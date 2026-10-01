Premium|Ethanol Blended Petrol in India : इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वाढता वापर; इंधनखर्च, वाहनांची कार्यक्षमता आणि प्रदूषणाचे गणित

अरविंद रेणापूरकर - arvindrenapurkar@gmail.comइथेनॉलच्या वाढत्या मिश्रणाने पेट्रोलचा रंग बदलणार नसला, तरी वाहनधारकांचा अनुभव बदलू शकतो. स्वच्छ इंधन, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि उत्सर्जन घटविणे या उद्देशाने भारताने इथेनॉलकडे मोठी वाटचाल सुरू केली आहे. मात्र, उच्च इथेनॉल मिश्रण स्वीकारण्यासाठी वाहन तंत्रज्ञान सज्ज असणे आणि त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार ग्राहकांवर पडू न देणे, ही या संक्रमणाची खरी कसोटी ठरणार आहे.भारतात वाहनधारकांची संख्या प्रचंड असल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा दर हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. सार्वजनिक वाहतूक कितीही सक्षम केली असली, तरी वाढत्या लोकसंख्येपुढे ती नांगी टाकताना दिसते. अशावेळी कुटुंब नियोजनाचे ब्रीदवाक्य ‘हम दो हमारे दो’ हे वाहनांच्या संख्येलाही लागू होते. अर्थात, या संपूर्ण चर्चेचा शेवट इंधनाच्या किमतीपाशी येऊन ठेपतो. आतापर्यंत पेट्रोल दरवाढीवरून आंदोलन आणि संताप व्यक्त केला जायचा; पण आता इथेनॉल मिश्रणाने त्यात भर घातली आहे. इथेनॉल वापरणे हे गाडीच्या तब्येतीसाठी चांगले की वाईट, यावरून काथ्याकूट बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. यासाठी विविध आकडेवारी मांडली जात आहे. आता तर इथेनॉलचे प्रमाण वाढविल्याने वरवर सुरू असलेली चर्चा तळागाळात पोहोचली आहे..विविध मुद्द्यांना विरोधसध्याचे चित्र पाहता, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ‘ई-२०’ पेट्रोल म्हणजे ज्यात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले असते, या पेट्रोलच्या विरोधात मोहीम सुरू करत हे धोरण जनतेवर लादले जात असल्याचा आरोप सरकारवर केला आहे. ‘ई-२०’ पेट्रोल अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून वाद असताना, जुन्या वाहनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रेट्रोफिटिंगची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सध्या रस्त्यावर असलेल्या वाहनांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाला झुकून भारताने इथेनॉल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोपही केला जात आहे. दुसरीकडे, सरकारने भारतात १० ते ११ अब्ज लिटर इथेनॉलचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यातून देशातील वाहतूक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलपैकी २० टक्के पेट्रोल देशांतर्गत उत्पादित इथेनॉलमधून उपलब्ध होईल, असा उद्देश होता. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणारा परकी चलनाचा खर्च कमी होऊन पैसा भारतीय अर्थव्यवस्थेतच राहण्यास मदत होणार आहे.इथेनॉल उत्पादनक्षमतेत वाढया धोरणाला मिळालेल्या प्रोत्साहनामुळे देशातील डिस्टिलरींची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, सुमारे ५०० डिस्टिलरींमधून आता १८ ते २० अब्ज लिटर इथेनॉल उत्पादन करण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. चालू वर्षासाठी तेल कंपन्यांनी सुमारे १०.५ अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदीचे करार केले आहेत. अर्थात, भारतात इथेनॉलची चर्चा पंचवीस वर्षांपासून सुरू आहे. आपल्याकडे इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर २००१ मध्ये झाली. वर्ष २००६ मध्ये ‘ई-५’ मिश्रण सुरू झाले. वर्ष २०१३-१४ मध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉलचे सरासरी मिश्रण सुमारे १.५३ टक्के होते. त्यानंतर उत्पादन क्षमता, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था वाढवत मिश्रणाचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आले. वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले..वाहनांसाठी ‘ई-२०’ सुरक्षित आहे?याबाबत सरकारचे उत्तर स्पष्ट आहे. निर्धारित मानकांनुसार आणि वाहन उत्पादकांच्या शिफारसीनुसार वापरल्यास ‘ई-२०’ सुरक्षित आहे. ‘ई-२०’ लागू करण्यापूर्वी वाहन कंपन्या, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम), इंडियन ऑइल आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यांच्याकडून इंजिनची टिकाऊपणा, इंधनप्रणाली, गंजरोधक क्षमता, उत्सर्जन, वाहन चालविण्याची क्षमता आणि इंधन कार्यक्षमता यांसह विविध चाचण्या घेण्यात आल्या. सरकारने या चाचण्यांच्या आधारे ‘ई-२०’ सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. ‘एआरएआय’ने जुलै २०२६ मध्येही ‘ई-२०’ सुसंगत वाहनांवर ४० हजार ते ६० हजार किलोमीटरपर्यंतच्या चाचण्यांचा उल्लेख करून, वाहनांच्या दीर्घकालीन कामगिरीवर त्याचा परिणाम फारसा होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘ई-२०मुळे इंजिन खराब होते’, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.‘मायलेज’ कमी होते का?इथेनॉलची ऊर्जाघनता पेट्रोलपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे समान प्रमाणातील इथेनॉलमधून पेट्रोलच्या तुलनेत कमी ऊर्जा मिळते. परिणामी, ‘ई-२०’ पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनाच्या इंधन कार्यक्षमतेत काही फरक पडण्याची शक्यता असते. मात्र, ‘ई-२०’मुळे मायलेज २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होते, हा दावा योग्य नाही, असे म्हटले जाते. सरकारच्या पत्रकानुसार, ३० टक्क्यांचा आकडा हा इथेनॉलच्या ऊर्जामूल्याशी संबंधित आहे. प्रत्यक्ष वाहनांचे मायलेज वाहनाची रचना, टायरमधील हवा, वाहनाची देखभाल, एसीचा वापर, वाहतूक आणि वाहन चालविण्याची पद्धत यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणून एखाद्या वाहनधारकाला ‘ई-२०’ वापरानंतर मायलेजमध्ये फरक जाणवला, तरी त्याचे संपूर्ण कारण केवळ इथेनॉल आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.जुन्या वाहनांचे काय?आजमितीस जुन्या वाहनांबाबत सर्वाधिक चर्चा होत आहे. ‘ई-२०’साठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांमध्ये इंधनाच्या सुसंगततेचा विचार करून आवश्यक तांत्रिक बदल केले जात आहेत. अशा स्थितीत जुन्या वाहनांचा विचार केल्यास प्रत्येक मॉडेलची परिस्थिती सारखी नसते. सरकारच्या चाचण्यांमध्ये जुन्या म्हणजे ‘लेगसी’ वाहनांमध्ये ‘ई-२०’मुळे व्यापक प्रमाणात इंजिन बिघाड किंवा असामान्य झीज झाल्याचे आढळले नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनांसाठी ‘ई-२०’ धोकादायक आहे, असे म्हणणेही अचूक ठरणार नाही. यावर मार्ग म्हणजे जुन्या वाहनाच्या मॅन्युअलमध्ये दिलेल्या इंधन-सुसंगततेची माहिती तपासणे आणि आवश्यक असल्यास सर्व्हिस सेंटरचा सल्ला घेणे..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .इंधनाच्या गुणवत्तेचा वाद‘ई-२०’ वरील चर्चेला नवे वळण जुलैअखेरीस मिळाले. वाहन उद्योगाची संघटना ‘सियाम’ने पेट्रोलियम मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात काही ‘ई-२०’ नमुन्यांतील क्लोराइड आणि आर्द्रतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अशा घटकांमुळे वाहनांच्या काही भागांवर गंज आणि झीज होऊ शकते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेली संबंधित आकडेवारी अधिक तपासण्याची गरज असल्याचे सांगत ‘सियाम’ने पाच ऑगस्टला हे पत्र मागे घेतले. त्यामुळे या पत्रातील दावे अंतिम किंवा देशभरातील ‘ई-२०’ इंधनाची स्थिती दर्शविणारे पुरावे म्हणून वापरणे योग्य ठरणार नाही. दरम्यान, सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील नमुन्यांची तपासणी केल्याचे सांगितले असून, ‘ई-२०’ निर्धारित गुणवत्ता मानकांनुसार असल्याचा दावा केला आहे. एकूणच, उपलब्ध माहितीच्या आधारे ‘देशभरातील ई-२० इंधन दूषित आहे,’ असा निष्कर्ष काढता येत नाही.‘ई-२०’च्या पुढे जाणार का?सध्या तरी पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय झालेला नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, की भविष्यात ‘ई-२०’पेक्षा अधिक मिश्रणाचा विचार झाल्यास त्यापूर्वी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अभ्यास, तसेच वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या आणि संशोधन संस्थांशी चर्चा केली जाईल. ‘ई-८५’ हे वेगळे प्रकरण असून, ते विशेषतः फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी आहे; सर्वसामान्य पेट्रोल वाहनांसाठी ते इंधन नाही. म्हणजेच ‘ई-२०’ नंतर लगेच ‘ई-२५’, ‘ई-३०’ किंवा त्यापुढील मिश्रण देशभरातील पेट्रोल वाहनांवर लागू होणार आहे, असा दावा सध्यातरी करता येणार नाही.वाहनधारकांची भूमिका‘ई-२०’ वापरताना वाहनाच्या मॉडेलची इंधन-सुसंगतता तपासणे गरजेचे आहे. नियमित सर्व्हिसिंग वेळेवर करणे, वाहनात उत्पादकाने सुचविलेलेच घटक आणि इंधन वापरणे आणि कोणतेही ‘ॲडिटिव्ह’ स्वतःहून न वापरणे, हे अधिक सुरक्षित धोरण ठरेल. एकूणच, ‘ई-२०’कडे केवळ ‘गाडीचे मायलेज कमी करणारे इंधन’ किंवा ‘इंजिन खराब करणारे इंधन’ म्हणून पाहणे तितकेच चुकीचे आहे, जितके त्यातील कोणतीही संभाव्य अडचण नाकारून त्याला पूर्णपणे निर्विवाद मानणे. उपलब्ध वैज्ञानिक चाचण्या ‘ई-२०’च्या सुरक्षिततेला आधार देतात; त्याचवेळी इंधनाची गुणवत्ता, जुन्या वाहनांची सुसंगतता आणि प्रत्यक्ष वापरातील अनुभव यांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठी ‘ई-२०’ हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, या बदलाचा अंतिम मापदंड केवळ किती इथेनॉल मिसळले गेले, हा नसून वाहनधारकाला सुरक्षित, दर्जेदार आणि त्याच्या वाहनासाठी योग्य इंधन किती सहज उपलब्ध होते, हा असायला हवा..‘ई-२०’ वापरताना काळजीवाहन उद्योगात कार्यरत असणारे पुण्यातील अभियंता धनंजय कुलकर्णी यांच्या मते, इथेनॉलची ऊर्जाघनता पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने मायलेजमध्ये काही प्रमाणात फरक पडू शकतो. विशेषतः जुन्या वाहनांमध्ये इंधनाच्या संपर्कात येणारे रबर, प्लास्टिक, सील, गॅस्केट आणि पाइप यांची वेळोवेळी तपासणी करायला हवी. वाहन दीर्घकाळ वापरात नसल्यास इंधन प्रणालीतील ओलाव्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. ‘ई-२०’ मुळे समस्या टाळण्यासाठी बाजारात मिळणारे ॲडिटिव्ह स्वतःहून वापरण्याऐवजी वाहन उत्पादकाची शिफारस तपासावी.शाश्वततेचे आव्हानआणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ‘ई-२०’ हे पूर्णपणे ‘ग्रीन’ किंवा शाश्वत इंधन नाही. त्याची शाश्वतता इथेनॉल कोणत्या कच्च्या मालापासून, कोणत्या प्रदेशात आणि किती पाणी व ऊर्जा वापरून तयार होते, यावर अवलंबून आहे. शिवाय, इथेनॉलसाठी लागणारे पाणी हा गंभीर मुद्दा आहे. ऊस आणि तांदूळ यांसारख्या पिकांमुळे पाण्यावरील ताण वाढू शकतो. अन्नसुरक्षेचाही विचार आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त कृषी काडीकचऱ्यापासून ‘टूजी इथेनॉल’, कमी पाणी लागणारी पिके आणि प्रदेशनिहाय नियोजन यांवर भर देणे गरजेचे आहे. ‘ई-२०’ यशस्वी होण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढविणे नव्हे, तर पाणी, अन्न आणि ऊर्जा यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.एकूणच, पारंपरिक पेट्रोल वाहनांपासून हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे होत असलेल्या संक्रमणात फ्लेक्स-फ्युएल वाहने एक पर्यायी मार्ग ठरू शकतात. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत या तंत्रज्ञानाला ग्राहकांचा किती प्रतिसाद मिळतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.जगाचा अनुभव काय?इथेनॉलचा वापर भारतापुरता मर्यादित नाही. ब्राझिलमध्ये अनेक दशकांपासून उच्च प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रण आणि फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांमध्ये त्याचा वापर केला जातो. अमेरिका आणि इतर देशांमध्येही वेगवेगळ्या प्रमाणात इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल उपलब्ध आहे. मात्र, प्रत्येक देशातील वाहनांची तांत्रिक रचना, इंधनाचे पर्याय आणि धोरण वेगवेगळे असल्याने तेथील अनुभव भारताला तसाच लागू करता येत नाही. यातून एक महत्त्वाची बाब पुढे येते आणि ती म्हणजे इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच वाहनांची सुसंगतता, इंधनाची गुणवत्ता आणि ग्राहकांना योग्य माहिती देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.(लेखक ‘सकाळ’, पुणे येथे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत. ९९२२९१३६६५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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