Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा योजना मधुमेहासाठीचं कव्हरेज का वाढवतायत?

India's Diabetes Challenge: Why Insurers Are Redefining Health CoverageWellness Benefits, Riders, and Diabetes Coverage in Health Insuranceआजवर हेल्थ इन्शुरन्स म्हणजे फक्त हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर येणाऱ्या खर्चाचं कव्हरेज, असं आपल्याला माहिती होतं पण आता ही व्याख्या बदलते आहे. कॉर्पोरेट हेल्थ इन्शुरन्स त्यांच्या रायडर्समध्ये म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हरेजमध्ये कोणते बदल करतायत, त्यामागचं कारण काय महत्त्वाचं म्हणजे पॉलिसी खरेदी करताना तुम्ही काय लक्षात ठेवायला हवं, हे सगळं जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..भारतात मधुमेहाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. १८ वर्षांवरील सुमारे ७७ दशलक्ष लोक टाईप-२ मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. तर जवळपास २५ दशलक्ष लोक 'प्रीडायबेटिक'म्हणजेच मधुमेहाचा आजार होण्याच्या धोक्यात आहेत.त्यामुळे एकाअर्थी भारताला जगाची मधुमेहाची राजधानीच म्हटलं जातं.वेगाने होणारे नागरिकीकरण, बैठी जीवनशैली, आहारातील बदल यामुळे मधुमेह हा भारतातील प्रमुख दीर्घकालीन आजारांपैकी एक झाला आहे.मधुमेह हा एकप्रकारे कधीही बरा न होणारा आजार आहे. त्यामुळे एकदा मधुमेह जडला की तो माणसाच्या मृत्यूसोबतच संपतो. त्यामुळे आरोग्याचाच नाही तर दीर्घकालीन उपचारांचा आर्थिक बोजाही प्रचंड असतो. औषधं, तपासण्या आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च कायमच मोठा असतो. या सगळ्यासाठी आरोग्यविमा असणं अत्यंत उपयोगाचं ठरतं. म्हणूनच आरोग्यविमा हे केवळ एक सुरक्षितता कवच नसून कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांसाठी गरजेची वस्तू आहे..हेच लक्षात घेऊन, भारतात कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देत असलेल्या कॉर्पोरेट हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन्स (गट आरोग्य विमा योजना) आता खूप व्यापक होत आहेत. त्यात मधुमेहासारखे अनेक जुनाट आजार आधीपासूनच कव्हर केलेले असतात. त्यासाठी निराळा add-on घेण्याची गरज पडत नाही. अथवा त्यासाठी प्रतिक्षा कालावधी waiting periodसुद्धा नसतो. काय आहे हा ट्रेंड?या कंपन्या केवळ उपचारापुरतेच नव्हे तर वेलनेस बेनिफिटही देत आहेत. उदा.-दरवर्षीची वार्षिक आरोग्य चाचणी-ऑनलाइन डॉक्टर सल्ल्याचे शुल्क-digital health apps (आरोग्य ट्रॅकिंग अॅप्स)-discounted medicines (औषधांवर सूट)-structured disease management programs (उदा. मधुमेह नियंत्रणासाठी ठराविक प्लॅन)विशेषतः मोठ्या कंपन्या हे बदल करत आहेत..नेहमीच्या आरोग्य योजनांपेक्षा कंपन्या अशाप्रकारे दररोजचा वैद्यकीय खर्च का देत आहेत?प्रथमदर्शनी असं वाटू शकतं की यामुळे आरोग्य विमा कंपन्यांचा खर्च वाढेल पण तसं नाहीये. क्लेमचा खर्च कमीवेळोवेळी आरोग्य तपासणी करून घेतल्यास कधीकधी पुढील मोठं हॉस्पिटलायझेशन टाळता येतं. जर कर्मचारी वेळोवेळी हेल्थ चेक-अप करत असतील, डिजिटल हेल्थ अॅप्स वापरत असतील, मधुमेहासारखा आजार नियंत्रणात ठेवत असतील, तर मोठं ऑपरेशन किंवा हॉस्पिटलायझेशन टाळले जाते. त्यामुळे कंपनीचा क्लेम खर्च कमी होतो..विमा कंपन्यातील स्पर्धा वाढलेली असताना अशाप्रकारे ग्राहकांना आकर्षित करता येतं. गट विमा (Corporate Insurance)हा कोणत्याही विमा कंपनीसाठी फायद्याचा असतो. कारण जेव्हा कोणतीही मोठी कंपनी आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी विमा घेते त्यावेळी प्रीमियमची रक्कम मोठी असते. त्यामुळे थोड्या अतिरीक्त सुविधा दिल्या तरी विमा कंपनीला स्केलचा फायदा मिळतो.जोखीम व्यवस्थापनकॉर्पोरेट इन्शुरन्समध्ये काही कर्मचारी आजारी पडतच नाहीत एकप्रकारे त्यांचा प्रीमियम हा विमा कंपनीला होणारा नफाच असतो. तर दुसरीकडे काही कर्मचारी आजारी पडतात पण क्लेमच करत नाहीत. त्यामुळे विमा कंपनीसाठी हे नफ्याचंच असतं. .विमा कंपन्यांचा खर्च वरकरणी वाढतोय असं वाटतं, पण प्रत्यक्षात – आजार टाळल्यामुळे मोठे क्लेम कमी होतात, अधिक ग्राहक मिळतात, मोठ्या गटविम्यामुळे नफा टिकतो.म्हणूनच विमा कंपन्या रायडर (म्हणजे अतिरीक्त सुविधा)+ वेलनेस फायदे देतात. .एकीकडे कॉर्पोरेट विमा योजना अशाप्रकारे सुविधा देत असताना व्यक्तिगत आरोग्यविम्याबाबत थोडीशी वेगळी स्थिती आहे. बहुतेक योजना मधुमेहासारख्या पूर्व-विद्यमान आजारांसाठी २–३ वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी ठेवतात. काही योजना सुरुवातीपासून कव्हर देतात पण त्यासाठी जास्त प्रीमियम किंवा काही विशिष्ट- आजार को-पेमेंट्स लागू होतात. काही नवीन विमा उत्पादने अधिक सर्वसमावेशक होत चालली आहेत. उदा. आदित्य बिर्ला हेल्थची अॅक्टिव्ह वन योजना अगदी पहिल्या दिवसापासून कव्हरेज देते..कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक विमा योजनांत फरक का आहे?"रिटेल (वैयक्तिक)विमा योजना मर्यादित असतात कारण प्रत्येक पॉलिसीधारकाचे स्वतंत्र मूल्यमापन केले जाते. आता Activ One सारख्या Day-1 प्री-एग्झिस्टिंग डिसीज (PED) पर्याय देणाऱ्या योजना येत आहेत मात्र कॉर्पोरेट योजना अधिक समावेशक असतात. त्या सामान्य को-पे स्ट्रक्चरद्वारे बॅलन्स केल्या जातात,"आदित्य बिर्ला हेल्थ इन्शुरन्सचे चीफ अॅक्चुरियल ऑफिसर अनुराधा श्रीराम यांनी मनीकंट्रोल न्यूजशी बोलताना सांगितलं.तर पॉलिसी बझारचे हेल्थ इन्शुरन्स प्रमुख सिद्धार्थ सिंगल म्हणाले, मधुमेहासाठी आरोग्यविमा घेताना पॉलिसीधारकाने त्याला पूर्वी काही आजार असतील तर त्याचे तपशील आधीच सांगणे आवश्यक आहे. कारण जोखीम ठरवण्यासाठी विमा कंपनी वैद्यकीय अहवाल किंवा तपासण्या मागवू शकते..पॉलिसी खरेदी करताना काय लक्षात ठेवाल?पूर्वीचे आजार (Pre-existing Disease – PED)असतील तर ते प्रामाणिकपणे करा, अथवा ऐनवेळी विम्याचा दावा नाकारला जाऊ शकतो. प्रतीक्षा कालावधी (Waiting Period): वैयक्तिक आरोग्यविमा योजनांत साधारण २–३ वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी असतो. Day-1 कव्हरेज देणाऱ्या काही नवीन योजना उपलब्ध आहेत, त्या तपासा.कव्हरेजचे स्वरूप: फक्त हॉस्पिटलायझेशन नव्हे तर औषधं, चाचण्या, वेलनेस प्रोग्राम्स यांचा समावेश आहे का ते पाहा.कंपनी व वैयक्तिक विम्यात फरक: कॉर्पोरेट प्लॅन जास्त समावेशक असतो; पण नोकरी बदलल्यास तो प्लॅन संपतो. त्यामुळे स्वतःचा स्वतंत्र पॉलिसी ठेवणं सुरक्षित.प्रीमियम व को-पेमेंट:कमी प्रीमियमच्या आकर्षणात न पडता को-पेमेंट, सब-लिमिट्स, रायडर्स नीट समजून घ्या.नियमित तपासणीचे फायदे: विमा कंपनीने दिलेली वार्षिक हेल्थ चेकअप, डिजि