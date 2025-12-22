Premium|Asset Allocation : गुंतवणुकीची ‘लपाछपी’; नफा हवा असेल, तर ओळखा कोणता 'ॲसेट क्लास' ठरेल वरचढ!

संदीप वाळुंज-Sandeep.walunj@zohomail.inगुंतवणुकीच्या जगात ॲसेट क्लासेसची ‘लपाछपी’ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. प्रत्येक ॲसेट क्लास कधीतरी आघाडीवर येतो, तर कधी मागे पडतो. या गतीला समजून घेणे, आर्थिक निर्देशकांवर लक्ष ठेवणे आणि त्यानुसार ॲसेट ॲलोकेशन व रीबॅलन्सिंग करणे हे स्मार्ट गुंतवणुकीचे लक्षण आहे. प्रत्येकाला जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी हवी असते. भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे अपरिहार्य ठरते. परंतु, हे नियोजन केवळ पैसे वाचवण्यापुरते मर्यादित नसून, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे हे त्यामागील महत्त्वाचे सूत्र आहे. त्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यांची कामगिरी वेळोवेळी बदलत असते, त्यांची ही ‘लपाछपी’ आर्थिक नियोजनालाही दिशा देते.जारात गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्याला आपण ‘ॲसेट क्लास’ म्हणतो. इक्विटी (शेअर बाजार), डेट (कर्जरोखे बाजार), सोने (कमोडिटीज) आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) हे प्रमुख ‘ॲसेट क्लास’ आहेत. यांची कामगिरी वेळोवेळी बदलत असते. कधी एखादा ‘क्लास’ जबरदस्त परतावा देतो, तर कधी दुसरा. हीच ॲसेट क्लासेसची ‘लपाछपी’ समजून घेणे आणि आपल्या आर्थिक नियोजनाला दिशा देणे गरजेचे असते. ही ‘लपाछपी’ कशी होते, कोणते घटक तिला चालना देतात आणि त्यातून पुढे राहण्यासाठी पोर्टफोलिओचे उत्तम व्यवस्थापन कसे करावे, हे जाणून घेऊ या..Premium|Public Trust Investment Rules : सार्वजनिक न्यास गुंतवणूक बदल स्वागतार्ह!.ॲसेट क्लासेसची ओळख तुमच्यापैकी अनेकांना प्रमुख ॲसेट क्लासची मूलभूत संकल्पना माहीत आहे.इक्विटी (शेअर) : कंपन्यांमध्ये मालकीहक्क दर्शवणारी गुंतवणूक, जी शेअर बाजारातील वाढीची मोठी संधी देते. परंतु, जोखीम जास्त असते. निफ्टी ५०, निफ्टी नेक्स्ट ५०, मिड कॅप १५०, स्मॉल कॅप २५० यांसारखे निर्देशांक शेअर बाजाराची विविध क्षेत्रांतील कामगिरी दर्शवतात.डेट (कर्जरोखे) : सरकार किंवा कंपन्यांना दिलेले कर्जरोखे, जे शेअरपेक्षा कमी जोखमीचे आणि तुलनेने स्थिर परतावा देणारे असतात. क्रिसिल कंपोझिट बॉँड इंडेक्स किंवा निफ्टी एएए कॉर्पोरेट बॉँड इंडेक्स हे कर्जरोखे बाजाराचे प्रतिनिधित्व करतात.कमोडिटी ः सोने हे महागाईविरुद्ध संरक्षणाचे प्रभावी साधन आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणून ओळखले जाते, ज्याचा परतावा मध्यम असतो.स्थावर मालमत्ता: जमीन किंवा घर, फ्लॅट अशा अचल मालमत्तेत केलेली गुंतवणूक, ज्याची तरलता कमी असते.ॲसेट क्लासची ‘लपाछपी’गुंतवणुकीच्या जगात कोणताच ॲसेट क्लास कायमच सर्वोत्तम नसतो. काही काळात ‘इक्विटी’ परताव्याच्या बाबतीत आघाडीवर असते, तर काही काळात डेट किंवा सोन्याचा परतावा अधिक असतो. हीच ‘ॲसेट क्लासेसची लपाछपी’ अनेक आर्थिक आणि सामाजिक घटकांमुळे घडते. ही ‘लपाछपी’ कशी होते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..मार्केट सायकल आणि त्यांची लपाछपीप्रत्येक ॲसेट क्लासची कामगिरी विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते.तेजीचा काळ (Boom/Growth Phase): अर्थव्यवस्थेत तेजी असताना कंपन्यांचा नफा वाढतो, त्यामुळे शेअर सहसा चांगली कामगिरी करतात. या काळात व्याजदर वाढू शकतात, ज्यामुळे डेटमधील परतावा कमी होतो किंवा बॉँडच्या किमती घसरतात.मंदीचा काळ (Recession/Slowdown Phase): मंदीच्या काळात कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो आणि शेअरमध्ये मोठी घसरण होते. गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय शोधतात, त्यामुळे डेट किंवा सोन्यामध्ये गुंतवणूक वाढते. सोने हे अशा काळात ‘सुरक्षित पर्याय’ (Safe Haven) म्हणून चांगले काम करते. उदा. २००८ च्या जागतिक मंदीच्या काळात शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली, तर सोन्याने तुलनेने चांगली कामगिरी करत गुंतवणूकदारांना संरक्षण दिले.उच्च महागाईचा काळ (High Inflation): महागाई वाढत असताना पैशाचे मूल्य कमी होते. अशा वेळी सोने महागाईविरुद्ध संरक्षणाचे साधन ठरते आणि सोन्याचे भाव वाढू शकतात. डेट गुंतवणुकीचे खरे मूल्य महागाईमुळे कमी होते.व्याजदरवाढीचा काळ (Rising Interest Rates): भारतीय रिझर्व्ह बँक महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवते, तेव्हा डेट इन्स्ट्रुमेंटच्या किमती खाली येतात (कारण जुन्या कमी दरातील बाँडची मागणी कमी होते). कंपन्यांसाठी कर्ज घेणे महाग होते, त्यामुळे शेअरसाठी हे नकारात्मक असू शकते.व्याजदरकपातीचा काळ (Falling Interest Rates): रिझर्व्ह बँक जेव्हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी करते, तेव्हा डेट इन्स्ट्रुमेंटना फायदा होतो (आधीच्या उच्च दरातील बॉँडचे मूल्य वाढते). कंपन्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध होते, ज्यामुळे शेअरसाठी हे सकारात्मक असू शकते.आर्थिक निर्देशक : देशाची ‘जीडीपी’ वाढ, महागाई दर, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्राची वाढ आणि रोजगाराची आकडेवारी यांसारखे निर्देशक ॲसेट क्लासेसच्या कामगिरीवर थेट परिणाम करतात. मजबूत आर्थिक निर्देशक सहसा शेअरसाठी सकारात्मक असतात.जागतिक घटना: आंतरराष्ट्रीय व्यापार तणाव, भू-राजकीय अस्थिरता (उदा. युद्धे), जागतिक बाजारातील तरलता (Global Liquidity) आणि प्रमुख देशांतील आर्थिक धोरणे यांचाही आपल्या देशातील ॲसेट क्लासेसवर मोठा प्रभाव पडतो.सरकारी आणि मध्यवर्ती बँकेची धोरणे : रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण (व्याजदर), केंद्र सरकारचे राजकोषीय धोरण (Fiscal Policy), कर नियम आणि विविध क्षेत्रांना दिलेली सवलत यांमुळे ॲसेट क्लासेसची कामगिरी बदलते.या ‘लपाछपी’चा एकच स्पष्ट निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे कोणताही एकच ॲसेट क्लास नेहमी सर्वोत्तम कामगिरी करत नाही. त्यामुळे, केवळ एकाच ठिकाणी गुंतवणूक करणे धोकादायक ठरू शकते..Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.'लपाछपी'चा अंदाज कसा घ्यावा?ॲसेट क्लासेसच्या 'लपाछपी'चा अंदाज घेणे म्हणजे भविष्यातील कामगिरी निश्चितपणे सांगणे नव्हे, तर बाजारातील संकेतांवरून संभाव्य बदलांसाठी तयार राहणे. यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.व्याजदर कल : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठका आणि त्यातील निर्णयांवर लक्ष ठेवा. भविष्यातील व्याजदरकपातीची किंवा वाढीची शक्यता असल्यास त्याचा डेट आणि इक्विटीवर काय परिणाम होईल, याचा अंदाज घ्या. व्याजदर वाढणार असल्यास डेटचे प्रमाण कमी करून शेअर किंवा सोन 