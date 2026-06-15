Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात

फुटबॉलच्या जगातील सर्वात मोठा महोत्सव पुन्हा एकदा नव्या जोशात अन् अधिक भव्यदिव्य स्वरूपात सुरू झाला आहे. फिफा वर्ल्डकप २०२६ केवळ एक क्रीडा स्पर्धा राहिलेली नाही, तर तो जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि संस्कृतीचा महाकुंभ ठरत चालला आहे. संघांची वाढलेली संख्या, जागतिक दर्जाचे सुपरस्टार्स, विक्रमी बक्षिसे अन् महागड्या तिकिटांमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष फुटबॉलच्या ‘महाउत्सवी’ अध्यायाकडे लागले आहे. जागतिक दर्जाची पॉपस्टार शकिरा हिच्या ‘Dai dai iko...’ गाण्याने फुटबॉल विश्वकरंडक २०२६ स्पर्धेची वातावरणनिर्मिती तर केली आहे; पण त्याला २०१०च्या वर्ल्डकपच्या ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ची सर अजून तरी आलेली नाही. तरीही चार वर्षांनी होणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा स्पर्धेसाठी अवघे फुटबॉल रसिक आसुसलेले आहेत... भारतीयही सज्ज आहेत. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार ११ जूनला मध्यरात्री मेक्सिको सिटीच्या ऐतिहासिक अशा इस्टाडिओ अझटेका (Estadio Azteca) स्टेडियमवर सह-यजमान मेक्सिको व दक्षिण आफ्रिका यांच्या लढतीने फिफा वर्ल्डकप २०२६चा शुभारंभ झाला. नेत्रदीपक उद्घाटन सोहळा जगाला थक्क करणारा ठरला; पण यंदाचा फुटबॉल विश्वकंरडक अनेक अर्थाने भव्यदिव्य ठरणार आहे... कारण त्यामध्ये लढताहेत तब्बल ४८ देश आणि विजेतेपदाचा करंडक पटकावण्यासाठी एकूण सामने होणार आहेत १०४. आतापर्यंताच सर्वात मोठा विश्वकंरडक म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. म्हणून स्पर्धेच्या तिकिटांनीही आधीच विश्वविक्रमी किमतीचे इमले रचले आहेत..Premium|Study Room : भारतीय स्टार्टअप्सचा झंझावात; रोजगार, गुंतवणूक आणि इनोव्हेशनच्या बळावर अर्थव्यवस्थेला नवा कणा.भारतात क्रिकेट खेळ जरी धर्म मानला जात असला, तरी फुटबॉल ‘श्वास’ राहिलेला आहे. दर चार वर्षांनी जेव्हा फिफा वर्ल्डकप येतो, तेव्हा केरळमच्या गल्लीबोळांपासून ते कोलकात्याचे मैदान ते पूर्वांचल भारतापर्यंत आणि मुंबईच्या पब्जपासून ते सोशल मीडियाच्या टाइमलाइनवर फक्त अन् फक्त फुटबॉलचाच फिव्हर पाहायला मिळतो. आता पिढ्या बदलल्या, तंत्रज्ञान बदलले; पण भारतीयांचे फुटबॉलवरचे प्रेम कमी झाले नाही; मात्र ते क्षणिक आहे, हेही मान्य करायला हवं.अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये संयुक्तपणे आयोजित असलेला यंदाचा वर्ल्डकप बऱ्याच कारणांनी वेगळा व भव्य ठरणार आहे. १९९८ पासून सुरू असलेली ३२ संघांची परंपरा मोडण्यात आली आहे. फिफाने यंदा ४८ संघांसह स्पर्धा आयोजित करण्याचे शिवधनुष्य पेलले आहे, ज्यामुळे चुरस कमालीची वाढणार आहे.पेले आणि दिएगो मॅराडोनानंतर फुटबॉलला जागतिक पातळीवर दोन चेहरे मिळाले ते म्हणजे, लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो... २०२६ हा या दोन दिग्गजांचा शेवटचा विश्वकरंडक ठरू शकतो. त्याच वेळी किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालांड आणि लॅमिन यमाल यांसारख्या नव्या दमाच्या शिलेदारांना जगज्जेतेपद मिळवण्याची मोठी संधी असेल. फिफा वर्ल्डकपच्या इतिहासाची पाने उलटताना सर्वात आधी नाव येते, ते पेले यांचे. फुटबॉलचे काळे रत्न (Black Pearl) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेले यांनी ब्राझीलला तीन विश्वकरंडक जिंकून दिले आणि जगाला ‘जोगो बोनिटो’ (jogo bonito) म्हणजेच सुंदर खेळ म्हणजे काय, याची ओळख करून दिली. त्यानंतरचा काळ गाजवला तो अर्जेंटिनाच्या दिएगो मॅराडोना यांनी. १९८६च्या वर्ल्डकप स्पर्धेतील त्यांचा ‘हँड ऑफ गॉड’ आणि त्यानंतर पाच डिफेंडर्सना चकवून मारलेला शतकातील सर्वोत्तम गोल आजही भारतीय फुटबॉलप्रेमींच्या डोळ्यांसमोर जिवंत आहे. दूरदर्शनच्या काळात मॅराडोना यांनी भारतीयांना फुटबॉलचे वेड लावले. त्यानंतर ९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात झिनेदीन झिदानचा क्लास आणि ब्राझीलच्या रोनाल्डिन्होची मैदानावरील अद्भुत ‘ड्रिबलिंग’ याने फुटबॉलला एका नव्या उंचीवर नेले. २०१० नंतर फुटबॉल जगतावर लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, या दोनच नावांनी राज्य केले. २०२२ मध्ये मेस्सीने अर्जेंटिनाला वर्ल्डकप जिंकून देऊन आपले स्वप्न पूर्ण केले. याच काळात ब्राझीलच्या नेयमारच्या सांबा स्टाइलने आणि फ्रान्सच्या एम्बापेच्या चित्तासारख्या वेगाने नव्या पिढीला आपलेसे केले. २०२२च्या फायनलमध्ये एम्बापेने मारलेली हॅट्ट्रिक आजही फुटबॉल चाहत्यांच्या अंगावर काटा आणते. पेनल्टी शूटआऊटमध्ये रंगलेला तो सामना, कदाचित फिफा वर्ल्डकप इतिहासातील सर्वात रोमहर्षक ठरला..Premium|Study Room : नवीन अर्थसंकल्पाचा गाभा असणारी 'तीन कर्तव्ये' काय आहेत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?.फिफा विश्वकरंडक स्पर्धा आणि मजेशीर किस्से यांचे एक अनोखे नाते आहे. १९६६च्या इंग्लंड वर्ल्डकपपूर्वी ‘ज्युल्स रिमे’ ही मूळ ट्रॉफी लंडनमध्ये एका प्रदर्शनातून चोरीला गेली होती. कडेकोट सुरक्षा आणि २४ तास रक्षकांचा पहारा असूनही चोराने चकवा देऊन ट्रॉफी पळवली. चोराने ब्रिटिश फुटबॉल असोसिएशनकडे १५ हजार पाउंड्सची खंडणी मागितली होती; परंतु पोलिसांनी सापळा रचून ती गोळा करायला आलेल्या मध्यस्थाला अटक केली. ट्रॉफी शोधण्यात मात्र पोलिसांना अपयश आले. ‘पिकल्स’ (Pickles) नावाच्या एका पाळीव कुत्र्याने ट्रॉफी शोधून काढली. ‘पिकल्स’चा मालक डेव्हिड कॉर्बेट लंडनच्या दक्षिण भागात त्याला फिरवायला घेऊन गेला असताना त्याला ट्रॉफी गवसली. एका झाडाच्या झुडपाखाली वृत्तपत्रात गुंडाळलेली ट्रॉफी पिकल्सला वास घेत असताना सापडली. या कामगिरीसाठी ‘पिकल्स’ला राष्ट्रीय हीरोचा दर्जा मिळाला. १९६६चा वर्ल्डकप इंग्लंडने जिंकल्यानंतर अधिकृत पार्टीतही त्याला आमंत्रित केले गेले होते.दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात इटलीमध्ये नाझी सैन्याची हालचाल वाढली होती. नाझी अधिकारी मौल्यवान वस्तू आणि सोन्याचा शोध घेत होते. त्या वेळी इटालियन फुटबॉल महासंघाचे सचिव आणि फिफाचे उपाध्यक्ष ओटोरिनो बार्सी यांनी रोममधील एका बँकेच्या लॉकरमधून ज्युल्स रिमे ट्रॉफी गुप्तपणे काढून घेतली. त्यांनी ती ट्रॉफी युद्ध संपेपर्यंत आपल्या बेडखाली एका शूजच्या बॉक्समध्ये लपवून ठेवली होती. युद्ध संपेपर्यंत बार्सी यांनी ती ट्रॉफी अत्यंत सुरक्षित ठेवली आणि १९४६ मध्ये ती फिफाच्या स्वाधीन केली.इतिहासातील अशा दंतकथांनंतर आता फुटबॉल नव्या पिढीच्या हाती जात आहे. आजच्या ‘झेन झी’ पिढीचे आयकॉन्स बदलले आहेत. मँचेस्टर सिटीचा अर्लिंग हालांडची ताकद आणि गोल मारण्याची क्षमता पाहून तरुण त्याचे फॅन झाले आहेत. बार्सिलोना आणि स्पेनचा १८ वर्षांचा लॅमिन यमालच्या पायातील जादू आणि चपळाई पाहून अनेकांना मेस्सीच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण येते. मेक्सिकोचा गिल्बर्ट मोरा आपल्या कौशल्याने झेन झी चाहत्यांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे..वर्ल्डकप आणि भारतीय बाजारपेठफुटबॉलच्या विविध स्पर्धांचे वार्तांकन करण्यासाठी देशभर फिरताना हा खेळ फक्त केरळम, कोलकाता, गोवा आणि पूर्वांचल भागापुरता मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले. केरळममध्ये तर गल्लोगल्ली पडद्यावर सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची सोय केली जाते. असे असले तरी, ही जगातील मोठी स्पर्धा भारतात थेट प्रक्षेपित करण्यासाठी मोठी किंमत मोजण्यास कोणीच तयार नव्हते. २०१८ आणि २०२२ला भारतात ११ कोटी लोकांनी वर्ल्डकप पाहिला. २०२६ला १५ कोटींचा टप्पा पार होईल, अशी अपेक्षा आहे. जिओ स्टारने २० मिलियन डॉलरची बोली लावली होती;.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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