Premium|Personal finance EMI trap : या गोष्टी माहित असतील तर तुम्ही सुध्दा सहजरित्या कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडू शकता

आजकाल कोणतीही वस्तू घ्यायची म्हणल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर लगेच ईएमआयचा पर्याय उभा राहतो. वस्तूची किंमत हजारांमध्ये आहे की लाखात हे लक्षात न घेता महिन्याला मला किती ईएमआय भरावा लागणार आहे, एवढीच गोष्ट आपण लक्षात ठेवतो. या सवयीमुळे सध्याच्या घडीला अनेक लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. पगार झाल्यावर दहा दिवसातच तुमचा पगार संपत असेल, एक कर्ज फेडायला दुसरं कर्ज घ्यावं लागत असेल आणि कितीही पगार असून पैसेच मागे पडत नसतील तर समजून जावा तुम्ही सुध्दा ईएमआयच्या चक्रात अडकला आहात..तुम्हाला कितीही पगार असेल तरी तुमच्या कर्जाचे हप्ते पगाराच्या ४०% पेक्षा नसावेत असा असं अर्थाशास्त्राचा 40% Rule सांगतो. अनेक बॅंका नवनविन ऑफर घेवून येत असतात, तुम्हाला बॅलन्स ट्रान्सफर माहित असेल तर तुम्ही तुमचं कर्ज दुसऱ्या बॅंकेत ट्रान्सफर करून व्याजाचे हजारो रूपये वाचवू शकता. तुम्हाला प्रिपेमेंट–पार्टपेमेंट पद्धत माहित आहे का? बोनस, इन्सेंटिव्ह किंवा फ्रीलान्स कामतून मिळणारे पैसे किंवा अचानक कुठूनही मिळालेले पैसे प्रिपेमेंट–पार्टपेमेंट पद्धतीने वापरले तर कर्जाच्या दलदलीतून लवकर बाहेर येता येतं.स्टेप-अप ईएमआय आणि स्टेप-डाऊन ईएमआई म्हणजे काय?ईएमआय म्हणजे Equated Monthly Installment म्हणजेच समान मासिक हप्ता. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, मोठी रक्कम एकदम न भरता ती लहान-लहान समान भागांमध्ये प्रत्येक महिन्याला भरायची सुविधा म्हणजे इएमआय. ईएमआई मध्ये मुख्य रक्कम (Principal) आणि व्याज (Interest) असे दोन मुख्य घटक असतात. सुरुवातीच्या काही महिन्यांच्या इएमआयमध्ये व्याजाचा भाग जास्त असतो आणि जसजसा कालावधी पुढे जातो तसतशी मुख्य रक्कम कमी होऊ लागते. ही प्रक्रिया अनेकांना माहित नसल्याने इतके हफ्ते भरून सुध्दा कर्ज कमी का दिसत नाही? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो..लोक इएमआयच्या सापळ्यात कसे अडकतात?बहुतेक लोक कर्ज घेताना 'आपण सहज फेडू शकू' या आत्मविश्वासाने कर्ज घेतात. सुरुवातीला ईएमआय लहान वाटतो. पण जेव्हा उत्पन्न वाढत नाही, पण खर्च मात्र वाढत जातात तेव्हा लोक अडचणीत येतात. लोक इएमआयच्या सापळ्यात अडकण्यामागे एक मोठं कारण म्हणजे इन्स्टंट लोन ॲप्स आणि आकर्षक जाहिराती. आता खर्च करा नंतर भरा, झिरो डॉक्युमेंटेशन, १० मिनिटांत कर्ज अशा आकर्षक ऑफर्स पाहून बरेच जण विचार न करता कर्ज घेतात. पण या कर्जांवर व्याजदर प्रचंड जास्त असतो आणि दंडात्मक शुल्कही मोठ्या प्रमाणात आकारले जाते.दुसरं मोठं कारण म्हणजे लाइफस्टाईल प्रेशर. समाजात टिकून राहण्यासाठी महागडे मोबाईल, गाड्या, ब्रँडेड कपडे, लग्नातील खर्च, मित्रमंडळींचा दबाव या सगळ्यामध्ये लोक आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च करायला लागतात. लोक काय म्हणतील? या भीतीतून लोक कर्जाचा आधार घेतात आणि मग हळूहळू इएमआयच्या सापळ्यात अडकतात. आज जगा, उद्याच उद्या पाहू ही मानसिकता आर्थिक दृष्या धोकादायक आहे. त्यामुळे अनेकांना नंतर पश्चाताप करावा लागतो..ईएमआय तुमच्या उत्पन्नाच्या किती टक्के असावा?तुमचा एकूण मासिक ईएमआय हा तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या ३०% ते ४०% पेक्षा जास्त नसावा. याला अर्थशास्त्रात ४०% चा नियम असे म्हणतात. तुमच्या पगारामधील जास्तीत जास्त ४०% रक्कमच इएमआय, कर्जाचे हप्ते आणि क्रेडिट कार्ड परतफेडीसाठी खर्च व्हायला हवी. उरलेली रक्कम घरखर्च, बचत, गुंतवणूक आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ठेवावी. जर तुमच्या पगाराच्या रक्कमेच्या ६०% पेक्षा जास्त रक्कम घर खर्च, मुलांचे शिक्षण, दवाखाना अशा मुलभूत गरजांवर खर्च होत असतील तर मात्र तुम्ही तुमचा ईएमआय खर्च ४०% पेक्षा कमी ठेवावा.ईएमआय जास्त झाला की मानसिक ताण वाढतो. महिन्याच्या शेवटी हातात पैसे राहत नाहीत. अचानक मेडिकल इमर्जन्सी, वाहन दुरुस्ती किंवा घरातील कोणताही अनपेक्षित खर्च उद्भवला तर तो सांभाळणं कठीण जातं. जर तुमचा नविन पगार हातात यायच्या अगोदरच पैसे संपत असतील, तुम्हाला क्रेडिट कार्डवर मिनिमम ड्यू भरावा लागत असेल किंवा जुनं कर्ज फेडण्यासाठी नवं कर्ज घ्यावं लागत असेल तर तुम्ही समजून जा की, तुम्ही इएमआयच्या सापळ्यात अडकला आहात. नियोजन पूर्वक जर का तुम्ही पावले उचलली नाहीत तर तुम्ही या दलदलीत अजूनच अडकत जाल. योग्य प्रमाणात ईएमआय असणं म्हणजे केवळ पैशांचं नियोजन नव्हे, तर तुमच्या मानसिक शांततेचं नियोजन आहे. आर्थिक आरोग्य चांगलं असेल, तर जीवनातला ताण आपोआप कमी होतो..कर्ज कमी दिवसांत फेडावे की जास्त काळापर्यंत हफ्ते भरावेत?कर्जफेडीचे हफ्ते (Tenure) जास्त काळापर्यंत ठेवण्याच सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मासिक ईएमआय कमी होतो. त्यामुळे तुमच्या हातात राहणारे पैसे वाढतात. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करणं सोपं जातं. ज्या वेळी तुमचे उत्पन्न मर्यादित असते किंवा अचानक खर्च वाढलेले असतात, त्या वेळी हफ्ते वाढवणे हा चांगला पर्याय ठरतो.पण हेही लक्षात घ्यावे की जितका कालावधी जास्त तितके व्याजही जास्त द्यावे लागते. अनेक लोक ही बाब दुर्लक्षित करतात आणि नंतर लक्षात येते की त्यांनी मूल रकमेपेक्षा खूप जास्त रक्कम बँकेला परत केली आहे.ज्यांचे उत्पन्न सध्या कमी आहे. ज्यांच्यावर अनेक आर्थिक जबाबदाऱ्या आहेत. ज्यांना सध्या तात्पुरता आर्थिक ताण आहे. अशा लोकांना हफ्ते वाढवून जास्त काळापर्यत कर्ज फेडणं सोयीचं आहे. पण ज्यांचे उत्पन्न स्थिर आहे. भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांनी tenure वाढवण्याऐवजी कमी कालावधीत करेज फेडावे.कर्जाचं ओझं कमी करा प्रिपेमेंट आणि पार्टपेमेंटनेकर्ज घेतल्यानंतर बहुतेक लोक ठरलेल्या ईएमआय नियमित भरत राहतात आणि कर्जाची मुदत पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहतात. पण अनेकांना माहित नसते की कर्जाची आगाऊ परतफेड प्रिपेमेंट किंवा अर्धवट परतफेड पार्टपेमेंटचे करून आपला आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतो.प्रिपेमेंट म्हणजे संपूर्ण उरलेली कर्जाची रक्कम एकाच वेळी आधीच फेडणे. म्हणजेच, तुमच्यावर असलेले संपूर्ण कर्ज ताबडतोब संपवणे. तर पार्टपेमेंटच म्हणजे पूर्ण रक्कम न भरता त्यातील काही भाग आधीच कमी करणे. उदाहरणार्थ, तुमच्यावर अजून ३ लाख कर्ज बाकी आहे आणि तुम्ही त्यातून ५० हजार एकरकमी भरले, तर ते पार्टपेमेंट ठरते.याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मूळ कर्जाची रक्कम कमी होते. जेव्हा मूळ रक्कम कमी होते, तेव्हा त्यावर आकारले जाणारे व्याज आपोआप कमी होते. त्यामुळे इएमआयचा भारही हलका होतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होतो. बोनस, परफॉर्मन्स इन्सेंटिव्ह, फ्रीलान्स कामातून मिळालेले पैसे या साठी वापरून तुम्ही खूप मोठं ओझं कमी करू शकता..बॅलन्स ट्रान्सफरने लाखो रूपये वाचवता येतातआजच्या बँकिंग जगात बॅलन्स ट्रान्सफर हा शब्द खूप चर्चेत आहे. तुमचं कर्ज तुम्ही एका बँकेतून किंवा फायनान्स कंपनीकडून दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करू शकता. यालाच बॅलन्स ट्रान्सफर म्हणतात. जर तुमच्या सध्याच्या बँकेत तुम्हाला जास्त व्याजदराने कर्ज मिळालं असेल आणि आज बाजारात दुसरी बँक कमी व्याजदर देत असेल, तर तुम्ही जुने कर्ज बंद करून नवीन बँकेत कर्ज शिफ्ट करू शकता. नवीन बँक तुमचं जुनं कर्ज फेडते आणि तुम्ही नवीन बँकेला ईएमआय भरायला सुरुवात करता.याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ईएमआय कमी होऊ शकतो किंवा तुमचा एकूण व्याजाचा खर्च कमी होतो. अगदी १% – २% व्याजदर कमी झाला, तरी दीर्घकाळात हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते. त्यामुळे हा पर्याय मध्यमवर्गीयांसाठी खूप मोठा दिलासा असतो.स्टेप-अप ईएमआय आणि स्टेप-डाऊन इएमआयचा फायदा कोणासाठी?स्टेप-अप ईएमआय म्हणजे अशी योजना जिथे सुरुवातीच्या कालावधीत ईएमआय कमी असतो आणि नंतर हळूहळू वाढत जाते. ही योजना तरुण व्यावसायिकांसाठी तयार केली जाते, ज्यांना वाटते की भविष्यात त्यांचे उत्पन्न वाढेल.याउलट स्टेप डाऊन ईएमआय मध्ये सुरुवातीच्या वर्षांत ईएमआय जास्त असतो आणि नंतर तो हळूहळू कमी होत जातो. ही योजना अशा लोकांसाठी उपयुक्त मानली जाते, जे सध्या जास्त उत्पन्न कमावत आहेत. भविष्यात उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे किंवा निवृत्ती जवळ आली आहे. ज्यांच्या करिअरमध्ये उत्पन्न वाढीची ठोस शक्यता आहे. ज्यांच्याकडे आधीपासून बचत आहे. ज्यांना आर्थिक शिस्त पाळण्याची सवय आहे. अशा लोकांसाठी ही स्कीम फायद्याची ठरू शकते..ईएमआयच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी कोणत्या सवयी बदलाव्यात?अनेक लोकांकडे पुरेसं उत्पन्न असतं, पण चुकीच्या सवयी, भावनिक निर्णय आणि इच्छा झाली की गोष्ट लगेच हवी ही वृत्ती त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवते. लोक बहुतेक वेळा विचार न करता खर्च करतात याला मानसशास्त्रात Instant Gratification असं म्हणतातनवीन मोबाईल, मोठा टीव्ही, महागडे कपडे, ऑनलाईन सेल, ऑनलाईन ऑफर्स हे सगळं आपल्याला लगेच खरेदी करायला भाग पाडतं.भावनेतून घेतलेले आर्थिक निर्णय तुमचं मोठं नुकसान करू शकतात. यामुळे खरेदी केल्यानंतर काही वेळ आनंद मिळतो, पण नंतर त्या ईएमआयचा ताण सुरू होतो. या मधून बाहेर पडायचं असेल, तर सगळ्यात आधी आपल्या सवयी ओळखणं गरजेचं आहे. स्वतःला काही प्रश्न विचारायला हवेत. जसं की, मी खरंच ही गोष्ट गरजेपोटी घेतोय का? की फक्त इच्छा म्हणून? आणि मी हे टाळू शकतो का?या संदर्भात एक छोटी सवय म्हणजे २४ तासांचा नियम. एखादी महागडी वस्तू घ्यायची असेल, तर लगेच निर्णय न घेता २४ तास थांबा. अनेक वेळा सामाजिक माध्यमांवर किंवा सेल ऑफर्समध्ये असलेली खरेदीची तीव्र इच्छा २४ तासांत आपोआप कमी होते. दुसरी महत्त्वाची सवय म्हणजे स्पष्ट बजेट बनवणे. पगार मिळाल्यावर आधी ईएमआय, बचत आणि गरजेचे खर्च बाजूला काढा आणि उरलेल्या पैशातूनच इतर गोष्टी करा. सोशल प्रेशर हा या ट्रॅपकडे ढकलणारा मोठा घटक आहे. आजूबाजूचे लोग महागड्या गाड्या, नवीन फोन, विदेश ट्रिप्स दाखवतात आणि आपणही तसंच करावं अशी भावना निर्माण होते.नवीन सवयी लावताना छोट्या-छोट्या बदलांपासून सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. जसे की, प्रत्येक खर्च लिहून ठेवणे. अनावश्यक सबस्क्रिप्शन रद्द करणे. कॅश वापरण्याची सवय वाढवणे.. 