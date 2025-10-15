Premium|EPFO 3.0: पीएफमधून पैसे काढण्यासाठीच्या नव्या नियमांवर तज्ज्ञ का नाराज?

EPF Pension and Settlement Rules Tightened: What It Means for Youभविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच Provident Fund हा अनेकांचा आधार असतो. नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर पीएफच्या पैशांनी अमुक घेतलं तमुक घेतलं असं ऐकलेलं असतं. पण या बचत केलेल्या पैशांच्या वापराविषयी नवे नियम तयार होत आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO)अंशतः पैसे काढण्याचे नियम पूर्णपणे बदलले आहेत.नव्या पद्धतीप्रमाणे आधी अस्तित्वात असलेले १३ वेगवेगळे आणि गुंतागुंतीचे नियम एकत्र केलेत. आता फक्त तीन प्रमुख गटांमध्ये या नियमांची विभागणी केली आहे. मूलभूत गरजा (Essential Needs), घराशी संबंधित गरजा (Housing Needs) आणि विशेष परिस्थिती (Special Circumstances) या नव्या सुधारणेमुळे सुमारे ३० कोटी पीएफ धारकांसाठी पैसे काढण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सोपी होईल, असा दावा केलाय. हे बदल कोणते आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होणार? या सुधारणांविषयी तज्ज्ञ काय म्हणतात, सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..१. तुमच्या पीएफ अकाऊंटमधून आता किती पैसे काढता येतील?आता तुम्हाला तुमच्या EPF खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेपैकी ७५% पर्यंत पैसे काढता येतील. अर्थात किमान २५% रक्कम खात्यात राहणे बंधनकारक असेल, म्हणजे निवृत्तीच्या वेळी काही ना काही बचत टिकून राहील.यापूर्वी ही मर्यादा ३० ते ९०% इतकी होती. शिवाय जे कारण असेल, त्यानुसार रक्कमेची मर्यादा बदलत असे. उदा. घर बांधण्यासाठी / दुरुस्तीसाठी: खात्यातील रकमेपैकी साधारण ३६% ते ९०% पर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी होती. तर लग्न / शिक्षणासाठी फक्त खात्यातील सदस्याच्या वाट्याचा हिस्सा (Employee Contribution) काढता येत असे, म्हणजे अंदाजे ५०% किंवा त्याहून कमी.जर वैद्यकीय उपचार, आपत्ती, बेरोजगारीसाठी पैसे काढायचे असतील तर हीच मर्यादा ५०% पर्यंत होती. इतकंच नव्हे तर त्यासाठी विविध कागदपत्र आणि पुरावे देणं बंधनकारक होते..Premium| India cough syrup corruption: देशातील भेसळयुक्त औषधांचे वाढते प्रमाण कधी थांबणार आणि दोषींना शिक्षा कधी होणार?.२. सेवा कालावधीनुसार रक्कम बदलणार का?पूर्वी वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगळा सेवा कालावधी आवश्यक होता. आता सर्व प्रकारच्या अंशतः पैसे काढण्यांसाठी फक्त १२ महिन्यांची सेवा पुरेशी आहे..३. विशेष परिस्थितीत सवलत मिळणार आहे का?पूर्वी आकस्मिक प्रसंग, बेरोजगारी किंवा नैसर्गिक आपत्ती दाखवून कागदपत्रे द्यावी लागत होती.आता “Special Circumstances” अंतर्गत कारण न देता पैसे काढता येतील. यामुळे प्रक्रिया जलद होईल..Premium|Bihar Scam : आयआरसीटीसी घोटाळा लालूंना भोवणार? .४. शिक्षण आणि विवाहासाठी पैसे काढण्यास किती मर्यादा आहे ?सदस्य आता शिक्षणासाठी १० वेळा, तर विवाहासाठी ५ वेळा पैसे काढू शकतात. यापूर्वीची मर्यादा ३ इतकी होती. .५. पेन्शन सेटलमेंट कधी होणार? पेन्शन सेटलमेंटचे नियम आता बदलले आहेत. तुम्ही नोकरी सोडल्यानंतर १२ महिन्यांनीच PF सेटलमेंटसाठी अर्ज करू शकतात, तर पेन्शनसाठी तीन वर्षं म्हणजे ३६ महिन्यांनंतर अर्ज करता येत असे. यापूर्वी हा कालावधी फक्त २ महिने होता..EPFO आता अंशतः पैसे काढण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित (auto-settlement) करणार आहे. दस्तऐवज पडताळणी आणि पेमेंट संपूर्णपणे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे होईल, त्यामुळे पैसे थेट खात्यात आणि लवकर मिळतील, असा दावा आहे..तज्ज्ञ काय सांगतात?अनेक तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलं की, पेन्शन सेटलमेंटचे बदललेले नियम काहींसाठी अडथळ्याचे ठरू शकतात. तर आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार समिती स्थापन करणार; पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना मान्यताCBT म्हणजे Central Board of Trustees (केंद्रीय विश्वस्त मंडळ) ही संस्था Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)ची सर्वोच्च धोरणनियामक संस्था आहे. या संस्थेचे माजी सदस्य के. ई. रघुनाथन यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे..Premium|GST 2.0 : निर्दोष जीएसटी अद्यापही एक मृगजळ....द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ते म्हणाले, “हा निर्णय भारतातील नोकरदार वर्गासाठी असलेल्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या पायालाच धक्का देणारा आहे. विशेषतः रोजंदारीवर जगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे फारसे बरे नाही. .कधीही पैसे काढण्यास परवानगी दिल्याने निवृत्तीच्या वेळी जेव्हा मासिक वेतन थांबलेले असेल तेव्हा कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात अगदीच कमी रक्कम राहू शकते. अल्पकालीन फायदा भासला तरी दीर्घकालीन तोटाच होण्याची चिन्हं आहेत.के. ई. रघुनाथन, माजी सदस्य (केंद्रीय विश्वस्त मंडळ).भविष्य निर्वाह निधी ही अल्पकालीन गरजा भागवण्यासाठी ठेवलेली नियमित ठेवीसारखी योजना नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या शेवटी आर्थिक आधार मिळावा, हा त्याचा उद्देश्य आहे. पूर्वी पीएफची रक्कम ही नोकरीच्या शेवटीच काढण्यात येत होती मात्र आता कधीही ही रक्कम काढता येणार आहे. याचे अल्पकालीन फायदे वाटू शकतील पण दीर्घकालीन विचार केल्यास मात्र निवृत्तीच्या वेळी लोकांकडे अगदीच कमी रक्कम राहणार आहे. नेमके त्याचवेळी व्यक्तीचे मासिक उत्पन्नही थांबलेले असेल. सामाजिक सुरक्षा आणि दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षणाच्या बांधिलकीपासून फारकत घेणारा हा निर्णय आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.