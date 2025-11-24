Premium|Delhi Pollution Protest : दिल्लीत प्रदूषणविरोधात रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात नेमकं काय झालं?

400+ AQI, Police Clash and Arrests: Inside Delhi’s Pollution Uprisingदिल्ली एनसीआरमध्ये वायूप्रदूषणाविरोधात निदर्शनं होत होती. दिल्लीत इंडिया गेट परिसरात अशाप्रकारे अनेक निदर्शने होतच असतात पण या आंदोलनातला एक फोटो व्हायरल झाला आणि एकच खळबळ माजली. खरंच दिल्लीत काय झालं? एका आंदोलकाला जमिनीवर आडवं पाडून त्याच्यावर दबाव टाकणाऱ्या पोलिसाचा फोटो गेस्टोपो म्हणून का व्हायरल होतोय? समजून घ्या 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखातून..दिल्लीत आंदोलन होणं काही नवीन नाही. देशातील सत्तेच्या या सर्वोच्च केंद्रात आपला आवाज पोहोचवण्यासाठी अनेक आंदोलक उत्सुक असतात. रविवारीसुद्धा अशाचप्रकारे राजधानी दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात निदर्शनं सुरू होती. यावेळी कारण होतं, दिल्लीतील वाढलेलं प्रदूषण आणि सरकारने त्यावर न केलेले उपाय. याआधी ९ नोव्हेंबरला जनतेने याच ठिकाणी जमून प्रदूषणविरोधी घोषणा दिल्या होत्या. दिल्लीतील सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ठोस कारवाई करत नाही, ही नागरिकांची तक्रार होती आणि ती खरीही होती कारण खरोखरच दिल्लीतील प्रदूषण प्रचंड वाढलेलं आहे. डेक्कन हेराल्डच्या वृत्तानुसार सोमवारी सकाळी दिल्लीतल्या हवा प्रदूषणाचे आकडे खालीलप्रमाणे होते..पण ९ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाचा काहीच परिणाम झालेला दिसला नाही. दिल्लीतलं प्रदूषण वाढतंच गेलं. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस घसरत गेली. एअर क्वालिटी इंडेक्स ४००वर पोहोचला. याची प्रमाण मर्यादा ०-५ AQI अशी आहे. जिथे ५ ही कमाल मर्यादा आहे तिथे ४००च्यावर हा आकडा पोहोचला. साहजिकच दिल्लीतील शाळांना सुट्ट्या दिल्या गेल्या. मुलांच्या खेळांच्या स्पर्धा थांबल्या कारण बाहेर पडावं अशी परिस्थतीच नाहीये दिल्लीत. आम आदमी पक्षानेही भाजप-शासित दिल्ली सरकारवर टीका केली. हे सरकार प्रदूषणासाठी काहीच करत नाहीये, असा आरोप केला. .Premium|Delhi Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटात डॉक्टरांना अटक का होतेय? व्हाइट कॉलर दहशतवाद म्हणजे काय?.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रविवारी पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलक जमले. इंडिया गेटवर येऊन त्यांनी प्रदूषणविरोधी काहीच उपाययोजना न केल्याबद्दल सरकारला जाब विचारला. मात्र त्यानंतर या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. आंदोलकांवर दंडेलशाही करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. दिल्ली पोलिसांनी हे आंदोलन दाबून टाकायचं ठरवलं. मात्र या आंदोलनात विद्यार्थीही सामील होते. ते मागे हटणार नव्हते.. आंदोलनाला वेगळंच वळण आंदोलकांकडे माओवादी कमांडर हिडमाची (जो काहीच दिवसांपूर्वी पोलीस-नक्षल चकमकीत ठार झालेला आहे.)पोस्टर्स होती. त्याचबरोबर आंदोलकांनी हिडमा अमर रहे च्या घोषणा दिल्याचा दावाही पोलिसांनी केला. पोलिसांनी जेव्हा आंदोलकांना विरोध केला तेव्हा त्याला अहिंसेने विरोध करण्याऐवजी आंदोलकांनी चक्क उलटवार केला. काहींनी पोलिसांवर मिर्ची स्प्रे मारला तर काहींनी हल्ल्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी ANI ला दिली..दिल्ली पोलीस काय म्हणतात? दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, इंडिया गेटजवळील सी-हेक्सागॉन परिसरात प्रदूषणविरोधी आंदोलन करणाऱ्या १५ हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. त्यांनी सरकारी आदेशांचं पालन केलं नाही. रस्ते अडवले. सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. पोलिसांवर मिर्ची स्प्रे मारला. हल्ला केला. काहींनी पोलिसांनी उभारलेले अडथळे तुडवून जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या हातातील बॅरिकेड्स तोडले. पोलिसांशी झटापट केली त्यात अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. पोलीस अधिकारी देवेश कुमार महला यांनी ही माहिती दिली. यामुळेच पोलिसांनी मारहाण, अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक मार्ग अडवणे अशा गंभीर कलमांखाली FIR दाखल करण्यात आली.आंदोलकांचं काय म्हणणं आहे?आंदोलकांचं म्हणणं होतं की, ते केवळ दिल्लीतील प्रदूषणासंबंधी तक्रार करण्यासाठी आणि प्रदूषणावर सरकारने योग्य ती पावलं उचलावीत यासाठी जमले होते. .Premium| Delhi Pollution Policy: दिल्लीतील वाहन बंदी; प्रदूषणाच्या नावाखाली शोषण?.आम आदमी पक्षाच्या नेत्या प्रियांका कक्कड यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, दिल्लीतील प्रदूषण ही साधी समस्या नाहीत. ही एक राष्ट्रीय आरोग्य आपत्ती आहे. गेले १० महिने दिल्लीत भाजप सरकार आहे पण प्रदूषणासंबंधी एकही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही. NCR मधील सर्व मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री यांची आपत्कालीन बैठक बोलवून योजना करायला हवी. भाजप सरकार लोकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे. त्यामुळेच लोकांना साध्या साध्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावं लागत आहे.भाजप नेत्यांनी या आंदोलकांवर अर्बन नक्षल असल्याचा आरोप केला आहे. भाजप नेते शाहनवाज हुसेन म्हणाले, हे आंदोलक प्रदूषणाचा बहाणा करून नक्षलवादाचं समर्थन करत आहेत..आता १० मुद्यांत समजून घेऊ नेमकं काय झालं इंडिया गेटवर तणावपूर्ण वातावरण सी-हेक्सागॉन भागात नागरिकांचं आंदोलन. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सरकार वरवरच्या उपाययोजना करत असून खऱ्या मुद्यांना स्पर्शच करत नसल्याची आंदोलकांची टीका.पोलिसांवर चिली स्प्रे रुग्णवाहिकेला वाट करून देण्यासाठी विनंती करूनही आंदोलक हटले नाहीत. झटापटीदरम्यान काहींनी पोलिसांवर मिर्ची स्प्रे फवारला, ही अशाप्रकारची पहिलीच घटना असल्याचे DCP देवेश महला यांनी सांगितले.चार पोलिस कर्मचारी जखमी डोळे व चेहऱ्यावर दुखापत झालेल्या पोलिसांना RML रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. २२ पेक्षा अधिक आंदोलकांना अटकसरकारी कामात अडथळा आणणे, सार्वजनिक रस्ता रोखणे, पोलिसांवर हल्ला आणि आंदोलनाच्या नियमांचे उल्लंघन अशा कलमांखाली FIR दाखल करण्यात आली.बॅरिकेड तोडून रस्ता अडवलालॉन्समधून हटवल्यानंतर आंदोलनकर्ते मुख्य रस्त्यावर बसले, त्यामुळे इंडिया गेट परिसरातील वाहतुक विस्कळीत.विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ‘दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर क्लीन एअर’आणि काही विद्यार्थी संघटनांचे सदस्य आंदोलनात सहभागी होते. त्यांनी सरकारवर प्रदूषणाच्या मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. ‘मडवी हिडमा अमर रहे’च्या घोषणा आंदोलनात माओवादी कमांडर हिडमा यांच्या समर्थनातील घोषणा आणि पोस्टर्स झळकले. एका नागरिकाने पर्यावरण चळवळींचा माओवादी प्रतिकाराशी संबंध जोडणारे पोस्टर धरलेले दिसले.घोषणाबाजी करणाऱ्यांची ओळख पटवणार दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, व्हिडीओ फुटेजद्वारे माओवादी घोषणा कोण देत होतं, हे शोधून काढणार आणि कायदेशीर कारवाई करणार.आंदोलनकर्त्यांचे पोलिसांवर आरोप पोलिसांनी विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा, त्यांचे फोन जप्त केल्याचा आंदोलकांचा आरोप. मात्र पोलिसांनी आरोप सपशेल नाकारले.दिल्लीतील प्रदूषण पातळी गंभीर राजधानीवर घनदाट धुरक्याचे आवरण आहे. सोमवारी सकाळी दिल्लीचा एकूण AQI ३९६ (अत्यंत खराब) होता. गाझीपूर, बावाना आणि आनंद विहारसारख्या अनेक ठिकाणी AQI ४३० पेक्षा जास्त होता. आत्ता हा लेख लिहीताना आकडे तपासले असता AQI २२२ इतका होता. .Premium|Kausar Munir Lyricist : कौसर मुनीर : एकांडी शिलेदार .दिल्ली सरकार काय करणार?दिल्ली सरकार आता GRAP राबवणार आहे. म्हणजे ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP). म्हणजेच वायू प्रदूषणाची पातळी अत्यंत धोकादायक झाल्यावर लागू होणाऱ्या तातडीच्या उपाययोजना. हवेच्या गुणवत्तेनुसार उपाययोजना केल्या जातात.GRAP चे ४ टप्पे स्टेज १ – खराब हवा (AQI २०१-३००) स्टेज २ – अतिखराब हवा (AQI ३०१-४००) स्टेज ३ – गंभीर हवा (AQI ४०१-५००) स्टेज ४ – गंभीर+ हवा (AQI >४५०/५००).दिल्लीतील सद्यस्थिती पाहता, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक, महापालिका आणि खासगी कार्यालयांमध्ये ५०% कर्मचारी उपस्थिती, उर्वरित वर्क फ्रॉम होम.केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमविषयी निर्णय होऊ शकते.दिल्ली NCR मध्ये सर्व बांधकाम व पाडकाम बंदप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम स्थळांवर तत्काळ कारवाईचे आदेश दिल्ली व NCR मध्ये BS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल कार रस्त्यावर बंदनॉन-इलेक्ट्रिक / नॉन-CNG / नॉन-BS-VI डिझेल आंतरराज्य बस दिल्लीमध्ये प्रवेश बंददिल्ली-नोंदणीकृत लाईट कमर्शिअल व्हेईकल्स (LCVs) वरही बंदी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 