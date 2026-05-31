Premium|IPL 2026 reset : आयपीएल २०२६ ‘रिसेट’कडे; मुंबई-लखनौच्या अपयशातून मालकांना धडा, खेळाडूंचे नसते लाड आणि नवे कडक नियम लवकरच

सुनंदन लेलेनुकत्याच पूर्ण झालेल्या आठवड्यात एकीकडे निवड समितीने अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या एकमेव कसोटी आणि नंतर होणाऱ्या एक दिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघाची निवड जाहीर केली. अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीने अफगाणिस्तान विरुद्ध होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी आणि नंतर होणाऱ्या तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघाची निवड जाहीर केली. सगळ्यांना अपेक्षा होती, की जम्मू कश्मीर संघाला पहिले रणजी विजेतेपद मिळवून देणाऱ्या अकीब नबीची निवड केली जाईल. निवड समितीने अकीब नबीची चर्चा केली पण त्याला संघात जागा दिली नाही. गेली दोन वर्षे नबी जबरदस्त गोलंदाजी करून भल्या भल्या फलंदाजांना घाम फोडत आला आहे. सलग दोन मोसमात त्याने भरपूर बळी घेतले असूनही निवड समितीने त्याचे फक्त तोंडभरून कौतुक केले, पण संघात जागा दिली नाही. मग रणजी करंडक जिंकण्याचे आणि भन्नाट गोलंदाजी करून भरपूर फलंदाजांना सलग दोन वर्षे बाद करण्याच्या कामगिरीचे मोल ते काय, हा प्रश्न निवड समितीला विचारला जातो आहे. मुंबई, दिल्ली, तमिळनाडूसारख्या मोठ्या क्रिकेट संघटनेच्या संघाने असा खेळ करून रणजी करंडक जिंकला असता आणि कोणा अशा संघाच्या गोलंदाजाने ६० नव्हे ४० बळी घेतले असते, तरी त्याला लगेच संघात जागा दिली गेली असती, जशी अंशूल कंबोज आणि हर्षित राणाला संधी मिळाली. दुसरीकडे टाटा आयपीएलचा २०२६चा मोसम संपत आलाय. आज अंतिम सामना रंगणार आहे आणि सारे लक्ष रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर संघावर आहे. ज्यांना पहिल्या १७ प्रयत्नांत आयपीएल करंडकावर नाव कोरता आले नाही, त्या आरसीबी संघाला सलग दुसऱ्या वर्षी आयपीएल जिंकण्याचे स्वप्न खुणावत आहे. एक मात्र नक्की आहे ते म्हणजे आयपीएल रिसेटचे बटण दाबणार आहे. संघ मालक काहीसे आता भानावर आले आहेत. सामान्य कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंवर या ना त्या प्रकारे कुऱ्हाड कोसळणार असून संघ मालकांच्या संघ चालवण्याच्या पद्धतीही बदलणार आहेत. स्वत: आयपीएल स्पर्धेचे काही नियम कठोर होणार असून खेळाडू आणि संघ मालकांचे काही फालतू लाड बंद केले जाणार आहेत, असे समजते. .अत्यंत खराब कामगिरी२०२६ टाटा आयपीएल मोसमात सर्वांत खराब कामगिरी करणारे दोन संघ निघाले. एक होता मुंबई इंडियन्सचा संघ आणि दुसरा होता लखनौ सुपर जायंटस्चा संघ. खराब कामगिरीची ही पहिली वेळ नव्हती या दोन संघांची. गेली काही वर्ष मुंबई इंडियन्सचा संघ स्पर्धा चालू झाल्यावर लय पकडत नाही असे दिसून आले आहे. गळ्याशी आल्यावर चांगली कामगिरी करून मुसंडी मारण्याचा प्रकार मुंबई इंडियन्स संघाने बऱ्याच वेळा करून दाखवला आहे. पण त्याला सातत्यपूर्ण कामगिरीची झालर दिसत नाही. त्यातून संघ मालकांनी अचानक हार्दिक पंड्याला कप्तान करून मोठा धक्का दिला. अभ्यास करता ज्या संघाच्या सल्लागार मंडळात सचिन तेंडुलकर आणि महेला जयवर्धने आहेत ते असा सल्ला देणे फार कठीण वाटते. मग संघ मालकांनी काय विचारांनी हा निर्णय घेतला हे कळणे फार कठीण आहे. आता भयानक कामगिरीनंतर हार्दिक पंड्याच्या कर्णधारपदावर गदा येते आहे, हे मलातरी वरातीमागून घोडे आल्यासारखे दिसते आहे.लखनौ संघाचे मालक क्रिकेटचे रसिक आहेत या शंका नाही. त्यांनी प्रचंड मोठी बोली लावून रिषभ पंतला संघात दाखल करून घेत कप्तानपदाची धुरा त्याच्या हाती सोपवली. गेली दोन वर्ष अपेक्षित कामगिरी ना कप्तान म्हणून पंत करू शकला आहे ना, प्रशिक्षक म्हणून जस्टीन लँगर करू शकला आहे. ज्या के. एल. राहुलने उत्तम कामगिरी करताना संघाला योग्य दिशा दाखवण्याचा मनोमन प्रयत्न केला, त्या राहुलचा अपमान करून संघाबाहेर काढून लखनौ संघाने काय साध्य केले समजत नाहीये. कागदी घोडे नाचवल्याने आणि मोठ्या नावाच्या प्रशिक्षकांचा ताफा तैनात करून संघ जिंकत नसतो. त्यासाठी खेळाडूंना थोडे स्वातंत्र्य देऊन दिलखुलास खेळायची मोकळीक द्यावी लागते, हे या दोन संघ मालकांना कधी कळणार देव जाणे..नसते लाड बंद करा२०२६च्या टाटा आयपीएल मोसमात खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या बस सोबत त्यांच्या कुटुंबीयांची आणि अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफने भरलेली बस मैदानावर येत होती. काही संघांच्या या दुसऱ्या बसमध्ये सोशल मीडियामध्ये मोठा प्रभाव टाकणारे लोकही भरून मैदानावर येत होते. खेळातील प्रगतीइतकेच लक्ष संघ चालक आपल्या संघांचा बोलबाला सोशल मीडियावर सतत कसा होत राहील याचा विचार करताना दिसले. नव्या जमान्यात सोशल मीडियाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे यात शंका नाही. पण त्याचा अतिरेक होताना दिसतो तेव्हा गाडी चुकीच्या मार्गावर जाताना होतो तसा भास होतो. खेळाडूंच्या कुटुंबीयांची काळजी घेताना संघ चालक जादा प्रयत्नशील आढळले. काही खेळाडूंच्या कुटुंबीयांनी किंवा मैत्रिणींनी वेळ पाळली नाही म्हणून खेळाडूंची बस खोळंबलेली दिसली, तेव्हा चांगलेच खटकले. तसेच संघ मालक सामना संपल्यावर मैदानात येऊन आपल्या खेळाडूंना फैलावर घेतानाची दृश्य विचलित करून गेली. हे सगळे नसते लाड बंद करायचा विचार आयपीएल गव्हर्नीिग कौन्सिल करत आहे, असे समजले. २०२७ मध्ये होणाऱ्या आयपीएल मोसमात नवीन नियम या संदर्भातील राबवले जातील अशी अपेक्षा आहे.धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरले का?टाटा आयपीएल २०२६चा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना चेपॉक स्टेडियमवर काहीसे भावनिक पण त्याचवेळी निराशा दर्शवणारे चित्र बघायला मिळाले. चेन्नई सुपर किंग्ज्चा आधारस्तंभ, कर्ता करविता महेंद्रसिंह धोनी संघाचा चेपॉकमधील शेवटचा सामना खेळणार या शक्यतेने १८ मेला वातावरण बदलले. तिकिटे कधीच संपली. प्रेक्षक मैदानात आपल्या लाडक्या खेळाडूला खेळताना बघायला जमा झाले असताना कप्तान ऋतुराज गायकवाडने संघ जाहीर करत असताना धोनी अजून दुखापतीतून बाहेर आला नसल्याचे सांगितले, तेव्हा प्रेक्षकांच्या उत्साहावर पाणी पडले. त्यातून चेन्नई सुपर किंग्ज् संघाने घरच्या मैदानावरील शेवटचा सामना गमावला. सामना संपल्यावर धोनी डोळ्यात काहीसे पाणी तरळत असताना मैदानात आला. त्याने प्रेक्षकांना चक्कर मारत अभिवादन केले. स्थानिक फोटोग्राफर, पत्रकारांबरोबर कधी नव्हे त्या स्वत: सेल्फी काढल्या. पण त्याच्या हसण्यात कारुण्याची झालर होती. संपूर्ण मोसमात इच्छा असूनही एकही सामना खेळता न आल्याचे शल्य त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होते..तसे बघायला गेले तर गत मोसमात धोनी पहिल्याच सामन्यात पायाला दुखापत होऊनही तसाच खेळला होता. चालू मोसमात संजू सॅमसन चेन्नई संघात दाखल झाल्यावर धोनीची संघातील नक्की भूमिका काय असणार असा प्रश्न पडला होता. गेला आयपीएल मोसम झाल्यावर धोनीने त्याच्या दुखऱ्या पायावर शस्त्रक्रिया करून घेतली होती. नंतर पायातील ताकद पूर्ववत होण्यासाठी त्याने व्यायामाबरोबर पेडल खेळ खेळण्यावर भर दिला. वयाच्या चाळिशी पार केलेला धोनी अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नात भेटला तेव्हा तंदुरुस्त दिसत होता. धोका एकच होता की त्याने क्रिकेट खेळले नव्हते. एक महिना क्रिकेटचा जोरदार सराव करून २०२६च्या आयपीएल मोसमाला सामोरे जाण्याचा त्याचा विचार होता. ज्याला झालेल्या दुखापतीने सुरुंग लागला. म्हणून मनात प्रश्न डोकावला की धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरण्याची चूक केली का? २०१९ मध्ये धोनी भारतीय संघासाठी शेवटचा सामना खेळला होता. वयाची चाळिशी पार केल्यावर आयपीएल सारखी प्रचंड अपेक्षा व्यक्त करणारी आणि थकवणारी स्पर्धा खेळायचा विचार फक्त एक महिना क्रिकेटचा सराव करून धोनीने केला तिथेच घात झाला का, असा प्रश्न पडतो का तुम्हाला? असा विचार करताना धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरायची चूक केली असे नाही का वाटत तुम्हाला, मला तुमचे विचार ईमेल करून नक्की कळवा. 