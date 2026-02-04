Premium|Davos 2026 : आर्थिक परिवर्तनाचे दावोस

डॉ. अनंत सरदेशमुखमाजी महासंचालक, सदस्य, कार्यकारी समिती, मराठा चेंबर, कंपनी संचालक, व्यवस्थापन स्टार्टअप मार्गदर्शक‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ हे दावोस येथील व्यासपीठ गेल्या दोन दशकांत विचारमंथनापुरते मर्यादित राहिले नाही. हे व्यासपीठ म्हणजे जागतिक गुंतवणूक, धोरणात्मक भागीदारी आणि आर्थिक शक्तिप्रदर्शनाचे केंद्र बनले आहे. भारताने नुकत्याच झालेल्या परिषदेमध्ये आतापर्यंतची सर्वांत मोठी उपस्थिती लावली. भारताने विशेषतः महाराष्ट्राने आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी जास्त विचार केल्याचे दिसून येते. सामंजस्य करार झाले असले, तरी ते करार प्रत्यक्षात येताना उत्पादन प्रक्रियेपर्यंतचा प्रवास लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा. तसे झाले, तर दावोस भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनाचे खरे साधन ठरेल. .Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.महाराष्ट्र भारताचे इंजिन‘‘महाराष्ट्र हे केवळ भारताचे औद्योगिक इंजिन नाही, तर जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी सर्वांत सुरक्षित आणि फायदेशीर ठिकाण आहे. आमचे लक्ष्य राज्याची अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची करण्यावर आहे.’’ अशी घोषणा फडवणीस यांनी दावोस येथे केली. दावोसमध्ये मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या पथकाने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक-आधारित सामंजस्य करार आणि भागीदारत्व जाहीर केले. महाराष्ट्राने दावोस पहिल्याच दिवशी विक्रमी रकमेची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्याच्या प्रयत्नांना सामंजस्य करारांनी बळकटी दिली. गुंतवणूक सामंजस्य करारांच्या विविध माध्यमांच्या आकडेवारीत विविधता दिसून येते. गेल्या वर्षी दावोसमध्ये पारंपरिक औद्योगिक गुंतवणुकीवर अधिक भर होता. तर या वर्षी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा-सेंटर, डिजिटल केंद्र यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे कल दिसून आला. यातून महाराष्ट्राचे प्रयत्न किंवा आलेले बहुतांश प्रस्ताव नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे होते, असे दिसून येते. हे सामंजस्य करार मुख्यत्वेकरून डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा, वाहन उद्योग विशेषतः इलेक्ट्रीक वाहन उद्योग, पुरवठा साखळी व्यवस्था व औद्योगिक गुंतवणूक या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.नेहमीच येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे, ‘नेहमीच उजाडतो जानेवारी आणि जाणवतो दावोस उत्सवाचा महिमा!’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पूर्वीच्या तुलनेत आता या दावोस जागतिक आर्थिक मंचाबद्दल (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) उत्सुकता, प्रसिद्धी भरपूर वाढली आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून या मंचावर किती सामंजस्य करार झाले, कोणाबरोबर झाले याच्या बातम्या झळकू लागतात. मोठे गुंतवणुकीचे आकडे, मोठ्या उद्योगाची भागीदारी, देशात-राज्यात होणार, ते येणार हे वाचून-ऐकून अपेक्षा वाढतात आणि सोनेरी स्वप्नांची मालिकाच सुरू होते.‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ हे दावोस येथील हे व्यासपीठ गेल्या दोन दशकांत केवळ विचारमंथनापुरते मर्यादित न राहता, जागतिक गुंतवणूक, धोरणात्मक भागीदारी आणि आर्थिक शक्तिप्रदर्शनाचे केंद्र बनले आहे. भारतासाठी आणि विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यासाठी दावोस ही केवळ परिषद नाही, तर जागतिक गुंतवणूकदारांसमोर स्वतःची आर्थिक क्षमता, धोरणात्मक स्पष्टता आणि विकासाची दिशा मांडण्याचे व्यासपीठ झाले आहे. विशेषतः २०१४ नंतरच्या नवीन राजकीय पक्षाने सरकारी धुरा सांभाळल्यापासून या व्यासपीठाचा अर्थ व उद्योग शक्तिप्रदर्शनासाठी चांगलाच उपयोग करून घेतल्याचे दिसते..चीनच्या पर्यायावर चर्चाराज्ये आणि देश दावोसकडे जागतिक ब्रँडिंग, संभाव्य गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद, भविष्यातील गुंतवणुकीच्या सक्षमतेचे संकेत तीन प्रमुख उद्दिष्टांनी पाहतात. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि महाराष्ट्रानेही दावोस २०२६ परिषदेकडे पाहिले. चीनची थंडावलेली औद्योगिक-आर्थिक वाढ, चीनची धोरणे व कार्यपद्धती आणि कोरोनाच्या अनुभवाने जगभरात ‘चीन अधिक १’ ही मोहीम चालू झाली. या ‘चीन अधिक १’ मधील ‘१’ म्हणून भारत योग्य वाटल्यामुळे; शिवाय भारतातील प्रचंड क्रयशक्तीमुळे अनेक देश भारताकडे आकर्षित झाले आणि होत आहेत. हेच ‘अधिक १’चे गणित जगाला नीट समजावून सांगण्यासाठी कदाचित दावोससारखे व्यासपीठ दुसरे कुठलेच नाही.आंतरराष्ट्रीय प्रतिमानिर्मिती‘दावोस २०२६’मध्ये महाराष्ट्र व भारताने मोठ्या अपेक्षा, मोठे आकडे आणि मोठे दावे यांसह सहभाग घेतला. परंतु अनेकांना प्रश्न पडतो आणि हा प्रश्न अनेक व्यासपीठांवर उपस्थितीही केला जातो आणि तो प्रश्न म्हणजे, हे यश खरे आहे की केवळ आकड्यांचे, सामंजस्य करारांचे यश? ‘दावोस २०२६’ परिषदेची संकल्पना ‘ए स्पिरीट ऑफ डायलॉग’ अशी होती. त्याला ‘संवादाचा दृष्टिकोन’ असे म्हणता येईल. हा ‘संवादाचा दृष्टिकोन’ अर्थातच देशांची, राज्यांची आर्थिक, औद्योगिक प्रगती यांबद्दलच आहे, हे निश्चित. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची स्थापना २४ जानेवारी १९७१ रोजी जर्मन अभियंता क्लॉस श्वाब यांनी स्विस संघराज्य सरकारच्या देखरेखीखाली एक ना-नफा संस्था म्हणून केली. ही परिषद कोणीही सरकार भरवत नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. जागतिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय आव्हाने केवळ सरकारे, केवळ व्यवसाय किंवा नागरी समाजाद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकत नाहीत. तर सर्वांनी एकत्र येऊन त्यावर विचार, धोरण बनवले पाहिजे आणि सहकार्याने प्रगती साधली पाहिजे, अशी या परिषदेमागील मूळ कल्पना आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ ही एक आंतरराष्ट्रीय अॅडव्होकसी म्हणजे कार्यसमर्थन प्रसार करणारी गैर-सरकारी संस्था आणि विचार मंच, थिंक टँक आहे. हे व्यासपीठच अॅडव्होकसी, कार्यसमर्थन प्रसार यासाठी असल्यामुळे त्याचा विषय आणि येथे राष्ट्र-राज्य प्रगती आणि प्रगतीच्या क्षमतेचे समर्थन, शक्तिप्रदर्शन अपेक्षितच होते.या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येथे उपस्थितीत का राहतात, याचे उत्तर त्यांनीच मागच्या वर्षी एका पत्रकार परिषदेत दिले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते, की ‘आमच्यासाठी ही परिषद म्हणजे नेटवर्किंगसाठी, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी, ते राज्यात घेऊन जाण्यासाठी, वेगवेगळ्या व्यवसायांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांना आपण त्यांचे आपल्या राज्यांमध्ये आणि देशात स्वागत करू इच्छितो, असे सांगण्यासाठी आहे.’ अर्थातच मुख्यमंत्र्यांशिवाय निदान महाराष्ट्रात तरी हे कोण करणार? याच उद्देशाने मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी २०२६मध्येही दावोस येथे पोहोचले एका नव्या दमाने, अपेक्षांनी.भारतासाठी सर्वाधिक संधीभारताने २०२६च्या दावोस परिषदेमध्ये आपली आतापर्यंतची सर्वांत मोठी उपस्थिती दर्शवली, असे सांगितले जाते. तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची भारताच्या महत्त्वाकांक्षेने आता चांगलेच मूळ धरले आहे. भारताने लवकरच जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा निर्धार या परिषदेत पुनःश्च व्यक्त केला आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताचा विकासदर ७.३ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवून या दाव्याला पुष्टी दिली आहे. भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे, भारताच्या यूपीआय आणि आधारसारख्या डिजिटल प्रयोगांचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले. अनेक देशांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची इच्छा दर्शवली. हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे आणि भारताने या क्षेत्रात केलेली प्रगती, कौशल्य, मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान याच क्षेत्रातील पुढील तंत्रज्ञान, सहकार्य, गुंतवणूक खेचून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल, यात शंका नाही आणि त्या दृष्टीने ‘दावोस २०२६’मध्ये त्याची प्रसिद्धी जोरात करणे आणि अपेक्षित होते आणि ते घडलेही..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.तंत्रज्ञानाकडेही लक्षकेंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान आणि प्रल्हाद जोशी यांनी भारताच्या पायाभूत सुविधा, शेती आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचे सादरीकरण केले आणि अर्थातच या क्षेत्रातील भारताच्या पुढील प्रवासाची कल्पना गुंतवणूकदारांना दिली. ही क्षेत्रे भारताच्या पुढील प्रगतीतील महत्त्वाचे स्तंभ आहेत आणि या क्षेत्रात भारत तंत्रज्ञान, त्याचबरोबर गुंतवणूक आकर्षित करत आहे. ‘दावोस २०२६’मध्ये भारताने स्वतःला-जागतिक उत्पादन केंद्र तंत्रज्ञान व नवोपक्रमाचे केंद्र, हरित ऊर्जेतील प्रमुख दावेदार म्हणून सादर केले. दावोसमध्ये प्रतिक्रिया देताना नव्या दमाचे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताचे आर्थिक मॉडेल आज जगासाठी चर्चेचा विषय आहे. आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वसमावेशक विकासासाठी करत आहोत.’’ तर, उद्योजक मुकेश अंबानी म्हणाले, ‘‘भारत ही केवळ मोठी बाजारपेठ नाही, तर तो जगासाठी एक नावीन्यपूर्ण ‘ग्लोबल हब’ बनत आहे. हरित हायड्रोजनमध्ये भारत जगाचे नेतृत्व करेल.’’ या सर्वांच्या या प्रतिक्रिया सहभागामागील उद्देश दाखवून देतात.रोजगारनिर्मिती किती?दावोस येथे १९ ते २३ जानेवारी येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचात महाराष्ट्र राज्य सरकारने ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ४० लाख रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्याच आधीच्या एका वक्तव्यानुसार सुमारे एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक एक रोजगार निर्माण करते म्हणजे त्या हिशोबाने २०२६मधील सुमारे तीस लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ४० लाख रोजगार निर्माण करेल, हे त्यांचे गणित. अर्थातच या सामंजस्य करारांचे प्रत्यक्षात उत्पादक उद्योगात रूपांतर होईल तेव्हाच हे रोजगार निर्माण होणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२५-२६च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पाच वर्षांत ५० लाख रोजगार निर्माण करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. ते कदाचित २०२५च्या दावोसमधील गुंतवणूक सामंजस्य करारावरून करण्यात आली असावी. आता २०२६चा दावोस गुंतवणूक अंदाज ५० लाख रोजगार निर्मितीबद्दल बोलतो. याचा अर्थ म्हणजे आगामी ८-१० वर्षात आपण सुमारे ९० लाख रोजगार निर्मितीबद्दल बोलत आहोत, असे समजायचे का? गुंतवणुकीच्या क्षेत्राकडे बघितल्यावर हे लक्षात येईल की ही सर्व गुंतवणूक उच्चआधुनिक तंत्रज्ञानावर आणि ‘एआय’ तंत्रज्ञान आधारित असेल, असे गृहीत धरूया. हे जर लक्षात घेतले तर हे उद्योग इतके रोजगार निर्माण करू शकतील का? त्याला लागणारे मनुष्यबळ कुशल लागणार आहे व ते उपलब्ध असेल का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्याला मुख्यत्वे अकुशल गटातील रोजगार हवे आहेत. हे प्रकल्प ते कितपत निर्माण करतील?कौशल्यविकासावर हवा भरसध्याच्या सरकारशी मतभेद असलेले माजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शिक्षण, कौशल्य विकास यांवर अजून बराच काळ काम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. कौशल्य पातळी आवश्यकता आणि उपलब्धता याचा विचार आपल्याला वरील रोजगारनिर्मितीच्या संदर्भात नक्कीच करावा लागणार आहे. पंतप्रधानांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी देशाच्या विकासाच्या गतीबद्दल काही साशंकता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारी गुंतवणूक वाढत असली, तरी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अजूनही मागेच पडली आहे. ही दीर्घकालीन विकासासाठी चिंतेची बाब आहे. बाहेरून गुंतवणूक आली तर अंतर्गत उद्योग तयार नसेल, तर अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सर्वांगीण, सर्वदूर विकासासाठी बाहेरील गुंतवणुकीला अंतर्गत उद्योगाचे साह्य आवश्यक आहे. सुब्रह्मण्यम म्हणतात, ‘‘तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘एआय’मुळे सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते, त्याचा फटका भारताच्या तरुण श्रमशक्तीला बसू शकतो.’’उत्पादन क्षेत्रातील सामंजस्य करार फारसे दिसत नाहीत, मग रोजगार खरेच निर्माण होणार का? गेल्या वर्षीच्या दावोस परिषदेत गुंतवणूक सामंजस्य करारांचे मूल्य १६ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले होते. म्हणजे हे वर्ष पुन्हा विक्रमी ठरले आहे आणि गुंतवणूक सामंजस्य करार मूल्य जवळपास दुप्पट झाले आहे. या करारांपैकी ८३ टक्के करार थेट परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित आहेत, तर १६ टक्के करार परदेशी तंत्रज्ञान भागीदारीमध्ये आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एकूण १८ देश महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणार आहेत. हे काही प्रमाणात मुंबईतील भारतीय कंपन्यांशी मुंबईत करार न करता दावोसला जाऊन करार करण्याची काय गरज होती, याचे हे उत्तर आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाच ठिकाणी, जागतिक महत्त्वाच्या व्यक्ती, कंपन्या फक्त दाओसमध्येच भेटू शकतात. यावरून दावोसच का आणि भारतीय कंपन्या तिथे आपल्याच सरकारबरोबर सामंजस्य करार का करतात, याचे उत्तर मिळेल..सामंजस्य कराराचा अर्थदावोस हे करारांचे व्यासपीठ की प्रतिमानिर्मितीचे साधन, स्थान आहे ,हा प्रश्नही अनेकदा उपस्थितीत केला जातो. दावोस येथे होणारे सामंजस्य करार बहुतेक वेळा इराद्यांचे पत्र असतात. ते कायदेशीर बंधनकारक नसतात. हे सामंजस्य कराराचे आकडे पाहून बहुतेक सगळ्यांचाच समज ही प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची रक्कम आहे असाच होतो. परंतु यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व सामंजस्य करार आहेत, ज्यात गुंतवणूक समूह पुढील काही वर्षांच्या गुंतवणुकीचा आकडा ढोबळमानाने देत आहे. या सामंजस्य कराराविषयी कोणतीही बांधिलकी करारकर्त्यांवर राहत नाही. कुठलाही आकडा पक्का नसतो. हे सर्व एक दिशा देणारे अंदाज असतात. यातील किती गुंतवणूक, उद्योग प्रत्यक्ष स्वरूप धारण करतील, त्यात किती गुंतवणूक होईल हे सांगणे तसे कठीणच.प्रदूषण नियंत्रण महत्त्वाचे‘आयएमएफ’च्या माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारताच्या विकासाचे कौतुक करतानाच एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे जगाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, ‘भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापारातील शुल्कापेक्षा, प्रदूषणाचा परिणाम अधिक गंभीर आहे. प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू आणि आरोग्यावरील खर्च याचा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला मोठा फटका बसत आहे. पर्यावरणाची स्थिती सुधारली नाही, तर जागतिक गुंतवणूकदार भारतात येण्यास कचरू शकतात, कारण त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य ही त्यांच्यासाठी प्राथमिकता असते.’ हेही या सामंजस्य करारांचे काय फलद्रूप राहील, याचा विचार करायला लावते.प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसावीदावोसमध्येही महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर सामंजस्य करार केले. वेगवान औद्योगिक विकासाचे आश्वासन तेव्हाही देण्यात आले होते. २०२५मधील वास्तव पाहता, सरकारच्या म्हणण्यानुसार सुमारे ७० ते ७५ टक्के सामंजस्य करार प्रगतिपथावर आहेत. परंतु एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, प्रगतिपथावर म्हणजे नेमके काय? जमीन निश्चित झाली का? पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली का? भांडवली गुंतवणूक प्रत्यक्ष सुरू झाली का? ती किती आली? उत्पादन किंवा सेवा सुरू झाली का? या सर्वांची उत्तरे मिळवणे कठीण आहे. सर्व टप्प्यांमध्ये मोठा फरक आहे. बहुतांश सामंजस्य करार पूर्वतयारीच्या टप्प्यावर असल्याचे दिसून येते, असे बोलले जाते. अंमलबजावणीतील विलंब समजू शकतो; परंतु पारदर्शकतेचा अभाव समजू शकत नाही. ही पारदर्शकता नसल्यामुळे मागील करारांचे यश आजमावता येत नाही. कोणता प्रकल्प कोणत्या टप्प्यावर, याची स्पष्ट माहिती नसल्यामुळे कोणतेच मत पक्के करता येत नाही. स्थानिक प्रश्न, जमीन उपलब्धता, पर्यावरण, स्थानिक समुदायांचे प्रश्न अनेक दिसून येतात आणि त्या पार्श्वभूमीवर पुढील उद्योग, आर्थिक विकासाचे चित्र तितके स्पष्ट दिसत नाही. ‘दावोस म्हणजे आकड्यांचा उत्सव; प्रत्यक्ष विकासाचे मोजमाप नव्हे,’ अशी टीका काही अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. ही टीका पूर्णतः चुकीची वाटत नाही; परंतु त्याचबरोबर दावोसला पूर्णतः नाकारणेही योग्य नाही. दावोस ही सुरुवात आहे, शेवट नाही. प्रयत्न फुकट जाणार नाहीत, काहीतरी साध्य झाले आणि होईल.नुसत्या सामंजस्य करारांच्या आकड्यावर न थांबता त्यांना मूर्त उद्योगाचे स्वरूप देण्याचे काम जिकिरीचे, आव्हानाचे, कष्टाचे असले तरी त्यावर लक्ष, कष्ट केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीचे एक पक्के धोरण व त्याचा पाठपुरावा हे महत्त्वाचे आहे. सामंजस्य आधारित पारदर्शक प्रगती अहवाल, कालमर्यादा व जबाबदारी, ठराविक टप्पे आणि उत्तरदायित्व, स्थानिक सहभाग, रोजगार, कौशल्य विकास, सामाजिक समावेशन स्वतंत्र मूल्यांकन याची निश्चित आवश्यकता आहे. ‘दावोस’ने महाराष्ट्र आणि भारताला जागतिक व्यासपीठावर मजबूत स्थान दिले आहे. मात्र खरे यश हे घोषणांमध्ये नाही, तर जमिनीवर दिसणाऱ्या बदलांमध्ये आहे. २०२५च्या अनुभवातून शिकत, २०२६नंतरचा काळ सामंजस्य करार ते उत्पादन प्रक्रिया, असा असला पाहिजे. तसे झाले, तर दावोस हा केवळ वार्षिक उत्सव न राहता, भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनाचे खरे साधन ठरेल..₹ ३० लाख कोटी- महाराष्ट्र सरकारचे दावोस येथे झालेले सामंजस्य करार४० लाख- या गुंतवणुकीतून राज्यात निर्माण होणारे रोजगार१८- देशांतून महाराष्ट्रात होणार गुंतवणूक₹ २.७ लाख कोटी विदर्भात होणारी गुंतवणूक₹ ३.५ लाख कोटी कोकणात होणारी गुंतवणूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 