Premium|Education Career : सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?

Without Career Guidance, India’s Youth Risk Wrong Career Choicesआपल्याकडे जगातील सगळ्यात तरुण लोकसंख्या आहे खरी पण तिच्यासाठी उत्तम नोकरीच्या संधी आहेत का किंवा झटकन नोकरी मिळू शकेल, इतपत शिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण मुलं आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर फारसं सकारात्मक मिळणार नाही.आजही अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दहावी जवळ आली की आपण करिअरचा विचार करतो. पण म्हणजे नेमकं काय करतो? बहुतांशवेळा याचं उत्तर असतं केवळ चिंता करत बसतो. पण तुम्हाला माहितीय का, देशातल्या जवळपास ९० टक्के विद्यार्थ्यांना योग्य ते करिअर मार्गदर्शन मिळतंच नाही. हे आम्ही नाही तर संयुक्त राष्ट्रांचा एक अहवाल म्हणतोय.याशिवाय स्वप्नातलं करिअर किंवा आवडीचं करिअर कोणाकोणाला करायला मिळतं, त्यांचं प्रमाण देशात किती आहे, या विषयी जाणून घेऊया, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामधून.शाळेत असताना प्रत्येकाला वाटतं की आपण भारी करिअर करावं. पण ते प्रत्यक्षात येतं का? किंवा आवडीचं करिअर निवडावं, असंही प्रत्येकाला वाटतं पण प्रत्यक्षात तुम्ही आवडीचं करिअर करताय का? असा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर बहुतांशी नकारात्मक असेल. आपल्या स्वप्नातलं किंवा आवडीचं करिअर वेगळं होतं आणि आपण काम करतोय, ते वेगळंच आहे, असं अनेकजण सांगतील..Premium|Career Decision: करियरचा निर्णय घेताना समजून उमजून घ्या...आवडीचं करिअर का केलं जात नाही?याचा विचार करताना लक्षात येतं की, अनेकांना संधी मिळत नाही पण केवळ संधी न मिळणं हेच कारण नाही. योग्य संधी मिळण्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न करावे लागतात. तेच भारतात अनेकाकंडून होत नाहीत. बरं ते न होण्यामागेही महत्त्वाचं कारण आहे की, करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव..भारतात करिअर काउन्सेलिंगचा अभाव आहेच. युनायटेड नेशन्सने केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतात फक्त 10 टक्के विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञांकडून खरंखुरं करिअर मार्गदर्शन मिळतं किंवा अशाप्रकारे मार्गदर्शन मिळण्याविषयी माहिती असते. उर्वरित 90 टक्के विद्यार्थी नातलगांच्या सल्ल्याने, समाजाच्या दबावाखाली किंवा “सुरक्षित नोकरी” च्या मोहात वाहत जातात..भारतीय किशोरवयीन मुलांच्या करिअर स्वप्नांविषयी मध्यंतरी एक अभ्यास केला गेला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आणि राजस्थान या 14 जिल्ह्यांमधील 9वी ते 12वीच्या 21,239 विद्यार्थ्यांचा सर्वेक्षण अभ्यास त्यात केला होता. हा अभ्यास दाखवतो की शाळांपर्यंत मुलं गेली की करिअरच्या बाबतीत ती शहाणी होतातच असं नाही. त्यामुळे करिअर निवडली जातात ती बऱ्याच अंशी अंदाजानेच. नियोजनाचा अभावच असतो. .Premium|Career Guide: टक्के घेऊन करायचं काय..?.हुशारी आहे पण...भारताकडे सध्या जगातील सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे पण तरीही मुलांकडे चांगल्या नोकऱ्या नाहीत. उत्तम करिअर नाही. कारण जेवढं महत्त्व शिक्षणाला दिलं जातं. तेवढं करिअर निवडीला दिलं जात नाही. जवळपास ९० टक्के विद्यार्थी कुणाच्या तरी सल्ल्यावर अवलंबून असतात. त्यात बरेचदा घरातले मोठे किंवा ओळखीचे, नात्यातले लोक असतात. यातले बरेचजण व्यावसायिक सल्ला देत नाहीत. काही तर त्यांच्या काळातील सरकारी नोकरीचे दाखले देत राहतात. करिअर मार्गदर्शन विवेक वेलणकर म्हणतात, मुलं अभ्यासात जेवढा आळशीपणा करत नसतील तेवढा करिअर निवडीत करतात. इंजिनीअरिंगला जायचं, एवढं पक्कं असतं पण त्यातही कोणती शाखा घ्यायची आहे, याचा काहीच पत्ता नसतो. मित्र जातात म्हणून आपण जायचं किंवा एखाद्या ब्रँचविषयी आकर्षण म्हणून ती निवडायची, असं खूपजणं करतात. पण ते कामाचं नाही..मित्र जातो म्हणून मी अमुक त्या कोर्सला जातो, असं मुलं सर्रास म्हणतात. कारण करिअरनिवडीविषयी अजूनही चिक्कार अज्ञान आहे.विवेक वेलणकर, करिअर कौन्सेलर.करिअरच्या दृष्टीकोनातून विद्यार्थ्यांना योग्य तो सल्ला मिळायला हवा. पण अजूनही जवळपास ९० टक्के मुलांना हे मार्गदर्शन मिळतंच नाही.व्यावसायिक मार्गदर्शन मिळालं नाही तर मग मुलं सुरक्षित नोकऱ्यांच्या मागे धावतात किंवा मग ट्रेंडी व्यवसाय करायचा विचार करतात. इन्स्टा, फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांवरचे रील्स बघून अक्षरश: करिअरचे निर्णय घेतले जातात. २२ वर्षांच्या सायलीला पत्रकार तर व्हायचं होतं पण नेमकं काय आणि कसं हे तिला माहिती नव्हतं. एकदा असंच काहीतरी रहस्यमयी पुस्तक वाचताना तिला लक्षात आलं की, आपण शोधपत्रकारितेत करिअर करावं. पण हे पुरेसं नाही. ज्या क्षेत्रात करिअर करायचं त्याची नीट माहिती घेणं आवश्यक आहे..करिअरच्या बाबतीत योग्य ते मार्गदर्शन मिळालं नाही तर मग‘सुरक्षित नोकऱ्या’ किंवा ‘ट्रेंडी व्यवसाय’यामागे विद्यार्थी धावतात. त्या सगळ्यात त्यांची खरी क्षमता मागेच राहते आणि डोळ्यासमोर असलेले सोयीचे पर्याय निवडले जातात.सोयीच्या पर्यायांमुळे दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर परिणाम होतो. नोकरी तर लागते पण तीच नोकरी टिकवावी, असं वाटण्याची इच्छा मात्र कमी होते. त्यामुळेच मग नोकरीतलं बर्नआऊट, काम नकोसं वाटणं, कामात मन न लागणं यासारख्या गोष्टी घडायला लागतात. .Gallup 2024 State of the Global Workplace Report सांगतो की सध्या नोकरी करणाऱ्यांपैकी केवळ 14% भारतीय कर्मचारी स्वतःला “thriving” म्हणजेच समाधानी मानतात. जागतिक पातळीवर हेच प्रमाण 34% आहे. हे अंतर का पडतं? याचं उत्तर शोधताना लक्षात येतं की, चुकीच्या करिअर निवडींमुळे वैयक्तिक आवड आणि करिअर याची सांगड नीट घातली जात नाही. मग कामातून पगार तर मिळतो पण असमानधान वाढतं. दुसरीकडे India Skills Report आणि NASSCOM चं सर्वेक्षण सांगतं की, पदवीधरांपैकी निम्मे विद्यार्थी हे कंपन्यांच्या गरजेनुसार पुरेसे “employable” नसतात. अभियांत्रिकीसारख्या अत्यंत लोकप्रिय शाखेत तर हे प्रमाण अधिकच कमी आहे. इंजिनीअर झालेल्यापैकी केवळ २५ ते ३० टक्के विद्यार्थी “job-ready” म्हणजे नोकरी करण्यास पात्र असतात. बाकीच्यांकडे फक्त पुस्तकी ज्ञान असतं आणि अनेकांची कष्टाची आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करण्याची तयारी नसते. .करिअर कौन्सेलर श्रीराम गीत म्हणतात, विद्यार्थी माहिती करूनच घेत नाहीत. आवडीचं करिअर निवडायचं प्रत्येकाला असतं पण त्यासाठी काय करावं लागतं हे कुणालाच माहिती नसतं. रिअॅलिटी चेक म्हणतात तो नाही..आज भारतातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरीच वाढली आहे. जवळपास 28% पेक्षा जास्त विद्यार्थी पदवीनंतर पुढील उच्चशिक्षण घेतात. पण यातल्या जेमतेम 10% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा खर्च माहिती असतो. तर जवळपास 80 टक्के मुलांना तो अभ्यासक्रम केल्यावरही करिअर निवड करताना गोंधळ होतोच..चुकीचं करिअर निवडल्यामुळे मग नोकरीत आपण अडकून पडल्याची भावना तीव्र होते. त्यातून असमाधान वाढतं आणि बर्नआऊट होतो..करिअर समुपदेशन केव्हा?खरंतर मुलांना शाळेतच निरनिराळ्या करिअरविषयी, अभ्यासक्रमांविषयी माहिती देण्याची आवश्यकता आहे. पण तसं होत नाही. बहुतांश शासकीय शाळांमध्ये करिअर काउन्सेलिंग केलंच जात नाही. काही मोजक्या खासगी शाळांत करिअर समुपदेशन होतं पण तेही अगदी कमीच. .शाळांमध्ये योग्य ते करिअर निवडण्यासाठी मुलं अनेकदा शिक्षकांवर अवलंबून असतात. एखादी व्यक्ती शिक्षक म्हणून चांगली असेल पण ती करिअर समुपदेशन उत्तम करू शकेलच असं नाही. अनेक शिक्षकांवर मात्र ही अधिकची जबाबदारी येऊन पडलेली असते. गावच्या शाळांमध्ये काम करणारे भाऊ चासकर सांगतात, अजूनही कित्येक ठिकाणी पालक अशिक्षित असतात. ते पोरं शाळेत टाकतात आणि म्हणतात, सर तुम्हीच शिकवा, याला साळा. चांगली नवकरी (नोकरी) मिळेल, असं करा. आम्ही ही जबाबदारी आमच्या परीने पार पाडतो. पण पोरांची जिथे हातातोंडाचीच गाठ बसेल की नाही याची खात्री नसते तिथे आम्ही तरी त्यांना अधिक काय सांगणार?.Premium|startup job controversy: धार्मिक टिप्पणी केल्याने २२ लाखांचा फटका? 'त्या' भारतीय स्टार्टअपची एवढी चर्चा का होतेय?.सुरक्षित करिअरचा ध्यासअजूनही कित्येक पालकांना वाटतं की, दहावीला चांगले मार्क मिळाले की सायन्स, त्यापेक्षा कमी असतील तर कॉमर्स आणि अगदीच कमी असतील तर आर्ट्स घ्यायला हवं. इंजिनीअरिंग , डॉक्टर, यूपीएससी, एमपीएससी झालं की त्यांच्यालेखी उत्तम करिअरची यादी संपते. पण प्रत्यक्षात बाहेरच्या जगातील चित्र वेगळं आहे. AI,रिन्यूएबल एनर्जी, डिझाईन थिंकिंग किंवा क्लायमेट टेकसारखी कित्येक क्षेत्र आज विद्यार्थ्यांच्या रडारवरच नाहीत. .आश्चर्य म्हणजे, खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्येही करिअर गोंधळाचं प्रमाण सरकारी शाळांपेक्षा जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासानुसार, 41% खासगी शाळांतील विद्यार्थी "पुढे कोणता कोर्स घ्यायचा?" याबाबत अनिश्चित होते, तर सरकारी शाळांमध्ये हे प्रमाण 35% होतं. म्हणजे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय करायचं ते बऱ्यापैकी निश्चित केलं होतं..करिअर समुपदेशनातली दरी कशी बुजवायची?विकसित देशांमध्ये करिअर मार्गदर्शन शिक्षणाचाच भाग असतो. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आणि ब्रिटन आदी देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना एखाद्या विद्यापीठातील अभ्यासक्रम निवडण्याआधी क्षमता चाचण्या, करिअर जत्रा आणि औपचारिक प्रशिक्षणातून जावं लागतं. त्यातून विद्यार्थ्यांना नेमकं काय करायचं आहे, याची दिशा मिळते. भारतातही अशाप्रकारे योजना आणि कार्यक्रम राबवता येतील. आता आपल्याकडे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 येत आहे. यामध्ये अनेक चांगल्या पद्धती आहेत मात्र हे धोरण खरोखरच उत्तम राबवायचं असेल तर अभ्यासाच्या बरोबरीने करिअर समुपदेशनाचाही त्यात विचार घेणं आवश्यक आहे.. 