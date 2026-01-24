Premium |Exit Poll : ‘एक्झिट पोल’चे व्हायरल सत्य

संजय कुमार प्राध्यापक , सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजदरवेळी मतदानानंतर ‘एक्झिट पोल’ जाहीर होतात आणि त्याच्या यशापयशावर चर्चा होते. सामान्यतः पारंपरिक पद्धतीने मतदारांकडून माहिती घेण्यात येते, त्यामुळे ‘एक्झिट पोल’च्या अंदाजांमध्ये त्रुटी राहात असल्याचे दिसून येते. या कार्यपद्धतीमध्ये मतदारांवरील सोशल मीडियाचा प्रभाव, त्यांचे सोशल मीडियावरील वर्तन आणि व्हायरल होणाऱ्या कंटेंटचा मुद्दाही यापुढे विचारात घ्यावा लागणार आहे. .दिल्लीतील हवा प्रदूषण आणि ‘एक्झिट पोल’ यांमध्ये काही समानता दिसून येते. दोन्हीही गोष्टी हंगामी आहेत. ‘एक्झिट पोल’ची चर्चा नेहमी निवडणुकीच्या काळामध्ये होते, तर बहुतांश वेळा हिवाळ्यामध्येच हवा प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत येतो. या दोन्हीतील सर्वांत समान गोष्ट म्हणजे ‘एक्झिट पोल’ चुकीचे ठरले, तर त्यावरून त्याची विश्वासार्हता, उपयुक्तता, कार्यपद्धती यांवर खूप चर्चा होते आणि त्यावरून अनेक वेळा हलकल्लोळही माजला जातो. त्याचप्रमाणे हवेच्या दर्जाच्या मानक (एक्यूआय) खूप खराब असतात, त्यावेळी त्याचीही खूप चर्चा होते. निवडणुका संपतात, तेव्हा ‘एक्झिट पोल’ची चर्चाही अल्पावधीत संपते आणि पुन्हा नव्या निवडणुकीतील ‘एक्झिट पोल’च्या अंदाजानंतरच ही चर्चा सुरू होते. हवेचा दर्जा सुधारल्यानंतर आणि प्रदूषण नियंत्रणात आल्यानंतर प्रदूषणाचा मुद्दाही चर्चेतून गायब होतो आणि पुढील वर्षीच्या हिवाळ्यात हवेचा दर्जा ढासळल्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा चर्चेमध्ये येतो. आता नव्या वर्षामध्ये हवेचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता आहे. मात्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी या पाच विधानसभांच्या निवडणुकांमुळे ‘एक्झिट पोल’च्या यशापयशावर चर्चा होऊ शकते. या पाच राज्यांमध्ये मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होत आहेत..Premium|Bihar Election NDA Victory : मोदी पुन्हा आक्रमक अवतारात.पारंपरिक निकषांमुळे चुकाएका बाजूला हवेचे प्रदूषण एका शहरातून दुसऱ्या शहरात पसरत जाते, तर दुसऱ्या बाजूला गेल्या वेळच्या तुलनेमध्ये दरवेळी ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज चुकत असल्याचे दिसून आले आहे. २०२४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व ‘एक्झिट पोल’चे निष्कर्ष पूर्णतः चुकले होते. मतदारांच्या मनामध्ये नेमके काय आहे, हे जाणून घेण्यात या चाचण्या अपयशी ठरल्या होत्या. तर, हरियाना विधानसभेच्या निवडणुकीतही बहुतांश ‘एक्झिट पोल’चे निष्कर्ष आणि प्रत्यक्षातील निकाल यांमध्ये फरक दिसून आला. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीमध्ये ‘एक्झिट पोल’च्या अंदाजांचे यशापयश संमिश्र होते. बहुतांश चाचण्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, निकालामध्ये ‘एनडीए’ला महाकाय बहुमत मिळाले, त्याविषयी कोणीही अंदाज व्यक्त केला नव्हता. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्येही ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज फार चांगले आले नव्हते. हवेच्या प्रदूषणाची कारणे आणि शक्यता यांविषयी आपल्याला फारशी माहिती नसल्यामुळे त्यावरील चर्चा आपण फार लांबवायला नको. आता काही वर्षांमधील ‘एक्झिट पोल’च्या निष्कर्षांवर चर्चा करू शकतो..‘एक्झिट पोल’चे अंदाज चुकण्याचे अंशतः कारण म्हणजे ते अजूनही जुन्याच मतदानाच्या पॅटर्नचा विचार करतात. यामध्ये जात, वर्ग, लिंग आणि प्रांत यांचा प्रामुख्याने विचार होतो. हे पारंपरिक निकष आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत, याबाबत शंका नाही; मात्र सोशल मीडिया आणि ‘एआय’च्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रचारांवरून वैयक्तिक प्रभाव पाडला जातो आणि त्याचा मोठा परिणाम मतदानाच्या कलांवर होतो, ही गोष्ट ‘एक्झिट पोल’मधून लक्षात येणे खूप कठीण आहे..Premium| Musk Political Downfall: एलॉन मस्क विरुद्ध ट्रम्प, राजकीय मैत्रीतून कटुतेकडे.सोशल मीडियाचा प्रभावगेल्या काही निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी ‘एआय’वर आधारित मतदारांच्या माहिती विश्लेषणावर आणि तळागाळापर्यंत संदेश पोहोचविण्यावर खूप प्रयत्न केले आहेत. मतदारांच्या जागृतीसाठी राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियातील मतदारांच्या सहभागाची माहिती, ऑनलाइन वर्तन यांचा विचार करण्यात येतो. या माहितीकडे ग्राहकांच्या माहितीप्रमाणे पाहण्यात येते. राजकीय पक्षांकडून मतदारांकडे अशा सूक्ष्म पद्धतीने पाहण्यात येत असते, त्यामुळे मतदारांमध्ये प्रथम मतदार, आकांक्षित उद्योजक, विशिष्ट सरकारी योजनांचे लाभार्थी यांसारखे गट पडतात. या नव्या प्राधान्यांमुळे मतदारांना पारंपरिक गटांमधून नव्या गटांकडे वर्गीकृत होतात. हे मतदारांचे सूक्ष्म विभाग त्यांच्या वर्तनीय माहितीद्वारे लक्षात येतात, त्यामुळे सूक्ष्म पातळीवरील मतदार लक्ष्यीकरण आणि जागृती पारंपरिक सर्वेक्षण पद्धतींद्वारे शोधणे कठीण आहे. मतदारांचे सर्वेक्षण करताना, पारंपरिक पद्धतीने मतदारांचे नमुने घेण्यात येतात, त्यातून राजकीय पक्षांनी आक्रमकपणे लक्ष्य करण्यात आलेल्या मतदार गटांचे मतदानातील प्रमाण आणि त्यातील कल यांविषयी अचूक माहिती मिळणे शक्य होत नाही..मतदारांचे वर्तन महत्त्वाचेपारंपरिक सर्वेक्षणाच्या पद्धतीमध्ये मतदारांच्या डिजिटल माहितीच्या सवयींविषयी फारशी माहिती घेण्यात येते. ते कोणत्या सोशल मीडियाच वापर करतात, ते कोणत्या इन्फ्लुएन्सरना फॉलो करतात किंवा कोणत्या पद्धतीचा राजकीय कंटेंट ते पाहतात, या माहितीचा विचार करण्यात येत नाही. त्यामुळे, एखाद्या विभागात किंवा जातसमूहामध्ये ऑनलाइन माहितीतून आणि व्हायरल होणाऱ्या कलांमधून मतविभागणी कशी होत आहे, हे लक्षात येऊ शकत नाही. त्यानंतर विश्लेषक प्रामुख्याने सामाजिक-लोकसंख्याशास्त्रीय घटकांवर प्रतिसादांचे मूल्य ठरवतात, तेव्हा या डिजिटल दरीतील फरक गुळगुळीतपणे झाकले जातात. परिणामी, कागदावर स्थिर वाटणारे अंदाज तयार होतात; मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवर किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिसणाऱ्या मतदारांच्या अस्थिर मनःस्थितीशी हे अंदाज सुसंगत राहत नाहीत..अखेरच्या टप्प्यातील ‘इन्फ्लुएन्स’आपण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण पाहिले, तर अनेक ज्येष्ठ नेते आणि सेलिब्रिटींचे खोटे आणि फेरफार केलेले व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप पसरवण्यात आले होते. त्यांची कोणतीही सत्यता पडताळण्यापूर्वीच ते सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचले आणि मतदानाच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये अशा व्हिडिओ-ऑडिओमधून मतदारांवर वेगाने प्रभाव पडला. मात्र, ‘एक्झिट पोल’ आणि ‘ओपिनियन पोल’ मतदान संपण्याच्या बराच वेळ आधी घेण्यात येतात किंवा मतदान केंद्रांवर मतदान करून बाहेर येणाऱ्या मतदारांशी चर्चा करून चाचणी घेण्यात येत असते, त्यावेळी या प्रकारची खोट्या-चुकीच्या माहितीचा प्रसाराविषयी अंदाज नसतो. विशेषतः दोन उमेदवारांमध्ये एक ते दोन टक्क्यांचा फरक असणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये त्याचा खूप फरक पडतो. अतिशय चुरशीने निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमध्ये, पूर्वीच्या स्थिर प्रतिसादांची नोंदही झालेली असते आणि व्हायरल मजकुरामुळे उशिरा निर्माण झालेली परिस्थिती व तीव्र प्रतिकूल परिस्थितीचा त्या प्रमाणात विचार झालेला नसतो. परिणामी भाकीत केलेल्या निकालामध्ये केवळ फरकाच्या प्रमाणात नव्हे, तर कधीकधी निकालाची दिशाही चुकते. अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष निकाल आणि मांडलेल्या अंदाजांमध्ये मोठी तफावत दिसून येण्यामागे हाच प्रकार घडून येताना दिसून येतो..त्यामुळे ‘एक्झिट पोल’च्या कार्यपद्धतीमध्ये आणि विश्लेषणामध्ये काही प्रमाणात बदल करण्याची गरज आहे. यामध्ये सोशल मीडियाच्या प्रभावावरही काही प्रमाणात विचार करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नाही, की यापुढील ‘एक्झिट पोल’ पूर्णपणे अचूक ठरतील; मात्र बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल नक्कीच ठरेल.मतदारांच्या चाचण्यांचे प्रकारमतचाचणी : या चाचण्या निवडणुकीपूर्वी घेतल्या जातात.यामध्ये मतदारांचे सध्याचे मत, सरकारबद्दलची भूमिका आदी गोष्टीजाणून घेतल्या जातात.निवडणूकपूर्व चाचणी : ही चाचणी निवडणुकीच्या आधी घेतली जाते. त्यामध्येपक्षांची ताकद व संभाव्य जागावाटप यांविषयीचे अंदाज यामध्ये असतात. ही एकप्रकारची सखोल मतचाचणीच असते.एक्झिट पोल (मतदानोत्तर चाचणी) : मतदान करून केंद्राबाहेर बाहेर येणाऱ्या मतदारांकडून माहिती घेऊन हा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. मतदान संपल्यानंतर लगेचच हा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो.निवडणुकोत्तर सर्वेक्षण : मतदान पूर्ण झाल्यानंतर, पण निकालाआधी किंवा नंतर मतदारांनी मतदान का केले, का बदलले, याचे विश्लेषण करण्यात येते.ट्रॅकिंग पोल : या चाचण्या ठराविक कालावधीनंतर वारंवार घेण्यात येतात. यामध्ये मतदारांच्या मनःस्थितीतील बदल समजून घेण्याचा प्रयत्न असतो. प्रचारामध्ये त्याचा उपयोग होतो.बूथलेव्हल सर्वेक्षण : मतदारसंघ, विभाग किंवा बूथ पातळीवर या चाचण्या घेण्यात येतात. पक्षाच्या अंतर्गतरणनीतीसाठी या चाचण्या महत्त्वाच्या ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 