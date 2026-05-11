Premium : Indian Premier League, क्रिकेटची 'इको सिस्टिम' बिघडवणारी 'एंटरटेनमेंट फॅक्टरी'? Expert Opinion

IPL: Is Cricket Becoming An ‘Entertainment Factory’? आयपीएल हे मनोरंजन आहे... यात तुम्ही क्रिकेट शोधायला जाऊ नका... हे आम्ही नाही, तर महान फिरकीपटू मुथय्या मुरलीधरन म्हणतोय... तो सनरायझर्स हैदराबादचा गोलंदाज प्रशिक्षक आहे आणि इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये गोलंदाजांची काय अवस्था होतेय, हे आपण सारेच पाहतोय. मुथय्या, ज्याच्या नावावर कसोटीत ८००, वन डेत ५३४ विकेट्स आहेत, याला आयपीएलमधील गोलंदाजांचं दुःख समजलं. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा दिल्ली कॅपिटल्सने विजयासाठी ठेवलेले २६४ धावांचे लक्ष्य पंजाब किंग्सने ७ चेंडू आणि ६ विकेट्स राखून सहज पार केले, तेव्हा युझवेंद्र चहल व हरप्रीत ब्रार यांची एक रिल व्हायरल झालेली... त्यात दोघंही म्हणतात, तुमच्या मुलाला क्रिकेटपटू बनवायचं असेल तर त्याला फलंदाज बनवा, गोलंदाजांची काय दुर्दशा होतेय, हे तुम्ही पाहताय... खरंच आयपीएल ही इंटरटेनमेंटसाठी बनवलेली स्पर्धा आहे, परंतु या झगमगाटाकडे पाहून मुलं बेसिक क्रिकेट खेळायला विसरले आहेत? आयपीएलच्या निमित्ताने सकाळ + ने लिहिलेला हा विशेष लेख...आजच्या आयपीएलमध्ये समोर गोलंदाज कोण आहे, याला काहीच किंमत उरलेली नाही. हा खेळाचा दर्जा वाढवणारा बदल आहे की क्रिकेटचा मूळ आत्मा मारणारा? पहिल्या बॉलवर सिक्सर मारणे म्हणजे ताकद असू शकते, पण त्याला 'नजाकत' म्हणता येईल का? आयपीएलने क्रिकेटचं वेड लावण्याऐवजी त्याचा 'तमाशा' करून ठेवला आहे. मोठे क्रिकेटपटू का ओरडतायत की गोलंदाजांना किंमत उरलेली नाही? नियम असे बनवले गेले आहेत की जणू गोलंदाजांनी फक्त फलंदाजांना सराव करून देण्यासाठीच मैदानात उतरावे. इम्पॅक्ट प्लेअरसारख्या नियमांनी गोलंदाजीची धार आणि रणनीतीचा गळा आवळला आहे. बॉलरला 'झोडणे' म्हणजे पराक्रम नाही, तर खेळातल्या संतुलनाचा झालेला अंत आहे. आयपीएलच्या या कॉर्पोरेट दुनियेत तो 'जेंटलमन्स'चा राहिलाय का?.आयपीएल पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये येणारा प्रत्येक माणूस हा 'क्रिकेट चाहता' आहे का? कदाचित नाही. त्यांना क्रिकेटच्या तंत्राशी, फिल्डिंगच्या रचनेशी किंवा गोलंदाजाच्या स्पेलशी काहीही देणंघेणं नसतं. त्यांना हवं असतं ते फक्त... धिंगाणा, चौकार-षटकारांचा पाऊस आणि चियरलीडर्सचा डान्स! हे प्रेक्षक खेळावर प्रेम करणारे नसून, फक्त ग्लॅमरच्या मागे धावणारे 'कस्टमर्स' आहेत. आयपीएलने बॅट्समनला 'सुपरस्टार' आणि बॉलरला 'मजूर' बनवून सोडलं आहे..मुरलीधरनची व्यथा: क्रिकेट की फलंदाजीचे प्रदर्शन?एक काळ असा होता, जेव्हा वन डे क्रिकेटमध्ये २५० धावा झाल्या तरी विजय पक्का मानला जायचा... कसोटीत एका दिवसाच्या खेळातही कधी एवढ्या धावा होताना दिसत नव्हत्या.. पण, ट्वेंटी-२० क्रिकेटने सर्व समीकरणच बदलून टाकले. आता १२० चेंडूंच्या स्पर्धेत २८० धावाही सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे गोलंदाजांच्या मनात काय घालमेल सुरू असेल, हे त्यांच त्यांना माहीत.. पण, मुरलीधरनने ही व्यथा बोलून दाखवली. हैदराबादच्या सामन्यानंतर मुरलीधरन म्हणालेला, “ही लीग गोलंदाजांसाठी खूप अवघड आहे, कारण प्रत्येक फलंदाज फक्त गोलंदाजाची धुलाई करण्याचा विचार करतोय. या फलंदाजांना बाद होण्याची पर्वा नसते, ते फक्त गोलंदाजीवर हल्ला चढवतात. जेव्हा आम्ही खेळायचो, तेव्हा सहा षटकांत एक गडी गमावून ४० ते ५० धावा करणे ही चांगली धावसंख्या मानली जायची, आता ती सरासरी ७० ते ८० आहे.".जसप्रीत बुमराह, हा आजच्या घडीतील जगातील सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज आहे. त्यालाही १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी, नवखा सलिल अरोरा सहज षटकार खेचताना दिसत आहेत. कारण, इथे फलंदाज समोर गोलंदाज कोण आहे, याचा फार विचार करत नाहीत. मी कसा त्यावर हावी होऊ शकतो, याचाच प्रयत्न होताना दिसतोय. मुरलीधरन म्हणतो,"IPL मध्ये खेळपट्ट्या चुरशीच्या बनवल्या, तर प्रेक्षकांना तो सामना कंटाळवाणा वाटेल. ट्वेंटी-२०च्या चाहत्यांना मनोरंजन हवं असतं, त्यामुळे त्यांना चौकार आणि षटकार बघायचे असतात. म्हणूनच स्पर्धेची रचना अशा प्रकारे केली आहे आणि त्यामुळेच इम्पॅक्ट प्लेअर नियम आहे. सध्या प्रायोजक आणि इतर गोष्टींमुळे हा एक मोठा व्यवसाय बनला आहे, त्यामुळे जर संघ कमी धावसंख्येत बाद झाला, तर चाहते त्याकडे पाठ फिरवतील. ".महान फलंदाज सुनील गावस्कर, त्यांच्या लेखात लिहितात की, सध्याचे ट्वेंटी-२० क्रिकेट हे फलंदाजांच्या बाजूने पूर्णपणे झुकलेले आहे. वेगवान गोलंदाजांना 'एक हात बांधून' गोलंदाजी करायला लावली जात आहे, अशी अवस्था झाली आहे. बहुतेक ट्वेंटी-२० सामने हे सपाट खेळपट्ट्यांवर खेळवले जातात, जिथे गोलंदाजांसाठी कोणतीही मदत नसते. यामुळे खेळातून गोलंदाजीची धार कमी होत असून केवळ धावांचा पाऊस पडत आहे, जे भविष्यासाठी धोकादायक आहे..पण, हीच खरी लीगची गरज आहे...आयपीएलने युवा खेळाडूंना व्यासपीठ दिले... जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज हे खेळाडू आयपीएलमुळेच भारतीय संघाला मिळाले.. पण, मग देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणाऱ्या खेळाडूचं काय? अभिमन्यू इश्वरन, जलाज सक्सेना या खेळाडूंना भारतीय संघात संधी कुठे मिळाली? यांची देशांतर्गत स्पर्धेतील आकडेवारी काढून पाहा, तोंडात बोटं घालाल.. पण, या खेळाडूंना ट्वेंटी-२० शी जुळवून घेता न आल्याने त्यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली. आयपीएलमध्ये चमकणाऱ्या खेळाडूला भारतीय संघाचा भविष्याचा सुपरस्टार म्हणून पाहिले जाते... आता १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचच उदाहण घ्या. पण, त्याच्याआधीपासून भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या इतर खेळाडूचं काय?.बिझनेस मॉडेल विरुद्ध खेळाचा आत्मामागील १९ वर्षांत आयपीएलचे ब्रँड मूल्य २ अब्ज डॉलरवरून १६.५ अब्जाहून अधिक पोहोचले आहे. आयपीएलच्या कमाईचा मुख्य स्रोत हे प्रसारणाचे हक्क आहेत. यामध्ये झालेली वाढ थक्क करणारी आहे. २००८ ते २०१७ या कालावधीत Sony ने ८,२०० कोटींत १० वर्षांसाठी मीडिया हक्क खरेदी केले होते. तेच २०१८ ते २०२२ मध्ये Star India ने पाच वर्षांसाठी १६,३४७ कोटी रुपये मोजली. २०२३ ते २०२७ पर्यंतचे मीडिया हक्क Star & Viacom18 ने खरेदी करण्यासाठी ४८,३९० कोटी रुपये मोजले आहेत. त्याशिवाय टायटल स्पॉन्सरशिप, ॲडव्हर्टायझिंग रेव्हेन्यू, डिजिटल हक्क हे सर्व आलेच. त्यामुळे आयपीएल हे केवळ क्रिकेट नव्हे, तर बिझनेस आहे आणि बिझनेस चालवण्यासाठी त्यात इंटरटेनमेंट हवंच....पण, या एकतर्फी बिझनेसचा विरुद्ध परिणामही आता जाणवू लागला आहे. २०२६ मध्ये आयपीएलच्या टीव्ही रेटिंगमध्ये १८.८% ची लक्षणीय घसरण झाली आहे, जी या ब्रँडसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. आधीच प्रेक्षकसंख्या घटत असताना आता सामन्यांची संख्या ९४ पर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे स्पर्धेबद्दलची उत्सुकता वाढण्याऐवजी ती पूर्णपणे संपण्याची भीती आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनी आयपीएलच्या घसरत्या लोकप्रियतेवर X पोस्ट लिहिली आणि क्रिकेटमधील असंतुलनावर भाष्य करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या मते, आयपीएलच्या टीव्ही व्ह्यूअरशिपमध्ये २६% घट झाल्याचा अहवाल समोर आला आहे. बीसीसीआयने (BCCI) ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. सध्या आयपीएल हे क्रिकेटमधील चुरशीची लढत राहण्याऐवजी केवळ 'फलंदाजीचे प्रदर्शन'बनले आहे. दररोज रात्री २००+ विरुद्ध २००+ धावा होणे म्हणजे रोमांच नाही. क्रिकेट तेव्हाच रंगते जेव्हा खेळात अनिश्चितता आणि फलंदाज-गोलंदाज यांच्यात योग्य संतुलन असते, असे त्यांचे मत आहे..मुंबईतील काही क्रिकेट प्रशिक्षकांशी यासंदर्भात चर्चा केली असता त्यांनीही बदलत्या स्वरुपानुसार खेळाडू घडवले गेले पाहिजे.. आज आयपीएलमध्ये १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला उत्तुंग फटके मारताना पाहून आपल्या मुलानेही तसेच खेळावे, असे पालकांना वाटतेय. त्यामुळे क्रिकेटच्या बेसिकपेक्षा, मुलाला चौकार-षटकार मारायला शिकवा, असा त्यांचा आग्रह दिसतो. मुलंही डिफेन्स बाजूला ठेवून पहिल्या चेंडूपासून फटकेबाजी करताना आता दिसतात. आता ही गोष्ट क्रिकेटसाठी भविष्यात मारक ठरू शकते असे अनेकांना वाटते..पण, कसोटी क्रिकेट गाजवणाऱ्या चेतेश्वर पुजाराचे मत काही वेगळे आहे. JioHotstar CTV Hindi समालोचक पुजाराशी आयपीएल कसोटीला मारक ठरेल का, या मुद्यावर चर्चा केली असता तो म्हणाला, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि मोहम्मद शमी यांसारख्या गोलंदाजांचे उदाहरण घेतल्यास असे लक्षात येते की, या खेळाडूंनी आधी आयपीएलमध्ये स्वतःला सिद्ध केले आणि त्यानंतर त्यांना भारतीय कसोटी संघात संधी मिळाली. त्यामुळे आयपीएलने कसोटी क्रिकेट नष्ट केले असे म्हणता येणार नाही. सध्या जागतिक स्तरावर 'व्हाईट बॉल' क्रिकेट अधिक लोकप्रिय होत आहे. आयपीएलमुळेच भारताला मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटसाठी अनेक प्रतिभावान तरुण खेळाडू मिळाले आहेत..तो पुढे म्हणाला, कसोटी क्रिकेटकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, या मताशी मी सहमत आहे. बीसीसीआय (BCCI) आपला कसोटी संघ मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. भारतीय संघाची कसोटीतील कामगिरी ही देशाच्या क्रिकेट भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आयपीएल हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते भारतीय क्रिकेटसाठी 'टॅलेंट फॅक्टरी' ठरले आहे, ज्याचा फायदा सर्व फॉरमॅटला होत आहे.आयपीएल हे मनोरंजनाचे आणि अर्थव्यवस्थेचे मोठे साधन असले तरी, क्रिकेटमधील चुरस टिकवण्यासाठी गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यातील 'बॅलन्स' राखणे हीच काळाची गरज आहे.. 