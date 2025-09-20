Premium| Dr. N. B. Parulekar: ७० वर्षांपूर्वीची ‘नानासाहेब परुळेकर’ यांची चिकित्सा आजच्या राजकारणालाही लागू?

शीतल पवार ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. ना. भि. ऊर्फ नानासाहेब परुळेकरांनी १९५४ मध्ये राजकारण आणि समाजाची केलेली चिकित्सा आजच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीलाही तंतोतंत लागू होते. आज जयंतीच्या निमित्ताने नानासाहेबांचे स्मरण करताना सामाजिक नेतृत्वाच्या त्यांच्या संकल्पना समाजासमोर पुन्हा एकदा मांडाव्या लागणार आहेत.यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥या श्लोकावर प्रचंड श्रद्धा असलेल्या समाजाचा आपण भाग आहोत. त्यामुळे सामाजिक प्रश्न असो वा सरकारी; एखादा ‘महानायक’ येऊन यातून आपल्याला तारून नेईल अशी बहुसंख्य समाजाची अपेक्षा असते. परिणामी तसे नायक काही प्रश्नांभोवती जन्मालाही येतात. सरकार दरबारीही नेते - अधिकारी स्वतःची ही ‘नायका’ ची प्रतिमा निर्माण करून समाजाचा विश्वास मिळवायचा प्रयत्न करताना दिसतात. आणि या सगळ्यात महत्त्वाची ठरतात ती माध्यमे. फक्त पारंपरिक माध्यमेच नव्हे तर आता नवमाध्यम आणि नवमाध्यमकर्मीही. .पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर कोण याबद्दल जेव्हा खल सुरू होता, तेव्हा त्याची चिकित्सा करताना ‘सकाळ’ चे संस्थापक- संपादक डॉ. ना. भि. परुळेकर लिहितात, ‘‘राज्यसत्तेच्या आपल्या कल्पना अजून आनुवांशिक परंपरेच्या काळातल्या आहेत. ब्रिटिश काळातही देशाचा दोनतृतीयांश भाग अशा या राजकीय विचारसृष्टीत होता. त्यात मतदारसंघ, मग ते जातीय का असेनात, निवडणुका, अधिकारविभागणी, द्विदल राज्यपद्धती मर्यादित कायदेमंडळे, असे काही थातूरमातूर तरी असे. परंतु ब्रिटिश मुलखाबाहेर बाकी संस्थानांत, म्हणजे एकतृतीयांश देशी राज्यांत ५६२ राजे-महाराजे, म्हणजे मूर्तिमंत व्यक्तिगत राज्यकारभाराची परंपराच होती. .तेथे ‘जी हुजूर’ खेरीज भाषा नाही आणि एक राजा वाईट निघाला तर त्याचा मुलगा बरा निघेल आणि औरस नसेल तर दत्तक कोण येणार, त्याकडे पाहत बसणे एवढेच लोकांचे कर्तव्य उरले होते. शिवाय देशातील पन्नास टक्के जमीन दोन टक्के जमीनदारांच्या हातात असल्याने तेही आपल्या ठिकाणी वंशपरंपरागत राजेच होते म्हणावयास हरकत नाही. अशा स्थितीत स्वातंत्र्य येऊन परकी सत्ता निघून गेली तरी, राज्य आणि राज्यकारभाराच्या या जुन्या कल्पना जाऊन त्या ठिकाणी नव्या यावयास हव्या होत्या, ते काही झाले नाही. पुढाऱ्यांनी काँग्रेस चालविली त्याप्रमाणे त्यातलाच कोणीतरी असामान्य पुरुष राज्य चालवील, ही आपली भावना. म्हणजे जुना राजा जाऊन त्या ठिकाणी नवा पुढारी आला. सरकार व राज्यसत्तेची आपली कल्पना पूर्वीच्याच चाकोरीत राहिली. त्यामुळे नेहरूंनंतर दुसरा कोण, हा प्रश्न पुढे आला की आपले मन निरुत्तर होते.’’.परुळेकरांनी १९५४ मध्ये राजकारण आणि समाजाची केलेली ही चिकित्सा आजच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीला तंतोतंत लागू होते. पक्षीय राजकारणात काँग्रेसनंतर इतर पक्षांचा उदय होऊन राजकीय पटलावर अनेक बदल राज्यात आणि देशातही झाले. सामाजिक बदलाचे अनेक प्रवाह या काळात आपण अनुभवले. स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी केली. संस्थाने खालसा होऊनही राजकारणाचा आणि नेतृत्वाचा पाया त्याच धर्तीचा राहिल्याने मूलभूत प्रश्नांवरचे प्रश्नचिन्ह कायम राहते. नेहरूनंतर कोण हा तेव्हाचा प्रश्न बदलून नेतृत्वबदल झालेला असला तरी तो प्रश्न मात्र अजूनही कायम राहतो आहे, याचे कारण समाजाच्या विचारांची दिशा बदललेली नाही..सामाजिक बदल धीम्या गतीनेही विचारांची दिशा बदलून त्यानुकुल नेतृत्व घडविण्याच्या प्रक्रियेत माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे आणि भविष्यातही राहणार आहे. माध्यमांच्या बदललेल्या जगात माहितीचा वेग वाढला, कस्टमायझेशनकडे कल झुकलेला आहे. अशावेळी समाजबदलाची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच होणार आहे. त्यामुळे या आव्हानाला पूर्ण नव्या पद्धतीने बघण्याची आवश्यकता माध्यमांना भासणार आहे.नवमाध्यमांनी व्यक्त होण्याचा एक नवीन आयाम समाजाच्या मोठ्या घटकांसमोर मोकळा केला आहे. मात्र शेवटी हे सगळे समाजाचेच प्रतिबिंब असल्याने त्यात उद्याचा विचार करून त्यावर चिंतन, बदलाच्या प्रक्रियेचा विस्तृत उहापोह अभावानेच आढळतो. या सगळ्याला धोरणांच्या चौकटीत बांधावे तर धोरणे आखताना बंदी किंवा मर्यादा लादण्याकडेच सरकारचा कल अधिक असतो. .शिवाय या सगळ्यात माध्यमांच्या आर्थिक गणिताचा पुरेसा विचार होत नाही परिणामी माध्यमांच्या विस्तारावर मर्यादा येताहेत. याचा कळत नकळत परिणाम माहितीच्या उपलब्धतेवर होऊन ‘डिजिटल डिव्हाइड’सारखेही प्रश्न आपल्यासमोर आहेत. त्यामुळे एकीकडे ‘एआय’ आणि नवतंत्रज्ञानाचे स्वागत करताना त्यांच्या मर्यादांचाही विचार आजच्या भारतात अत्यंत आवश्यक बनतोय. नानासाहेबांनीही याबाबतीत मांडणी करताना सरकार आणि वृत्तपत्रे यांच्यातील विचारविनिमयाची अपेक्ष व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ‘‘सर्व तऱ्हेच्या पातळीवर दोन्ही पक्षांत वारंवार विचारविनिमय होण्याची काही प्रथा पडावयास हवी होती. वृत्तपत्रांशी स्नेहसंबंध जोडण्यापेक्षा, समाजात हरघडी जे प्रश्न निर्माण होतात, त्यांच्याबाबत जे लोकमत संघटित होत जाते व लोकांच्या भल्यासाठी ज्या मार्गाची सदैव चर्चा चालू असते त्यांची ओळख सरकारने वृत्तपत्रांद्वारा करून घ्यावयास हवी.’’ .यावर दीर्घकालीन उपाय करताना माध्यमांनी ‘प्रसिद्धी’पुरता संकुचित विचार न करता तंत्रज्ञानासोबतच मानवविकासाची प्रशिक्षण केंद्रे म्हणून आपला आवाका वाढवण्याची आवश्यकता येत्या काळात महत्त्वाची राहील. आणि या सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे नागरिक आणि नागरिकांची सरकार आणि माध्यमांकडे बघण्याची भूमिका! याबद्दल मांडणी करतांना परुळेकर म्हणतात, ‘‘राज्य आणि कारभार स्थिर कसा राहील, याची विवंचना लोकांनी केली पाहिजे. .Premium|Selfish Altruism: उत्क्रांतीतील स्वार्थी परोपकार\n.ते राज्य म्हणजे केवळ दिल्लीतील सत्ता असा मर्यादित अर्थ नसून, त्याच्या शाखा आणि उपशाखा अश्वत्थ वृक्षाप्रमाणे स्थानिक, प्रांतिक इतकेच काय, कलेक्टर आणि मामलेदार कचेरीपासून पाटील तलाठ्यापर्यंत पसरल्या आहेत. यांतील एकएक दुवा आणि सांधा कार्यक्षम राहून एकंदर राज्याला बळकटी कशी आणून देईल, याची क्षिती प्रत्येक नागरिकाने बाळगली पाहिजे. गावच्या नगरपालिकेतील कारभार विधि-मंडळातील कामकाज, इतकेच काय नागरिकांचा स्वतःचा उद्योगधंदा अगर व्यवसाय असो, असे कोणतेही कार्यक्षेत्र असले तरी, त्यात प्रत्येक ठिकाणी देशातील राज्यसत्ता मूर्त व अमूर्त स्वरूपाने वसत असून, तिला किंचित् धक्का लागेल किंवा उणेपणा येईल, अशा तऱ्हेची कृती होता कामा नये, याची काळजी प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे.’’.Premium| India's AI Revolution: सरकार ८ स्टार्टअप्स सोबत तयार करणार LLMs, घडवणार AI क्रांती!.जयंतीदिनी आज डॉ. परुळेकर यांचे स्मरण करताना सामाजिक नेतृत्वाच्या त्यांच्या संकल्पना समाजासमोर पुन्हा एकदा मांडाव्या लागणार आहेत. नेतृत्वाच्या जडणघडणीतील माध्यमांचे स्थानही त्यानिमित्ताने आग्रहाने सादर करावे लागणार आहे. समाज आणि माध्यमे सारासार विवेकबुद्धीने वाटचाल करू लागली, तर उत्तम नेतृत्व घडवता येते आणि उद्याच्या भारतासमोरील आव्हानांचा विचार केला, तर या विवेकबुद्धीची सर्वाधिक आवश्यकता आज आहे, आणि त्याचा भार एखाद्या ‘महानायका’वर सोपवून चालणार नाही तर समाजातील प्रत्येकाने याची जबाबदारी घ्यावी.(संदर्भ : निवडक परुळेकर, संपादक श्री. ग. मुणगेकर, सकाळ प्रकाशन, १९७५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.