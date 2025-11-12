Premium|Delhi Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटात डॉक्टरांना अटक का होतेय? व्हाइट कॉलर दहशतवाद म्हणजे काय?

Educated Terror: Inside Delhi’s White-Collar Terror Networkदिल्लीत ११ नोव्हेंबरला लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाजवळ आय २० कारचा स्फोट झाला. आतापर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार या स्फोटात तब्बल १३ मृत्यूमुखी पडले तर २२पेक्षा जास्त जखमी झाले. या स्फोटाने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं पण त्याहीपेक्षा हादरवणारी गोष्ट आहे ती या स्फोटामागचे मास्टरमाइंड. हा स्फोट ज्या गाडीत घडला ती आय २० गाडी चालवणारा मोहम्मद उमर एक डॉक्टर होता, असं कळतंय. याशिवाय अल फलाह विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचं या स्फोटाशी आणि पकडल्या गेलेल्या स्फोटकांशी असलेलं कनेक्शनही उघड झालं आहे. यानिमित्ताने व्हाइट कॉलर दहशतवादाची एक थिअरी चर्चेत येतेय. नेमकी काय थिअरी आहे ही? शिकल्यासवरल्या मुलांना अशाप्रकारे दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी कशाप्रकारे उद्युक्त केलं जातं? जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या विशेष लेखातून..दिल्लीतल्या बॉम्बस्फोटामागचं पांढरपेश्यांचं दहशतवादी कनेक्शन उघड झाल्यानंतर सगळ्यात आधी पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सार गझवत-उल-हिंद या संघटनांचं नाव आलं कारण अशाप्रकारे शिक्षित, प्रोफशनल्स दहशतवादी तयार करण्यात हे गट पुढे होते. .दिल्लीतल्या लाल किल्ला कार बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद हा पुलवामाचा रहिवासी होता. तो डॉक्टर होता आणि फरिदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठात काम करत होता. दिल्लीतील स्फोटापूर्वीच्या काही दिवसांत तीन इतर डॉक्टरांना मोठ्या प्रमाणावर स्फोटके आणि शस्त्रे बाळगल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. यात काझीगुंड येथील डॉ. अदील मजीद राथेर याचा समावेश आहे. अदील हा उमरचा जवळचा सहकारी होता आणि त्या दोघांनी अनंतनागमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एकत्र काम केलं होतं असं उघड झालं आहे. .Premium| Pahalgam Terror Attack: उत्तर द्यायचंय ते दहशतवादाला....श्रीनगरमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेच्या समर्थनार्थ पोस्टर्स लावल्याबद्दल अदीलला अटक करण्यात आली आहे.दुसरीकडे अल-फलाह विद्यापीठातीलच डॉ. मुज्जमिल अहमद गनाई याच्या भाड्याच्या घरातून २,९०० किलो अमोनियम नायट्रेट जप्त करण्यात आलं आणि त्यालाही अटक झाली. योगायोग म्हणजे हा मुज्जमिलसुद्धा पुलवामाचाच आहे.लखनौच्या डॉ. शाहीन शाहिद हिलासुद्धा कारमध्ये रायफल आणि दारुगोळा सापडल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आले. शाहीनचा भाऊ डॉ. परवेज अन्सारी यांच्या लखनौ येथील घरावर छापा टाकण्यात आला.शाहीन कानपूरमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील माजी प्राध्यापक आहे. तर परवेज अन्सारी हा फरिदाबाद येथील इंटिग्रल विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक आहे..‘व्हाईट-कॉलर’ दहशतवाद म्हणजे काय?गरीब आणि अशिक्षित तरुणांकडे सगळ्याचाच अभाव असल्याने त्यांची माथी भडकावून त्यांना कट्टरपंथी बनवले जाते आणि दहशतवादी घडवले जातात, अशी थिअरी आजवर प्रसिद्ध होती. मात्र आता ही व्याख्या बदलते आहे. दिल्ली स्फोटात उघड झालेलं व्हाईट कॉलर नेटवर्क म्हणजे असं जे शिक्षित व्यावसायिकांद्वारे चालवलं जातं. विशेषत: डॉक्टरांसारखा पेशा चालवणारे लोक. या पेशाला मुळातच समाजात मान असल्याने त्यांना आपल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेचा वापर करून निधी उभारणं, सुविधा पुरवणं आणि दहशतवादी कारवाया लपवणं सोपं जातं. त्यांचा वापर करून अनेक दहशतवादी संघटना अगदी सुरळीतपणे काम चालवतात.जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी निवेदनात म्हटलं की, “पाकिस्तान आणि इतर देशांतून कार्यरत असलेल्या परदेशी नियंत्रणकर्त्यांशी संपर्क असलेले कट्टरपंथी व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांचा ‘व्हाईट-कॉलर’ दहशतवादी गट तयार झाला आहे,” .Premium| Countering Terrorism: दहशतवादविरोधी लढ्यात स्थानिकांचे महत्त्व .उच्चशिक्षित व्यक्तींचाच वापर का?शिक्षित व्यक्ती अथवा अशा व्यावसायिकांचा वापर साधारणतः लॉजिस्टिक नियोजन, भरती, निधी उभारणी आणि स्फोटक व शस्त्रसामग्री मिळवण्यासाठी केला जातो. डॉक्टर्स तसेच समाजातील प्रतिष्ठीत व्यावसायिक म्हणून त्यांना मान असतो. त्याआड अनेक दहशतवादी कृत्य, कारवाया अगदी बेमालून लपवता येतात. .Premium| Kashmir Terrorism Statistics: भारत-पाक संबंधांवर दहशतवादाचे संकट कायम.व्हाइट कॉलर दहशतवादाची नवी साखळीयावेळी स्फोटानंतर तो कोणी केला, का केला यासोबतच नवी माहिती समोर आली आहे. एक नवा पॅटर्न स्पष्ट होतोय. दवाखाने, गोदामे आणि ट्रान्सपोर्ट हब यांसारख्या ठिकाणांमध्ये कनेक्शन जोडून चालणारी दहशतवादाची लॉजिस्टिक साखळी.'द प्रिंट'ने नुकतंच गुजरातमधील एका डॉक्टरविषयीचं प्रकरण उघडकीस आणलं. त्याअंतर्गत एका डॉक्टरकडे ‘रायसिन’ नावाचे घातक विष तयार करण्यासाठी लागणारी सामग्री सापडली होती. डॉक्टर अथवा वैद्यकीय व्यावसायिक म्हटले की त्यांच्याकडे निरनिराळी रसायने, औषधे असणार आणि ती सर्व रुग्णाच्या उपचारासाठीच असणार असा एक समज असतो. त्या समजाआडच रायसिनसारखी घातक रसायनं लपवणं त्याला सोपं गेलं होतं..दहशतवादी गटांकडून डॉक्टरांचीच निवड का केली जातेय?डॉक्टरांकडे उच्च दर्जाचं कौशल्य, ज्ञान असतं. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय आणि संशोधन सुविधांना पटकन अॅक्सेस मिळतो. मोठा सामाजिक संपर्क असतो. सोबतच त्यांच्याकडे असलेलं वैज्ञानिक ज्ञानही असे स्फोट, धमाके घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. .मात्र अशाप्रकारे दहशतवादी कारवायांसाठी शिक्षित व्यक्तींचा वापर करणं काही नवीन नाही. याआधी दहशतवादी कारवायांत गुंतलेले काही कुप्रसिद्ध डॉक्टर म्हणजे डॉ. अयमान अल-जवाहिरी. त्याने कैरो विद्यापीठातून वैद्यकशास्त्रात शिक्षण घेतलं होतं आणि सर्जरीमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली होती. डॉ जवाहिरी ओसामा बिन लादेनचा निकटचा सहकारी आणि अल-कायदाचा थिंक टँक मानला जात असे. १९९५ मध्ये इजिप्तचे अध्यक्ष हुस्नी मुबारक यांच्या हत्येच्या प्रयत्नासह अनेक हिंसक घटनांमध्ये जवाहिरीचा सहभाग होता आणि त्याला मृत्युदंड ठोठावण्यात आला होता. सध्या तो अमेरिकेच्या “मोस्ट वॉन्टेड” यादीत दाखल आहे. .२००७ मध्ये लंडन आणि ग्लासगो येथेसुद्धा कार बॉम्बस्फोट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यातही ब्रिटनमधील सहा आणि ऑस्ट्रेलियातील एका डॉक्टरला ताब्यात घेण्यात आले होते..दुसरे उदाहरण म्हणजे डॉ. जॉर्ज हबाश, त्याने १९५१ मध्ये अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ बेरूटमधून वैद्यकशास्त्रात पदवी घेतली. वैद्यक व्यवसाय करत असतानाच त्यांनी ‘पॉप्युलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईन (PFLP)’ ही संघटना स्थापन केली. आत्मघाती स्फोट, गोळीबार आणि हत्या आदी दहशतवादी कारवायांमध्ये या संघटनेचा समावेश होता. १९६०-७० च्या दशकात विमान अपहरण करणारी ती पहिली पॅलेस्टिनी संघटना होती..Premium|Human-Leopard Conflict: बिबटे माणसांवर हल्ला करतात का?.हे का घडते?पूर्वी दहशतवादी संघटनांत सहभागी होणाऱ्या शिक्षित तरुणांमध्ये अभियंत्यांचा मोठा सहभाग होता. पण आता मात्र या संघटनांचा कल डॉक्टराकंडे दिसतो आहे. लंडनस्थित पत्रकार सैयद जुबैर अहमद यांनी NDTV शी बोलताना म्हटलं होतं की, '' व्हाईट-कॉलर दहशतवादी बेरोजगार किंवा बिचारे वगैरे नसतात. उलट ते स्वतःला नैतिकदृष्ट्या श्रेष्ठ समजतात किंवा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असतात. त्यांना वाटतं की जी परिस्थिती आहे ती इतरलोक समजूनच घेत नाहीयेत. त्याकडे मुद्दाम कानाडोळा करतात. तज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की, दहशतवाद समजून घेण्यासाठी अधिक सखोल अभ्यास आवश्यक आहे..इराणी वंशाचे मानसशास्त्रज्ञ आणि लेखक डॉ. फथाली एम. मोगद्दम (Georgetown University) यांनी त्यांच्या 'The Staircase to Terrorism' या पेपरमध्ये म्हटलं आहे की, "मानसिक विकृती, आर्थिक गरिबी किंवा अल्पशिक्षण याच गोष्टी दहशतवादी बनण्यासाठी कारण असतात असं नव्हे. दहशतवाद्याची मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे पण ती व्यक्ती दहशतवादी का झाली, हे शोधून काढण्याचा केवळ तो एकच मार्ग नव्हे. या पार्श्वभूमीसोबत त्या व्यक्तीवर कोणाचा प्रभाव आहे, आर्थिक, सामाजिक स्थिती कशी होती या सगळयाचा सकल अभ्यास करणं, गरजेचं आहे." 