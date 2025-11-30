Premium|Personal finance EMI trap : या गोष्टी माहित असतील तर तुम्ही सुध्दा सहजरित्या कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडू शकता

प्रीमियम आर्टिकल

Debt management tips : वस्तूंच्या खरेदीसाठी 'ईएमआय'चा सहज पर्याय स्वीकारल्याने अनेक लोक कर्जबाजारी झाले असून, कर्जाच्या हप्त्यांसाठी उत्पन्नाचा ४०% चा नियम पाळणे आणि प्रिपेमेंट/बॅलन्स ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे.
आजकाल कोणतीही वस्तू घ्यायची म्हणल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर लगेच ईएमआयचा पर्याय उभा राहतो. वस्तूची किंमत हजारांमध्ये आहे की लाखात हे लक्षात न घेता महिन्याला मला किती ईएमआय भरावा लागणार आहे, एवढीच गोष्ट आपण लक्षात ठेवतो. या सवयीमुळे सध्याच्या घडीला अनेक लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. पगार झाल्यावर दहा दिवसातच तुमचा पगार संपत असेल, एक कर्ज फेडायला दुसरं कर्ज घ्यावं लागत असेल आणि कितीही पगार असून पैसेच मागे पडत नसतील तर समजून जावा तुम्ही सुध्दा ईएमआयच्या चक्रात अडकला आहात.

