Premium|E20 Ethanol Blending : पेट्रोल, इथेनॉल आणि राजकारण

भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल (E20) मिश्रण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरण स्वीकारले आहे. देशाची आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे हे प्रमुख उद्देश आहेत. भारताने २०३०पर्यंत ‘E20’चे लक्ष्य निश्चित केले होते; मात्र त्याला गती देत हे उद्दिष्ट २०२५-२६पर्यंत साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनेक शहरांमध्ये E20 पेट्रोल उपलब्ध झाले असून वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही त्यानुसार इंजिन तंत्रज्ञान विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे.इथेनॉल हे ऊस, मका, तांदूळ, ज्वारी तसेच इतर जैविक पदार्थांपासून तयार होणारे जैवइंधन आहे. पेट्रोलमध्ये त्याचे मिश्रण केल्यास जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होतो. भारत दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचे कच्चे तेल आयात करतो. इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे आयातीवरील खर्चात बचत होईल. यामुळे देशाची ऊर्जासुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. या धोरणाचा सर्वांत मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. ऊस, मका आणि इतर धान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना अतिरिक्त व्यवसाय मिळत असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. उसाचे अतिरिक्त उत्पादन साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यास साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याची समस्याही कमी होऊ शकते..पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही इथेनॉल मिश्रणाचे अनेक फायदे आहेत. मात्र या धोरणासमोर काही महत्त्वाची आव्हानेही आहेत. E20 इंधनासाठी सर्व वाहने पूर्णपणे अनुकूल नाहीत. जुन्या वाहनांमध्ये रबर सील, प्लॅस्टिकचे काही भाग किंवा इंधन प्रणालीवर इथेनॉलचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या वाहनांमध्ये E20-सुसंगत इंजिन विकसित केले जात असले, तरी जुन्या वाहनधारकांसाठी हा बदल सहज नाही. इथेनॉलचे ऊर्जामूल्य पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यामुळे काही वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत चार ते सात टक्क्यांपर्यंत घट दिसून येऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चावर त्याचा काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. इथेनॉलनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊस आणि धान्य लागते. ऊस हे पाण्याचे अतिवापर होणारे पीक असल्यामुळे पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांमध्ये त्याच्या विस्ताराबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. तसेच अन्नधान्याचा काही भाग इंधननिर्मितीसाठी वापरल्यास भविष्यात अन्नसुरक्षेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही काही तज्ज्ञ देतात. त्यामुळे उसाबरोबरच कृषी अवशेष, बांबू, पेंढा आणि इतर जैविक कचऱ्यापासून दुसऱ्या पिढीचे (2G) इथेनॉल उत्पादन वाढविणे अधिक शाश्वत मानले जाते..Nitin Gadkari Deepfake Row : एक्स, मेटा अन् गुगलवर होणार कारवाई? E20 पेट्रोल वादात नाव ओढल्याने मंत्री नितीन गडकरी कोर्टात; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण.पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय देशात राजकीय चर्चेचाही विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारने या धोरणाला ऊर्जा स्वावलंबन, शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढ आणि पर्यावरण संरक्षणाशी जोडले आहे. दुसरीकडे काँग्रेससह काही विरोधी पक्ष, काही प्रादेशिक पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी या धोरणातील संभाव्य दुष्परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप असा आहे की इथेनॉलनिर्मितीसाठी ऊस आणि धान्याचा वाढता वापर झाल्यास अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर दबाव येऊ शकतो. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये उसासारख्या पाणीखाऊ पिकांना प्रोत्साहन मिळाल्यास भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त झाली आहे. काही विरोधी नेत्यांनी इथेनॉल धोरणामुळे सामान्य वाहनधारकांना मायलेज कमी मिळेल आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढेल, असा मुद्दाही मांडला आहे. काही विरोधी पक्षांनी सरकारवर असा आरोपही केला आहे, की इथेनॉल उत्पादनाचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या साखर उद्योगांना आणि निवडक औद्योगिक समूहांना होईल, तर लहान शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळेलच असे नाही..मात्र केंद्र सरकार या टीकेला वेगळ्या पद्धतीने उत्तर देते. सरकारचे म्हणणे आहे, की इथेनॉलसाठी केवळ उसावर अवलंबून राहण्याऐवजी मका, खराब दर्जाचे धान्य, कृषी अवशेष आणि दुसऱ्या पिढीच्या (2G) जैवइंधनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारच्या मते, या कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली असून साखर कारखान्यांकडील थकबाकी कमी करण्यास मदत झाली आहे. तसेच, तेल आयात कमी झाल्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या बचतीलाही हातभार लागतो. वास्तविक पाहता, या विषयाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. विरोधकांचे अन्नसुरक्षा, पाण्याचा वापर आणि पर्यावरणीय शाश्वततेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी ऊर्जा स्वावलंबन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि कार्बन उत्सर्जनात घट या सरकारच्या उद्दिष्टांनाही नाकारता येणार नाही. म्हणूनच इथेनॉल धोरणाचे यश राजकीय वादांपेक्षा वैज्ञानिक नियोजन, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि पुराव्यांवर आधारित धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.