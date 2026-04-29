Premium|ice cream industry success : शून्यातून उद्योगाचे नंदनवन; राजेंद्र कोल्हटकर यांचा वार्षिक अडीच कोटी कोन्सचा यशस्वी प्रकल्प

प्रसाद घारे-prasad.ghare@gmail.com खिशात पैसा नसला तरी कष्ट करण्याची तयारी, जिद्द, आत्मविश्वास, गोड वाणी आणि चांगला जनसंपर्क या अंगभूत भांडवलाच्या खतातून उत्तम उद्योगरूपी रोपटे लावता येते. त्यानंतर आर्थिक शिस्त व श्रमरूपी घामाच्या सिंचनातून या रोपट्याचे रूपांतर बहरलेल्या उद्योगवृक्षात करता येते. अशा या उद्योगाचा सुगंध महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरतो. अशी शून्यातून उद्योगाची उभारणी करता येते, याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सांगलीमधील राजेंद्र ऊर्फ राजा कोल्हटकर यांनी उभारलेला आइस्क्रीम कोन, इंडस्ट्रिअल चॉकलेट (चॉकलेट डीप, चोको स्प्रे, चोको पेस्ट) आणि बटरस्कॉच नट्स उत्पादनाचा उद्योग. आइस्क्रीम कोन उद्योगातील ‘राजा’ माणसाची ही यशोगाथा...घरात उद्योग, व्यवसायाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना ‘एमएसडब्ल्यू’ ही पदवी संपादन केलेल्या राजेंद्र कोल्हटकर यांनी ३०-३५ वर्षांच्या त्यांच्या यशस्वी प्रवासातून ‘If there is a will, there is a way’ ही इंग्रजी म्हण प्रत्यक्ष कृतीत आणता येते, हे दाखवून दिले आहे. रॅमीन सेल्स (Ramin Sales), के अँड के चॉकलेटियर (K&K Chocolatier) आणि कोरनेट फूडस प्रा. लि. वर्षाला साधारण अडीच कोटी आइस्क्रीम कोनचे उत्पादन सांगलीतील त्यांच्या एका उत्पादन प्रकल्पात केले जाते. याचबरोबर काही टन इंडस्ट्रिअल चॉकलेट आणि बटरस्कॉच नटचे उत्पादन त्यांच्या दुसऱ्या प्रकल्पात होते. प्रामुख्याने 'बी टू बी' म्हणजे 'बिझनेस टू बिझनेस' प्रकारात राजेंद्र कोल्हटकर कार्यरत आहेत. वारणा, गोकूळ या नावाजलेल्या मोठ्या ब्रँडसह क्रेझी आईस्क्रीम, स्नोबॉल, पारस, ग्लॅमर, इंडिया डेअरी, मॅग्नेटा, अमृतश्री, फ्रॉस्टी, बास्कीन, जस्टटेक, ऊर्जा अशा महाराष्ट्रातील अनेक आइस्क्रीम उत्पादकांना दर्जेदार, कुरकुरीत आइस्क्रीम कोन आणि प्रत्येक कंपनीचे नाव असणारे कोनाच्या आकाराचे वेष्टण/कव्हर (स्लीव्ह) पुरविण्याचे काम ते करतात. महाराष्ट्रातील आइस्क्रीम कोन उत्पादन क्षेत्रात राजेंद्र कोल्हटकर यांचे नाव आदराने घेतले जाते. प्रामुख्याने पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, चंद्रपूर, नांदेड, नागपूर, नाशिक, अमरावती, अकोला, सांगोला, मंगळवेढा, गोवा, बेळगाव आणि कर्नाटकातील काही गावांमध्ये असणारे अनेक लहान-मोठे आइस्क्रीम उत्पादक कोल्हटकर यांचेच कोन अनेक वर्षे वापरत आहेत. आगामी काळात केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर मागणीनुसार देशा-परदेशातदेखील आइस्क्रीम कोन पाठविण्याची तयारी असल्याचे ते आत्मविश्वासाने सांगतात..सांगली बहु चांगलीसांगली हे कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेले एक टुमदार शहर आहे. 'सहा गल्ल्यांचे गाव' आणि 'कृष्णा-वारणेच्या संगमाचे ठिकाण' अशी या शहराची ओळख आहे. थोरल्या चिंतामणराव पटवर्धन यांनी सांगलीला आपल्या नव्या जहागिरीची राजधानी बनविल्यानंतर या नगरीचा कायापालट झाला. लक्ष्मणराव किर्लोस्कर यांनी १९१० मध्ये कुंडल-पलूस परिसरातील ओसाड माळरानावर देशातील पहिली औद्योगिक वसाहत उभारली. पुढे ती 'किर्लोस्करवाडी' या नावाने जगभर प्रसिद्ध झाली. 'किर्लोस्कर', 'स्त्री' आणि 'मनोहर' या मासिकांचे आद्य संस्थापक-संपादक शंकरराव किर्लोस्कर यांनी महाराष्ट्राच्या वैचारिक विकासात मोलाचे योगदान दिले. लक्ष्मणराव, शंतनुराव आणि किर्लोस्कर कुटुंबीयांनी उद्योगसमूहाचा लौकिक जागतिक पातळीवर नेला. या मातीतच वसंतदादा पाटील यांनी सहकार चळवळीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राचा मोठा विकास घडवून आणला. मात्र, त्यानंतर तितके प्रभावी नेतृत्व उभे राहिले नाही. किर्लोस्करवाडीनंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले नाही, त्यामुळे लघुउद्योगांना अपेक्षित चालना मिळाली नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांत काही लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग उभे राहत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे. त्यापैकी एक म्हणजे राजेंद्र कोल्हटकर यांचा आइस्क्रीम कोन, इंडस्ट्रिअल चॉकलेट आणि बटरस्कॉच नट्स उत्पादन प्रकल्प.मलकापूर ते सांगली प्रवासराजेंद्र कोल्हटकर यांचा जन्म बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथे झाला. आई गृहिणी, तर वडील स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कार्यरत होते. वडिलांच्या बदलीमुळे त्यांचे शिक्षण महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी- सांगली, अमरावती, हातकणंगले आणि नागपूर येथे झाले. अमरावती येथे त्यांनी बीएसडब्ल्यू आणि एमएसडब्ल्यू पदवी संपादन केली. १९९०-९१ दरम्यान ते नाशिक येथे गेले आणि आत्तेभाऊ मिलिंद जहागीरदार यांच्यासोबत प्रसिद्ध जहागीरदार बेकरीत वर्षभर कामाचा अनुभव घेतला. याच काळात त्यांना व्यवसायाची आवड निर्माण झाली. जानेवारी १९९२ मध्ये वडिलांनी सांगलीत बांधलेले घर विकण्यासाठी ते येथे आले; मात्र सांगलीच्या प्रेमात पडून ते इथेच स्थायिक झाले. त्यांनी 'रॅमीन सेल्स' या नावाने बेकरीसाठी लागणाऱ्या जॅम, जेली, केक प्रिझर्व्हेटिव्ह आदींचा व्यापार सुरू केला. त्यांच्या गोड बोलण्यामुळे, शांत स्वभावामुळे आणि उत्तम जनसंपर्कामुळे सांगली, नांदणी, इचलकरंजी येथील अनेक बेकरी व्यावसायिकांशी त्यांचे संबंध प्रस्थापित झाले. हळूहळू त्यांचा व्यवसाय विस्तारला. १९९३ मध्ये त्यांचा माधवी ताम्हनकर यांच्याशी विवाह झाला. त्या उच्चशिक्षित असून, सांगलीतील नामांकित महाविद्यालयात प्राध्यापिका आहेत. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच व्यवसायवाढीस चालना मिळाली, असे कोल्हटकर नम्रपणे सांगतात..व्यावसायिक वाटचाल१९९३ ते १९९८ या काळात त्यांनी बेकरी क्षेत्रात मजबूत पाया रचला. त्यानंतर त्यांचे लक्ष आइस्क्रीम कोन व्यवसायाकडे वळले. गुजरातमधून कोन आणून त्यांनी स्थानिक आइस्क्रीम उत्पादकांना पुरवठा सुरू केला. एका प्रदर्शनातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी २०१७ मध्ये सांगलीत इंडस्ट्रिअल चॉकलेट आणि बटरस्कॉच नट्सचे उत्पादन सुरू केले. २०१९ मध्ये चीनमधून आधुनिक मशिनरी आणून त्यांनी आइस्क्रीम कोन उत्पादनाला सुरुवात केली. ही मशिन दररोज सुमारे दोन लाख कोन तयार करण्यास सक्षम आहे. ५०, ८० आणि १०० मिली आकाराचे कोन तयार केले जातात. उत्पादनासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री आणि विशिष्ट रेसिपी ही त्यांची खासियत आहे. या उद्योगात सध्या १५ ते १८ कुशल कर्मचारी कार्यरत आहेत. हंगामात दोन शिफ्टमध्ये उत्पादन केले जाते. त्यांच्या कोनची गुणवत्ता आणि कुरकुरीतपणा ही बाजारातील ओळख आहे. त्याचबरोबर इंडस्ट्रिअल चॉकलेट आणि बटरस्कॉच नट्सचेही मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले जाते. एकूण १५,००० चौरस फूट क्षेत्रात हा उद्योग चालतो. 'रॅमीन सेल्स', के अँड के चॉकलेटियर आणि कोरनेट फूडस प्रा. लि. या तीन ब्रँडद्वारे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत उत्पादने वितरित केली जातात.कुटुंबाचा सहभागमुलगा केदार कोल्हटकर (बीएससी फूड टेक्नॉलॉजी) लहानपणापासून व्यवसायात सक्रिय आहे. नववी-दहावीत असल्यापासून ते रॅमीन सेल्समध्ये लहान-मोठी कामे करू लागले. बँकेत चेक भरणे, पैसे काढणे, बँकेच्या वेगवेगळ्या स्लीप भरणे, कार्यालयीन कामे करण्यापासून त्यांनी सुरुवात केली. यातून त्यांना व्यवसायाची गोडी लागली. पदवी संपादन केल्यानंतर 