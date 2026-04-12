Premium|US-Iran Conflict Analysis : इराण-अमेरिका संघर्षातून उघड झालेले भू-राजकीय वास्तव; युद्धबंदीने अमेरिकेच्या महासत्ताक प्रतिमेला तडा

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.com अमेरिका.इराणचा जोर का झटकाट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर जो काही धुडगूस मांडला आहे, त्याला इराणच्या युद्धानं जोर का झटका दिला. शेजारच्या देशातील अध्यक्षाला गुन्हेगाराला उचलावं तसं उचलून आणलं, सत्तापालट केला (व्हेनेझुएलाचे मादुरो), मित्र देशाचा एक भाग मला विकत द्या नाहीतर... अशी दरडावणीची भाषा केली (ग्रीनलॅंड). एका सार्वभौम देशाच्या पंतप्रधानांचा उल्लेख अमेरिकेच्या ५१ व्या राज्याचे गव्हर्नर असा केला (कॅनडा), व्हाइट हाउसमध्ये बोलावून पाहुण्यांचा जाहीर पाणउतारा केला (युक्रेनचे झेलेन्स्की, जपानच्या टकाईची) नाटो सहकाऱ्यांपासून भारत ते सौदी अरबपर्यंत अवमानजनक विधानं केली. अशी मेरी मर्जी थाटाची मनमानी करत चालेलल्या आणि ही मनामनी जगानं मान्य केलीच पाहिजे, हा भ्रम जोपासत निघालेल्या ट्रम्प यांच्यासाठी इराण धटासी धट... खटनटासी खटनट भेटावा तसा नडला. ट्रम्प यांनी काहीही आव आणला, तरी त्यांनी जाहीर केलेलं काहीही साध्य न करता युद्ध थांबवावं लागलं आहे.संरक्षण छत्राला तडाइराणवर अमेरिका आणि इस्राईलनं केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेलं आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरणारं युद्ध थांबलं हे सुटकेचा नि:श्वास टाकणारं. युद्ध दोन आठवड्यांसाठी थांबलं आहे. इस्राईलनं त्यानंतरही लेबनॅनवर हल्ले केले आणि इराणनं होर्मुझवरून ताठर भूमिका घेतल्याने ही युद्धबंदी किती नाजूक अवस्थेत आहे, याचीही जाणीव होते. हे युद्ध थांबलं किंवा अगदी संपलं तरी पश्चिम आशियातील धग संपणारी नाही. या युद्धाचा सगळ्यात अनपेक्षित परिणाम आहे तो अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला बसलेला धक्का. युद्ध हा वाटाघाटीचे सारे मार्ग संपल्यांनतरचा अंतिम पर्याय असतो. वाटाघाटीची हूल देऊन आक्रमणाचे अनुभव घेतलेल्या इराणनं उलट अटी घालायला सुरुवात केली, हेही अमेरिकेची ताकद पाहता धक्कादायक. खरंतर अमेरिका आणि इस्राईलच्या बलाढ्य ताकदीसमोर मागची चार दशकं कमालीचे आर्थिक निर्बंध झेलणारा त्यातून अर्थव्यवस्था कोलमडलेला इराण अमेरिकेच्या अपेक्षेप्रमाणे शरण तर जात नाही पण अमेरिकेपुढंच युद्धातून बाजूला कसं व्हायचं याचा पेच तयार करतो, तेही अवघ्या ४० दिवसांत, हे अमेरिकेच्या गृहीत धरलेल्या सामर्थ्यावर प्रश्नचिन्ह लावणारं आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचा जगभरातील प्रभाव सामर्थ्याचं प्रदर्शन आणि प्रसंगी अत्यंत घातक स्वरूपाचा वापर यातून तयार झाला आहे. त्याला अर्थातच आर्थिक साम्राज्याचा भरभक्कम आधारही आहे. या दोन्हीवर इराणच्या युद्धानं आघात केला आहे. याचा अर्थ लगेचच अमेरिकेचं पश्चिम आशियातील वजन संपेल किंवा इराणच्या अटीप्रमाणे अमेरिका संपूर्ण पश्चिम आशियातून गाशा गुंडाळून मागं जाईल ही शक्यता नाही, मात्र अमेरिकेचं संरक्षण छत्र म्हणजे निर्धास्त राहता येईल, या अरब देशांतील समजाला इराणनं त्या देशातील तळांवर केलेल्या यशस्वी हल्ल्यांनी तडा दिला..अरब देशांत संभ्रमया युद्धात इस्राईलला इराणचा संपूर्ण बीमोड व्हावा असं वाटत होतं. मागच्या वर्षीच इस्राईलनं प्रत्यक्ष इराणवर हल्ले करून पाच दशकं पाळलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडली होती. तेव्हा इराण या हल्ल्याचा प्रतिकारही करू शकला नव्हता. सगळ्या बाजूंनी कमकुवत इराणचा लाभ घेत इराणमधील खुपणारी इस्लामी राजवट संपवयाची, हे ट्रम्प यांचं स्वप्न तर ही राजवट संपवतानाच इराणचा धोका दीर्घ काळासाठी संपवून संपूर्ण पश्चिम आशियातील निर्विवाद विभागीय सत्ता हे स्थान सिद्ध करायचं ही इस्राईलची या युद्धातील इच्छा. अरब देशांसाठी इराण बळजोर होऊ नये, यातील काहीच न घडता युद्धबंदी झाली. दोन्ही बाजू आपली सरशी झाल्याचं सांगत आहेत. यातील वास्तव युद्ध कशासाठी सुरू झालं त्यातील काय साधलं, याच्या तपशिलातून समोर येऊ शकते. इराणमधील राजवटीसाठी ही अस्तित्वाची लढाई होती. राजवट टिकली. अधिक ताकदीने उभी राहिली. हे युद्धातील विद्ध्वंस जमेला धरूनही यशच. ट्रम्प याच्या मते इराणमधील राजवट आधीच बदलली आहे जे अमेरिकेला करायचं ते करून झालं. साहजिकच अमेरिका जिंकली आहे. अमेरिकी हल्ल्यांनी इराणची ताकद बरीच कमी झाली. पडझड दुरुस्त करायला बराच काळ जाईल, लगेचच अण्वस्त्र कार्यक्रमाकडं लक्ष देणं कठीण बनेल इतपत यश मिळालं पण अमेरिकेचं कोणतंही प्रमुख लक्ष्य पुरं न करता युद्ध थांबवावं लागतं. हे अमेरिका युद्ध जिंकू शकली नाही हे बोचरं वास्तव अधोरेखित करणारे. युद्धासाठी निश्चित राजकीय उद्दिष्ट आणि त्याला जोडलेली लष्करी उद्दिष्ट नसतील तर युद्ध म्हणजे सर्कस बनते, हे इराणमध्ये दिसत होतं. ट्रम्प यांनी हे सारं हास्यास्पद पातळीवर आणून सोडलं. युद्ध थांबत असताना ना इस्राईलच्या हाती काही ठोस लागलं, ना अमेरिकेच्या किंवा ट्रम्प यांच्या कोणत्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्या. शिवाय अमेरिकेचे आपल्या देशातील तळ म्हणजे सुरक्षेची हमी असं समजून तेलापलीकडच्या अर्थव्यवस्थेकडं निघालेल्या अरब देशांच्या मनातही संभ्रम सुरू झाला असेल.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला महत्त्वइराणमध्ये सत्तापालट म्हणजे इस्लामी क्रांतिवाद्यांची सत्ता उलथवून तिथं अमेरिकाधार्जिणी आणि इस्राईलचं पश्चिम आशियातील अस्तित्व आणि वर्चस्व मान्य करणारी सत्ता आणणं हे राजकीय उद्दिष्ट असेल, तर या युद्धातील अमेरिकेची असफलता अत्यंत स्पष्ट आहे. सर्वोच्च नेते अली खामेनई यांना मारल्यानंतरही इराणमधील इस्लामी सत्ता स्थिर राहिली. अधिक ताकदीनं अमेरिकेला तोंड देत होती. इतकंच नाही तर यापूर्वी अमेरिकेनं अनेक युद्धांत धक्का सहन केला असला, तरी युद्ध सुरू असताना बहुदा माध्यमं आणि सर्वसाधारण जनमत अमेरिकेच्या बाजूने राहिलं. या वेळी अगदी सुरुवातीपासून इराणने माहितीच्या युद्धात अमेरिका आणि इस्राईलला झटका दिला. या युद्धातून व्यूहात्मकदृष्ट्या इराण अधिक ठोस ताकद बनून पुढं येतो आहे. याचं खरं कारण इराणकडं असलेली क्षेपणास्त्रं ड्रोन किंवा इराणचं तेल नाही तर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची क्षमता हे आहे. अमेरिकेला बळाच्या जोरावर किंवा ताकदीचं प्रदर्शन करून हा जलमार्ग खुला करता आला नाही. तो इराणनं करावा या अपेक्षेच्या आधारावर दोन आठवड्यांची युद्धबंदी मान्य करावी लागली. व्यूहात्मक विजय इराणनं मिळवला आहे. मागच्या भांडणात होर्मुझचा असा वापर कधीच झाला नव्हता. ट्रम्प होर्मुझच्या मुद्द्यावर सतत लक्ष्य बदलत होते. त्यांनी आधी हा मार्ग खुला करण्यासाठी जगातील विविध देशांना साथ देण्याचं आवाहन केलं. त्यात नाटो सदस्य देशांनीच नकारघंटा वाजवली. हा अमेरिकेने साकारलेल्या सुरक्षा संरचनेतील सगळ्यात मोठा धक्का होता..सत्तापालटाची फॅन्टसी संपलीआतापर्यंत अमेरिकेच्या सगळ्या युद्धात नाटो देशांनी अमेरिकेची पाठराखण केली आहे. या वेळी मात्र अगदी ब्रिटनसह बहुतेक नाटो सदस्य देश युद्ध आम्हाला विचारून सुरू केलं नाही, मदत कशाला मागता, असं विचारत होते. हे एका व्यापक भू-राजकीय बदलाचे लक्षण आहे. हा बदल बराच काळ साकारतो आहे. त्याला इराणच्या युद्धातील होर्मुझच्या पेचाने तोंड फोडलं. यावरून ट्रम्प यांनी नाटो देशांना जमेल तितके शिव्याशाप दिले. नाटोत अशी भेग दिसणे हा अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाच्या खेळातील पीछेहाटीचा एक संकेत आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकेला कुठं होर्मुझमधून येणारं तेल लागते, ज्यांना लागतं त्यांनी पाहावं. आमचं युद्धाचं उद्दिष्ट आम्ही पुरं केलं आहे, असं मध्येच सांगून टाकलं. पुढं कदाचित त्यांच्या ध्यानात आलं असेल, की पश्चिम आशियातील तेल अमेरिकेला लागत नसेल, तरी होर्मुझ रोखल्यानंतर अमेरिकेतील तेलाच्या किमतीही भडकल्या आणि ट्रम्प यांच्यावरील नाराजीचा सूर वाढू लागला. मग ट्रम्प यांनी अमेरिकी नौदलातील ताफा इराणकडं वळवत दबावतंत्र सुरू केलं. खार्ग बेटावर अमेरिका हल्ला करेल आणि इराणच्या नियातीचं केंद्रच ताब्यात घेईल असं सांगितलं जाऊ लागलं. अमेरिकेसाठी होर्मुझ मार्ग खुला होणं, तो अमेरिकेनं खुला केला हे दाखवणं लष्करी आणि भू-राजकीय प्रतिष्ठेसाठी गरजेचं होतं. एक महासत्ता एका तुलनेत अशक्त देशाच्या ताब्यातून एक समुद्री मार्ग सोडवत नसेल, तर तो मोठाच फटका मानला गेला असता. जलवाहतुकीचे मार्ग खुले राहिले पाहिजेत, ही अमेरिकेची कायमची भूमिका आहे. १९५६ मध्ये सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणाविरोधात ब्रिटननं आपलं नाविक सामर्थ्य वापरलं होतं, तिथं ब्रिटनाला माघार घ्यावी लागली आणि जगाच्या नजरेतून ब्रिटन ही महासत्ता आहे, ही प्रतिमा पुसट होत गेली. होर्मुझमध्ये हे घडू न देणं हे ट्रम्प यांच्यासमोरचं मोठंच आव्हान होतं. ज्या स्थितीत युद्ध थांबलं आहे त्यात होर्मुझ खुली झाल्यास त्याचा लाभ जगाला होईल हे उघड दिसतं. मात्र अमेरिकेला इराणमधील सत्तापालटाची फॅन्टसी निदान तूर्त तरी सोडावी लागते आहे.विचित्र कोंडीत युद्ध थांबलंइराणनं शरण यावं हा तोरा मागं टाकावा लागतो आहे. अश्मयुगात पाठवायच्या वल्गना गिळाव्या लागत आहेत. जो मुद्दा युद्ध सुरू होताना नव्हता त्यासाठी तडजोडीचा वेळ आली आहे. यात जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणजे इराणनं त्यांच्या संसदेत होर्मुझमूधन जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजासाठी २० लाख डाॅलरची शुल्क आकारणी करायचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे इराण करू शकला तर एका अंदाजानुसार इराणला वर्षाकाठी ९० अब्ज डाॅलरचं उत्पन्न मिळेल. ज्या इराणची आर्थिक धूळधाण व्हावी आणि तो दाती तृण धरून शरण यावा म्हणून आतापर्यंत अमेरिकेनं आटापिटा केला, त्याच्याच हाती असं अचानक घबाड युद्धानं दिलं, तरीही युद्ध मीच जिकलं असं म्हणायचं असेल, तर ट्रम्प यांना जितं मया चा आनंद घेऊ द्यावा. होर्मुझवरील नियंत्रणासोबतच इराणनं डाॅलरबाहेरील तेलाचे व्यवहार सुरू ठेवले आणि ते मान्य करावे लागले तर पेट्रो डॉलर पद्धतीतून साकारलेला अमेरिकी चलनाचा दबदबाही दबावात येऊ लागेल. युद्धाची एक विचित्र कोंडी झाली असताना ते थांबलं आहे. ते थांबवणं हे जगासाठी स्वागतार्हच, पण म्हणून पश्चिम आशियात नव्यानं सुरू झालेला अस्थिरतेचा खेळ संपेल ही शक्यता नाही. जोवर इराणमध्ये इस्लामी सत्ता बळकट आहे, इस्राईलमध्ये नेतान्याहू किंवा तत्सम नेत्यांची सद्दी आहे आणि अमेरिकेत ट्रम्प यांच्यासारखी इतर देशात सत्तापालटातून ताकद दाखवण्याची खुमखुमी आहे, तोवर निमित्तं काहीही असेल ताण, संघर्ष संपणारे नाहीत.. 