था) ने दिली असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात होतेय. एका ब्रिटिश मानवाधिकार संस्थेने असा दावा केला आहे. अर्थात यावर कोणत्याच देशाने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याआधीचे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि थेरेसा मे यांनी जोहालच्या अटकेचा मुद्दा मोदींसमोर मांडला होता, असा दावा केला जातोय. .गेल्या काही वर्षांत हरदिपसिंग निज्जर, लॉरेन्स बिष्णोई आणि जगतरसिंग जोहाल अशा तीन भारतीय वंशांच्या गुन्हेगारांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झालीय. त्यातल्या निज्जरची हत्या झालीय तर बिष्णोई आणि जगतर सिंगवर निरनिराळे आरोप आहेत. या तिघांचं शीख समुदायाशी संबंधित असणं हा योगायोग आहे की नव्या षडयंत्राची नांदी हे येणारा काळच सांगेल.. 