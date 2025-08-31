Premium|Women Financial Planning: लग्नानंतर महिलांनी स्वतःचे आर्थिक नियोजन कसे करावे..?

Financial Planning for Women; Relying on Others Can Be a Mistake: प्रतिभा एका शाळेत शिक्षिका... साधारण महिना लाखभर रुपये पगार. अभ्यासात कायमच हुशार असणारी प्रतिभा बाकी गोष्टीतही अत्यंत हुशार.. आपल्या कामात सतत वेगवेगळं शिकणारी, राहणीमान देखील काळाच्यासोबत असाणारं.. घरचं, दारचं अगदी हुशारीने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडणारी.. रोज गाडीवर शाळेत जाणारी. पण जेव्हा त्याच गाडीत पेट्रोल भरायची वेळ यायची तेव्हा हे काम एकतर ती मुलांना सांगत किंवा नवऱ्याला सांगत. स्वत:ला पैसे हवे असत तेव्हाही तिला ते नवऱ्याकडेच मागावे लागत. कारण तिचा पगार तिने कधीच बॅंकेत जाऊन काढला नाही. तिच्या मते मला त्याची गरजही नाही. माझा माझ्या कुटुंबावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांनी केलं काय आणि मी केलं काय.. त्याने काय फरक पडतो..?आज आपण घराघरात अशा स्त्रिया पाहतो ज्या महिन्याला लाख लाख रुपये पगार घेतात पण त्यांच्याकडे स्वतःचे एटीएम कार्ड देखील नसते. त्यांचे सगळे पैसे हे त्यांचा नवरा किंवा घरातील मोठे पुरुष गुंतवत असतात. किंवा पेंशन घेणाऱ्या आयांचे पैसे ही त्यांची मुलं गुंतवत असतात. वरवर पहाता यात गैर काहीच नसते. मात्र यामुळे महिला आर्थिक नियोजनात मागे पडतात का.? जेव्हा अचानक त्या संकटात सापडतात तेव्हा त्यांना आर्थिक निर्णय घेणं अवघड जातं का..? व्यक्ती म्हणून स्वतःचं वेगळेपण ठेवायला त्या कमी पडतात का..? तर हो. अगदी सरसकट नाही मात्र महिला स्वतःच्या आर्थिक नियोजनात पुरुषांच्या तुलनेत मागे आहेत. संशोधनानेदेखील हे सिद्ध केले आहे. हे संशोधन नेमके काय..? स्त्रियांनी स्वतःचे आर्थिक नियोजन करत असताना काय चुका टाळायला हव्यात तसेच कोणत्या गोष्टी पाळल्या तर त्या अधिक सक्षमपणे स्वतःचे नियोजन अधिक चांगले करू शकतात जाणून घेऊया या 'सकाळ प्लस' च्या विशेष लेखातून... .महिलांच्या आर्थिक नियोजनाविषयी संशोधन काय सांगते..? 'फिडेलिटी इंटरनॅशनल' (Fidelity International) चे मे २०२४ मधील सर्व्हेक्षण भारतात केलेल्या या सर्व्हेनुसार, भारतातील ७५% महिलांनी भविष्यातील आर्थिक योजना आखलेली नाही असे समोर आले आहे.या सर्व्हेतील प्रमुख निष्कर्ष : • ५०% पेक्षा जास्त महिलांना आपले पैसे योग्य प्रकारे कसे गुंतवावे याची माहिती नाही. • केवळ १७% महिलांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक केली आहे, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण २९% आहे.• ५२% महिला आर्थिक सल्लागारांकडून मदत घेण्यास टाळतात, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ४१% आहे. हा सर्व्हे 'फिडेलिटी इंटरनॅशनल'च्या '२०२४ ग्लोबल वूमन अॅन्ड मनी स्टडी'चा भाग होता.त्यासोबतच एचडीएफसी सिक्युरिटीजने सप्टेंबर २०२२ मध्ये भारतातील आर्थिक नियोजनावर एक सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेचा मुख्य उद्देश गुंतवणूकदारांचे वर्तन आणि गुंतवणूक करण्याच्या सवयी जाणून घेणे हा होता.यामध्ये जवळजवळ ४९% महिलांनी सांगितले की, त्यांचे आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांवर (पती किंवा वडील) अवलंबून राहावे लागते.• महिलांचा गुंतवणूक करण्याचा दर पुरुषांच्या तुलनेत २०-३०% कमी असल्याचे दिसून आले.• गुंतवणुकीच्या बाबतीत महिला अजूनही पारंपरिक गुंतवणुकीला (उदा. बचत खाते, FD) प्राधान्य देतात, तर पुरुष इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडात अधिक गुंतवणूक करतात. .नुकतेच लग्न झाले असल्यास महिलांनी काय करायला हवे..?खरं तर आर्थिक नियोजन लग्नाआधीपासूनच जर महिला करत असतील तर लग्नानंतर ही बाब तितकीशी अवघड होत नाही. परंतु लग्नानंतर या गोष्टी अचानक सुरू करणे सोपे नसते. यासाठी तुमचा पगार आणि तुमचा होणारा खर्च याचा अंदाज घेणे गरजेचे आहे. तुमची आणि तुमच्या कुटुंबीयांची जीवनशैली समजून घेणेही तितकेच गरजेचे असते. हल्ली अनेकदा या गोष्टी लग्नाआधीच सविस्तर चर्चेने सोडवल्या जातात. घरखर्चात तुमचा वाटा किती असणार तो निम्मा असणार की तुमच्या पगारानुसार किंवा तुमच्या राहणीमानानुसार असणार हे ठरवणे गरजेचे आहे. तसेच महिन्याकाठी घरखर्च, तुमचा स्वतःचा खर्च या गोष्टी वगळता किती पैसे हातात राहतात त्यानुसार तुमच्या पैशाचे नियोजन ठरवता येते. किंवा ठाराविक रक्कम आधीच बाजूला काढून उरलेले पैसे खर्च करता येतात. त्यामुळे सर्वात आधी तर लग्नानंतर तुमच्या होणाऱ्या खर्चाचा अंदाज घ्या आणि त्यानंतर नियोजन करा.काही वर्षापूर्वी लग्न झालेली अनुजा म्हणते.. माझ्या नवऱ्याचे राहणीमान माझ्यापेक्षा अधिकच खर्चिक आहे. त्यामुळे त्याच्या परफ्युमचा, कपड्यांचा खर्च तो करतो. पण घरखर्चात मात्र लाइटबिल भरणे, काम करणार्या मावश्यांचे पगार देणे, मेंटेनन्स भरणे, टॅक्स भरणे, सिलिंडरचा खर्च अशा गोष्टी मी करते. वाणसामान तो बघतो. बाकी त्याचे खर्च तो बघतो, माझे मी बघते. त्यामुळे आमच्यात पैशाच्या विषयावरून भांडणं होत नाहीत. .Premium| Global Gender Gap Report: स्त्री-पुरुष समानतेत भारत अजूनही मागे का?.स्वतःचे पैसे स्वत: गुंतवामाझ्यापेक्षा माझ्या नवऱ्याला पैशांच्या गुंतवणुकीतलं अधिक कळतं असा विचार करून महिला त्यांचे पैसे गुंतवण्याची जबाबदारी नवऱ्याकडे देतात. मात्र हीच खरी सुरुवात असते फायनान्शिअल डिपेंडन्सीची. इथे तुम्ही जरूर तुमच्या पार्टनरची मदत घ्या. पण पैशांविषयी छोट्यातल्या छोट्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या करा. पगार बॅंकेत जमा होत असेल तर एटीएममधून पैसे काढणे, युपीआय ऍप वापरणे, त्या पैशांची एसआयपी करणे, सोनं करणे आदी गोष्टींचे व्यवहार प्रत्यक्ष तुम्ही करा.नवऱ्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत तुमचे उत्पन्न कमी..?अनेकदा असे असते की महिलांचे उत्पन्न हे घरातील पुरुषांच्या तुलनेत कमी असते. अशा वेळी माझ्या इतक्याशा पैशांची काय गुंतवणूक होणार असे म्हणून महिला गुंतवणूक टाळतात. मात्र तुमच्या स्वतःच्या कमाईतील लहानातील लहान गुंतवणूक देखील महत्वाची आहे. यासाठी महिलांनी स्वतःच्या नावावर छोटी गुंतवणूक, छोटी प्रॉपर्टी घ्यावी. त्या गोष्टींची ओनरशिप घ्यावी. त्यातून होणाऱ्या बर्या वाईटाची जबाबदारी देखील घ्यावी. जेणेकरून त्यांची आर्थिक सक्षमता वाढते.नेहा म्हणाली माझा घटस्फोट होण्याआधी मी इंजिनिअर होते. दोन मुलांच्या बाळंतपणावेळी मला नोकरी सोडावी लागली. माझ्या पैशांच्या गुंतवणुकीतून मी घर, गाडी, दागिने घेतले पण त्यावर माझे नाव नसल्याने किंवा त्याचे हफ्ते थेट माझ्या अकाउंटमधून न गेल्याने मी घटस्फोटादरम्यान त्यावर हक्क सांगू शकले नाही. आणि माझ्याच पैशातून खरेदी केलेल्या वस्तू माझ्या नावावर नसल्याने मला त्यावर पाणी सोडावे लागले. आज मी शिक्षिका म्हणून नोकरी करत असून दोन मुलांचा खर्च कसाबसा भागवते आहे. .Premium |Women Investor : भारतीय महिला गुंतवणुकीत नवी क्षितिजं गाठतायत! .कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून घ्या..खरं तर कुटुंब, नातेसंबंध आणि व्यवहार या गोष्टी एकत्र हाताळणे ही खूपच नाजूक गोष्ट आहे. यातून नातेसंबंधात कटुता येईल म्हणून आर्थिक कायदेशीर बाबींबाबत आपण फार आग्रही राहत नाही. परंतु अनेकदा हा निष्काळजीपणा पुढे जाऊन मोठा ताप ठरू शकतो. आपण ठेवलेल्या पैशांसाठी नॉमिनी कोण असावे, त्यात कुणाचा किती वाटा असावा, दोघांनी मिळून केलेल्या गुंतवणुकीचे नियोजन कसे असावे, घर एकाच्याच नावावर असावे की दोघांच्या..? गुंतवणुकीच्या पारंपरिक मार्गासोबतच नवे मार्गही शोधाअनेकदा महिला म्हटलं की त्या सोन्यामध्ये किंवा मुदत ठेवींमध्येच पैसे गुंतवतात. संशोधनातून देखील हे समोर आले आहे. मात्र काळानुसार या गोष्टी बदलल्या असून आता अनेक गुंतवणुकीचे मार्ग महिला शोधत त्यात गुंतवणूक करत आहे. मात्र ही गुंतवणूक करण्याआधी त्याचा सविस्तर अभ्यास आणि विश्वासू आणि अभ्यासू व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्या. नवीन गोष्टींतील गुंतवणुकीची माहिती कुटुंबीयांना माहिती असू द्या.महिलांच्या गुंतवणुकीची तुलना ही आजवर कायमच पुरुषांच्या गुंतवणुकीशी जोडली गेली आहे. मात्र समानतेच्या मुद्यासोबतच महिलांची आर्थिक समज, त्यांची क्षमता आणि त्यांचे अस्तित्व याच्याशी ही जास्त जोरकसपणे जोडली जाणे अपेक्षित आहे. 