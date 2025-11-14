Premium| Centre state conflict: केंद्र-राज्य संघर्ष, निधीवाटपावरून वादाची ठिणगी

जयदीप पाठकजीभाजपशासित नसलेली राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणांवरून खटके उडत आहेत. केंद्रांकडून राज्यांसाठीचा निधी अडवला जाण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांचे काही ना काही कारणांनी केंद्र सरकारसोबत वाद होत आहेत. ‘मनरेगा’ या योजनेत पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे केंद्राचे सर्व आरोप फेटाळून हा निधी पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. यानिमित्त केंद्र-राज्य निधीमधील वादाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे. निधीवरून सुरू असलेल्या या संघर्षाबद्दल...केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकार, कर्तव्ये आणि उत्तरदायित्वांवरून निर्माण होणारे मतभेद गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिकार विभागून दिले आहेत; परंतु काही विषयांवर दोघांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडत असल्याचे चित्र आहे. वैधानिक अधिकार, वित्तीय अधिकार, प्रशासकीय संबंध, राज्यपाल-मुख्यमंत्री भूमिकांमधील विरोधाभास आणि आर्थिक धोरणे अशा मुद्द्यांवरून दोघांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. राज्य सरकारे अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार मागतात, त्यामुळे केंद्र सरकारसोबत त्यांचे मतभेद होतात. केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे, वेगळ्या विचारधारेचे सरकार असल्यामुळे विचारधारा आणि धोरणांमध्ये फरक असतो त्यामुळे संघर्षाची नांदी होते. .भाषिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यामुळे आणि विशिष्ट भाषिक संस्कृतीचा आग्रह धरल्यामुळेही हे संघर्ष उद्भवतात. राज्यपाल आणि संबंधित राज्यातील मुख्यमंत्री यांच्यातील मतभेद हे प्रामुख्याने विचारधारा आणि अन्य पातळीवरील असतात. गेल्या काही वर्षांत देशात निर्माण होणारा केंद्र-राज्य संघर्ष यापैकी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे झाल्याचे आपल्याला निदर्शनास येते. ‘नमनालाच घडाभर तेल’ यासाठी की, या सर्व संघर्षामध्ये अर्थातच मुख्य संघर्षाचे कारण आहे, ते निधी वाटपाचे. विविध योजना आणि त्यांच्या निधी वाटपावरून भाजपशासित नसलेली राज्ये आक्रमक झाली आहेत. लोकशाहीच्या आणि देशाच्या संघराज्यीय रचनेच्या मूलभूत अपेक्षा पूर्ण करण्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका; तसेच राज्यांवर स्वतःचे धोरण लादण्यासाठी केंद्राच्या निधीचा दबावाचे हत्यार म्हणून वापर करण्याची प्रवृत्ती यांमुळे संसदेत आणि सार्वजनिक जीवनात वादांना तोंड फुटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हा विषय सातत्याने धुमसत असला तरीही ‘मनरेगा’वरून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निकालाने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..पश्चिम बंगालमध्ये काय घडले?‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ म्हणजेच ‘मनरेगा’ या योजनेत पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवून केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालचा निधी मार्च २०२२ पासून रोखून धरला होता. याविरोधात काही संघटनांनी पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता जून महिन्यात न्यायालयाने योजनेत काही गैरप्रकार झाले असले तरी संपूर्ण राज्याचा निधी रोखणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आणि निधी पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकता उच्च न्यायालयाचा निकाल वैध मानून केंद्र सरकारची याचिका नुकतीच फेटाळून लावली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला पश्चिम बंगालमध्ये मनरेगा योजनेसाठी निधी द्यावा लागणार आहे. हा निकाल सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीरच ठरणारा आहे. यानिमित्ताने केंद्रावर टीका करण्याचे आयते निमित्त तृणमूल काँग्रेसला मिळाले आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबीयांना वर्षातील १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात सन २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कायदा करण्यात आला. या योजनेसाठी केंद्राकडून राज्यांना निधी दिला जातो. लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीतील यशानंतर २०२१ मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, .ममतांच्या बाजूने जनादेश आला आणि अर्थातच भाजपच हिरमोड झाला. त्यानंतर ‘मनरेगा’मधील भ्रष्टाचार, मृत मजुरांना दोन ते नऊ हजार रुपये दिल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सन २०२२ पासून निधी रोखला; तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी सुरू झाली. या काळात केंद्राने निधी रोखल्याने पश्चिम बंगालमधील गरिबांनी १०० दिवसांच्या रोजगाराची संधी गमावल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये तृणमूलचे खासदार प्रकाश चिक यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, ‘‘मनरेगासाठी एकंदर ३०३९ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून पश्चिम बंगालला दिला जाणे थकीत आहे,’’ अशी माहिती केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी दिली होती. त्यानंतर न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये निधी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवून केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे तूर्त तरी केंद्र विरुद्ध या वादात राज्याची म्हणजेच ममता सरकारची सरशी झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, हा वाद यापुढेही धुमसत राहण्याची चिन्हे आहेतच. .केरळचा विरोध मावळलाकेंद्रासोबत पश्चिम बंगालची ही स्थिती असताना केरळमध्येही अशाच स्वरूपाच्या काही घडामोडी गेल्या काही दिवसांमध्ये घडल्या आहेत. तमिळनाडू, पश्चिम बंगालसह केरळही सातत्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला (एनईपी) विरोध करीत आहे. मात्र, आता याच केरळने केंद्र सरकारच्या पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजना राबविण्यासाठी ‘एमओयू’वर स्वाक्षरी केली. ‘एनईपी’वर सातत्याने टीका करणाऱ्या केरळने आपली भूमिका अचानक कशी बदलली, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, केंद्राकडे अडकलेला निधी राज्यासाठी घेणे हाच या ‘एमओयू’वर स्वाक्षरी करण्याचा हेतू असल्याचे म्हटले जाते. सन २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ‘पीएमश्री’ ही एक महत्त्वाची योजना असून, देशभरात १४५०० मॉडेल शाळा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २७३६० कोटी रुपये या योजनेसाठी मंजूर असून, त्यापैकी १८१२८ कोटी रुपये पाच वर्षे केंद्राकडून देण्यात येणार आहेत. या योजनेत पायाभूत सुविधा, शिकविण्याच्या पद्धती आणि एकूण शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे. ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत सामील झाली होती, तर केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल ही तीन राज्ये यात सामील होण्यास नकार देत होती. .केरळच्या सहभागामुळे ही संख्या ३४ झाली आहे. या धोरणामुळे शिक्षणात विशिष्ट विचारसरणी रुजू शकते, खासगीकरण आणि व्यावसायिकरणाला चालना मिळू शकते आणि पारंपरिकपणे राज्यांच्या अखत्यारीतील या विषयावर केंद्राचे नियंत्रण वाढू शकते, अशी केरळ राज्य सरकारची भूमिका होती. केरळ सरकार ‘पीएम श्री’मध्ये सहभागी न झाल्यामुळे केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ साठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ४५६ कोटी रुपये अडकवून ठेवले होते. मागील वर्षांचे शिल्लक आणि हा निधी अशी एकूण रक्कम ११५८ कोटी रुपये झाली आहे. या निधीच्या कमतरतेमुळे सरकारी शाळांमधील ४० लाखांहून अधिक विद्यार्थी, विशेषत: दलित आणि आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांना फटका बसला होता. ‘एमओयू’वर स्वाक्षरी केल्यामुळे, केरळला मार्च २०२७ पर्यंत ‘पीएम श्री’ वाटपासह मागील बाकी मिळून एकूण १४७६ कोटी रुपये, तर सर्व शिक्षा अभियानाचे ९७१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र, या निमित्ताने केंद्र-राज्य वादाचा एक कोनही दिसला आहे. अन्य विकासकामांना अडथळा येऊ नये म्हणून डाव्या सरकारने नमते घेतल्याचे केरळमधील सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे केरळ जाणूनबुजून केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात निर्णय घेत असल्याचे केरळ भाजपचे म्हणणे आहे. .Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.तमिळनाडूचाही इतिहास ताजाकेरळ आणि पश्चिम बंगालबाबत या घटनांची नोंद असताना तमिळनाडूतील राज्य सरकार तर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने केंद्र सरकाशी सातत्याने भिडले आहे. राज्यपालांसोबत मंजूर विधेयकांचा वाद, त्रिभाषा सूत्र आदी मुद्द्यांवरून तमिळनाडूतील स्टॅलिन सरकार सातत्याने दिल्लीश्वरांशी दोन हात केले आहेत. त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी निधीसाठी अट म्हणून वापरली जात आहे, ज्यामुळे राज्याच्या शिक्षण धोरणांवर केंद्राचा दबाव वाढत आहे, असे तमिळनाडूचे म्हणणे होते. त्रिभाषा सूत्र लागू न केल्यामुळे, केंद्र सरकारने ‘सर्व शिक्षा अभियान’ अंतर्गत तमिळनाडूला २,१५२ कोटी रुपयांचा निधी रोखल्याचा आरोप तमिळनाडूने केला होता. काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण, महिला, बालक, युवा आणि क्रीडा विषयक संसदीय स्थायी समितीने ज्या राज्यांनी ‘पीएम श्री’ योजनेसाठी सामंजस्य करार केले नाहीत, त्या राज्यांना केंद्राचा निधी न दिल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. अहवालानुसार, प्रलंबित निधीची रक्कम मोठी असून, पश्चिम बंगालला एक हजार कोटी, केरळला ८५९.६३ कोटी आणि तमिळनाडूसाठी २१५२ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. .Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?.निधीतील तुटवडा आणि निधी हस्तांतरातील विलंबामुळे या राज्यांमधील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना मिळणारा पाठिंबा यांमध्ये प्रगती खुंटली आहे. केंद्राकडून निधी वेळेवर न मिळाल्यामुळे या राज्यांना शिक्षक आणि शैक्षणिक संसाधन कर्मचाऱ्यांचे वेतन स्वतःच्या निधीतून भागवावे लागले आहे, असे समितीने म्हटले होते. अहवालानुसार, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तमिळनाडूसारख्या राज्यांना सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ३५८६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा अपेक्षित होता. मात्र, राज्य सरकारांनी वारंवार विनंत्या करूनही ही रक्कम अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही, असेही समितीने म्हटले होते. वरील तिन्ही राज्यांच्या बाबतीत घडलेले समान सूत्र हे केंद्रासोबत निधीवाटपावरून होणाऱ्या संघर्षाचे आहे. अर्थात या विषयाला अन्य काही कोन आहेतही. मात्र, वरकरणी पाहता राज्य-केंद्र खटक्यांचा मुद्दा अधिक चर्चिला गेला आहे आणि चर्चेला येत आहे. केंद्र आणि भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधील समन्वय हा ‘संशोधना’चा वेगळाच विषय असून, येत्या काळात यावरून होणारे वाद थांबण्याची शक्यता धूसर आहे, हे वेगळं सांगायला नको. विविध योजनांसाठीची थकबाकी १०००कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवून केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालचा मनरेगासाठीचा निधी मार्च २०२२ पासून रोखून धरला होता. केरळला ८५९.६३ कोटी येणे अपेक्षित होते. मात्र, ते आले नाहीत. पायाभूत सुविधांसह इतर निधीही अडू नये यासाठी केंद्र सरकारच्या पीएम श्री योजनेच्या एमओयूवर केरळने स्वाक्षरी केली आहे. 'सर्व शिक्षा अभियान' अंतर्गत तमिळनाडूला २,१५२ कोटी रुपयांचा निधी रोखल्याचा आरोप तमिळनाडूने केला होता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबाजवणीवरून तमिळनाडूचे सातत्याने केंद्र सरकारशी खटके उडत आहेत. 