Premium|Economic Survey: इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये ‘डिजिटल अडिक्शन’ आणि मानसिक आरोग्याविषयी नेमकं काय म्हटलंय..?

पुणे - तुम्ही विशीतले किंवा तिशीतले आहात आणि तुमचा दिवसभरातला बराचसा वेळ हा सोशल मिडिया किंवा व्हिडिओ बघण्यात जात असेल तर कदाचित तुमच्यामुळे देशाचं नुकसान होतंय. असं कोणी अमुक तमुक व्यक्ती म्हणत नाहीये तर थेट देशाच्या २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हणजेच ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ इंडिया २०२५-२६’ मध्ये या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.भारतात गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात डिजिटायजेशन झालं खरं पण या डिजिटायजेशननंतर भारतातील अनेक तरूण हे डिजिटली अडिक्टेड झाले असल्याचं यंदा पहिल्यांदाच भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे होणारं नुकसानही यामध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. एवढंच नाही तर काही राज्यांमध्ये सोशल कनेक्टेडनेसचा अभ्यास केल्यानंतर लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर याचा कसा परिणाम होतो आहे हे देखील मांडण्यात आलं आहे. यामध्ये आयुष्य संपवण्यापर्यंत लोक विचार करतात आणि या सगळ्यामुळेच देशावर परिणाम होत असून याबाबत धोरण ठरवणे गरजेचे असल्याचेही यात सुचवण्यात आले आहे. काय आकडेवारीचा दाखला देत हा विषय स्पष्ट करण्यात आला आहे, जागतिक पातळीवर काय स्थिती आहे, भारत सरकार यासाठी काय करतंय आणि भविष्यात काय धोरणं आखण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखातून..भारतातील डिजिटल माध्यमं वापरणारी लोकं किती?आर्थिक पाहणीत दिलेल्या आकडेवारीनुसारइंटरनेट कनेक्शन : २०१४ मध्ये भारतात केवळ २५.१५ कोटी इंटरनेट कनेक्शन्स होती, जी २०२४ मध्ये वाढून ९६.९६ कोटी झाली आहेत.स्मार्टफोन : २०२५ पर्यंत भारतातील ८५.५% कुटुंबांकडे किमान एक स्मार्टफोन आहे.वापराचे स्वरूप : जवळपास ४८% युजर्स ऑनलाइन व्हिडिओ पाहण्यासाठी, ४३% सोशल मीडियासाठी आणि ४०% ईमेल किंवा संगीतासाठी इंटरनेटचा वापर करतात.आर्थिक वाटा : भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा २०२५ पर्यंत १३.४२% होण्याचा अंदाज आहे.Digital Addiction म्हणजे काय?या पाहणी अहवालात Digital Addiction ला एक Behavioural Disorder म्हटले आहे. या अहवालातील पान क्रमांक ४५८ ते ४६६ मध्ये त्यांनी याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट, गेमिंग आणि सोशल मीडियाचा अतिवापर करणे, ज्यामुळे व्यक्तीच्या दैनंदिन कार्यावर आणि मानसिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होतो, जे एक प्रकारचे ‘डिजिटल अडिक्शन’ आहे असे म्हटले आहे.कोणत्या राज्यात जीवन संपवण्याचे प्रमाण अधिक?आर्थिक पाहणीत 'सोशल कनेक्टेडनेस इंडेक्स' (SCI) या संकल्पनेचा वापर करून एक अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक निष्कर्ष मांडला आहे. फेसबुकच्या डेटावरून राज्यांच्या मानसिक आरोग्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.बिहार आणि उत्तर प्रदेश : येथील लोकांचे 'ऑनलाइन नेटवर्क' त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे. येथील लोक प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध जपण्यावर भर देत असल्याचे सांगत तेथील आत्महत्या दराची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. येथील आत्महत्या दर हा बिहारचा ०.७ तर उत्तरप्रदेशचा ३.९ आहे. हा बाकी अभ्यासात नमूद असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे.केरळ आणि तामिळनाडू : या राज्यांमध्ये ऑनलाइन जाळे खूप मोठे आणि विखुरलेले आहे. येथील लोक स्थानिक पातळीवर एकमेकांशी कनेक्टेड राहण्यापेक्षा डिजिटल जगात जास्त वावरतात. याचा परिणाम येथील उच्च आत्महत्या दर हा जास्त आहे. यामध्ये केरळचा आत्महत्या दर ३०.६ आहे तर तामिळनाडूचा २५.३ असल्याचे समोर आले आहे..मुले आणि तरुणांवर होणारे गंभीर परिणामअहवालानुसार, १५ ते २९ वयोगटातील तरुण हे या समस्येचे मुख्य बळी आहेत.एकाग्रतेचा अभाव : ३७.२% मुलांची स्मार्टफोनच्या वापरामुळे एकाग्रता कमी झाली आहे.झोपेची कमतरता : २३.८% मुले रात्री झोपतानाही मोबाईल वापरतात, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो.मानसिक विकार : सोशल मीडियामुळे 'डूम स्क्रोलिंग' म्हणजेच सतत नकारात्मक माहिती पाहणे, सायबर बुलिंग आणि स्वतःची इतरांशी तुलना करणे यामुळे तरुणांमध्ये नैराश्य आणि चिंतेचे प्रमाण वाढले आहे. मानसिक आरोग्याचा अर्थशास्त्रावर कसा परिणाम होतो?मानसिक आरोग्य हा केवळ वैयक्तिक प्रश्न नसून तो देशाच्या विकासाचा घटक आहे असल्याचे सांगत काही आकडेवारीचा दाखलाही या अहवालात देण्यात आला आहे.उत्पादकता हानी : मानसिक आजारामुळे कामावर गैरहजर राहणे आणि हजर असूनही कामात लक्ष नसणे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते. या अहवालात गरिबी आणि मानसिक आरोग्य यांचाही परस्पर संबंध असल्याचे सांगितले आहे. एकदा का व्यक्ती मानसिक आजाराच्या गर्तेत अडकली की, तिची कमाई करण्याची क्षमता कमी होते, ज्यामुळे ती अधिक गरिबीत ढकलली जाते. हे दुष्टचक्र देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ घालते.गुंतवणुकीवर परतावा : अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, मानसिक आरोग्य समस्यांमुळे व्यक्तीच्या क्षमतेचा पूर्ण विकास होऊ शकत नाही. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर तरुण पिढी डिजिटल व्यसन किंवा मानसिक तणावाखाली असते, तेव्हा देशाची कार्यक्षमता घटते. यामुळे आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढतो मानसिक कमकुवतपणामुळे दीर्घकालीन उत्पादकता कमी होते. या अहवालात एका जागतिक अभ्यासाचा संदर्भ देत सांगण्यात आले आहे की, आरोग्यावर खर्च केलेला १ रुपया देशाला किमान २.३ ते ३ रुपयांचा आर्थिक फायदा करून देतो. जर यामध्ये मानसिक आरोग्याचीही भर घातली तर हा फायदा ५ रूपयांपर्यंत वाढेल असेही या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. मानसोपचार कायद्याची जर चांगली अंमलबजावणी झाली तर सरकारने गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयावर ६.५ पटपर्यंत आर्थिक परतावा मिळेल असेही अहवालात सांगण्यात आले आहे..मानसिक आरोग्याबाबत जगात काय चाललंय..?डिजिटल व्यसन रोखण्यासाठी जगभरात वेगवेगळ्या पद्धती राबविल्या जात आहेत, ज्याचा संदर्भही या अहवालात दिला आहे.ऑस्ट्रेलियात १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे, तर चीनमध्ये गेमिंगसाठी दिवसाला फक्त १ तासाची मर्यादा आहे.भारत सरकारही यासाठी प्रयत्न करत असून Tele-MANAS ही २४/७ टोल-फ्री हेल्पलाइन (१४४१६), ज्यावर आतापर्यंत ३२ लाखांहून अधिक कॉल आले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या निरोगी वापरासाठी बंगळुरू येथे SHUT Clinic (NIMHANS) विशेष उपचार केंद्रही करण्यात आले आहे. तसेच सट्टेबाजी आणि गेमिंगच्या व्यसनावर नियंत्रण आणण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग नियमन २०२५ हा नवा कायदा देखील आणला आहे. या अहवालात नेमके कोणते बदल सुचविण्यात आले आहेत..?मानसोपचार तज्ज्ञांची वाढ : भारतात १ लाख लोकसंख्येमागे मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या सध्या ०.७५ आहे, ती ३ पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.डिजिटल हायजीन : शाळांमध्ये 'डिजिटल वेलनेस' अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि मुलांच्या हातात बेसिक फोन किंवा केवळ शैक्षणिक टॅब्लेट देणे.डिजिटल डिटॉक्स : शाळा, महाविद्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी 'तंत्रज्ञान मुक्त क्षेत्र' तयार करणे.पालकांचे शिक्षण : पालकांना मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर मर्यादा घालण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेसाठी प्रशिक्षित करणे..भविष्यात याविषयी सखोल अभ्यास आर्थिक पाहणी अहवालात पान क्रमांक ४६४ वर हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या भारतात 'डिजिटल अडिक्शन' किती मोठ्या प्रमाणावर पसरले आहे आणि त्याचे मानसिक आरोग्यावर नेमके काय परिणाम होत आहेत, याची देशव्यापी आणि सविस्तर आकडेवारी उपलब्ध नाही. ही माहिती नसल्यामुळे नेमकी धोरणे आखण्यात आणि निधीचे वाटप करण्यात अडचणी येत आहेत. या माहितीची कमतरता भरून काढण्यासाठी 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस' (NIMHANS) द्वारे दुसरे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण आयोजित केले जाणार आहे. हे सर्वेक्षण केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. या सर्वेक्षणातून भारतीय संदर्भात मानसिक आजारांचे प्रमाण किती आहे, याचे ठोस पुरावे यातून मिळतील. आकडेवारी मिळाल्यावर कोणत्या वयोगटासाठी किंवा कोणत्या क्षेत्रासाठी (उदा. शहरी की ग्रामीण) विशेष धोरणे हवीत, हे ठरवणे सरकारला सोपे जाईल. डिजिटल व्यसनाच्या समस्यांना राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणात अधिक प्रभावीपणे कसे समाविष्ट करता येईल, हे ठरविणे या सर्वेक्षणामुळे शक्य होईल..या बजेटमध्ये मानसिक आरोग्यासाठी कोणती तरतूद..?उत्तर भारतासाठी बेंगळुरूच्या NIMHANS धर्तीवर एक नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मानसिक आरोग्य आणि न्यूरो सायन्सेस NIMHANS 2.0 स्थापन करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी या बजेटमध्ये केली. उत्तर भारतात ही राष्ट्रीय संस्था होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच मानसोपचार आणि Behavioural Health या क्षेत्रासह १० विविध विषयांमधील १ लाख अतिरिक्त तज्ज्ञ पुढील ५ वर्षांत तयार करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर राष्ट्रीय टेलि-मेंटल हेल्थ प्रोग्रामसाठीची तरतूद ४५ कोटींवरून वाढवून ५१ कोटी करण्यात आली आहे.एकीकडे दिवसेंदिवस डिजिटल फ्रॉडच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आकडे सांगतायेत, डिजिटलचा आरोग्यावर होणारा परिणाम, मुलं आणि तरूणांमधील वाढती गुन्हेगारी हे सगळेच आकडे आता देशाच्या एकूणच प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून मारक ठरत आहेत. सरकारी पातळीवर तर यावर उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरीही वैयक्तिक पातळीवर देखील याविषयी जागरूकता निर्माण होण्याची मोठी गरज असल्याचेच वरील आकडेवारीवरून समोर येते आहे. 