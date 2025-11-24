प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Delhi Pollution Protest : दिल्लीत प्रदूषणविरोधात रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात नेमकं काय झालं?

air quality AQI : प्रदूषणाविरोधातल्या विद्यार्थी मोर्चावर दिल्ली पोलिसांच्या हिंसक कारवाईचे फोटो व्हायरल होतायत. नेमकं काय झालंय, प्रदूषणाविरोधातल्या आंदोलनामुळे पोलीस का संतापलेत?
स्वाती केतकर-पंडित
दिल्ली एनसीआरमध्ये वायूप्रदूषणाविरोधात निदर्शनं होत होती. दिल्लीत इंडिया गेट परिसरात अशाप्रकारे अनेक निदर्शने होतच असतात पण या आंदोलनातला एक फोटो व्हायरल झाला आणि एकच खळबळ माजली. खरंच दिल्लीत काय झालं? एका आंदोलकाला जमिनीवर आडवं पाडून त्याच्यावर दबाव टाकणाऱ्या पोलिसाचा फोटो गेस्टोपो म्हणून का व्हायरल होतोय? समजून घ्या 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखातून.

