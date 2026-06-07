Premium|Electronic Gold Receipt EGR : ईजीआरमुळे सोन्यातील गुंतवणुकीला मिळाला डिजिटल आणि सुरक्षित पर्याय

सोन्यातील गुंतवणूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय शेअर बाजाराने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) ही नवी व्यवस्था सुरू केली आहे. डी-मॅट खात्यातून सोन्याची थेट डिजिटल मालकी मिळवून देणारी ही प्रणाली गुंतवणूकदारांसाठी पारंपरिक सोन्याला आधुनिक पर्याय ठरू शकते. मात्र, ईजीआर, डिजिटल गोल्ड आणि गोल्ड ईटीएफ यांतील फरक समजून घेतल्याशिवाय गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही.राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज) म्हणजेच ‘एनएसई’ने सोन्यातील गुंतवणूक आणि व्यापार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘एनएसई’ने १८ मे रोजी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्सच्या (ईजीआर) थेट व्यवहाराला सुरुवात केली. या उपक्रमामुळे देशातील सराफा बाजाराचे डिजिटलायझेशन आणि संघटन होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या उपक्रमाला बाजारातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, सराफा व्यवसायाशी संबंधित घटकही याला महत्त्वपूर्ण पाऊल मानत आहेत. सध्या अहमदाबाद आणि मुंबई येथे सोन्याच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी तिजोरी आणि संकलन केंद्रे कार्यरत आहेत. आता दिल्ली, कोलकता, चेन्नई आणि बंगळूरू या प्रमुख शहरांमध्येही तिजोरी आणि संकलन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. भविष्यात देशभरात सुमारे १२० केंद्रांचे जाळे उभारण्याची योजना आहे..Premium|Indian stock market : सेन्सेक्सच्या चाळिशीत काय बदलले? भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा.ईजीआर म्हणजे काय?इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ही प्रत्यक्ष भौतिक सोन्याची डिजिटल पावती आहे. गुंतवणूकदाराने खरेदी केलेल्या ‘ईजीआर’च्या बदल्यात तेवढ्याच प्रमाणातील शुद्ध आणि प्रमाणित सोने तिजोरीत सुरक्षित ठेवलेले असते. ही संपूर्ण व्यवस्था भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या देखरेखीखाली कार्यरत असल्यामुळे पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होते. ज्या प्रकारे कंपनीचे शेअर खरेदी केल्यानंतर ते डी-मॅट खात्यात दिसतात, त्याचप्रमाणे ‘ईजीआर’ही थेट गुंतवणूकदाराच्या डी-मॅट खात्यात जमा होतात. त्यामुळे सोने प्रत्यक्ष घरी न ठेवताही गुंतवणूकदाराला त्याची डिजिटल मालकी मिळते. या प्रणालीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विश्वासार्हता. डी-मॅट खात्यात दिसणाऱ्या डिजिटल सोन्यामागे तितक्याच प्रमाणातील शुद्ध आणि प्रमाणित भौतिक सोने तिजोरीत सुरक्षित ठेवलेले असते. हे सोने स्थापित मानकांनुसार साठवले जाते आणि परवानाधारक वॉल्ट मॅनेजर्सद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. स्टॉक एक्स्चेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉझिटरीज या संस्था एकत्रितपणे ही व्यवस्था चालवतात.अत्यल्प प्रमाणातही गुंतवणुकीची संधीसामान्यतः सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते, असा समज आहे. मात्र, ‘ईजीआर’मुळे हा समज बदलत आहे. लहान गुंतवणूकदारांनाही त्यांच्या क्षमतेनुसार सोन्यात गुंतवणूक करता येऊ लागली आहे. ‘ईजीआर’ विविध मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. गुंतवणूकदार १ किलो, १०० ग्रॅम, १० ग्रॅम, १ ग्रॅम आणि अगदी १०० मिलिग्रॅमपर्यंतच्या प्रमाणात ईजीआर खरेदी करू शकतात. त्यांची खरेदी-विक्री शेअर बाजारातील व्यवहारांप्रमाणेच सोपी आहे. नियमित ट्रेडिंग खात्याद्वारे गुंतवणूकदार ‘ईजीआर’ची सहज खरेदी-विक्री करू शकतात. त्यामागील प्रत्यक्ष सोने तिजोरीत सुरक्षित ठेवलेले असते. एक्स्चेंजच्या नियमांनुसार, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या डी-मॅट खात्यातील ‘ईजीआर’चे प्रत्यक्ष सोन्यात रूपांतर करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे..Investment Guide: परताव्याच्या मागे लागण्यापेक्षा रिस्क प्रोफाइलिंग का जास्त महत्त्वाचे आहे?.‘ईजीआर’ निर्मितीची प्रक्रिया‘ईजीआर’मध्ये दोन प्रकारे गुंतवणूक करता येते.१. प्रत्यक्ष सोने जमा करून ःगुंतवणूकदार ठराविक शुद्धतेचे (९९५ किंवा ९९९) प्रत्यक्ष सोने ‘सेबी’कडे नोंदणीकृत असलेल्या वॉल्ट मॅनेजरकडे जमा करू शकतो. वॉल्ट मॅनेजर सोन्याची शुद्धता आणि वजन तपासतो. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्या सोन्याच्या मूल्याइतके ‘ईजीआर’ गुंतवणूकदाराच्या डी-मॅट खात्यात जमा केले जातात. भविष्यात प्रत्यक्ष सोन्याची आवश्यकता असल्यास ‘ईजीआर’ देऊन तिजोरीतून सोने परत मिळवता येते.२. थेट बाजारातून खरेदी ःगुंतवणूकदाराकडे आधीपासून सोने नसले, तरी तो थेट शेअर बाजारातून रोख रक्कम देऊन ‘ईजीआर’ खरेदी करू शकतो. शेअर किंवा म्युच्युअल फंड युनिटप्रमाणे ‘ईजीआर’ची खरेदी-विक्री करता येते. मात्र, वॉल्टिंग चार्जेस आणि इतर सेवा शुल्क रोख स्वरूपात भरावे लागतात.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)निष्कर्ष‘ईजीआर’ ही भारतातील सोन्याच्या गुंतवणुकीतील एक महत्त्वाची नियमनबद्ध प्रगती आहे. ती भौतिक सोन्याच्या मालकीला डी-मॅट आणि एक्स्चेंज व्यवहारांच्या शिस्तीत आणते. मात्र, या योजनेच्या व्यापक यशासाठी तरलता, गुंतवणूकदार जागरूकता, सुलभ रिडम्प्शन आणि बाजारातील स्वीकार या घटकांमध्ये वाढ आवश्यक आहे. ‘डिजिटल गोल्ड’ सुविधा देते, परंतु नियमनातील मर्यादा ही त्याची मोठी उणीव आहे. ‘गोल्ड ईटीएफ’ अजूनही अनेक गुंतवणूकदारांसाठी सर्वाधिक परिचित आणि संरचित पर्याय आहे; तर ‘ईजीआर’ भविष्यात भौतिक सोन्याच्या औपचारिक भांडवली बाजारातील व्यवहारासाठी महत्त्वाचे साधन ठरू शकते..‘ईजीआर, ईटीएफ, गोल्ड बाँड यांतील फरकभारतात सोन्यात गुंतवणूक करण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. दागिने, नाणी किंवा सोन्याची बिस्कीटे खरेदी करणे हा पारंपरिक मार्ग आहे. मात्र, त्यासाठी सुरक्षित साठवणूक आणि अतिरिक्त खर्च आवश्यक असतो.‘गोल्ड ईटीएफ’ गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्ष सोनेखरेदी न करता सोन्याच्या भावातील चढ-उतारांचा फायदा मिळवून देतात.सार्वभौम सुवर्ण रोखे (सॉव्हरिन गोल्ड बाँड) हे सरकार-हमी असलेले बाँड आहेत. त्यावर व्याज मिळते आणि सोन्याच्या भावातील वाढीचाही फायदा मिळतो. मात्र, त्यामागे प्रत्यक्ष गुंतवणूकदाराच्या नावाने तिजोरीत ठेवलेले सोने नसते.‘ईजीआर’चे वैशिष्ट्य असे, की ते गुंतवणूकदाराला डी-मॅट खात्यातून प्रत्यक्ष भौतिक सोन्याची डिजिटल मालकी देतात आणि आवश्यकतेनुसार त्या सोन्याची डिलिव्हरीही घेता येते.‘ईजीआर’चे फायदेlनियमन आणि पारदर्शकता‘ईजीआर’ ‘सेबी’च्या नियामक चौकटीत येत असल्यामुळे गुंतवणूकदाराला अधिक सुरक्षित आणि औपचारिक बाजारपेठ उपलब्ध होते.lडी-मॅट स्वरूपातील मालकीसोन्याची मालकी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात राहिल्यामुळे चोरी, हरवणे किंवा सुरक्षित साठवणुकीची जोखीम कमी होते.lएक्स्चेंजवरील व्यवहारसुलभता‘ईजीआर’चे व्यवहार स्टॉक एक्स्चेंजवर होत असल्याने किंमत शोध प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडते.lभौतिक सोन्याचा आधार‘ईजीआर’मागे प्रत्यक्ष तिजोरीत ठेवलेले सोने असते. त्यामुळे ही केवळ कागदी मालमत्ता राहत नाही.lरूपांतरणाची सुविधागरज पडल्यास ‘ईजीआर’चे प्रत्यक्ष सोन्यात रूपांतर करता येते.‘ईजीआर’च्या मर्यादाlबाजाराची प्रारंभीची अवस्था‘ईजीआर’ बाजार अजून नवखा असल्याने त्यातील व्यवहारांचे प्रमाण आणि तरलता गोल्ड ईटीएफइतकी व्यापक नाही.lऑपरेशनल गुंतागुंतवॉल्ट, डिपॉझिटरी, एक्स्चेंज, सेटलमेंट आणि रिडम्प्शन प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी अधिक माहिती आवश्यक असते.lप्रत्यक्ष सोन्याच्या डिलिव्हरीतील अटीरिडम्प्शन, डिलिव्हरी शुल्क, लॉजिस्टिक आणि जीएसटी यामुळे प्रत्यक्ष सोने घेणे काही गुंतवणूकदारांना खर्चिक वाटू शकते.lजागरूकतेचा अभावही संकल्पना अजून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये व्यापक प्रमाणात परिचित झालेली नाही..‘गोल्ड ईटीएफ’शी तुलना‘गोल्ड ईटीएफ’ ही म्युच्युअल फंड चौकटीतील एक्स्चेंज-ट्रेडेड योजना आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष सोने न ठेवता फंड युनिट्स धारण केले जातात. ही योजना दीर्घकाळापासून बाजारात उपलब्ध असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक परिचित आहे. त्याउलट, ‘ईजीआर’मध्ये प्रत्यक्ष भौतिक सोन्याशी अधिक थेट संबंध असलेली इलेक्ट्रॉनिक पावती मिळते.‘डिजिटल गोल्ड’शी तुलना‘डिजिटल गोल्ड’मध्ये गुंतवणूकदार मोबाइल ॲप किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अगदी लहान रकमेपासून सोने खरेदी करू शकतो. हे साधन वापरण्यास सोपे असले, तरी ‘सेबी’च्या दृष्टीने अनेक डिजिटल गोल्ड योजना नियमनबाह्य असू शकतात. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म जोखीम, तक्रार निवारण, मालकीची अंमलबजावणी आणि रिडम्प्शन यांसंदर्भात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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