Premium | Delimitation Bill: पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचनेचा निकाल लागणार का?

Lok Sabha Expansion and Delimitation: Who Gains, Who Loses and Why It Mattersसंसदेचं पावसाळी अधिवेशन आता जवळ आलंय. आणि चर्चा आहे, डिलिमिटेशन अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची. याआधी जेव्हा हे विधेयक सत्ताधारी भाजपने मांडलं होतं त्यावेळपेक्षा आता त्यांच्याकडचं संख्याबळ वाढलं आहे. दोन तृतीयांश मतांचा सोनेरी आकडा भाजप गाठणार, अशी अटकळ बांधली जातेय. जनगणनेलाही सुरूवात झाली आहेच. मग आताच Delimitation Bill पारित करून घेतलं जाऊ शकतं, असं विश्लेषक म्हणतायत. खरंच असं होईल का, हे फक्त एखादं विधेयक नाही तर थेट घटनादुरुस्ती असेल. त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, सविस्तर जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या लेखातून....निवडणुका असोत वा नसोत, भाजपकडे इतर पक्षातील नेत्यांचं इन्कमिंग कायमच सुरू असल्याचं दिसतं. कधी ते बंगालमधील तृणमूल असेल तर कधी महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी असेल. इतके नेते, मंत्री आणि कार्यकर्ते एकाच पक्षात एकत्र येण्याचं कारण काय, असा प्रश्न पडलेला असतो. त्यावेळी साहजिकच डिलिमिटेशन बिलाची चर्चा होते. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होईल असा अंदाज आहे. या दरम्यान सरकार मतदारसंघाच्या परिसीमनाचं विधेयक पुन्हा मांडेल, असा अंदाज आहे. .Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.Delimitation म्हणजे काय ?डिलिमिटेशन म्हणजे लोकसंख्येनुसार वेळोवेळी लोकसभा मतदारसंघांचे आकार आणि संख्या बदलणे. संघराज्य व्यवस्थेत मतदारसंघाची पुनर्रचना करणं काही नवीन नाहीये. त्याला सत्तासंतुलन राखण्याची एक प्रक्रिया असंही म्हटलं जातं. इतकंच नव्हे तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ८२ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर दर दहा वर्षांनी संसदेला परिसीमन करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.मात्र सर्व राज्यांसाठी एकच सूत्र लावता येत नाही. हा कळीचा मुद्दा ठरतो. .डिलिमिटेशनला विरोध का?नव्या विधेयकानुसार लोकसंख्येच्या आकारानुसार तेथील खासदारांची संख्या अवलंबून असेल. जर असं झालं तर मग ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त आहे, त्या राज्यातील खासदारांची संख्या संसदेत वाढणार हे सत्य आहे. एखाद्या राज्याकडे किती खासदार आहेत यावर त्या राज्याचं संसदेतील संख्याबळ ठरतं. संसदेत सौदेबाजी करण्याची त्यांची ताकद याच संख्याबळावर अवलंबून असते. राष्ट्रीय पातळीवर जरी आपण एकच असलो तरी देशात उपलब्ध असलेल्या व्यवस्था, सोयी, सुविधा मुख्य म्हणजे निधी आपल्या राज्याला मिळावा आणि राज्याची प्रगती व्हावी, असं प्रत्येकच खासदाराला वाटतं. त्यामुळेच राज्याचं संख्याबळ महत्त्वाचं ठरतं. .Explained : शिंदेंना ठाकरेंचे खासदार फोडण्याची गरज का भासली? पडद्यामागे नेमकं काय शिजतंय? थेट मुद्दा समजून घ्या....पहिल्यांदा मोदी सरकारने मांडलेलं डिलिमिटेशन विधेयक पारित का नाही झालं?भाजप सरकारने २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमात (महिला आरक्षण कायदा) महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी थेट जनगणना आणि त्यानंतरच्या डिलिमिटेशनशी (मतदारसंघ पुनर्रचना) जोडली होती.विरोधक आणि दक्षिणेकडच्या अनेक राज्यातील खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. कारणनारी शक्ती वंदन अधिनियम लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण तर मिळालं पण ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणारी मतदारसंघाचं परिसीमन आणि पुर्नरचना याची अट घातली गेली.सरकारने या दोन्हीची सांगड घालताना सांगितलं की, महिलांसाठी आधी राखीव मतदारसंघ निश्चित केले जातील त्यानंतर आरक्षण लागू होईल. डिलिमिटेशनशिवाय हे आरक्षण लागू होऊ शकत नाही.सरकारने २०२६ च्या डिलिमिटेशन विधेयकातून केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जागांची म्हणजेच खासदारांची संख्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ज्या राज्याचा भौगोलिक आकार किंवा लोकसंख्या मोठी त्या राज्याला साहजिक देशाच्या केंद्रस्थानी जाण्याची अधिक संधी, असा सरळसरळ हिशोब होता..संघराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने डिलिमिटेशनचे दोन भाग आहेत. पहिला म्हणजे राज्ये आणि प्रदेशांची अशाप्रकारचे रचना करायची जेणेकरून प्रत्येक राज्याला स्वायत्तता मिळेल पण राष्ट्रीय रचनेच्या चौकटीतही ते राहील. दुसरा असतो की, वेळोवेळी मतदारसंघांची पुनर्रचना करून मतांचे आणि प्रतिनिधित्वाचे संतुलन राखता येईल. .नव्याने कशाप्रकारे रचना असेल, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. नेमक्या किती जागा वाढतील, कशाप्रकारे मतदारसंघ बदलतील, त्याविषयी सरकारने काहीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही मात्र अंदाजे आकडे खालीलप्रमाणे असू शकतात.लोकसभेच्या जागा सध्या ५४३ आहेत त्या साधारण साडेआठशेपर्यंत वाढवल्या आणि १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित राज्यनिहाय विद्यमान प्रमाण कायम ठेवले, तर खालीलप्रमाणे चित्र दिसू शकते. .पहिल्या नजरेत ही आकडेवारी पाहिल्यावर असं वाटतं की प्रत्येक राज्याच्याच जागा वाढतायत मग अडचण नेमकी आहे तरी कुठे?तर ती आहे, एकूण जागांच्या टक्केवारीत. जरी प्रत्येक राज्याच्या जागा वाढल्या तरीही लोकसभेतील त्यांची संख्या तुलनेत कमी होईल. म्हणजेच त्यांचा तुलनात्मक राजकीय प्रभाव कमी होईल..Premium|Voter Awareness and Democracy : सतरंज्यांचा उठाव.राज्यातील खासदारांच्या संख्येनुसार संसदेवर प्रभाव पाडणारे राज्यांचे गट केले तरपहिल्या मोठ्या गटात उत्तर आणि मध्य भारतातील राज्ये आहेत. हा गट देशाच्या राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू मानला आहे.दुसऱ्या गटात बिहार, ओडिशा, आसाम यांसारखी राज्ये आहेत, ज्यांचे हितसंबंध पहिल्या गटाशी काही प्रमाणात जुळतात.तिसऱ्या गटात दक्षिण भारतातील राज्ये आहेत.चौथ्या गटात लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत..बदल काय होईल?पहिल्या गटातील आठ राज्यांकडे सध्या लोकसभेच्या सुमारे ४२.५ टक्के जागा आहेत. प्रस्तावित बदलांनंतर हा वाटा ४७ टक्क्यांहून अधिक होऊ शकतो. नवीन निर्माण होणाऱ्या २८० जागांपैकी १५७ जागा या राज्यांना मिळतील.बिहार, झारखंड, ओडिशा, आसाम आणि दिल्ली यांनाही जोडल्यास १३ राज्यांकडे लोकसभेतील जवळपास दोन-तृतीयांश जागा जातील.अनेक राजकीय विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या मते, या संख्येमुळे त्या राज्यांचा घटनादुरुस्ती, कायदे आणि राष्ट्रीय धोरणांवरील प्रभाव खूप वाढू शकतो. त्याउलट दक्षिणेकडील राज्यांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.दक्षिणेकडील सर्व राज्यांमध्ये एक समान चित्र दिसते. जागा वाढतात, पण लोकसभेतील त्यांचा वाटा कमी होतो. तामिळनाडू आणि केरळला सर्वाधिक फटका बसू शकतो.दुसरीकडे लहान राज्यांची परिस्थिती आणखी कठीण होऊ शकते. त्यांचा एकूण वाटा लोकसभेत आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.पश्चिम बंगालच्या बाबतीत मात्र वेगळं चित्र दिसणार आहे. या राज्याच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उद्या जर संसदेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल, तर पश्चिम बंगालची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. .येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहेच. भाजप आणि मित्रपक्ष मिळून दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची पूर्ण शक्यता आणि तयारी झाल्यास सरकार हे विधेयक मांडू शकेल.सुनील चावके, सकाळ दिल्ली प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ पत्रकार.सकाळचे दिल्ली प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहेच. भाजप आणि मित्रपक्ष मिळून दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची पूर्ण शक्यता आणि तयारी झाल्यास सरकार हे विधेयक मांडू शकेल. प. बंगालमध्ये भाजपने विजय मिळवलेला आहे, शिवाय तृणमूल काँग्रेससह इतरही पक्षांतून अनेकजण भाजप आणि मित्रपक्षात आलेले आहेत. त्यामुळे भाजपकडे अपेक्षित आकडा आल्यास ते नक्कीच यावेळी विधेयक आणतील. .डिलिमिटेशनचा प्रस्ताव हा संसदेतील रोजचा प्रस्ताव नाही. हे घटनादुरुस्ती विधेयक (Constitution Amendment Bill) आहे. त्यामुळे त्याला मंजूरी मिळण्यासाठी साध्या बहुमतापेक्षा जास्त संख्याबळ लागते.लोकसभेत घटनादुरुस्तीसाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची तसेच सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक सदस्यांची आवश्यकता असते. जर सर्वच्या सर्व ५४३ सदस्य उपस्थित राहिले आणि त्यांनी मतदान केलं तर किमान ३६२ मतांची गरज पडेल. तर राज्यसभेत सर्व सदस्य उपस्थित असल्यास किमान १६४ मतांची गरज पडेल.याशिवाय, लोकसभा आणि राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम करणाऱ्या काही घटनादुरुस्तींना किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी देखील आवश्यक असते. भाजपने बऱ्याच राज्यांच्या विधानसभांवर आधीच सत्ता मिळवली असल्याने त्यांच्यासाठी हे कदाचित सोपं असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.