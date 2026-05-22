Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती

डॉ. आनंद कुलकर्णीकृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) ही आजच्या युगातील सर्वांत प्रभावी आणि वेगाने विकसित होणारी तंत्रज्ञानक्रांती ठरली आहे. चॅटजीपीटी, जेमिनाय, परप्लेक्सिटी यांसारख्या ‘एआय’ साधनांचा वापर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला असतानाच अँथ्रोपिकच्या ‘क्लॉड’सारख्या प्रगत प्रणालींनी जागतिक सॉफ्टवेअर उद्योगासमोर नवी आव्हाने उभी केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ‘एआय’मधील ताज्या घडामोडी, त्याचा भारतीय आयटी उद्योग व अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याविषयी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे येथील रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे संचालक डॉ. आनंद कुलकर्णी यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार भूषण ओक यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही मुलाखत.प्रश्न : कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे ‘एआय’चा उगम खूप आधी म्हणजे १९५२ मध्ये ॲलन ट्युरिंग यांच्या शोधनिबंधातून झाला आणि १९५६ मध्ये अमेरिकेतील डार्टमाउथ परिषदेत जॉन मॅकार्थी यांनी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) ही संज्ञा प्रथम प्रचारात आणली असे मानले जाते. असे असले तरी २०२२ मध्ये चॅटजीपीटी आल्यावर आणि अलीकडच्या अँथ्रोपिकच्या ‘क्लॉड’च्या आगमनानंतर ही चर्चा खूप गाजते आहे. ‘एआय’च्या या प्रवासाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? डॉ. कुलकर्णी : ‘एआय’ची संकल्पना जुनी असली तरी तिचा व्यापक वापर अलीकडच्या काळात वाढला आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध डेटा आणि संगणकांची वाढलेली प्रक्रिया क्षमता. एआय इंजिनिअरिंग आणि एआय तंत्रज्ञान यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जेमिनाय, चॅटजीपीटी किंवा क्लॉड ही एआय इंजिनिअरिंगची अंतिम उत्पादने आहेत. निसर्गात मानव आणि सर्व प्राणी, पक्षी आणि वृक्षवेलींचीही एक नैसर्गिक बुद्धिमत्ता असते. जगण्यासाठी उत्तम साधने मिळवणे आणि त्यात उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधारणा घडवणे आणि अनुभवातून शिकत जाणे यासाठी ही बुद्धिमत्ता वापरली जाते. निसर्गातील या बुद्धिमत्तेचा अभ्यास करून तिचे गणिती मॉडेल तयार करणे, त्याचे अल्गोरिदम बनवणे आणि त्यावर आधारित सॉफ्टवेअर विकसित करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे एआय इंजिनिअरिंग. भारतात अजूनही या मूलभूत स्तरावर कमी प्रमाणात काम होत आहे. आपण वापरतो ती तयार मिळालेली ‘एआय’ची सॉफ्टवेअर उत्पादने. प्रश्न : अँथ्रोपिकचे ‘क्लॉड’ बाजारात आल्यावर सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होतील, या भीतीने शेअर बाजारांमध्ये सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या शेअरमध्ये प्रचंड पडझड झाली. ‘क्लॉड’मुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांना खरेच धोका आहे का?डॉ. कुलकर्णी : ‘एआय’मध्ये दोन प्रमुख प्रकार आहेत, जनरेटिव्ह आणि एजेंटिक. जनरेटिव्ह एआय हे कर्मचाऱ्यासारखे काम करते, तर एजेंटिक एआय व्यवस्थापकासारखे. एजेंटिक एआय प्रकल्पाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि सुधारणा स्वतः करू शकते. त्यामुळे मोठ्या टीमची गरज कमी होते. त्यामुळे एखाद्या कंपनीला एका प्रकल्पात आधी ५० अभियंते लागत असतील, तर आता फक्त १० किंवा अगदी दोन अभियंतेसुद्धा ते काम ‘क्लॉड’च्या साह्याने करू शकतील. यामुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार हे निश्चित आहे; प्रश्न : भारतात सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये सेवा पुरवणाऱ्या, सॉफ्टवेअर उत्पादने पुरवणाऱ्या आणि विशिष्ट क्षेत्रात लागणारे सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या कंपन्या आहेत. यांच्यावर 'एआय'चा कसा प्रभाव पडेल?डॉ. कुलकर्णी : सर्व प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये मनुष्यबळाची गरज कमी होईल. विशेषतः सेवा-आधारित कंपन्यांना जास्त फटका बसेल. त्याचवेळी, 'एआय'मुळे नव्या संधीही निर्माण होतील. शेती, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, बँकिंग अशा अनेक क्षेत्रांत 'एआय'चा वापर वाढेल. अशा शक्यता खरोखरच अगणित आहेत आणि यापैकी कितीतरी गोष्टींवर भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्या परदेशातील ग्राहकांसाठी काम करतात. 'एआय' इंजिनिअरिंगचे एक अविश्वसनीय उदाहरण म्हणजे गोगलगायींच्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचा अभ्यास करून बनवलेले 'एआय' सॉफ्टवेअर इमारतींच्या बांधकामातील डिझाइनसाठी यशस्वीरीत्या वापरण्यात आले आहे. याप्रकारे अनेक 'एआय' आधारित सुधारणा भारतात राबवता येतील. भारतीय कंपन्यांनी पुढाकार घेऊन 'एआय'च्या क्षमतेबद्दल जागरूकता निर्माण केली, तर व्यवसायवाढ शक्य आहे.प्रश्न : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सॉफ्टवेअर उद्योगांचा मोठा वाटा आहे. सॉफ्टवेअर सेवांची निर्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाची आहे. 'एआय'चा सॉफ्टवेअर निर्यातीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?डॉ. कुलकर्णी : 'एआय'मुळे सॉफ्टवेअर सेवांच्या निर्यातीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. चालू खात्यावरील तूट टाळण्यासाठी भारताला उत्पादनांची निर्यात वाढवावी लागेल आणि त्यादृष्टीने सरकार प्रयत्नही करत आहे. उत्पादन क्षेत्रातही उत्पादनवाढीसाठी 'एआय'चा वापर आता अपरिहार्य आहे आणि खूप फायदेशीरही आहे. युरोपमधील ५० टक्के कंपन्या उत्पादनासाठी 'एआय'चा वापर करतात. भारतातील सॉफ्टवेअर सेवा उद्योगावर होणारा 'एआय'चा परिणाम अल्प मुदतीत त्रासदायक असला, तरी दीर्घ मुदतीत नक्कीच फलदायी होईल. कारण भारताकडे कुशल अभियंत्यांची मोठी संख्या आहे; ज्यांना 'एआय' इंजिनिअरिंगच्या गाभ्याकडे वळवू शकलो, तर भविष्यात भारतातही 'क्लॉड'सारखी सॉफ्टवेअर निर्माण होतील आणि मनुष्यबळआधारित सेवा पुरवण्यापेक्षा ठोस काम होऊ शकेल..प्रश्न : सॉफ्टवेअर उद्योगात काम करणारे अभियंते चांगले पैसे कमावतात आणि उच्च मध्यमवर्गीयांमध्ये मोडतात. यांच्या संख्येत आणि उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली, तर रोजगार आणि अंतर्गत मागणीवर; तसेच 'जीडीपी' वाढीवर परिणाम होण्याची किती शक्यता आहे?डॉ. कुलकर्णी : असा परिणामही होऊ शकेल; पण यातही एक चांगली बाजू म्हणजे सॉफ्टवेअर उद्योगांमुळे पुणे, बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रिअल इस्टेटमध्ये जो प्रचंड फुगवटा आला आहे, तो कमी होईल आणि इतर अभियांत्रिकी शाखांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात जे अभियंते सध्या काम करत आहेत, त्यांना काळाची पावले ओळखून स्वतःचे कौशल्य वाढवण्याची गरज आहे. यापुढील काळात कौशल्यविकास अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.प्रश्न : प्रत्येक नवे तंत्रज्ञान एक मोठी उलथापालथ घडवते; पण त्यातून अनेक नव्या संधीही निर्माण होतात. ‘एआय’मुळे अशा संधी भारतात निर्माण होतील का आणि भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योग अशा संधींचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम आहे का?डॉ. कुलकर्णी : नक्कीच, यामुळे संधी उपलब्ध होत आहेत आणि आणखी निर्माणही होणार आहेत. यासाठी सॉफ्टवेअर कंपन्यांना भारतात त्यांचा व्यवसाय कसा वाढवता येईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. परदेशी कंपन्या भारताला सध्या एक मोठी बाजारपेठ म्हणून बघतात; भारतातच उत्तम व्यवसायनिर्मिती करून तो व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना कसा मिळेल, या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक तंत्रज्ञानक्रांती नवी संधी निर्माण करते. भारतीय कंपन्यांनी फक्त सेवा पुरवण्याऐवजी तंत्रज्ञाननिर्मितीकडे वळले पाहिजे. सरकार, उद्योग आणि विद्यापीठे यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. संशोधन व विकासावर अधिक भर देणे ही काळाची गरज आहे. सरकार या बाबतीत पुढाकार घेताना दिसत आहे. खासगी कंपन्या मात्र नवे तंत्रज्ञान निर्माण करण्यापेक्षा बाहेरचे तयार तंत्रज्ञान वापरून केवळ नफाप्राप्ती हे उद्दिष्ट ठेवताना दिसतात. हे बदलायला हवे. आण्विक, अंतराळ आणि सुपर संगणकाचे तंत्रज्ञान भारताला बाहेरून मिळाले नाही, तर ते इथे विकसित झाले. म्हणजे आपल्या अभियंत्यांमध्ये ती क्षमता आहे; पण खासगी कंपन्यांकडून संशोधन आणि विकासावर भर देणे हे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आपली विद्यापीठे या बाबतीत फार मागे आहेत. परदेशात प्रत्येक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी खासगी कंपन्या आणि सरकार निधी पुरवते. हे संशोधनाचे काम मुख्यतः तेथील विद्यापीठांमध्ये होते. आपल्याकडे या बाबतीत विद्यापीठे उद्योगक्षेत्रासाठी सक्रिय काम करताना दिसत नाहीत. ही स्थिती बदलणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.प्रश्न : प्रत्येक नवे एआय सॉफ्टवेअर किंवा ज्याला आपण ‘एलएलएम’ म्हणजे ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल’ म्हणतो, ती परदेशातच निर्माण होतात. चीननेही डीपसिक आणि आणखी काही मॉडेल बनवली आहेत. आपण यात कुठे आहोत?डॉ. कुलकर्णी : सध्या भारत या क्षेत्रात मागे आहे. आपल्याकडे एआय इंजिनिअरिंगवर अजून भर नाही. सरकारने नुकतीच एक जागतिक एआय परिषद भरवून या क्षेत्रात विचारमंथनाला चालना दिली आहे; पण मुख्य कार्य खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्या आणि विद्यापीठे यांच्या समन्वयातून व्हायला हवे. खासगी कंपन्या आणि विद्यापीठांनी सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. सुदैवाने आपल्या सॉफ्टवेअर कंपन्या भरपूर रोकड बाळगून असतात, त्यामुळे निधी उपलब्ध होण्यात अडचण नसावी. योग्य धोरण आणि गुंतवणूक केल्यास भारत मोठी प्रगती करू शकतो..प्रश्न : शेअर बाजारात आयटी कंपन्यांमध्ये ‘एआय’मुळे घसरण झाली आहे. यामुळे अनेक सॉफ्टवेअर कंपन्यांचे शेअर अत्यंत आकर्षक मूल्यांकनात उपलब्ध आहेत; पण गुंतवणूकदार 'एआय'च्या अनिश्चिततेमुळे खरेदीला घाबरत आहेत. तुमच्या मते त्यांची ही भीती किती साधार आहे?डॉ. कुलकर्णी : शेअर बाजारात अनिश्चितता नेहमीच असते. आयटी कंपन्यांना अल्पकालीन अडचणी येतील, परंतु योग्य दिशा घेतल्यास दीर्घकालीन वाढ शक्य आहे. योग्य मार्ग चोखाळणाऱ्या कंपन्यांना थोड्या कळा सोसल्यानंतर, म्हणजे आपण ज्याला 'शॉर्ट टर्म पेन' म्हणतो, त्यानंतर चांगले दिवस नक्कीच येतील, असे वाटते. गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.डॉ. आनंद कुलकर्णी यांचा परिचयडॉ. आनंद कुलकर्णी यांनी शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले असून, हे शिक्षण घेत असतानाच त्यांना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'ची (एआय) आवड निर्माण झाली. त्यांनी लवकरच संगणक प्रोग्रामिंगमध्ये प्रावीण्य मिळवले. पुढे, कॅनडातील युनिव्हर्सिटी ऑफ रेजिना येथून पदव्युत्तर शिक्षण आणि सिंगापूरच्या नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी डॉक्टरेट पूर्ण केली. सध्या ते एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे येथील रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे संचालक आहेत. त्यांनी १२० हून अधिक संशोधन लेख आणि ३० पेक्षा अधिक पुस्तके लिहिली असून, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांसाठी ते संपादक म्हणूनही कार्यरत आहेत.(टीपः 'सकाळ प्रकाशना'तर्फे प्रकाशित डॉ. आनंद कुलकर्णी यांचे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाटेवर' हे पुस्तक गुंतवणूकदारांनी अवश्य वाचावे. यात 'एआय'च्या शक्यता आणि जागतिक प्रवाहांचा उत्कृष्ट आढावा घेतलेला दिसतो.) 