Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा योजना मधुमेहासाठीचं कव्हरेज का वाढवतायत?

corporate health insurance plans : भारतात विमा कंपन्या कॉर्पोरेट हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन्समध्ये अधिक सुविधा देतायत, अगदी तुमच्या आरोग्य तपासणी आणि औषधांचा खर्चही मिळू शकेल...
मधुमेहासाठी कव्हरेज का वाढतंय? कॉर्पोरेट व वैयक्तिक प्लॅनमधील महत्त्वाचे फरक&nbsp; Diabetes and Health Insurance: Key Trends in Corporate vs Personal Plans

मधुमेहासाठी कव्हरेज का वाढतंय? कॉर्पोरेट व वैयक्तिक प्लॅनमधील महत्त्वाचे फरक  Diabetes and Health Insurance: Key Trends in Corporate vs Personal Plans

ई सकाळ

स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

India’s Diabetes Challenge: Why Insurers Are Redefining Health Coverage

Wellness Benefits, Riders, and Diabetes Coverage in Health Insurance

आजवर हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजे फक्त हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर येणाऱ्या खर्चाचं कव्हरेज, असं आपल्याला माहिती होतं पण आता ही व्याख्या बदलते आहे. कॉर्पोरेट हेल्थ इन्शुरन्स त्यांच्या रायडर्समध्ये म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हरेजमध्ये कोणते बदल करतायत, त्यामागचं कारण काय महत्त्वाचं म्हणजे पॉलिसी खरेदी करताना तुम्ही काय लक्षात ठेवायला हवं, हे सगळं जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.

Insurance
Diabetes News
Diabetes

