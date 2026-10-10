Premium|Elon Musk Statement : इलॉन मस्कने अंबांनींना ‘भारताचा बॉस’ का म्हणाले? ‘स्टारलिंक’ चं भारतात येणं आणि त्यामागची आर्थिक गणितं काय?

पुणे - Is Ambani the real boss of India? असं वक्तव्य दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नाही तर जगातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीने भारताच्या श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत आघाडीवर असणाऱ्या व्यक्तीविषयी केलं आहे. पण हा वाद फक्त दोन श्रीमंत व्यक्तीविषयी नाही. तर भारतात येत्या काळात येऊ घातलेल्या सॅटेलाइट इंटरनेट सुविधेविषयीचा आणि त्यातील आर्थिक गणितांचा आहे. ८ ऑक्टोबर २०२६ ला स्टारलिंकचे मालक आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उजवा हात मानल्या जाणाऱ्या इलॉन मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर भारताच्या बाजारपेठेवर आणि स्टारलिंकच्या मंजुरीवरून टीका करताना थेट अंबानी यांच्या नावाचा उल्लेख केला. या पोस्टमध्ये मस्क यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “स्टारलिंककडे जगातील १६५ पेक्षा जास्त देशांचे परवाने आहेत... मग भारतात अजूनही परवाना का नाही? अंबानी हेच भारताचे खऱ्या अर्थाने बॉस आहेत का?”त्यांच्या या व्यक्तव्यानंतर भारतातल्या सामान्य नागरिकांना आता प्रश्न पडला की, मुळात इलॉन मस्क असं का म्हणाले? स्टारलिंकचं भारतात येणं आणि अंबानींचा काय संबंध? स्प्रेक्टम वाटप आणि त्यामागची आर्थिक गणितं काय, या सगळ्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार काय आहे..? हा सगळाच विषय खूप गुंतागुंतीचा आहे म्हणूनच सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून हा विषय आपण नीट समजून घेऊया... .इलॉन यांच्या वक्तव्यामागची पार्श्वभूमी काय आहे?स्टारलिंक म्हणजे काय?Starlink ही इलॉन मस्क यांच्या SpaceX या कंपनीची उपग्रह इंटरनेट सेवा आहे. या मध्यमातून इंटरनेट सुविधा पुरवली जाते. इंटरनेट पुरवण्यासाठी टॉवर्सची गरज नसते तर थेट उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट पोहोचवले जाते. डोंगराळ भाग, दुर्गम गावं आणि जिथं ब्रॉडबँड पोहोचवणे कठीण असतं, तिथंही ही सेवा पोहोचते. मुळात फास्ट इंटरनेट हा त्याचा सर्वात महत्त्वाचा गुण आहे मात्र, भारतात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व मंजुऱ्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत.अंबानी आणि मस्क यांच्यात स्पर्धा का?भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात मुकेश अंबानी यांच्या Reliance Jio आणि सुनील भारती मित्तल यांच्या Bharti Airtel या कंपन्यांचे मोठे स्थान आहे. या कंपन्याही उपग्रह इंटरनेट क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. वादाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे या कंपन्यांना होणारे स्पेक्ट्रमचे वाटप.स्पेक्ट्रम म्हणजे वायरलेस आणि उपग्रह संदेशवहनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. या फ्रिक्वेन्सी कोणाला आणि कोणत्या पद्धतीने द्यायच्या, यावरून यापूर्वीही मतभेद झाले आहेत. रिलायन्स जिओचे म्हणणे आहे की, उपग्रह इंटरनेटसाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव व्हावा तर स्टारलिंकची भूमिका अशी आहे की, स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय पद्धतीने वाटप व्हावे. लिलाव झाल्यास स्पेक्ट्रम मिळवण्यासाठी कंपन्यांना बोली लावावी लागते. लिलाव होतो. तर प्रशासकीय वाटपात सरकार ठरवलेल्या नियमांनुसार स्पेक्ट्रम दिले जाते. आणि भारताने उपग्रह ब्रॉडबँडसाठी प्रशासकीय पद्धतीने स्प्रेक्टम वाटपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. .परवाना असूनही सेवा सुरू का नाही?स्टारलिंकला भारतात प्रवेश करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या प्राथमिक मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत. मात्र, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा तपासणी आणि स्पेक्ट्रमसंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे. अंतिम मंजूरीला होणाऱ्या उशिराच्या पार्श्वभूमीवर मस्क यांनी ही पोस्ट केली आहे. “ जगभरातल्या १६५ देशांचे परवाने स्टारलिंककडे आहेत पण भारताकडून अजून परवाना मिळत नाही. अंबानी हेच भारताचे खऱ्या अर्थाने बॉस आहेत का?” असे म्हणत त्यांनी स्प्रेक्टम वाटपाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान ८ ऑक्टोबर रोजी भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाने मस्क यांचे आरोप फेटाळले. स्टारलिंकसह तीन उपग्रह संचार सेवा पुरवठादारांची सुरक्षा तपासणी सुरू असून, सर्व कंपन्या साधारणपणे एकाच नियामक टप्प्यावर आहेत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.राहुल गांधी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?मस्क यांच्या अंबानींविषयीच्या विधानानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी X वर लिहिले की, “Welcome to India, Elon. Wait till you discover the other guy.” याचा अर्थ, भारतात तुमचे स्वागत आहे; पण इथल्या आणखी एका व्यक्तीचा अनुभव घ्यायचा बाकी आहे, असा त्यांचा उपरोधिक टोला त्यांनी लगवला. नाव न घेता देशातल्या आणखी एका मोठ्या उद्योगपतीबाबत त्यांनी ही पोस्ट केली. .स्टारलिंक भारतात आल्याने ग्राहकांना स्वस्त इंटरनेट मिळेल का?डिसेंबर २०२५ मध्ये स्टारलिंकच्या भारतीय वेबसाइटवर ८ हजार ६०० रूपये मासिक शुल्क आणि ३४ हजार रूपये उपकरणाची किंमत काही काळ दिसली होती. पण कंपनीने ते चुकीच्या कॉन्फिगरेशनमुळे दिसलेले आकडे असल्याचे स्पष्ट केले होते. अमेरिकेत निवासी स्टारलिंक योजनांचे मासिक शुल्क ५५ डॉलरपासून सुरू होते. उपकरणांचा खर्च आणि इतर शुल्क वेगवेगळे असतात. परदेशांमधील दरांची तुलना करता भारतात हे इंटरनेट सध्याच्या इंटरनेटपेक्षा बरेच महाग असल्याचे दिसते आहे.एलॉन मस्क यांच्यासाठी भारताची बाजारपेठ एवढी महत्त्वाची का?भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) अधिकृत अहवालातील माहितीनुसार ३१ मार्च २०२६ अखेर भारतात १,०९२.७९ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे १०९ कोटी इंटरनेट सबस्क्रिप्शन्स नोंदवण्यात आले आहेत. भारताच्या दुर्गम गावांमध्ये, डोंगराळ प्रदेशात, बेटांवर, सीमावर्ती भागांत आणि समुद्रात काम करणाऱ्या जहाजांवर पारंपरिक ब्रॉडबँड पोहोचवणं खर्चिक आणि कठीण आहे. त्यामुळेच स्टारलिंकसारख्या कंपनीसाठी भारत ही खूप मोठी बाजरपेठ आहे. Reuters ने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील उपग्रह ब्रॉडबँड बाजारपेठ २०३० पर्यंत सुमारे १.९ अब्ज डॉलरची होऊ शकते. त्यामुळे सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात इंटरनेट सुविधा देणे आणि त्यामध्यमातून पैसा कमावणे हे या कंपन्यांचे मुख्य उद्धिष्ट आहे. .Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.स्प्रेक्टमचे प्रशासकीय वाटप प्रत्यक्षात कसे होते?१) कोणत्या प्रकारच्या उपग्रह सेवेसाठी स्पेक्ट्रम द्यायचा, कोणत्या कंपन्या पात्र असतील आणि कोणत्या अटी लागू होतील, हे सरकार ठरवते.२) स्टारलिंक, रिलायन्स यांसारख्या कंपन्या आवश्यक परवानग्या, तांत्रिक तपशील आणि इतर कागदपत्रांसह सरकारकडे अर्ज करतात.३) कंपनी नियम पूर्ण करते का, नेटवर्कमुळे इतर सेवांमध्ये हस्तक्षेप होईल का आणि सुरक्षा अटी पूर्ण आहेत का, याची तपासणी होते.४) लागू निकषांनुसार स्पेक्ट्रम वापरण्याची परवानगी दिली जाते. त्यासाठी ठरवून दिलेले शुल्क भरावे लागते आणि इतर अटी पूर्ण कराव्या लागतात.सरकारला कोणाला स्पेक्ट्रम द्यायचा हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे का?नाही. भारताच्या दूरसंचार कायदा, २०२३ च्या कलम ४ आणि पहिल्या अनुसूचीनुसार, काही विशिष्ट उपग्रह सेवांसाठी प्रशासकीय वाटपाची तरतूद आहे. त्याचा अर्थ मनमानी वाटप असा नाही. पात्रता, नियामक अटी, सुरक्षा आणि स्पेक्ट्रमच्या उपलब्धतेचे नियम याला लागू होतात. थोडक्यात प्रशासकीय वाटप म्हणजे स्पेक्ट्रमची परवानगी बोली लावून नव्हे, तर ठरवलेल्या नियमांनुसार मिळवणे. पण कोण पात्र आहे, किती शुल्क भरायचे आणि कोणत्या अटी पाळायच्या, हे सरकारच्या नियामक चौकटीत ठरते. .Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा.स्प्रेक्ट्रमचे वाटप करताना कोणत्या गोष्टी पहाणे आवश्यक?आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेच्या स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनविषयक अभ्यासातील तत्त्व सांगतात त्यानुसार स्पेक्ट्रमचा कार्यक्षम वापर, ग्राहकांना मिळणारी सेवा, कव्हरेजच्या अटी आणि शुल्क यांचा एकत्रित विचार करून मगच याचे वाटप करण्याचे ठरवणे गरजेचे आहे.१) वाटपाचे निकष सार्वजनिक करावेत. कोणत्या कंपनीला स्पेक्ट्रम का दिले, किती स्पेक्ट्रम दिले आणि शुल्क कसे ठरवले, याची माहिती उपलब्ध असावी.२) शुल्क योग्य पद्धतीने ठरवले जावे. सरकारी महसूल मिळवणे हा एकमेव उद्देश नसावा. स्पेक्ट्रम वापराचा खर्च, त्याची उपलब्धता आणि बाजारातील स्पर्धा यांचाही विचार करावा.३) प्रत्यक्ष स्पर्धेवर लक्ष ठेवावे. कोणत्याही कंपनीला नियमांमुळे अनावश्यक फायदा किंवा तोटा होणार नाही, याची खात्री करावी.४) ग्रामीण भागातील सेवेचा विचार करावा. कंपन्यांनी केवळ नफ्याच्या बाजारपेठेतच सेवा देण्याऐवजी दुर्गम भागांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे.५) नियमांचा नियमित आढावा घेऊन त्यानुसार तंत्रज्ञान बदलल्यावर शुल्क, स्पेक्ट्रमचा वापर आणि स्पर्धेवरील परिणाम यांची पुन्हा तपासणी करणेही गरजेचे आहे.भारताला स्वत:चं सॅटेलाइट नेटवर्क उभारणं का गरजेचं..?युक्रेन युद्धादरम्यान स्टारलिंकच्या भूमिकेमुळे परदेशी कंपनीच्या इंटरनेट नेटवर्कवर अवलंबून राहण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. २०२२ मध्ये युक्रेनने क्रिमियाजवळ रशियन नौदलावर ड्रोन हल्ला करण्यासाठी स्टारलिंकची सेवा सुरू करण्याची विनंती केली होती; मात्र एलॉन मस्क यांनी त्या भागात सेवा उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला.या घटनेने युद्धकाळात खासगी कंपनीच्या निर्णयांवर महत्त्वाच्या संपर्कव्यवस्थेचं नियंत्रण असण्याबाबत प्रश्न निर्माण केले. त्यामुळे भारताने स्वतःचं सॅटेलाइट नेटवर्क उभारल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संकटकाळात परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करता येऊ शकतं. मात्र स्वतःचं नेटवर्क असलं तरी त्यासाठी सक्षम तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि सुरक्षित व्यवस्थापन आवश्यक आहे.--------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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