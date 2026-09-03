Premium|Ethical Corporate Governance : कॉर्पोरेट प्रशासनात नैतिकता का महत्त्वाची आहे?

लेखक : अभिजित मोदेकॉर्पोरेट प्रशासन म्हणजे कंपनीचे व्यवस्थापन, नियंत्रण आणि निर्णयप्रक्रिया यांना योग्य दिशा देणारी व्यवस्था होय. कंपनीने केवळ नफा मिळवणे पुरेसे नसून, भागधारक, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार, समाज आणि पर्यावरण यांच्याप्रती जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. या व्यवस्थेत नैतिकता, पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्व यांना महत्त्व दिले जाते. म्हणूनच नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन हे आधुनिक व्यवसायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे अंग बनले आहे.नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन म्हणजे काय? नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन म्हणजे कंपनीचे निर्णय कायद्याचे पालन करून, न्याय्य पद्धतीने आणि समाजहित लक्षात घेऊन घेणे. कंपनीचे संचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा कंपनीच्या व सर्व संबंधित घटकांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रामाणिकपणा, माहितीमध्ये पारदर्शकता, कर्मचाऱ्यांशी समान वागणूक आणि पर्यावरणाचे संरक्षण ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.भारतातील कायदेशीर चौकटभारतामध्ये कॉर्पोरेट प्रशासनासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यात संचालक मंडळाची जबाबदारी, स्वतंत्र संचालक, लेखापरीक्षण समिती, संबंधित पक्षांशी व्यवहार, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक अहवाल यांसंबंधी तरतुदी आहेत. कंपनी अधिनियम, २०१३ हा कंपन्यांशी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण व सुधारणा करणारा प्रमुख कायदा आहे.सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ म्हणजेच SEBI महत्त्वाची भूमिका बजावते. SEBI च्या नियमांनुसार कंपन्यांनी भागधारकांना अचूक माहिती देणे, संचालक मंडळाची योग्य रचना ठेवणे आणि कॉर्पोरेट प्रशासनासंबंधी अहवाल प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळात कार्यकारी आणि गैर-कार्यकारी संचालकांचा योग्य समतोल असावा, यावरही भर दिला जातो..Premium|UGC Equality Regulatio : ‘यूजीसी’च्या समता नियमावलीलाच ‘ब्रेक’! .नैतिकतेची प्रमुख तत्त्वेअ) पारदर्शकताकंपनीने आपल्या आर्थिक स्थितीबद्दल, नफ्या-तोट्याबद्दल, गुंतवणुकीबद्दल आणि महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल भागधारकांना खरी व स्पष्ट माहिती दिली पाहिजे. माहिती लपवणे, चुकीचे आर्थिक अहवाल तयार करणे किंवा गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणे हे अनैतिक आहे. पारदर्शकतेमुळे कंपनीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो.ब) उत्तरदायित्वसंचालक मंडळ, व्यवस्थापन आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी कंपनीच्या निर्णयांसाठी उत्तरदायी असले पाहिजे. चुकीच्या निर्णयांमुळे कंपनीला किंवा भागधारकांना नुकसान झाल्यास जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. उत्तरदायित्वामुळे अधिकारांचा गैरवापर कमी होतो आणि व्यवस्थापन अधिक सावधपणे काम करते.क) प्रामाणिकपणाकंपनीच्या व्यवहारांमध्ये फसवणूक, भ्रष्टाचार, खोटी माहिती, लाचलुचपत आणि आर्थिक गैरव्यवहार यांना स्थान नसावे. कंपनीने ग्राहक, कर्मचारी, पुरवठादार आणि सरकार यांच्याशी प्रामाणिक व्यवहार करणे आवश्यक आहे. प्रामाणिकपणा हा कंपनीच्या दीर्घकालीन प्रतिष्ठेचा पाया आहे.ड) भेदभावमुक्त कॉर्पोरेट संस्कृतीकंपनीने सर्व भागधारकांशी समान आणि न्याय्य वागणूक केली पाहिजे. मोठ्या भागधारकांना विशेष लाभ देऊन लहान भागधारकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. तसेच, लिंग, जात, धर्म, भाषा किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव होऊ नये.ई) स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निर्णयसंचालकांनी कंपनीच्या हितासाठी स्वतंत्रपणे आणि विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावेत. बाह्य दबाव, कौटुंबिक संबंध किंवा वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध यांचा निर्णयांवर अनुचित प्रभाव पडू नये. हितसंबंधांचा संघर्ष असल्यास तो स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे..संचालक मंडळाची भूमिकाअ) संचालक मंडळाचे कार्यसंचालक मंडळ हे कॉर्पोरेट प्रशासनाचे केंद्र आहे. कंपनीची धोरणे ठरवणे, जोखमींचे व्यवस्थापन करणे, आर्थिक अहवाल तपासणे आणि व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणे ही त्याची प्रमुख कामे आहेत. संचालक मंडळाने कंपनीच्या नफ्यासोबतच कर्मचारी, ग्राहक, समाज आणि पर्यावरण यांच्या हिताचाही विचार केला पाहिजे.ब) स्वतंत्र संचालकांची भूमिकास्वतंत्र संचालकांची भूमिका येथे महत्त्वाची असते. ते व्यवस्थापनावर स्वतंत्र देखरेख ठेवतात आणि भागधारकांच्या हिताचे संरक्षण करतात. लेखापरीक्षण समिती, नामनिर्देशन व मानधन समिती आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती यांसारख्या समित्यांमुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होते.भ्रष्टाचार आणि हितसंबंधांचा संघर्षअ) भ्रष्टाचाराचे स्वरूपभ्रष्टाचार हा नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासनासमोरील मोठा अडथळा आहे. सरकारी कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच देणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, कंपनीच्या पैशांचा वैयक्तिक वापर करणे किंवा अंतर्गत माहितीच्या आधारे शेअर बाजारात व्यवहार करणे ही गंभीर अनैतिक कृत्ये आहेत.ब) हितसंबंधांचा संघर्षहितसंबंधांचा संघर्ष तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक फायदा कंपनीच्या निर्णयांवर परिणाम करतो. उदाहरणार्थ, संचालकाच्या नातेवाईकाच्या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट देणे हे हितसंबंधांच्या संघर्षाचे उदाहरण आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याने निर्णयप्रक्रियेतून स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे..Premium|Higher Education in India : युवा शक्तीसमोर शिक्षण संकट.व्हिसलब्लोअर व्यवस्थाअ) तक्रारदारांचे संरक्षणकंपनीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला व्हिसलब्लोअर म्हणतात. कर्मचाऱ्यांनी अनैतिक व्यवहारांविषयी तक्रार केल्यास त्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे. तक्रारदाराला नोकरी गमावण्याची, बदलीची किंवा मानसिक त्रासाची भीती वाटू नये.ब) प्रभावी तक्रार यंत्रणाप्रभावी व्हिसलब्लोअर यंत्रणेमुळे आर्थिक फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर लवकर समोर येऊ शकतो. SEBI च्या कॉर्पोरेट प्रशासनाच्या चौकटीत अनैतिक किंवा अयोग्य व्यवहारांविषयी लेखापरीक्षण समितीकडे तक्रार करण्याच्या व्यवस्थेला महत्त्व दिले गेले आहे.कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीअ) सामाजिक विकासातील योगदानकंपनी समाजापासून वेगळी नसते. ती समाजातील संसाधने, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून व्यवसाय करते. त्यामुळे समाजाच्या विकासासाठी योगदान देणे ही तिची नैतिक जबाबदारी आहे. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत कंपन्या योगदान देऊ शकतात.ब) CSR ची प्रभावी अंमलबजावणीभारतामध्ये पात्र कंपन्यांसाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम १३५ अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीची तरतूद आहे. मात्र CSR हा केवळ जाहिरात किंवा प्रतिमा सुधारण्याचा मार्ग न राहता समाजाच्या वास्तविक गरजा पूर्ण करणारा उपक्रम असला पाहिजे..पर्यावरणीय जबाबदारीअ) पर्यावरण संरक्षणनैतिक कॉर्पोरेट प्रशासनात पर्यावरण संरक्षणालाही महत्त्व आहे. कंपन्यांनी प्रदूषण कमी करणे, ऊर्जा बचत करणे, पाण्याचा योग्य वापर करणे आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. नफा मिळवण्यासाठी पर्यावरणाची हानी करणे ही दीर्घकालीन दृष्टीने समाजासाठी आणि कंपनीसाठीही घातक बाब आहे.ब) पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनिक कामगिरीआज गुंतवणूकदार कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीसोबतच तिच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनिक कामगिरीकडेही लक्ष देतात. त्यामुळे कंपन्यांनी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान स्वीकारणे आणि आपल्या सामाजिक परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक झाले आहे.भागधारक आणि इतर हितधारकअ) सर्व हितधारकांचा विचारकॉर्पोरेट प्रशासनाचा केंद्रबिंदू फक्त भागधारक नसून सर्व हितधारक असले पाहिजेत. कर्मचारी, ग्राहक, पुरवठादार, कर्जदार, स्थानिक समुदाय, सरकार आणि पर्यावरण हे कंपनीशी संबंधित महत्त्वाचे घटक आहेत. कंपनीने आपल्या निर्णयांचा या सर्वांवर होणारा परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे.ब) ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांप्रती जबाबदारीउदाहरणार्थ, ग्राहकांची फसवणूक करून अल्पकालीन नफा मिळवला तर कंपनीची प्रतिष्ठा आणि विश्वास दोन्ही नष्ट होतात. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन न देणे किंवा सुरक्षित कामाचे वातावरण उपलब्ध करून न देणे हे नैतिक प्रशासनाच्या विरुद्ध आहे.भारतातील प्रमुख आव्हानेअ) संचालक मंडळावरील वर्चस्वभारतातील कॉर्पोरेट प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने आहेत. काही कंपन्यांमध्ये संचालक मंडळावर कुटुंबीय किंवा विशिष्ट गटाचे वर्चस्व असते. यामुळे स्वतंत्र निर्णयप्रक्रिया कमकुवत होऊ शकते. काही वेळा आर्थिक अहवालांमध्ये चुकीची माहिती देणे, संबंधित पक्षांशी अनुचित व्यवहार करणे आणि नियमांचे केवळ औपचारिक पालन करणे अशा समस्या दिसून येतात.ब) अंमलबजावणीतील अडथळेकायद्यांची अंमलबजावणी उशिरा होणे, नियामक संस्थांवरील कामाचा ताण, गुंतागुंतीची कंपनी रचना आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तक्रार करण्याबाबतची भीती हीदेखील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. केवळ नियम बनवून उपयोग होत नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नैतिक संस्थात्मक संस्कृतीही आवश्यक आहे.सुधारणा करण्याचे उपायअ) नैतिक आचारसंहिता आणि प्रशिक्षणकंपन्यांनी सर्व स्तरांवर नैतिक आचारसंहिता लागू केली पाहिजे. संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नैतिक नेतृत्व, हितसंबंधांचा संघर्ष, भ्रष्टाचारविरोधी नियम आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया याबाबत नियमित प्रशिक्षण दिले पाहिजे.ब) लेखापरीक्षण आणि तक्रार यंत्रणा मजबूत करणेलेखापरीक्षण समित्यांना अधिक स्वायत्तता दिली पाहिजे. व्हिसलब्लोअर तक्रारींची गोपनीयता राखून त्यांची वेळेत चौकशी झाली पाहिजे. आर्थिक आणि गैर-आर्थिक माहितीचा नियमित व स्पष्ट खुलासा केला पाहिजे. तसेच, उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पद किंवा प्रतिष्ठेचा विचार न करता कठोर कारवाई झाली पाहिजे.क) कामगिरीचे व्यापक मूल्यांकनकंपनीच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केवळ नफा आणि शेअरच्या किमतीवर न करता कर्मचारी कल्याण, ग्राहक समाधान, पर्यावरणीय परिणाम आणि सामाजिक योगदान यांच्या आधारेही केले पाहिजे. अशा व्यापक दृष्टिकोनामुळे व्यवसाय अधिक जबाबदार आणि टिकाऊ बनतो.निष्कर्षनैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन हे कंपनीच्या दीर्घकालीन यशासाठी अत्यावश्यक आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, प्रामाणिकपणा, न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक जबाबदारी या मूल्यांवर आधारित कंपनी गुंतवणूकदारांचा व समाजाचा विश्वास मिळवते. कायदे आणि नियम महत्त्वाचे असले तरी नैतिक नेतृत्व आणि संस्थात्मक संस्कृती त्याहून अधिक महत्त्वाची आहे.भारतातील कंपन्यांनी नफ्यासोबतच सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक विश्वास यांचा विचार केला पाहिजे. 'जबाबदार व्यवसाय हीच शाश्वत प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे' या विचाराने काम केल्यास भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि समाजाभिमुख बनू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.