Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?

अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये तंत्रज्ञान कंपन्या संरक्षणक्षेत्राशी वाढत्या प्रमाणात भागीदारी करत आहेत. भारतातदेखील आयडेक्सच्या पाठबळावर खासगी कंपन्या लष्करी तंत्रज्ञानात पुढे येत आहेत. आत्मनिर्भरतेचा मार्ग सुस्पष्ट होत असला, तरी अजून अनेक आव्हाने आहेत. सिलिकॉन व्हॅली म्हटलं, की भांडवलशाहीच्या डिजिटल जादूगारखान्यातल्या दिवसरात्र पेटलेल्या प्रयोगशाळा डोळ्यांसमोर येतात, जिथे स्टार्टअप्सना बाळसं मिळते आणि गुंतवणूकदार पैशांचा पाळणा हलवतात. जिथे चमकत्या स्क्रीनवर जन्म घेणाऱ्या स्वप्नांनी झपाटलेल्या मंदिरात 'नेक्स्ट बिग थिंग' म्हणजे देव, तर व्हेंचर कॅपिटल त्याची आरती ठरतंय. .पण स्वप्नांच्या या कारखान्यानं आता वेगळं वळण घेतलं आहे. पूर्वी जेथे 'डिफेन्स' म्हणजेच लष्करी क्षेत्राशी नातं जोडणं पाप मानलं जायचं, तिथे आज सॉफ्टवेअर कंपन्या आणि लष्कर हातात हात घालून पुढे जात आहेत. हे वळण म्हणजे भू-राजकीय कुस्तीचं फलित, विशेषत: चीनशी वाढलेल्या लढतीचं.पॅलॅन्टिर नावाच्या गुप्तचर सॉफ्टवेअर कंपनीचे संस्थापक अॅलेक्स कार्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी आपल्या भागधारकांना पत्रात लिहिलं, की पॅलॅन्टिरनं अमेरिकन संरक्षण क्षेत्राला हत्यारासारखं धारदार सॉफ्टवेअर द्यायचा अनेकदा प्रयत्न केला, परंतु राजकारणानं त्यांना बाजूला फेकलं. पण आता मात्र वारे उलटे वाहायला लागलेत. याची नवनवीन उदाहरणं समोर येत आहेत. मे महिन्यात ‘मेटा’ या दिग्गजानं अँडुरिल नावाच्या स्टार्टअपशी हातमिळवणी केली. .ही कंपनी ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वर आधारित प्रणाली बनवते. ओक्युलस हेडसेट्सद्वारे सैनिकांना रणांगणावर अधिक स्पष्ट दृष्टी मिळावी, हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे. अँडुरिलचा संस्थापक ट्रम्पसमर्थक पामर लकी असून त्याला २०१७ मध्ये फेसबुकमधून हद्दपार करण्यात आलं होतं, पण आज ‘लकी’च्या नशिबाचा फासा खरोखर उलटला आहे, तेही अत्यंत नाट्यमय पद्धतीनं.‘मेटा’नेही अलीकडंच आपलं मत फिरवलं. आधी ज्यावर बंदी होती, त्या ‘लामा’ एआय मॉडेलला त्यांनी अमेरिकन सुरक्षा संस्था आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंत्राटदारांना उपलब्ध करून दिलं. गुगलनंही आपली दिशा बदलली. २०१८ मध्ये आपल्या ‘एआय’च्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये ‘गुगल’नं आवर्जून लिहिलं होतं, की हत्यारं किंवा लोकांना इजा करणाऱ्या तंत्रज्ञानापासून कंपनी लांब राहील. त्या वेळी अमेरिकन लष्करासाठी ड्रोनद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांच्या विश्लेषणाच्या प्रोजेक्ट माव्हेनवर कर्मचाऱ्यांनी रान उठवून गुगलला शस्त्रसंबंधी कामांपासून दूर ठेवलं होतं. पण आता गुगलनं ती ओळच काढून टाकली आहे आणि त्याचं समर्थन करताना कंपनी म्हणते, की लोकशाही टिकवायची असेल, तर एआयच्या शर्यतीत आघाडी घ्यावीच लागेल. .परिणामी अमेरिकन संरक्षण विभागाने वीस कोटी डॉलर किमतीचे करार गुगल, अँथ्रोपिक, एक्सएआय आणि ओपन एआयला दिले आहेत. ओपन एआयने वरकरणी अजूनही शस्त्रविकासासाठी बंदी घातलेली असली, तरी प्रत्यक्षात ते अँडुरिलसोबत मिळून ड्रोन प्रतिकारक प्रणालीवर काम करत आहेत. संस्थापक सॅम ऑल्टमन यांनी नुकतंच सांगितलं, की राष्ट्रीय सुरक्षेत हातभार लावणं ओपन एआयला अभिमानास्पद वाटतं.यात अँडुरिलची भूमिका वाढतच चालली आहे. अमेरिकन मरिन दलाकडून त्यांना अब्जावधी डॉलरचे करार मिळाले आहेत, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या सीमा सुरक्षा निधीचाही फायदा त्यांना संभवतो. इतकंच नव्हे तर पॅलॅन्टिरलाही तब्बल दहा वर्षांचा दहा अब्ज डॉलरचा व्यवहार मिळालाय. ट्रम्प प्रशासनानं साडेपंधरा हजार कोटी डॉलर किमतीच्या ‘गोल्डन डोम’ सारख्या प्रचंड क्षेपणास्त्ररोधक योजनेची घोषणा केली आहे, ज्याचा स्पेसएक्ससारख्या कंपन्यांना फायदा होईल. स्पेसएक्स आधीच उपग्रह प्रक्षेपण आणि स्टारलिंक सेवेत संरक्षण विभागाशी जोडला गेलेला आहे. .अमेरिकेत नवे वळण१९५०-६० च्या दशकात, अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या प्रगत संशोधन संस्थेनं नव्या तंत्रज्ञानावर पैसा आणि संसाधनं गुंतवल्यानंतरच इंटरनेट व गुगल यांचा पाया रचला गेला होता. आता मात्र विमानं, टँक यांसारख्या हार्डवेअरपेक्षा सॉफ्टवेअरवर भर वाढलंय. ट्रम्प यांच्या पुनरागमनानंतर तर या प्रवाहाला आणखीनच वेग आला आहे. चीनविरुद्ध एआयच्या शर्यतीत आघाडी घेण्याचं आश्वासन आणि २०२६ पर्यंत संरक्षण निधी तब्बल एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचा संकल्प, यामुळे टेक कंपन्यांना देशभक्ती मिरवणं आता अयोग्य वाटत नाही. जूनमध्ये ‘मेटा’नं स्केल एआय नावाच्या लष्करी संबंध असलेल्या स्टार्टअपशी नातं घट्ट केलं; या स्टार्टअपचा संबंध मायकल क्रॅटसिओस या ट्रम्पच्या एआय सल्लागाराशी आहे, याचं आश्चर्य नसावं.मॅकेन्झीच्या अभ्यासकांच्या मते, स्पेसएक्स, पॅलॅन्टिर आणि अँडुरिल या तिघांची किंमत मिळून पारंपरिक सहा संरक्षण दिग्गजांच्या बरोबरीची आहे, जरी प्रत्यक्ष करारांमध्ये त्यांचा वाटा मात्र तीन टक्के असला तरी. तथापि या स्पर्धेवर एक वेगळं सावट आहे. ह्युमन राइट्स वॉचनं गुगलच्या निर्णयाला ‘धोकादायक’ म्हटलं आहे, तर एआय नाऊ इन्स्टिट्यूटनं ओपनएआयबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण ड्रोन, रोबोट्स आणि स्वायत्त शस्त्रं खेळणी नव्हेत. त्यांच्या वापरामुळे नैतिक प्रश्न निर्माण होणारच. .फ्रान्स व कोरिया आघाडीवरतूर्तास तरी युक्रेनपासून गाझापर्यंतच्या युद्धांनी या बदलाचं प्रयोगशाळेसारखं काम केलं आहे. युक्रेनमध्ये स्टारलिंक टर्मिनल्स आणि पॅलॅन्टिरचं सॉफ्टवेअर रणांगणावर वापरलं गेलंय. इस्राईलमध्ये गुगल, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, पॅलॅन्टिरसारख्या दिग्गजांनी अब्जावधी डॉलरच्या प्रोजेक्ट निम्बससारख्या करारांतून सैन्याला एआय, क्लाउड सेवा आणि गुप्तचर तंत्रज्ञान पुरवलंय. युक्रेननं तर थेट व्यापारी तंत्रज्ञानावर आपला सैनिकी किल्ला उभा केला आहे. एआयवर चालणारी ड्रोन, टेहळणी, सगळं युद्धात तत्काळ वापरलं जातं. फ्रान्सने मे २०२४ मध्ये खास संरक्षण एआयसाठी मंत्रिस्तरीय संस्था उभी केली आणि स्टार्टअप्सना संधी देण्यासाठी तब्बल ३० कोटी युरो ओतले. फ्रान्समधील मिस्त्राल एआयने हेल्सिंगसोबत हातमिळवणी केली आहे. दक्षिण कोरिया आणखी वेगळा प्रयोग करतोय. जनरेटिव्ह डिफेन्स एआय युद्धनियोजनाच्या चाचणीत आणून मानवरहित प्रणालींसाठी देशी कंपन्यांशी जलद भागीदारी करतोय. .स्टार्टअप्समुळे भारत निर्यातदारभारताची गोष्ट थोडी वेगळीच. इथे टाटा व एल अँड टी सारखे अपवाद वगळता संरक्षण उद्योग म्हणजे पिढ्यानपिढ्या सरकारी मक्तेदारी. अमेरिकमध्ये वाद झाला नैतिकतेच्या आवरणाखाली, भारतात मात्र आत्मनिर्भरतेचं आणि स्वावलंबनाचं वारं आहे. मात्र देशात गेल्या काही वर्षांत ज्या वेगाने बदल घडत आहेत, त्यात संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्राचं रूपांतर हा वेगळाच प्रकार ठरतोय. आतापर्यंत आपण बाहेरून शस्त्रं खरेदी करून स्वतःच्या सुरक्षेची काळजी घेत होतो, पण आजचा भारत केवळ खरेदीदार राहिलेला नसून शोधकर्ता, निर्माता आणि पुरवठादार होऊ पाहत आहे. यामागे सरकारी धोरणं, खासगी कंपन्यांची संशोधनातील तळमळ आणि स्टार्टअप संस्कृतीचं नवं बळ या तिन्हींचा जोमदार समन्वय आहे. .मुंबईतलं ‘आयडिया फोर्ज टेक्नॉलॉजी’ म्हणजे याचं उदाहरण. या कंपनीने मानवविरहित हवाई प्रणाली, म्हणजेच ड्रोनमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवलं आहे. ‘ड्रोन’ हा शब्द ऐकला की आपणास एखादा छोटा उडता कॅमेरा आठवतो, पण प्रत्यक्षात हे अत्यंत प्रगत यंत्र असून सीमारेषेवर लक्ष ठेवणं, डोंगराळ भागात सामान पोचवणं अशी असंख्य कामं या माध्यमातून केली जातात. भारतीय लष्कराच्या सीमा सुरक्षेतील हा आता विश्वासू सहकारी ठरला आहे. बंगळुरुमधलं ‘टोनबो इमेजिंग’ तर जणू रात्रीला दुपार बनवणारं चष्मा घेऊन आला आहे. ही कंपनी थर्मल इमेजिंग आणि नाइट व्हिजन, म्हणजेच अंधारातही दिसू शकेल अशी प्रणाली बनवते. अत्यंत गाजलेल्या मोहिमांमध्ये या यंत्रणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि आज ते लष्कराच्या नियमित वापरात सामील झाले आहेत. .चेन्नईच्या ‘बिग बँग बूम सोल्युशन्स’ या धमाकेदार नाव असलेल्या कंपनीनं तंत्रज्ञानाच्या नव्या सीमांचं दालन उघडलं आहे. त्यांनी बनवलेली ड्रोन प्रतिकारक आणि ‘वज्र सेंटिनल’सारखी परिस्थितीची सतत जाणीव ठेवणारी यंत्रणा गेल्या वर्षी मोठ्या संरक्षण दलात सामील झाली. म्हणजे शत्रूच्या ड्रोनना नष्ट करणं आणि युद्धभूमीची नेमकी माहिती मिळवणं हे आता आपल्या हाती आलं आहे. ड्रोनच्या दुनियेत ‘गरुडा एरोस्पेस’ लष्करी तसेच नागरी वापरासाठी नवनवीन यंत्रणा बनवत आहे आणि सरकारकडून परवाने तसेच विविध कामे मिळवत आहे. दुसरीकडे ‘न्यूस्पेस रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीज’ ही कंपनी ड्रोनचा थवा, म्हणजे शेकडो ड्रोन एकत्रितपणे शत्रूवर झेपावतील याचं ‘स्वार्मिंग’ तंत्रज्ञान तयार करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्यानं लक्ष्य साधणारी यंत्रं त्यांनी प्रत्यक्षात आणली असून २०२५ मध्ये लष्कराला मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा सुरू केला आहे. अंतराळाची दारं ठोठावणाऱ्या ‘कॅलिडिओ’ आणि ‘इथरियलएक्स’ या कंपन्याही २०२५ मध्ये इंडो-यूएस संरक्षण सहकार्यांत निवडल्या गेल्या. उपग्रह चित्रण, रॉकेट तंत्रज्ञान यांच्यामार्फत लष्करी गुप्तचर मोहिमा नव्या उंचीवर नेल्या जात आहेत. .या सगळ्या क्रांतीमागचं मोलाचं सूत्र म्हणजे ‘आयडेक्स’ (Innovations for Defence Excellence). २०१८ पासून या उपक्रमानं संरक्षण क्षेत्र खासगी कंपन्यांना आणि स्टार्टअप्सना उघडं केलं. थेट लष्कराकडून प्रामाणिक पडताळणी, स्पर्धात्मक अनुदानं आणि आत्मनिर्भरतेचा स्पष्ट संदेश, यामुळं जुनं म्हणजे सरकारी आणि नवं म्हणजे खासगी अशी रेषा पुसली गेली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांनी देशांतर्गत संशोधन, उत्पादन आणि खरेदीला चालना दिली आहे. आज हजारावर स्टार्टअप्स फक्त संरक्षण क्षेत्रासाठी काम करताहेत. ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर संरक्षण, रोबोटिक्स या सगळ्या क्षेत्रांत भारतातल्या तरुणांनी झेंडा फडकावयाचा निर्धार केला आहे. २०२५ मध्ये संरक्षणासाठी ६.८१ लाख कोटींचं बजेट मंजूर झालं, त्यातला सिंहाचा वाटा देशांतर्गत पुरवठादारांसाठी राखून ठेवला गेला. .Premium|Developed India : विकसित देश होण्याचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?.समन्वयाची नितांत गरजसंरक्षण निर्यातींमध्ये ३४ पट वाढ झाली आहे आणि २०२४-२५ मध्ये विक्रमी प्रमाणावर देशांतर्गत खरेदी झाली. हजारो स्टार्टअप्सनं भारताला नव्या गुंतवणुकीचं आणि संधीचं व्यासपीठ बनवलं आहे. आज भारतातील ८१ टक्के संरक्षण करार भारतीय कंपन्यांच्या पदरात पडत आहेत आणि लष्कराच्या आधुनिकतेसाठी राखीव निधीचा मोठा हिस्सा ह्यांच्यासाठी आहे. पण अजून प्रवास संपलेला नाही. काही कळीचे मुद्दे समोर येतात. आपल्याला अजूनही प्रपल्शन, रडार्स, स्टेल्थ टेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांत आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. खरेदी प्रक्रिया अजूनही कागदोपत्री जंजाळात अडकते. सायबर सुरक्षा आणि प्रगत अभियांत्रिकीमध्ये कौशल्यवृद्धीची अजूनही गरज आहे. यासाठी खास संरक्षण तंत्रज्ञान संस्था उभ्या करणं, नव्या संशोधन निधीची तरतूद आणि जागतिक भागीदारीनं प्रशिक्षण घ्यावं लागणार आहे..Premium| Data and AI accountability: एआयमुळे ज्ञानाची मक्तेदारी स्वीकारायची की सार्वजनिक संसाधने खुली करायची?.२०२४ मध्येच ९० टक्के संस्थांवर विभिन्न आकाराचे सायबर हल्ले झाले होते, त्यामुळे एकसंध लष्करी सायबर कमांड उभारणं अनिवार्य झालं आहे. त्याचबरोबर, संरक्षणातील सार्वजनिक उपक्रम, खासगी कंपन्या, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, विद्यापीठं आणि परदेशी भागीदार, या सगळ्यांची एकत्रित परिसंस्था तयार करणं अत्यावश्यक झालं आहे. स्टार्टअप्ससाठीची लाल फित, निधीची कमतरता आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी केल्याशिवाय खरी नवलाई उभी राहणार तरी कशी? सरकार, खासगी क्षेत्र आणि संशोधन संस्था हातात हात घालून काम करत राहिल्या, तरच आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न हे रणांगणावरचे अढळ सत्य ठरेल.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.). 