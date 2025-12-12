Premium|Effective Vote Share : आघाडीच्या राजकारणात पारंपरिक मतांची टक्केवारी का ठरते दिशाभूल करणारी?

युगांक गोयल / श्रेयस रामकुमारमत टक्केवारीची पारंपरिक गणनपद्धती राजकीय प्रतिमा आणि समज निर्माण करण्यास उपयुक्त असतात. पण प्रभावी गणनपद्धती निवडणूक विश्लेषक, राजकीय अभ्यासक, पक्ष संघटनांतील पदाधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरतात. कारण ती आकडेवारीची वस्तुनिष्ठ दुरुस्ती करून अचूक चित्र देतात. ही नवीन प्रभावी गणनपद्धती पारंपरिक सूचकांकांना बदलत नाही. परंतु निवडणूकपूर्व आघाड्यांच्या राजकारणात त्यांना महत्त्वपूर्ण आकडेवारी देण्यासाठी पूरक ठरतात. हा विश्लेषणात्मक बदल राजकीय वार्तांकन, विश्लेषण आणि सार्वजनिक चर्चेत अधिक अचूक निवडणूक आकलन होण्यास नक्कीच मदत करेल, यात शंका नाही..बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) विजय जागांच्या संख्येनुसार सरळसरळ दिसत आहेच. तरीही या संख्यात्मक वर्चस्वाच्या मागे अधिक गुंतागुंतीचे वास्तव दडले असण्याची शक्यता आहे. मतांच्या प्रमाणाच्या टक्केवारीतील गणनानुसार राष्ट्रीय जनता दलाने (राजद) २३ टक्के आणि काँग्रेसला ९ टक्के मते मिळाली, असे दिसते. पण हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बिहारमधील एकूण २४३ जागांपैकी राजदने फक्त १४३ जागांवर, तर काँग्रेसने केवळ ६१ जागांवर उमेदवारी दिली होती. त्याचप्रमाणे संयुक्त जनता दल आणि भाजपच्या मतांचे प्रमाण २० टक्के असले तरी त्यांनीही सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले नव्हते. दोन्ही पक्षांनी केवळ १०१ जागांवर निवडणूक लढली. मतांची टक्केवारी ही अवघ्या मतदारसंघांतील एकूण मतांच्या आधारावर मोजली जाते. पण त्यावरून मांडले जाणारे चित्र हे भ्रामक ठरत नाही का? म्हणूनच आपण विजय कसा मोजतो, मतांची टक्केवारी कशी मोजतो अन् निवडणुकीच्या एकूण गुणवत्तेची मांडणी कशी करतो, याचा अधिक सूक्ष्म पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरते..Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!.मतांच्या टक्केवारीची चुकीची सूत्रेमतांची टक्केवारी ठरवण्यामागील पारंपरिक सूत्रातील मर्यादा स्पष्टपणे समजून घेऊयात. एखाद्या पक्षाने मिळवलेल्या एकूण मतांचा सर्व मतदारसंघांतील एकूण मतांशी केलेला भागाकार हे मतांची टक्केवारी मोजण्याचे प्रचलित सूत्र आहे. हे सूत्र तेव्हाच योग्य ठरते, जेव्हा एखादा पक्ष सर्व (किंवा बहुसंख्य) जागांवर उमेदवार उभा करतो. परंतु जेव्हा पक्ष फक्त काही ठराविक जागांवरच उमेदवारी देतात, तेव्हा हे सूत्र तंतोतंत लागूच होत नाही. अशा परिस्थितीत त्या पक्षाने ज्या ज्या मतदारसंघांत स्पर्धा केली, तेथील एकूण मतांच्या तुलनेत मिळालेली मते पाहूनच मतांच्या खऱ्या टक्केवारीची गणना होणे आवश्यक असते. सर्व मतदारसंघांतील एकूण मते गृहीत धरून केलेली गणना मतांच्या टक्केवारीला चुकीच्या पद्धतीने अतिशय कमी प्रमाणात दाखवते.उदाहरणार्थ - एखादा पक्ष १०० पैकी फक्त १० मतदारसंघांत निवडणूक लढवत आहे (प्रत्येक मतदारसंघात १००० मतदार गृहीत धरले तर एकूण एक लाख मते). या १० जागांवर त्या पक्षाला एकूण ५०० मते मिळाली, तर त्या पक्षाची मतांची टक्केवारी पाच टक्के होईल. (५०० भागिले १० हजार-कारण या दहा मतदारसंघांतील एकूण मतदार होते १०,०००). पण जर आपण चुकीने ५०० मतांना सर्व एक लाख मतांनी भागले, तर मतांची एकूण टक्केवारी ०.५ टक्के येईल, त्यामुळे मतांची ही टक्केवारी पूर्णपणे दिशाभूल करणारी ठरेल..दिशाभूल करणारी गणनाआघाड्यांत मत टक्केवारीची गणना करताना दिशाभूल होण्याची शक्यता असते. मित्रपक्षांच्या आघाड्यांत बहुतेक वेळा जेथे अशा पक्षांची निवडणूकपूर्व आघाडी असते, तेथे आघाडीतील पक्ष सर्व जागांवर उमेदवार उतरवत नाहीत. मतविभाजन टाळण्यासाठी आघाडीतील पक्ष परस्पर चर्चेतून जागावाटप निश्चित करतात. त्यामुळे लोकप्रिय माध्यमे ज्या पद्धतीने मतांच्या टक्केवारीची गणना करतात, ती अशा वेळी पक्षांच्या कामगिरीच्या वास्तवाचे चुकीचे चित्र उभे करतात. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचे उदाहरण पुन्हा पाहू. भाजपने २४३ पैकी फक्त १०१ जागांवर उमेदवारी दिली. म्हणजेच त्या पक्षाला फक्त त्या १०१ मतदारसंघांमधूनच मते मिळण्याची संधी होती. त्यामुळे भाजपने मिळवलेल्या मतांना सर्व २४३ मतदारसंघांत पडलेल्या एकूण मतांनी भाग देणे म्हणजे त्याच्या मतांच्या टक्केवारीला अनाठायी कमी दाखवणे होय. कारण भाजपने १४२ मतदारसंघांत उमेदवारच दिला नव्हता. त्या जागा त्याने आघाडीची रणनीतीनुसार अन् जागावाटपानुसार मित्रपक्षांना दिल्या. याच तत्त्वानुसार राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि संयुक्त जनता दलाच्या एकूण मत टक्केवारीच्या पारंपरिक गणनेतही त्या पक्षांनी उमेदवारच उभे न केलेल्या मतदारसंघांचा समावेश केला गेला. त्यामुळे सध्याचे सूत्र हे पक्षांच्या निवडणूक कामगिरीला त्यांच्या प्रत्यक्ष ताकदीपेक्षा किंवा यशापेक्षा कमी दर्शवते.प्रत्येक पक्षाने मिळवलेल्या एकूण मतांना त्या पक्षाने निवडणूक लढविलेल्या मतदारसंघांत पडलेल्या एकूण मतांनीच भाग दिला पाहिजे, हीच एकूण मतदानाची टक्केवारी मोजण्याची योग्य पद्धत ठरेल. या पद्धतीने मोजणी केल्यानंतर चित्र पूर्णपणे वेगळे दिसते. या सुधारित आणि अधिक अचूक गणिताला आपण प्रभावी मतटक्केवारी (Effective Vote Share) असे म्हंटले जाते..Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!.सुयोग्य टक्केवारीतून चित्र कसे बदलते?‘प्रभावी मतटक्केवारी’ वापरल्यावर निवडणूक चित्र कसे बदलते, हे पाहूयात. सुधारित अंदाज वापरल्यावर ‘एनडीए’तील तीन प्रमुख पक्ष - भाजप, संयुक्त जनता दल आणि लोकजनशक्ती पक्ष यांची कामगिरी माध्यमांमध्ये ज्या पद्धतीने दाखवली गेली त्यापेक्षा खूपच चांगली असल्याचे दिसते. या तिन्ही पक्षांचे प्रभावी टक्केवारी पारंपरिक गणनेतील आकडेवारीच्या किमान दुप्पट होते. त्याचप्रमाणे महाआघाडीतील काँग्रेसची प्रभावी म टक्केवारी ही जाहीर झालेल्या मत टक्केवारीच्या चौपट होती (कारण काँग्रेस फक्त ६१ जागांवरच लढली होती), तर राष्ट्रीय जनता दलाची प्रभावी मत टक्केवारी ७० टक्क्यांनी वाढलेली दिसते. (ते १४३ जागांवर लढले होते). ‘जनसुराज’च्या बाबतीत मात्र फारसा फरक पडत नाही. कारण त्यांनी जवळपास सर्वच जागांवर उमेदवार दिले होते. हाच तर्क आपण महाराष्ट्र २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीबाबतही लागू करू शकतो. या निवडणुकीत महायुती (भाजप-शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि महाविकास आघाडी (काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार) या दोन्ही आघाड्यांनी २८८ मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांचे जागावाटप केले होते अन् बहुतेक ठिकाणी हे वाटप स्वतंत्र होते (काही निवडक जागांवर ‘मैत्रीपूर्ण स्पर्धा’ सोडल्यास). तसाच तर्क जागावाटपालाही लागू होतो. महाराष्ट्र २०२४ अन् ‘इफेक्टिव्ह’ विश्लेषण.मतांचा वाटा अन् जागांचा वाटा याबाबतचे नवे भान अन् आकलन आले पाहिजे. बिहारमध्ये भाजपने १०१ जागांवर निवडणूक लढवली आणि त्यापैकी ८९ जागा जिंकल्या. त्यामुळे त्यांच्या जागावाटपाचे प्रमाण ३७ टक्के एवढे नाममात्र असले तरी विजय मिळालेल्या प्रभावी जागांचे प्रमाण तब्बल ८८ टक्के ठरते. आता महाराष्ट्राकडे वळू. राज्यात विधानसभेच्या एकूण २८८ जागा आहेत. भाजपने केवळ १४९ जागांवर उमेदवार दिले आणि त्यापैकी १३२ जागा जिंकल्या. त्यामुळे त्यांचा ‘इफेक्टिव्ह सीट शेअर’ ८८ टक्के, आणि इफेक्टिव्ह मतांचा वाटा ५२ टक्के येतो (तर पारंपरिक पद्धतीने जागांचा वाटा ४६ टक्के आणि मिळालेल्या मतांचे प्रमाण २७ टक्के दिसते). असाच पॅटर्न एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आणि अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’त दिसतो. या दोन्ही पक्षांनी भाजपपेक्षा साधारण निम्म्या जागांवर उमेदवार दिले. पण त्यांनी लढविलेल्या प्रत्यक्ष मतदारसंघांच्या आधारावर आकडे समायोजित केले असता त्यांचा ‘इफेक्टिव्ह सीट शेअर’ आणि ‘इफेक्टिव्ह व्होट शेअर’ हे पारंपरिक आकड्यांच्या तुलनेत चारपट वाढतात..या सर्वाचा हेतू पारंपरिक ‘सीट-शेअर’ आणि ‘मत-शेअर’ या सूचकांकांना हटविण्याचा नाही. उलट त्यात ‘इफेक्टिव्ह सीट शेअर’ आणि ‘इफेक्टिव्ह मत शेअर’ ही दोन नवी अधिक अचूक गणनपद्धती त्यात समाविष्ट व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे. मत टक्केवारीची पारंपरिक गणनपद्धती राजकीय प्रतिमा आणि समज निर्माण करण्यास उपयुक्त असतात. पण प्रभावी गणनपद्धती निवडणूक विश्लेषक, राजकीय अभ्यासक, पक्ष संघटनांतील पदाधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरतात. कारण ती आकडेवारीची वस्तुनिष्ठ दुरुस्ती करून अचूक चित्र देतात. ही नवीन प्रभावी गणनपद्धती पारंपरिक सूचकांकांना बदलत नाही. परंतु निवडणूकपूर्व आघाड्यांच्या राजकारणात त्यांना महत्त्वपूर्ण आकडेवारी देण्यासाठी पूरक ठरतात. हा विश्लेषणात्मक बदल राजकीय वार्तांकन, विश्लेषण आणि सार्वजनिक चर्चेत अधिक अचूक निवडणूक आकलन होण्यास नक्कीच मदत करेल, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 