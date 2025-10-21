Premium|Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?

Festive Cheer or Short-Term Spike? The Real Story Behind Diwali Salesदिवाळीचे दिवस आहेत. भारतातल्या बाजारांतून तुफान गर्दी दिसतेय. खरंतर हे वर्ष काही फार बरं गेलेलं नाही. पंजाबातही पूरपरिस्थिती होती, महाराष्ट्रात पूरपरिस्थितीतून अजून सावरलेला नाही. देशांतही अनेक घडामोडी झाल्या पण तरीही दिवाळीला बाजार ओसंडून वाहताना दिसतो आहे. भारतीय ग्राहकवर्ग पुन्हा एकदा वाहनविक्रीपासून ते कंझ्युमर गुड्सपर्यंत अनेक गोष्टींची जोरदार खरेदी करतोय. त्यात जीएसटीतील कपात हा मुद्दाही आहेच. पण ही उभारी कितपत टिकेल? सणासुदीचा हा आनंद केवळ क्षणिक ठरणार की बाजाराला खरंच उत्साह देणार?.वाहन मंत्रालयाच्या ‘वाहन’ पोर्टलवरच्या नोंदणीनुसार प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत गेल्या दोन महिन्यांत वार्षिक २१.६% वाढ झालेली आहे. विशेषतः दुचाकींची विक्री सर्वाधिक वेगाने वाढली आहे.निम्न उत्पन्न गटातील खरेदीशक्ती किती वाढली किंवा घटली आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी दुचाकी विक्रीवरून अंदाज वर्तवला जातो. यंदा १४ ऑक्टोबरपर्यंत दुचाकीची खरेदी वार्षिक ४६ टक्क्यांनी वाढली. दुसरीकडे, कार विक्रीमध्ये १९.२ टक्क्यांची वाढ झाली. नवरात्रीच्या तोंडावर जीएसटी दर बदलले त्याचा फायदा घेऊन अनेक खरेदीदारांनी कार आणि दुचाकी खरेदी नवरात्राच्या काळात करून घेतली. दुसरीकडे ट्रक, बस, ट्रॅक्टर आणि ऑटो रिक्षा यांचा समावेश असलेल्या वाहन उद्योगातही नवरात्रीच्या काळात चांगली वाढ दिसली..Premium| GST Rate Cut: जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय बाजारपेठ तग धरणार का?.फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, नवरात्रीत वाहन विक्री एकूणच ३५ टक्क्यांनी वाढली. देशभरातील डीलरशिपमध्ये दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची विक्री तर ३५-३६ टक्क्यांनी वाढली. गेल्या वर्षी हीच वाढ जेमतेम १३-१५ टक्के झाली होती.द मिंटशी बोलताना आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेन गुप्ता म्हणाल्या, “जीएसटी दरकपातीमुळे टिकाऊ उपभोग्य वस्तू म्हणजे परत परत वापरता येतील अशा वस्तू अर्थात कंझ्युमर ड्युरेबल्समध्ये वाढ झाली आहे. उत्पादकांनी त्याचे फायदे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले आहेत. नेहमीच्या सणाच्या मागणीपेक्षा यावेळी अधिक ठोस वाढ झालेली आहे.”.यंदा नवरात्राच्या काळात जोरदार विकल्या गेलेल्या ग्राहक वस्तूंमध्ये (FMCG) जवळपास सर्वच श्रेणींमध्ये तुफान विक्री वाढलीय.मार्केट इंटेलिजन्स कंपनी बिझॉमच्या आकडेवारीनुसार, FMCG वस्तूंच्या विक्रीत वार्षिक ४३ टक्क्यांची वाढ झाली. पॅकेज्ड फूड्स (४८%) आणि दुग्धजन्य पदार्थ (३६%) या विभागात विशेष वाढ दिसली. दुसरीकडे पेय पदार्थांच्या मागणीत घट झाली आहे. नवरात्रीत त्यांच्या विक्रीतील वाढ केवळ २ टक्क्यांवर आली. गेल्या वर्षीपर्यंत ही वाढ २८ टक्क्यांपर्यंत गेली होती. दुसरीकडे, पर्सनल केअर वस्तूंच्या विक्रीत ७४ टक्क्यांची वाढ झाली.“भारतीय लोक सण साजरे करण्याबद्दल अधिक सजग झाले आहेत, ग्राहक विचारपूर्वक निवड करताना दिसतायत.” असे बिझॉमने म्हटलं आहे..Premium|Dollar Dominance : डॉलरचा प्रभाव कितपत टिकणार?.जीएसटी दरकपातीचा परिणामयूपीआय पेमेंटची आकडेवारीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ दाखवते. ऑक्टोबर महिन्यात दररोज सरासरी ६८०.६ दशलक्ष UPI व्यवहार झाले. गेल्या तीन वर्षांतील हे सर्वाधिक आकडे आहेत.सप्टेंबरमधील व्यवहारांचं श्रेणीवार विश्लेषण पाहिलं तर त्यानुसार, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, मद्य, कपडे आणि मिठाई यांसारख्या विभागांतील व्यवहार वाढलेले आहेत. जीएसटी दरकपातीमुळे नागरिकांनी अधिक खर्च केल्याचे हे संकेत आहेत. मात्र काही तज्ज्ञ सांगतात की, या वाढीचा काही भाग सप्टेंबरच्या अखेरीस, जीएसटी दरकपाती लागू झाल्यानंतर, खर्चाच्या एकत्रित प्रभावामुळेही असू शकतो. हे प्रवाह सकारात्मक आहेत हे निश्चित पण त्यातील सातत्य टिकवणं हे उपभोगवाढीच्या टिकाऊपणाचं खरं सूचक लक्षण ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.