Premium|Fiscal Federalism GST 2.0 : भौगौलिक महसूल असमतोलाचे मूळ इतिहासात!

युगांक गोयल / श्रेयस रामकुमारकेंद्र सरकारकडून ‘जीएसटी २.०’ लागू झाल्यानंतर राजकोषीय महसुली संघराज्यवादावर चर्चेला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक दाखले मौल्यवान दृष्टिकोन प्रदान करतात. यावरून असे दिसते, की महसूल निर्मितीतील हा भौगोलिक असमतोल नवा नसून, तो भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत दशकानुदशके रुजलेला आहे. या ऐतिहासिक विषमतेची जाणीव ठेवूनच भविष्यातील कर अन् महसूल धोरणे अधिक समतोल अन् इतिहासाच्या सहाय्याने सजग बनवता येतील.सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘जीएसटी २.०’ सुधारणांनी पुन्हा एकदा महसूल निर्मितीवर सार्वजनिक चर्चेला तोंड फुटले आहे. आपले सरकार कर कुठून आणि कसे गोळा करते, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. त्याच वेळी देशाच्या महसुलात अधिक योगदान देणाऱ्या राज्यांना आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक महत्त्वाचे स्थान अन् भूमिका मिळावी का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी आपल्या देशात भूतकाळात महसूल निर्मितीबाबतचे भौगोलिक चित्र कसे होते, याकडे एकदा मागे वळून पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. आमच्या संशोधनात भारतातील ब्रिटिश काळाच्या उत्तरार्धातील तत्कालीन विविध प्रांतांतील महसूल वितरणाचा अभ्यास केला असून, त्यातून आजही महत्त्व राखून असलेले काही प्रवाह निदर्शनास येत आहेत..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.१९३७ च्या प्रांतांची आकडेवारीया विश्लेषणासाठी १९३७ च्या निवडणुकांमध्ये सहभागी झालेल्या प्रांतांची आकडेवारी वापरण्यात आली आहे. या आकडेवारीद्वारे केंद्र आणि प्रांतिक सरकारांना मिळालेला महसूल पडताळून पाहण्यात आला आहे. त्या काळातील महसुलाचे मुख्य स्रोत होते - सीमाशुल्क (कस्टम्स), उत्पादन शुल्क (एक्साईज), मीठ (सॉल्ट), चलन (करन्सी), टपाल व तार व्यवस्था (पोस्ट अँड टेलिग्राफ), प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) आणि रेल्वे. मात्र, चलन, टपाल-तार आणि रेल्वे यांची तपशीलवार आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने या अभ्यासात उर्वरित स्रोतांचा विचार करण्यात आला आहे. हे स्रोतांचा एकूण मिळून महसुलाच्या जवळपास ८० टक्के वाटा आहे. त्या काळात देशाचा एकूण महसूल सुमारे १९५ कोटी रुपये इतका होता.या निष्कर्षांवर नजर टाकल्यास काही ठळक बाबी समोर येतात. बंगाल, तत्कालीन बॉम्बे (मुंबई) आणि तत्कालीन मद्रास या तीन प्रांतांची मिळून केंद्र आणि प्रांतिक महसुलासह सर्व प्रांतांच्या एकूण महसुलाच्या तब्बल ६० टक्के उत्पन्नाएवढा निधी उभा केला होता. त्याचबरोबर या तीन प्रांतांचा केंद्र सरकारकडे जमा झालेल्या महसुलातील वाटा तब्बल ८० टक्के होता. इतर आठ प्रांतांपैकी कोणत्याही प्रांताचा महसूल वाटा १० टक्क्यांहून अधिक नव्हता. उलट तत्कालीन मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड, वायव्य सरहद्द प्रांत (आता पाकिस्तानात) आणि ओडिशा या प्रांतांचा केंद्राकडे जाणाऱ्या महसुलातील वाटा ०.५ टक्क्यांपेक्षाही कमी होता..Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?.आर्थिक भूगोलाचे प्रतीक वर वर पाहिल्यास प्राथमिक दृष्टिक्षेपात असे वाटू शकते, की महसुलातील हे केंद्रीकरण फक्त लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित होते. कारण त्या काळात बंगाल आणि मद्रास हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे प्रांत होते. पण महसुलाच्या आकड्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात समायोजित केले असता एक नवे चित्र समोर येते. सिंध प्रांताचे महसूल उत्पन्न त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा खूपच जास्त होते. त्यानंतर क्रमांक लागतो वायव्य सरहद्द प्रांताचा. पण सिंधच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी महसुलासह वायव्य सरहद्द प्रांताचा दुसरा क्रमांक येतो. जेव्हा महसूल क्षेत्रफळाच्या आधारे मोजला जातो, तेव्हादेखील तोच प्रकार दिसतो- बॉम्बे, बंगाल, सिंध आणि मद्रास हे प्रांत सर्वोच्च स्थानावर राहतात. त्यानंतरचा प्रांत म्हणजे मध्य प्रांत आहे. पण तो सुमारे १५ टक्क्यांनी मागे आहे. हा जो नमुना आहे, तो त्या काळातील आर्थिक चित्र स्पष्ट करणाऱ्या भूगोलाचे प्रतीक आहे. हे अग्रेसर प्रांत किनारी प्रदेश किंवा व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखले जात होते..‘बॉम्बे’ सर्व बाबतीत अव्वलएकूण महसूल असो, लोकसंख्येनुसार असो वा क्षेत्रफळानुसार बॉम्बे प्रांत हा सर्वच बाबतीत अव्वल ठरतो. अन् जेव्हा आपण लोकसंख्या घनतेच्या प्रमाणात (लोकसंख्या / क्षेत्रफळ) अशा भागाकाराने महसूल मोजतो, तेव्हा बॉम्बे प्रांताचा आकडा मद्रास प्रांतापेक्षा तब्बल १३५ टक्क्यांनी अधिक ठरतो! याच कारणामुळे पुढे हेच मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता प्रदेश महानगर स्वरुपात देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्र या स्वरुपात विकसित झाली. आजही त्यांचा देशाच्या संपत्तीनिर्मितीत निर्विवाद मोठा वाटा आहे. एक विशेष निरीक्षण एखाद्या प्रांताच्या एकूण महसूल उत्पन्नाचा आणि त्या महसुलाचे केंद्र व प्रांतिक सरकार यांच्यातील विभागणीचा परस्पर संबंधाबाबत आहे. आमच्या विश्लेषणानुसार जे प्रांत अधिक महसूल उत्पन्न करीत होते त्यांनी केंद्र सरकारला तुलनेने जास्त हिस्सा दिला. मात्र, हा संबंध दिशात्मक होता, प्रमाणावर बेतलेला नव्हता. म्हणजेच श्रीमंत-समृद्ध प्रांतांनी केंद्राला जास्त महसूल दिला. पण याबाबतची तफावत कायम एकाच प्रमाणात नव्हती. उदाहरणार्थ बॉम्बे आणि बंगाल या प्रांतांच्या लोकसंख्या घनतेनुसार समायोजित महसुलात ५० टक्क्यांहून अधिक तफावत आहे. पण त्यांच्या केंद्र-प्रांत महसूल प्रमाणात (प्रॉव्हिन्स टू सेंटर रेश्यो) केवळ पाच टक्क्यांपेक्षा कमी फरक दिसतो. म्हणजे अधिक महसूल म्हणजे नेहमीच केंद्राकडे प्रमाणानुसार अधिक वाटा असे नव्हते. हा संबंध फक्त प्रवाह दाखवतो, प्रमाण नाही. दुसरीकडे ओडिशा, वायव्य सरहद्द प्रांत, मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड या प्रांतांत वेगळा प्रवाह दिसतो. या प्रांतांत केंद्रासाठी मिळालेल्या प्रत्येक एका रुपयामागे प्रांतिक सरकारांना मिळालेला महसूल किमान दहा रुपये (ओडिशाच्या बाबतीत तब्बल ३२ रुपये) इतके होते. योगायोगाने हेच प्रांत लोकसंख्या घनतेनुसार समायोजित महसूल उत्पन्नात सर्वात तळाशी आहेत. परंतु त्यांच्या प्रमाणातील तफावत अतिशय मोठी आहे..ब्रिटिशकाळापासून त्याच प्रांतांची आघाडीया सर्व अभ्यासातून दोन मुख्य निष्कर्ष पुढे येतात. पहिला निष्कर्ष म्हणजे भारताचा सध्याची ‘आर्थिक भूगोलरचना’ हा पूर्वीच्या महसूल नकाशाशी जवळपास जुळते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या प्रांतांनी सर्वाधिक महसूल निर्माण केला तेच आज भारतातील प्रमुख महानगरीय आर्थिक क्षेत्रे बनले आहेत. त्यांच्या ऐतिहासिक आर्थिक मजबूत स्थानामागे त्यांना लाभलेली मूळ सागरी किनारपट्टी, व्यापारी जाळे, संपन्न-श्रीमंत कुटुंबे अन् उद्योग यांत दडलेले होते. ही संरचनात्मक अनुकूलता आजही या भागाच्या आर्थिक घडामोडी अन् समृद्धीचे स्वरूप ठरवते. दुसरा निष्कर्ष म्हणजे ‘महसूल संकलनातील असमतोल’ ही जुनीच बाब आहे. बॉम्बे, बंगाल, मद्रास आणि सिंधसारखे प्रांत अधिक व्यापारी-व्यावसायिकदृष्ट्या समृद्ध होते, तिथे केंद्र सरकारचा महसूल वाटा प्रांतिक सरकारांच्या तुलनेत अधिक होता. याबाबत सिंधचा उल्लेख विशेषत्वाने करावा लागेल. कारण या प्रांताचा बहुतांश भाग आता पाकिस्तानात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 