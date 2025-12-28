Premium|Critical care insurance benefits : केवळ मेडिक्लेम पुरेसा नाही! गंभीर आजार आणि पगाराच्या नुकसानीपासून वाचवेल 'क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स'

सुधाकर कुलकर्णी-sbkulkarni.pune@gmail.comबदलत्या जीवनशैलीमुळे गंभीर आजारास सामोरे जावे लागते व त्या अनुषंगाने खर्चही होत असतो. पण आरोग्य विम्यामुळे आर्थिक भरपाई सुलभ होत असल्याने आता बहुतेक जण आरोग्य विमा घेत आहेत. मात्र, आजारपणामुळे व्यावसायिक किंवा नोकरीतील पगाराचे नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई मिळत नाही. यासाठी क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी घेणे गरजेचे असते.सर्वसाधारणपणे मेडिक्लेम पॉलिसीमुळे पॉलिसीधारकास आजारपणामुळे रुग्णालयातील प्रत्यक्ष खर्च किंवा जेवढे पॉलिसी कव्हर आहे, या दोन्हीतील कमी असणाऱ्या रकमेइतकी भरपाई (रीएम्बर्समेंट) मिळते. मात्र, आजारपणामुळे झालेले व्यावसायिक नुकसान किंवा पगाराचे नुकसान याची भरपाई मिळत नाही. बऱ्याचदा ही रक्कम मोठी असते, यामुळे रुग्ण बरा झाला, तरी आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो. यावर उपाय म्हणजे आवश्यक त्या कव्हरची क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी घेणे. नेमकी ही पॉलिसी कशी असते, तिचे फायदे-तोटे काय याची माहिती जाणून घेऊ या.क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी ही वैशिष्ट्यपूर्ण आरोग्य विमा पॉलिसी आहे, ज्यामुळे कर्करोग, हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक, किडनी निकामी होणे आणि पॅरालिसिस यांसारख्या गंभीर आणि जीवघेण्या आजारांमध्ये आर्थिक संरक्षण मिळते. या पॉलिसीत समाविष्ट असणाऱ्या आजाराचे निदान झाले, तर पॉलिसी कव्हरची रक्कम पॉलिसीधारकास एकरकमी दिली जाते. ही एक पूरक आरोग्य विमा पॉलिसी असून, आपल्या नेहमीच्या आरोग्य विमा पॉलिसीला पर्याय नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही आयुर्विमा; तसेच आरोग्य विमा पॉलिसीला जोडून क्रिटिकल इलनेस कव्हर घेऊ शकता किंवा ते स्वतंत्रपणेही खरेदी करू शकता. असे असले, तरी शक्यतो स्वतंत्रपणे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी घेणेच हितावह असते..Premium|Travel Insurance : प्रवासी विमा पॉलिसी कशासाठी? .क्रिटिकल केअर इन्शुरन्सची वैशिष्ट्येमेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळणाऱ्या रीएम्बर्समेंट व्यतिरिक्त मोठी रक्कम पॉलिसीधारकास या पॉलिसीतून मिळते.मिळणाऱ्या रकमेचा उपचारावर झालेल्या किंवा होणाऱ्या खर्चाशी काही संबध नसतो.या पॉलिसीमध्ये हृदयविकार, पक्षाघात (पॅरालिसिस), किडनी, ब्रेन ट्युमर यांसारख्या गंभीर आजारांचा समावेश असतोच; याशिवाय अन्य सुमारे ३० ते ३५ आजार समाविष्ट असतात. समाविष्ट आजारांसाठीच क्लेम मिळतो. अन्य आजारांसाठी क्लेम मिळत नाही.समाविष्ट आजारांची यादी कंपनीनुसार कमी-अधिक असू शकते; तसेच अटीही भिन्न असू शकतात. पॉलिसी घेताना याबाबत स्पष्ट माहिती घेणे गरजेचे आहे.साधारणपणे, पॉलिसीमध्ये ‘वेटिंग पिरिअड’ असतो म्हणजे पॉलिसी सुरू झाल्यावर काही काळापर्यंत (उदा. ९० दिवस) निदान झालेले आजार कव्हर होणार नाहीत.मिळणाऱ्या क्लेमची रक्कम ही पेमेंट स्वरुपाची असते, ती रीएम्बर्समेंट असत नाही. (झालेला खर्च व पॉलिसी कव्हर या दोन्हीतील कमी असणारी रक्कम ही रीएम्बर्समेंट रक्कम असते, तर क्रिटिकल केअर पॉलिसीचा क्लेम पूर्ण पॉलिसी क्लेमइतका असतो.)एखाद्या आजाराचे निदान झाल्यावर ३० दिवसानंतर क्लेम घेतला असेल व पुन्हा काही दिवसांनी तो आजार किंवा पॉलिसीत समाविष्ट असणारा अन्य कोणताही आजार उद््भवला, तर क्लेम मिळत नाही; पॉलिसी संपुष्टात येते..या पॉलिसीचा प्रीमियम परवडणारा असतो. मात्र, वाढत्या वयानुसार प्रीमियम वाढत जातो.क्लेम मिळण्यासाठी पॉलिसीधारक आजाराचे निदान झाल्यापासून पुढे किमान १४ दिवस किंवा ३० दिवस हयात असावा लागतो. हा कालावधी संबंधित पॉलिसीमध्ये नमूद केलेला असतो. याला ‘सर्व्हाव्हल पिरिअड’ असे म्हणतात. उदा. ‘अ’ या व्यक्तीने १५ लाख रुपयांचे कव्हर असणारी क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली आहे व तिचा सर्व्हायव्हल पिरीअड ३० दिवसांचा असेल आणि एक जानेवारी रोजी हृदयविकाराचा झटका आला व त्याचे निदानही त्याच दिवशी झाले, तर त्यांनी दाखल केलेला क्लेम ती व्यक्ती ३१ जानेवारीला हयात असेल, तर त्याला १५ लाख रुपये एकरकमी मिळतील. मात्र, त्या व्यक्तीचे निधन २० जानेवारीस झाले, तर क्लेम मिळणार नाही.जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून जास्तीत जास्त तीन वर्षे व कमीतकमी एक वर्ष कालावधीसाठी पॉलिसी घेता येते व कालावधी संपल्यावर पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे लागते.आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे शक्यतो क्रिटिकल केअर इन्शुरन्सची स्वतंत्र पॉलिसी घ्यावी, कारण स्वतंत्र पॉलिसीमध्ये समाविष्ट आजारांची संख्या जास्त असते, त्यामुळे बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या आजारांसाठी या पॉलिसीचा उपयोग होऊ शकतो. आपण आपल्याला हवे तेवढे कव्हर घेऊ शकता, याउलट ‘रायडर’ स्वरूपात घेतलेल्या पॉलिसीचे कव्हर मुख्य पॉलिसीच्या काही टक्केच घेता येते. स्वतंत्रपणे क्लेम दाखल करता येतो. आपण दीर्घकाळ या पॉलिसीचे नूतनीकरण करू शकतो. यामुळे वृद्धापकाळात याचा जास्त फायदा होऊ शकतो.थोडक्यात, गंभीर आजारांच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी नेहमीच्या मेडिक्लेम पॉलिसीसोबत स्वतंत्र क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी घेणे किंवा आयुर्विमा पॉलिसी घेताना क्रिटिकल केअर रायडर घेणे निश्चितच हितावह आहे. मात्र, क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स रायडर अथवा पॉलिसी घेताना समाविष्ट असणारे आजार व पॉलिसीच्या अन्य अटी समजून घ्याव्यात..क्रिटिकल केअर इन्शुरन्सचे फायदेगंभीर आजाराच्या निदानानंतर ३० दिवसांनंतर पॉलिसीधारक हयात असल्यास, पॉलिसी कव्हरइतकी रक्कम एकरकमी मिळते, त्यामुळे उपचार व अन्य खर्चाची तजवीज शक्य होते.आपल्या मेडिक्लेम पॉलिसीचे कव्हर अपुरे असल्यास यातून मिळणाऱ्या रकमेतून हॉस्पिटलचे बिल भरणे शक्य होते.आपल्या कुटुंबात काही अानुवंशिक आजार असतील, तर ही पॉलिसी घेण्याने अशा प्रकारच्या आजारातून होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक संकटाची भीती मोठ्या प्रमाणावर कमी होते.क्लेमपोटी मिळणारी रक्कम ही आजाराचे निदान व ‘सर्व्हायव्हल पिरीअड’ यावर अवलंबून असते. हॉस्पिटलायझेशन किंवा औषधोपचाराचा खर्च यावर अवलंबून नसते, त्यामुळे नेमकी किती रक्कम मिळणारा याची खात्री असते. यासाठी हॉस्पिटल किंवा औषधोपचार खर्चाची बिले द्यावी लागत नाहीत.(लेखक ज्येष्ठ सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९४२३००२०१४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 