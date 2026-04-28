Premium|Census 2026: धोरणांचा आधार ठरणारी जनगणना

Census 2026: Why Self-Enumeration Could Change India’s Data Gameडॉ. अजित कानिटकर, आर्थिक-सामाजिक विकासप्रक्रियेचे अभ्यासकदेशभरात सर्व नागरिकांची मोजणी करण्याचा उत्सव येत्या काही महिन्यात सुरू होणार आहे. यापूर्वीची सर्व लोकसंख्येची गणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१मध्ये म्हणजे दर दहा वर्षांनी ही गणना होणे अपेक्षित होते. पण कोरोनाच्या २०१९मधील प्रादुर्भावामुळे २०२१ मध्ये ही मोजणी होऊ शकली नाही. आता जवळपास १५-१६ वर्षांनी आपल्या देशातील सर्व नागरिकांबद्दल सविस्तर, एकत्र माहिती मिळवण्याचे काम आता देशभर सुरू झाले आहे. २०२६ मध्ये हे काम संपून २०२७ मध्ये त्याबद्दल पूर्ण आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. .लहानपणी दहा मित्रांची गोष्ट अनेकांच्या स्मरणात असेल. हे सर्व मित्र एक नदी ओलांडून सहलीला जात असतात. नदी ओलांडल्यानंतर आपण सर्वजण नदी ओलांडून सुखरूप आलोत ना अशी मोजणी करायला सुरुवात करतात. दोघांनी मोजणी केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा आपण नऊच जण आहोत, असे लक्षात आल्यामुळे सर्वजण बुचकळ्यात पडतात. मात्र एका कोणातरी सुज्ञ मित्रास लक्षात येते की ‘‘अरे मोजणी करणारा प्रत्येक वेळेस दुसऱ्यापासून सुरुवात करतो आहे आणि स्वतःला त्याने मोजलेलेच नाही!’’ जेव्हा स्वतःला मोजले गेले तेव्हा सर्वच्या सर्व दहा जण सुखरूप आहोत हे लक्षात आले!ही गोष्ट आठवण्याचे कारण म्हणजे देशभरात सर्व नागरिकांची मोजणी करण्याचा उत्सव येत्या काही महिन्यात सुरू होणार आहे. यापूर्वीची सर्व लोकसंख्येची गणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१मध्ये म्हणजे दर दहा वर्षांनी ही गणना होणे अपेक्षित होते.पण कोरोनाच्या २०१९मधील प्रादुर्भावामुळे २०२१ मध्ये ही मोजणी होऊ शकली नाही. आता जवळपास १५-१६ वर्षांनी आपल्या देशातील सर्व नागरिकांबद्दल सविस्तर, एकत्र माहिती मिळवण्याचे काम आता देशभर सुरू झाले आहे. २०२६ मध्ये हे काम संपून २०२७ मध्ये त्याबद्दल पूर्ण आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. .Premium| Caste Census: जातीनिहाय जनगणनेचे राजकारण.जनगणना याला शिरगणती असा पर्यायी शब्द वापरला जातो. शब्दशः अर्थ घेतला तर देशातील प्रत्येक व्यक्तीची मोजदाद करणे. अशी आकडेवारी गोळा करण्याची पद्धत आपल्या देशात ब्रिटिश काळामध्ये १८६५ ते १८७२ मध्ये सुरू झाली. स्वतंत्र भारतात प्रथम १९५१ मध्ये अशी मोजणी झाली. दर दहा वर्षांनी हे काम (कोरोना काळातील अपवाद वगळता) सरकारतर्फे नेटाने चालू आहे. याचा अर्थ एरवी कोणतीच गणती होत नाही का, असे काहींना वाटू शकेल. सरकारचे, स्वयंसेवी संस्थांचे व गेल्या अनेक वर्षात खासगी उद्योगांचेही अनेक गणनेचे कार्यक्रम स्वतंत्रपणे चालू असतात. सरकारचे अनेक विभाग त्यांच्या कामाचे नियोजन व मूल्यमापन अशा गणनेच्या आधारे सतत करत असतात. फक्त त्या गणनेत व २०२६ च्या जनगणनेमध्ये फरक म्हणजे एरवी १०० टक्के गणना कोणत्याच कामाच्या नियोजनात व आढाव्यात होत नाही. उदाहरणार्थ, देशात कुपोषित बालकांची संख्या किती याचा आकडा सर्व बालकांच्या मोजमापातून होत नाही, तर शंभरात अमुक टक्के, ५०० गावांपैकी २५ गावे निवडून त्याला संख्याशास्त्रीय निकष लावून ती गणना होते. त्यावरून काही आडाखे बांधले जातात. स्वयंसेवी संस्था आहे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या लाभार्थींची गणना करत असतात. पण तीही शंभर टक्के म्हणजे सर्वच्या सर्व लाभार्थींची नसते. .खासगी सर्वेक्षणे खासगी उद्योगांबाबत असेच म्हणता येईल. त्यांच्याकडून सर्वेक्षणे होत असतात; पण तीही निवडक नमुन्यांच्या आधारावर. देशातील सर्व नागरिकांबद्दल २०२६ मध्ये सविस्तरपणे मोजणी होणार आहे. ही माहिती अचूक, जितकी जास्त परिपूर्ण व सर्वंकष असेल तितके सरकारला व अनेकांना धोरणे ठरवणे- त्या धोरणांची कार्यवाही करणे- नवीन पावले उचलणे याचे प्रभावी नियोजन करता येते. जर मूळ माहितीच अर्धवट-अपुरी आणि जुनाट असेल, तर त्यावर कार्यवाही ही तोटकीच राहील. उदाहरणार्थ, देशातील किती गावांमध्ये स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा नळाने घरामध्ये होतो हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पाण्यासाठी महिलांचे कष्ट, पाण्याचा स्रोत किती जवळ अथवा लांब आहे या माहितीवरून आणखी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे का, हे धोरण ठरवण्यासाठी मुळात किती घरांमध्ये किती तास शुद्ध पाणीपुरवठा होतो, हे समजणे आवश्यक आहे. .१४५ कोटींचा देश, त्यातील खूप विविधता, शिक्षण, आरोग्य, राहण्याची व्यवस्था, त्यांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती असे अनेक आयाम जनगणनेतून समोर येतात. यापुढील काळात विकासाचे नियोजन कसे करावे, याचा अचूक अंदाज येण्यासाठी ही आकडेवारी अत्यावश्यक आहे. अचूक संख्या असली तर योग्य कार्यक्रम, धोरणे ठरवता येतील. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या समाजातील सर्व नागरिकांच्या मूलभूत गरजा व त्याची आजची पातळी काय आहे हे समजणे अशा प्रकारच्या जनगणनेतून सोपे होते. त्यातून आजची पातळी (बेसलाइन) समजते..Premium| Caste Census: जातीनिहाय जनगणनेचा राजकारणावर काय परिणाम होईल? .जवळपास १६ वर्षांनंतर ही मोजदाद होते आहे. १६ वर्षांत तीन बदल अत्यंत महत्त्वाचे घडले.१) कोविडमुळे झालेली उलथापालथ, २) डिजिटल क्रांती व समाजमाध्यमाचा सर्वदूर वेगवान प्रसार आणि ३) केंद्रात एका राजकीय पक्षाची सतत तीन वेळेस बहुमत मिळवून निवड व त्या पक्षाने ‘उज्ज्वला’, ‘जनधन’, ‘मुद्रा’, ‘स्वच्छ भारत’ यासारखे राबवलेले देशभरातील निदान वीस तरी महत्त्वाचे विकास कार्यक्रम. १६ वर्षांच्या कालावधीत आपल्या समाजामध्ये काय काय बदल झाले, हे टिपण्याची संधी यामित्ताने आहे आणि त्यामुळे आत्ता सुरू होणारी जनगणनेची प्रक्रिया ही प्रत्येकाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या मोजणीत कोणकोणते मुद्दे असतील, याची सविस्तर माहिती संपर्कस्थळावर दिलेली आहे. नागरिकांना घरोघरी मोजणीसाठी जे शासकीय कर्मचारी येणार आहेत, त्यांच्याकडूनही माहिती मिळणार आहे. तथापि एक जागरूक नागरिक म्हणून प्रत्येकास त्यापूर्वीही स्वतः काही मानसिक व बौद्धिक तयारी करता येईल. .दोन वैशिष्ट्येया जनगणनेची दोन वैशिष्ट्ये आहेत. माहिती संकलनाच्या सर्व आधुनिक पद्धतींचा वापर केला जाईल. कमीत कमी कागद वापरून, संगणकीय पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे माहिती नोंदवली जाणार आहे. त्याहीपेक्षा वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना त्यामध्ये स्वयंस्फूर्तीने स्वतःची गणना (self enumeration) करण्याची सोय आहे. मी, माझे कुटुंब, माझ्या कुटुंबातील शिक्षण, आर्थिक स्तर, आरोग्याची स्थिती, राहण्याची जागा अशी सर्व माहिती, सर्व तपशीलांसह अचूकपणे, स्वतः नोंदणी करता येऊ शकेल. गेल्या काही वर्षांत नागरिक स्वतःच्या उत्पन्नाचे विवरणपत्र भरून प्राप्तिकराचा तपशील घरबसल्या भरतात. याबद्दलची सविस्तर माहिती सरकारने एका संकेतस्थळावर दिली आहे. अनेकांनी त्याचा अभ्यास करून यात सहभागी होता येईल. (https://se.census.gov.in/) या प्रक्रियेचे एक पत्रकही संकेतस्थळावर आहे. महाराष्ट्रात १ ते १५ मे या कालावधीत नागरिकांना अशी नोंदणी करता येईल. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. .हजारो नागरिकांनी स्वतःच स्वयंस्फूर्तीने अशी नोंदणी करावी. काहींना असा प्रश्न असू शकेल की, मग आम्ही ही माहिती भरल्यानंतर सरकारला काय काम राहिले? तर सरकारचे कर्मचारी आपल्या घरी येणार आहेतच. आपण भरलेली माहिती ते तोंडी प्रश्न विचारून तपासून निश्चित करणार आहेत. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर याविषयी अनेकांचे अनुभव समजून घेणे उपयुक्त होईल.चालू वर्षातील या महत्त्वाच्या या प्रक्रियेमध्ये सर्व नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेणे, सर्व प्रकारची माहिती अचूक देणे व त्याही पुढची पायरी म्हणजे पुढील काही दिवसांत स्वतःहून स्वयंस्फूर्तीने स्वयंगणना करणे हे या २०२६ जनगणनेचे वैशिष्ट्य आहे. चला तर एक मेपूर्वी याचा अभ्यास करूयात व नंतर प्रत्यक्ष माहितीची नोंदही. 