Premium : We Miss, I Miss You ख्रिस्तियानो रोनाल्डो! ती बायसिकल किक अन् गोलनंतरचं 'Siuuu' सेलिब्रेशन... आता पुन्हा दिसणार नाही

Cristiano Ronaldo childhood struggles and success story : पोर्तुगालमधल्या एका छोट्याशा गावातल्या त्या पोराच्या ह्दयाचे ठोके जरा जास्तच पडायचे, आईला काळजी वाटायची, हे पोरगं अति पळलं तर मरेलच. पण ती हिंमत हरली नाही, एक कठीण शस्त्रक्रिया झाली आणि पोरगं वाचलं. नुसतं वाचलंच नाही तर फुटबॉलच्या मैदानावर अक्षरश: नाचू लागलं. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे नाव नाही तर फुटबॉलप्रेमींच्या दिल की धडकन बनला. त्याने हवेत उंच झेपावत मारलेला ते देखणा हेडर, त्याची प्रसिद्ध बायसिकल किक आणि गोलनंतरचं त्याचं रावडी सेलिब्रेशन.... रोनाल्डो निवृत्त झालाय पण मैदानावरचं त्याचं पदलालित्य, फुटबॉलशी खेळण्याची त्याची रगेल वृत्ती या सगळ्या गोष्टी कधीच विसरल्या जाणार नाहीत. त्याच्या संपूर्ण कारकीर्दीचे हे Highlights वाचा 'सकाळ प्लस'च्या या लेखात....ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून तडकाफडकी निवृत्ती जाहीर केली आणि जगभरातील चाहत्यांना धक्का बसला. ३-४ महिन्यापूर्वी आपला शेवटचा वर्ल्ड कप खेळल्यानंतर हा दिवस केव्हा ना केव्हा तरी उजाडेल हे माहीत होते. पण, रोनाल्डोने निवृत्त होऊ नये, हिच चाहत्यांची इच्छा होती. मात्र, तोही एक माणूस आहे आणि वयानुसार त्याचे प्राधान्य बदलले आहे. त्यामुळे रोनाल्डोच्या निवृत्तीने मनाला कितीही वेदना झाल्या असतील तरी त्या पचवायला आल्या पाहिजेत आणि दुःख कसं पचवायचं हे रोनाल्डोनेच आपल्या सर्वांना शिकवले आहे..Premium : Is Cricket Becoming a Batter’s Game? क्रिकेट की बॅट्समनचा शो? गोलंदाजांचं अस्तित्वच धोक्यात आणणारं नवं पर्व!.Cristiano Ronaldo journey from Madeira to football superstarपोर्तुगालच्या अटलांटिक महासागरातील 'मडेरा' बेटावरील फुंचाल हे अतिशय छोटे आणि सुंदर गाव. येथून आलेला मुलगा जगावर राज्य करेल असा विचार तेव्हा कुणी केलाही नसावा. एका मध्यमवर्गीय कुटूंबातून आलेला ख्रिस्तियानो... वडील जोस डिनिस अव्हेइरो हे माळीकाम करायचे आणि पार्ट टाईम किट मॅन होते, आई मारिया ज्यांचा रोनाल्डोच्या आयुष्यात खूप मोठा प्रभाव आहे, त्या लोकांच्या घरी जेवण बनवायच्या. एक मोठा भाऊ व दोन बहिणी असा सहा जणांच्या कुटुंबात वाढलेल्या रोनाल्डोने गरिबी जवळून पाहिली. घरातील छत गळायचे... एकाच खोलीत हे अख्ख कुटूंब राहायचं... पैशांच्या कमतरतेमुळे रोनाल्डोला अनेकदा उपाशी पोटी झोपावे लागायचा... लहानपणी सरावानंतर भूक लागल्यावर ते मॅकडोनाल्ड्सच्या दुकानाबाहेर उभा राहून उरलेले बर्गर मागायचा....त्यात वडिलांना दारूचे व्यसन अन् त्यामुळे घरात सतत होणारे वाद.. या सर्व कठीण परिस्थितींनी रोनाल्डोला लहानपणीच कणखर बनवले. त्याला फुटबॉलची साथ मिळाली, परंतु संघर्ष पाठ सोडायला तयार नव्हता... १५ वर्षीय रोनाल्डोला हृदयाच्या आजाराचे निदान झाले. त्याच्या हृदयाचे ठोके सामान्यपेक्षा खूप वेगाने पडायचे आणि त्यामुळे त्याची फुटबॉल कारकीर्द धोक्यात आली होती. कारण, जास्त धावल्याने त्याच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकत होता. मात्र, त्याच्या आईने आणि स्पोर्टिंग सीपी क्लबने धाडस दाखवून त्याच्यावर लेझर शस्त्रक्रिया करवून घेतली. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि काही दिवसांतच तो पुन्हा मैदानावर धावू लागला..आज निळाशार समुद्राच्या एका छोट्याशा बेटावरील मडेरा हे गावात ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा पुतळा आहे, त्याचं घर पाहण्यासाठी जगभरातून लोकं इथे येतात... हे गाव रोनाल्डोच्या नावानं ओळखळं जातं आणि तेथील विमानतळालाही रोनाल्डोचं नाव दिलं गेलं आहे. एक फुटबॉलप्रेमी म्हणून मडेराला भेट देण्याची स्वप्न सर्वांच्या बकेट लिस्टमध्ये नक्कीच असेल.. मेक्सिको, अमेरिका, कॅनडा येथे तीन-चार महिन्यापूर्वी झालेल्या फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत स्पेनविरुद्धच्या पराभवानंतर रोनाल्डोन ढसाढसा रडला होता... वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न आता कायमचे अपूर्ण राहिले, याची खंत घेऊन तो मैदानाबाहेर गेला. पण, रोनाल्डोने कठीण परिस्थितीतून यश कसे मिळवायचे, हेच फक्त शिकवले नाही. तर....Premium : Is Cricket Becoming a Batter’s Game? क्रिकेट की बॅट्समनचा शो? गोलंदाजांचं अस्तित्वच धोक्यात आणणारं नवं पर्व!.Cristiano Ronaldo 146 goals in 234 international matchesरोनाल्डो म्हणजे शिस्त, रोनाल्डो म्हणजे जिद्द, रोनाल्डो म्हणजे योद्धा, रोनाल्डो म्हणजे फिटनेस गुरू, रोनाल्डो म्हणजे मशीन अन् रोनाल्डो म्हणजे एक अहंकारी माणूस... रोनाल्डोच्या विविध छटा प्रत्येकजण आपापल्या नजरेतून आतापर्यंत टिपत आला आहे. पण, तो जसा आधी होता तसा तो आजही कायम आहे. १५ व्या वर्षी हृदयाचा आजार असल्याचे समजल्यावर कोणीही खचला असता, परंतु त्याच्या आईने हिंमत दिली आणि त्याच जोरावर पुढील अनेक वर्ष रोनाल्डोने जगावर राज्य गाजवले. रोनाल्डोची कारकीर्द ही त्याने किती गोल केले, त्याने किती बॅलोन डी ओर पुरस्कार जिंकले, त्याने किती सामने जिंकले एवढ्यावरच मर्यादित नाही....रोनाल्डोने जगाला केवळ फुटबॉल खेळायला शिकवला नाही, तर खेळाडूने आपल्या शरीराची निगा कशी राखली पाहिजे, याचे उत्तम उदाहरण सेट केले. सराव सत्र संपल्यावरही तासनतास जिममध्ये घामा गाळण्याची त्याची सवय त्याच्या यशाचे खरे रहस्य आहे. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये सर्वाधिक सामने खेळणे, सर्वाधिक गोल करणे आणि वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये सातत्य राखणे ही कोणतीही साधी गोष्ट नाही. प्रत्येक वेळी जेव्हा लोक त्याला कमी लेखतात, तेव्हा तो मैदानावत आपल्या कामगिरीने टीकाकारांची तोंडे बंद करतो.रोनाल्डो हा केवळ एका खेळापुरता मर्यादित नाही. तो एक ब्रँड आहे. मडेरा ते मँचेस्टर, माद्रिद ते रियाध असा त्याचा प्रवास जगभरातील करोडो तरुणांना शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देतो. आता रोनोल्डोची ती बायसिकल किस, ९ फूट उंच उडी मारून मारलेला हेडर, ती ३० यार्डावरून मारलेली फ्री किक अन् गोलनंतर ते खास "Siuuu!" सेलिब्रेशन हे सर्व आता आपण, मी Miss करणार हे नक्की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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