Premium|Crowd Control : लाठी नव्हे; विवेक महत्त्वाचा!

ज्युलिओ रिबेरो - sakal.avtaran@gmail.comजमाव नियंत्रण म्हणजे केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे काम नसून, संयम, निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वाची कसोटी पाहणारे आव्हान असते. राजकीय दबाव आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवताना पोलिस अधिकाऱ्यांना अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागतात. अशा संकटाच्या क्षणीच अधिकाऱ्याच्या विवेकबुद्धी, संयम आणि नेतृत्वगुणांची खरी परीक्षा होत असते.नुकत्याच दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)च्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारीच्या घटनेची देशभरात मोठी चर्चा झाली. आंदोलनादरम्यान निदर्शकांना पांगवताना एका विद्यार्थ्याला कथितरीत्या पॅलेट लागल्याच्या घटनेप्रकरणी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सीजेपीने केली आहे. त्याला केंद्रातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही पाठिंबा दिला असून, संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मी असंख्य वेळा जमावाला सामोरा गेलो आहे. माउंट अबूमधील प्रशिक्षणानंतरच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच एक गोष्ट माझ्या प्रकर्षाने लक्षात आली, की जमावाला स्वतःचे एक वेगळे, अस्थिर आणि सामूहिक व्यक्तिमत्त्व असते. साहजिकच जमाव नियंत्रणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे केवळ तो पांगवणे नसून, त्या सामूहिक मानसिकतेचा प्रभाव कमी करून प्रत्येक व्यक्तीला पुन्हा स्वतंत्रपणे विचार करण्यास प्रवृत्त करणे. ते साध्य करण्यासाठी प्रसंगी बळाचा वापर करणे अपरिहार्य ठरते. मात्र प्रत्येक वेळी बळाचा वापर हाच एकमेव उपाय असतो, असे नाही. मुंबईत अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) म्हणून कार्यरत असताना मी एकदा कोणत्याही बळाचा वापर न करता संतप्त जमावाला शांतपणे पांगवण्यात यश मिळवले होते. ती घटना होती मालाडमधली... क्रिकेट खेळताना दोन मुलांमध्ये झालेल्या किरकोळ वादाचे पर्यवसान एका अप्रिय घटनेत झाले. वादाच्या भरात एका मुलाने दुसऱ्याच्या डोक्यावर क्रिकेटच्या बॅटने प्रहार केला. त्यात त्या मुलाचा मृत्यू झाला. आरोपी बेकायदा जुगार अड्डा चालवणाऱ्या एका व्यक्तीचा मुलगा होता. साहजिकच परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली. संतप्त नागरिक आणि युवकांनी मालाड पोलिस ठाण्यासमोर पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर धरणे आंदोलन केले. महत्त्वाचा असा मुंबई-अहमदाबाद मार्ग त्यांनी पूर्णपणे रोखून धरल्याने परिस्थिती गंभीर झाली होती..Supreme Court : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस.स्थानिक पोलिसांनी आरोपीला तत्काळ अटक केली होती. त्यानंतरही संतप्त जमावाचे समाधान झाले नाही. उलट आरोपी मुलाला आपल्या ताब्यात देण्याची त्यांची मागणी अधिक आक्रमक होत गेली. त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली. पोलिस आयुक्तांनी मला बराच वेळ रोखून ठेवण्यात आलेली वाहतूक पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. लाठी चार्ज करण्याऐवजी मी आंदोलनकर्त्यांकडे गेलो आणि जणू काही मला काहीच माहिती नाही, अशा पद्धतीने त्यांच्याकडून संपूर्ण घटना ऐकून घेतली. मी शांतपणे आणि संयमाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनीही संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तर सांगितला. मी त्यांना विचारले, की क्रिकेटचा सामना इथे महामार्गावरच झाला होता का? त्यांनी उत्तर दिले, नाही. घटना परिसराच्या आतल्या भागात घडली होती. मी त्यांना सुचवले, की तुम्ही मला घटनास्थळी नेलेत, तर मी स्वतः त्या ठिकाणाची पाहणी करेन. त्यांनीही तत्परतेने माझे म्हणणे मान्य केले आणि ते मला तिथे घेऊन गेले. त्यांच्या मागोमाग चालत असताना संपूर्ण जमावही नकळत महामार्ग सोडून परिसराच्या आतल्या भागाकडे वळला. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली आणि कोणताही बळाचा वापर न करता केवळ संवाद, संयम आणि विश्वासाने संपूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आली. जमावाच्या सामूहिक मानसिकतेला भेदून प्रत्येकाला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून विचार करण्यास प्रवृत्त करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो. संबंधित घटनेतून आरोपीच्या वडिलांचा बेकायदा जुगार व्यवसाय पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे सुरू राहिल्याचेही स्पष्ट झाले. मी तातडीने तो अड्डा बंद करण्याचे आदेश दिले.जमाव नियंत्रण करताना ‘किमान आवश्यक बळाचा वापर’ हे तत्त्व नेहमीच मार्गदर्शक असले पाहिजे. प्रत्येक पोलिस अधिकाऱ्याला दंगल नियंत्रणाचे प्रशिक्षण दिले जाते; मात्र तणावपूर्ण परिस्थितीत त्याचा योग्य वापर करणे हे मोठे आव्हान असते. अशा वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्वतः शांत आणि संयमी राहून जमावाच्या सामूहिक ऊर्जेला हळूहळू निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मात्र जमाव अत्यंत हिंसक झाला आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर केवळ मर्यादित बळावर अवलंबून राहणे नेहमीच व्यवहार्य ठरत नाही. अशा निर्णायक प्रसंगी परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर जाण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला काही क्षणांतच योग्य निर्णय घ्यावा लागतो..१९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात शिवसेनेने मुंबईत परप्रांतीयांविरोधात मोठे आंदोलन उभारले होते. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांना मागण्यांचे निवेदन स्वीकारल्याशिवाय मुंबईत प्रवेश करू न देण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. पोलिसांनी त्यांचा मार्ग अडवल्यानंतर परिस्थिती चिघळली आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर काही ठिकाणी परप्रांतीयांच्या दुकानांची लूट करण्यात आली. काही दुकानांना आगही लावण्यात आली. त्या वेळी दादर विभागाचा पोलिस उपायुक्त म्हणून मी गोल डाकखाना परिसरातील हिंसक जमावाला सामोरा जात होतो. जमावाला समजावून सांगण्याचे आणि सौम्य बळाचा वापर करण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मी राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपी) एका जवानाला ‘.३०३’ रायफलमधून एक गोळी झाडण्याचा आदेश दिला. गोळीबारानंतर एक दंगेखोर खाली कोसळला आणि उर्वरित जमाव तातडीने पांगला.गोळी झाडणारा जवान संबंधित घटनेमुळे स्पष्टपणे हादरला होता. त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून कारवाई केली होती. त्यामुळे त्याला संस्थात्मक संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन मी तातडीने लेखी स्पष्ट केले, की गोळी माझ्या स्पष्ट निर्देशानुसार झाडण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्यानंतर जनतेने पोलिसांच्या कारवाईवर टीका केली नाही. उलट हिंसाचार आणि जाळपोळ रोखण्यासाठी पोलिसांनी यापूर्वीच अधिक कठोर पावले का उचलली नाहीत, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेकदा अडचणी अधिक वाढू शकतात. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष मैदानी कारवाईत हस्तक्षेप करण्याऐवजी पोलिस यंत्रणेला कायदा आणि परिस्थितीच्या आधारे निर्णय घेण्याची मुभा द्यायला हवी.१९६५च्या पुणे दंगलीदरम्यान गृहमंत्र्यांनी आपल्या सुरक्षा अधिकाऱ्यामार्फत पोलिसांना आणि मदतीसाठी पाचारण करण्यात आलेल्या लष्करालाही कोणत्याही परिस्थितीत गोळीबार करू नये, असा संदेश पाठवला होता. अत्यंत अस्थिर झालेल्या विभागाचा पोलिस उपायुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळताना मी त्या तोंडी निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले आणि हिंसक दंगल करणाऱ्या जमावावर एक गोळी झाडण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर शहरातील दंगल जवळपास तत्काळ थांबली. कायदा मोडणाऱ्यांना पोलिस कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत याची जाणीव झाली. त्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन चौकशीत गृहमंत्र्यांनी असा कोणताही आदेश दिल्याचे नाकारले. त्या अनुभवाने मला शिकवले की फिल्डवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या राजकीय इच्छेनुसार नव्हे; तर प्रस्थापित नियमांवर विश्वास ठेवला पाहिजे..Live Updates Marathi: राज्यासह देशविदेशात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर... .काही वर्षांनंतर १९८४च्या मुंबई दंगलींदरम्यान पोलिस आयुक्त म्हणून माझे ठाम मत होते, की लष्कर तैनात करण्याची आवश्यकता नाही; तरीही सरकारने त्यासाठी आग्रह धरला. अखेरीस मी त्यास मान्यता दिली; पण हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या स्थानिक सेना शाखांच्या नेत्यांना तातडीने प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्याची अट घातली. मुख्य सचिव आर. डी. प्रधान यांच्या पाठिंब्याने मी सर्व ५१ वरिष्ठ निरीक्षकांना स्पष्ट निर्देश दिले, की संबंधित नेत्यांच्या अटकेच्या कारवाईत कोणतीही शिथिलता किंवा दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. प्रचंड राजकीय दबाव असतानाही त्या नेत्यांना बारा दिवस ताब्यात ठेवण्यात आले आणि दंगल काही प्रमाणात शमवण्यात यश आले.जंतरमंतरवरील अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनाच्या संदर्भात मला दिल्ली पोलिसांची भूमिका काहीशी गोंधळात टाकणारी वाटते. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दोनशेहून अधिक समाजकंटक विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात घुसले होते आणि त्यांनी हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न केला. देशभरात मोठ्या आंदोलनांपूर्वी अशा संशयितांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेणे म्हणजे नेहमीच्या पोलिस प्रक्रियेचा भाग आहे. मग त्यांना आधीच ताब्यात का घेण्यात आले नाही? त्यांना मोकळे सोडल्यास गोंधळ होणे अपेक्षितच होते. निश्चितच विद्यार्थ्यांनी त्यांना निमंत्रण दिले नव्हते!अस्थिर आणि तणावपूर्ण जमाव हाताळणे अत्यंत अवघड काम असते. आरामखुर्चीत बसून सल्ले देणे सोपे असते; परंतु प्रत्यक्ष फिल्डवरील अधिकारी प्रचंड दबावाखाली अत्यंत महत्त्वाचे आणि काही क्षणांत निर्णय घेत असतात. एखादी चूक झाली, तरी ती जाणीवपूर्वक केलेली नसते..राहुल गांधी यांच्यासारखे राजकारणी राजकीय रणनीती आणि जनमानसातील प्रतिमेच्या चौकटीत काम करतात. विरोधी पक्षनेते म्हणून सरकारच्या चुका अधोरेखित करणे स्वाभाविक आहे; मात्र माझे प्राधान्य कायमच कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेच्या प्रामाणिकतेला आणि निष्पक्षतेला राहते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवले जाऊ नये. सीआरपीएफसारखी दले कठोर शिस्त आणि आदेशसाखळीवर चालतात. साहजिकच दंगल नियंत्रणासाठी कोणतेही अस्त्र वापरले गेले असेल, तर निःसंशय ते घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सर्वात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशानुसारच असण्याची शक्यता असते. मैदानी पातळीवर दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करणाऱ्या जवानांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरणे म्हणजे सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत आदेशसाखळीचेच खच्चीकरण होय. शेवटी भाजप सरकारने नीट परीक्षा प्रणाली सुरू करण्याची आवश्यकता का भासली, हे मला आजही समजलेले नाही. या व्यवस्थेमुळे कोचिंग क्लासेसचे एक मोठे जाळे निर्माण झाले असून, त्यातून एक प्रकारची ‘माफिया’ संस्कृतीही उदयास आली आहे. त्याची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.