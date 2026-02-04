Premium|financial management tips : आर्थिक नियोजनाने वैवाहिक जीवनात स्थैर्य; संवाद आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व

पंकज पाटील-fincircleindia@gmail.comअनेकांना आर्थिक व्यवस्थापन ही कंटाळवाणी गोष्ट वाटते; पण आश्चर्याची बाब म्हणजे एका सर्वेक्षणातून असे स्पष्ट झाले आहे, की जे जोडपे आपले कर आणि आर्थिक नियोजन एकत्र समजून घेऊन आणि समन्वयाने करते, त्यांचे वैवाहिक जीवन अधिक स्थिर आणि यशस्वी ठरते. आर्थिक विषयांवर संवाद आणि पारदर्शकता हे नात्यातील विश्वास वाढवितात. वैवाहिक जीवनासाठी संवाद आणि प्रामाणिकपणा आवश्यक असतो, तसेच आर्थिक नियोजनातही परस्परसंवाद असणे तितकेच महत्त्वाचे असते.वाहानंतरचे नवे आयुष्य सुरू करताना जोडप्याने आपल्या आर्थिक बाबींवर गंभीरपणे विचार करणे, तसेच आर्थिक सल्लागाराचे (Financial Advisor) योग्य मार्गदर्शन घेणे, हे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचे मूलभूत पाऊल आहे..Premium|Bonded Labour Rehabilitation: ‘आम्ही भारताचे लोक…’ : लाभार्थी नव्हे, हक्कार्थी!.आवश्यक आर्थिक धोरणे१. एकत्रितपणे आर्थिक उद्दिष्टे ठरवाविवाहानंतर सर्वप्रथम जोडप्याने आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर बोलल्याने केवळ योजना तयार होत नाही, तर प्रेरणा आणि दिशा दोन्ही मिळतात.उदा. कर्ज फेडणे, घरासाठी बचत करणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी तयार करणे किंवा निवृत्तीचे नियोजन करणे. या टप्प्यावर आर्थिक सल्लागार मोठी मदत करू शकतो. तो उद्दिष्टांनुसार बचत, गुंतवणूक आणि जोखमीचे प्रमाण समतोल ठेवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन देऊ शकतो. यामुळे उद्दिष्टे अधिक वास्तववादी आणि साध्य करण्याजोगी ठरतात..२. बजेट तयार कराप्रभावी आर्थिक नियोजनासाठी बजेट तयार करणे अत्यावश्यक आहे. बजेट तयार करणे सोपे असले, तरी ते पाळणेच त्याचे खरे यश असते. सुरुवातीला एका महिन्याचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशील तयार करा. त्यानंतर खर्चाचे गरजा (Needs), इच्छा (Wants) आणि जबाबदाऱ्या (Liabilities) अशा तीन भागांत विभाजन करा. या विभागांवरील खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी ५०/३०/२० नियम म्हणजे ५० टक्के गरजांवर, ३० टक्के इच्छांवर आणि २० टक्के बचतीवर अशा पद्धतीने विभाजन करून बजेट तयार करा. येथे आर्थिक सल्लागार तुमच्या खर्चाच्या पद्धतीचा आढावा घेऊन, अधिक प्रभावी बजेट तयार करण्यासाठी सुधारणा सुचवू शकतो.३. खर्चाच्या सवयींवर चर्चा कराखर्चाच्या सवयींबद्दल मोकळेपणाने बोलणे हे आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे. एखादा जोडीदार अधिक खर्च करत असेल, तर दुसरा त्याला संयमाने मार्गदर्शन करू शकतो. त्याचबरोबर, सल्लागार तुमच्या खर्चाच्या पॅटर्नचे विश्लेषण करून कुठे बचत शक्य आहे, कोणते अनावश्यक खर्च कमी करता येतील, यावर व्यावसायिक दृष्टिकोन देतो..४. आपत्कालीन निधी तयार कराआपत्कालीन निधी म्हणजे अन्नातील मीठ. त्याशिवाय आर्थिक आराखडा अपूर्ण आहे. लहान रकमेपासून सुरुवात करा आणि हळूहळू निधी वाढवा. वैद्यकीय आपत्ती, नोकरी गमावणे किंवा इतर अनपेक्षित परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी हा निधी उपयोगी ठरतो. किमान तीन ते सहा महिन्यांच्या खर्चाएवढा निधी साठवणे आदर्श आहे. आर्थिक सल्लागार या निधीसाठी योग्य प्रकारच्या ‘लिक्विड’ (सहज उपलब्ध) गुंतवणुकीची निवड करण्यात मदत करू शकतो. जसे, अल्पकालीन म्युच्युअल फंड किंवा उच्च व्याजदराचे बचत खाते.५. कर्ज फेडण्यास प्राधान्य द्याकाही कर्ज बाकी असेल, तर ते शक्य तितक्या लवकर फेडण्याचे नियोजन करा. प्रथम उच्च व्याजदराचे कर्ज (उदा. क्रेडिट कार्ड) फेडा. आवश्यक असल्यास कमी व्याजदराच्या कर्जात रूपांतर (Debt Consolidation) करा. सल्लागार तुमच्या कर्ज व्यवस्थापनात मार्गदर्शन करू शकतो. कोणते कर्ज आधी फेडायचे, कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याचा व्यावहारिक सल्ला देतो..Financial Independence : वैयक्तिक आर्थिक प्रजासत्ताकासाठी पाच संकल्प; आर्थिक स्वातंत्र्याची वाटचाल.६. निवृत्तीसाठी बचत करानिवृत्तीसाठी बचत सुरू करणे कधीच लवकर नसते. नोकरीत ईपीएफ, एनपीएस किंवा इतर निवृत्ती योजना असतील, तर त्यात नियमित योगदान द्या. लवकर बचत सुरू केल्यास पैशाला वाढीसाठी अधिक वेळ मिळतो. आर्थिक सल्लागार तुमच्या जोखमीच्या क्षमतेनुसार (Risk Appetite) आणि वयाप्रमाणे योग्य निवृत्ती योजना सुचवतो, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळते.७. योग्य विमा घ्याआयुर्विमा, आरोग्य विमा आणि अपंगत्व विमा हे आर्थिक आराखड्याचे अविभाज्य घटक आहेत. विमा केवळ संकट काळातच नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठीही आवश्यक आहे. सल्लागार तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा, जबाबदाऱ्या आणि उत्पन्नाच्या आधारे योग्य विमा रक्कम आणि योग्य पॉलिसी निवडण्यास मदत करतो..निष्कर्ष काय?एकंदरीत, नवविवाहित जोडप्यांसाठी प्रभावी आर्थिक व्यवस्थापन हे सुखी आणि स्थिर जीवनाचे अधिष्ठान आहे. उद्दिष्टे ठरवणे, बजेट आखणे, बचत आणि विवेकी निर्णय घेणे या सर्व बाबींमध्ये आर्थिक सल्लागाराचे मार्गदर्शन जोडप्याला दिशा, आत्मविश्वास आणि शिस्त प्रदान करते. यशस्वी आर्थिक नियोजनाचे रहस्य म्हणजे संवाद, शिस्त, सल्लागाराचे मार्गदर्शन आणि एकत्रित दृष्टिकोन. सहकार्य, प्रामाणिक संवाद आणि सल्लागाराच्या मदतीने तयार केलेला मजबूत आर्थिक पाया नात्यात विश्वास, समन्वय आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करतो.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर असून, Fincircle.in चे संस्थापक आहेत. ८५३०१४६८४६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 