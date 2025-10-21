प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?

vehicle sales : दिवाळीची खरेदी जोरदारपण उत्साह कधीपर्यंत टिकणार, असा प्रश्न विचारला जातोय. सणानंतरही ही क्रयशक्ती टिकून राहिली तर खरं...
स्वाती केतकर-पंडित
Festive Cheer or Short-Term Spike? The Real Story Behind Diwali Sales

दिवाळीचे दिवस आहेत. भारतातल्या बाजारांतून तुफान गर्दी दिसतेय. खरंतर हे वर्ष काही फार बरं गेलेलं नाही. पंजाबातही पूरपरिस्थिती होती, महाराष्ट्रात पूरपरिस्थितीतून अजून सावरलेला नाही. देशांतही अनेक घडामोडी झाल्या पण तरीही दिवाळीला बाजार ओसंडून वाहताना दिसतो आहे. भारतीय ग्राहकवर्ग पुन्हा एकदा वाहनविक्रीपासून ते कंझ्युमर गुड्सपर्यंत अनेक गोष्टींची जोरदार खरेदी करतोय. त्यात जीएसटीतील कपात हा मुद्दाही आहेच. पण ही उभारी कितपत टिकेल? सणासुदीचा हा आनंद केवळ क्षणिक ठरणार की बाजाराला खरंच उत्साह देणार?

