Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?

डॉ. अनिल धनेश्वर जगात आर्थिक पेचप्रसंग असला तरी भारताची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत जागतिक व्यापाराच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरणे राबविण्याच्या प्रयत्नात न पडता अकल्पित व अनाकलनीय होणाऱ्या बदलास धैर्याने सामोरे जाणे याशिवाय पर्याय नाही. कधी नव्हती एवढी अस्थिरता आज आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनुभवत आहोत. दूरगामी आर्थिक तसेच व्यावसायिक धोरणे आखणे व यशस्वीरीत्या राबविणे ही एक फार अवघड व अस्थिर प्रक्रिया होऊन बसली आहे. पण यातूनही विविध देशांतील अर्थव्यवस्था खूप काही शिकत आहेत. यासंदर्भात भारतातील परिस्थितीवर एक नजर टाकू या..सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेला देश म्हणजे भारत. आपली लोकसंख्या १४६.८४ कोटी आहे, जी रोज अंदाजे ३५ हजाराने वाढत आहे. त्यापैकी ६८ टक्के म्हणजे जवळजवळ १०० कोटी लोकसंख्या ही १५ ते ६४ या कार्यरत वयोगटातील आहे. याच्या उलट म्हणजे जगातील जवळपास सर्व विकसित देशांतील लोकसंख्या कमी होत आहे आणि तसेच हळूहळू वृद्धत्वाकडे झुकत आहे. याचाच अर्थ भारतीय नागरिक अनेक प्रगत देशांत स्थलांतरित होतील व त्या देशांची राज्यव्यवस्था तसेच सामाजिक व्यवस्था यशस्वीरीत्या चालवतील. भारतीय तरुणांना ही फार मोठी संधी आहे..रोज नव्या बातम्याट्रम्प सरकार सत्तेवर आल्यापासून रोज अकल्पित बातम्या समोर येत आहेत. अमेरिकेत जाण्यासाठी लागणाऱ्या ‘एच १ व्हिसा’ फीमध्ये विक्रमी वाढ केली आहे, जी सध्या अमेरिकी डॉलर एक लाख म्हणजे आजच्या विनिमयदराप्रमाणे रुपयांत ८८ लाख होतात. याआधी तो अमेरिकी डॉलर २,००० ते ५,००० च्या दरम्यान होता. याचाच अर्थ आता फक्त कुशल आणि ज्यांना जास्त पगार मिळू शकेल, असेच भारतीय नागरिक अमेरिकेत स्थलांतर करतील. अमेरिकेने अनेक वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढवल्याने त्या देशात महागाई होऊ शकते; तसेच अनेक औषधे किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता भासू शकेल. .‘अमेरिका प्रथम’ हे धोरण अमेरिकेला कितपत लाभदायक ठरेल, याबाबत शंका आहे. नुकतेच अमेरिकेत सरकारी खर्चावर बंधने आणली आहेत. अमेरिकेत विमानतळ, रस्ते वाहतूक, सार्वजनिक सेवा सुविधा, आरोग्यसेवा कोलमडू शकतील; जेणेकरून नागरी जीवन जटिल होईल. अंदाजे सहा लाख कर्मचारी जे विविध सेवा अमेरिकन नागरिकांना पुरवतात, त्यांना बेरोजगार केले आहे. या व अशा विविध धोरणांत वारंवार बदल होत आहे. जागतिक राजकारण तसेच व्यापार यामध्ये अमेरिकेचा इतर देशांच्या तुलनेत खूप मोठा हिस्सा असल्याने अमेरिकेमध्ये काहीही घडले तरी त्याचा परिणाम जागतिक राजकारण व अर्थकारणावर होत असतो. त्यामुळे जागतिक राजकीय तसेच व्यापार धोरणात सारखे बदल होत आहेत..एक ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू झालेल्या अमेरिकी सरकारच्या ‘शटडाऊन’मुळे कृषी विभागाकडून प्रकाशित होणाऱ्या अहवालांचे प्रकाशन थांबले आहे, ज्यात धान्य आणि तेलबियांसाठी जागतिक पुरवठा आणि मागणी संतुलन परिभाषित करणारा प्रमुख अंदाज समाविष्ट असतो. हा अहवाल उत्तर अमेरिकेपासून दक्षिण आशियापर्यंत जवळजवळ सर्व प्रमुख कृषी बाजारपेठांना व्यापणारा एकमेव ‘ओपन सोर्स’ म्हणून काम करत होता. अशा प्रकारचा कृषी उत्पादनाचा अंदाज अहवाल इतर कोणीही प्रकाशित करत नाही. परिणामी, व्यापाऱ्यांना मर्यादित संख्येच्या खासगी अहवालांवर आणि स्थानिक मूल्यांकनांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे आयात व निर्यात नियोजन आणि हेजिंगशी संबंधित जोखमी वाढवतात. त्यामुळे कृषी उत्पादनाच्या माहितीचे संकलन विविध कमॉडिटी बोर्ड तसेच ‘अपेडा’ यांनी यात लक्ष घालून याबाबत अहवाल प्रकाशित करावेत. भारताने कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहू नये..अजून एक चिंतेचा विषय म्हणजे नेपाळ, बांगला देश व पाकिस्तान या शेजारी देशातील अशांतता. हा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत चालला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा असिफ यांनी भारताविरुद्ध युद्ध केले जाईल, अशी घोषणा नुकतीच केली आहे. एकेकाळचे मित्र असलेले पाकिस्तान व अफगाणिस्तान यातदेखील युद्ध छेडले गेले. रशिया-युक्रेन त्यांच्यामधील युद्ध लौकर संपेल असे वाटत नाही. इस्राईल, हमास संघर्षाबाबतीतही दुर्दैवाने हेच म्हणावे लागेल. दोन्ही देशांनी युद्धबंदी ठराव केला; पण एकमेकांवरील हल्ले चालूच आहेत. या व अशा जागतिक प्रश्नांवर जगातील सर्व देशांनी एकत्रित धोरणे राबविणे हे फार गरजेचे आहे..भारताची प्रगती झाल्यास...सुदैवाने भारताचे सध्याचे राजकारण व अर्थकारण हे विविध देशांशी जोडले गेले आहे, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कितीही अस्थिरता आली तरी भारतावर त्याचा परिणाम इतर देशांशी तुलना केल्यास नगण्य आहे. याचे कारण म्हणजे केवळ भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी व सर्वांत मोठी आहे. ही सर्वांत मोठी घाऊक बाजारपेठही आहे. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश हा केवळ आपल्याच देशाला होत आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था या ६.५ टक्के किंवा यापेक्षा जास्त दराने वाढली तरच जग तरून जाईल, अशी आज परिस्थिती आहे. भारताचे जगातील सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. विकसित भारत होण्यासाठी कृषी, लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, ग्रामीणविकास, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, विदेशी गुंतवणूक, वाढती निर्यात अशा गोष्टी वाढवल्या तर आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्क्यांपर्यंत आणखी वाढू शकेल; जेणेकरून विकसित भारत २०४७ हे स्वप्न सत्यात येऊ शकेल..Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.भारत व ग्रेट ब्रिटन यात नुकताच ‘मुक्त व्यापार करार’ झाला. युरोपियन समुदायाबरोबरही असा करार होईल. राजकीय स्थिरता मिळवण्यासाठी चीन व भारतातही सामंजस्य करार होत आहेत. ‘युआन’ डिजिटल पेमेंटसाठी चीनने पावले उचलली आहेत. जेणे करून अमेरिकी डॉलरमध्ये होणारा व्यापार आता प्रत्येक देशाच्या चलनात होऊ लागेल. भारताने हा पर्याय फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सुरू केला आहे. भारताची अधिकृत `सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ प्रत्यक्ष रोख रकमेसारखे काम करते; परंतु डिजिटल स्वरूपात. ते थेट रिझर्व्ह बॅंकेद्वारे जारी केले जाते. हे वॉलेट गुगल प्ले किंवा ॲपल ॲपद्वारे डाउनलोड केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे त्वरित व्यक्ती-ते-व्यक्ती आणि व्यक्ती-ते-व्यापारी व्यवहार करता येतात. या सगळ्यांचा परिणाम अमेरिकी डॉलरचे महत्त्व कमी होत जाईल व देशी तसेच अंतर्देशीय व्यापार हा डॉलरविना केला जाईल. जागतिक अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलरमुक्त करण्याच्या दृष्टीने अनेक देश आज पावले उचलत आहेत..Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!.आत्मनिर्भर भारत व देशी वस्तूंचा वापर याला प्रोत्साहन हे सध्याचे धोरण कालानुरूप योग्य आहे. नुकताच जीएसटी दरदेखील कमी केला आहे, त्यामुळे अनेक गृहोपयोगी वस्तू, कपडे, अन्न पदार्थ, प्रवास, हॉटेल अशा अनेक क्षेत्रांना त्याचा लाभ तसेच रोजगारनिर्मिती होईल व अर्थव्यस्थेलाही गती मिळेल. सुदैवाने सध्या किरकोळ महागाईवर चांगल्यापैकी नियंत्रण आहे.आपला 'जीडीपी' हादेखील जून २०२५ या तिमाहीला ७.८ टक्के अनपेक्षित दराने वाढला. यावर्षीचा दिवाळीतील व्यापार व ऑक्टोबर २०२५ या महिन्यातील 'जीएसटी'चे संकलन विक्रमी आकड्यापर्यंत पोहोचेल, या काही समाधानकारक गोष्टी आहेत. परंतु सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत जागतिक व्यापाराच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरणे राबविण्याच्या प्रयत्नात न पडता अकल्पित व अनाकलनीय होणाऱ्या बदलास धैर्याने सामोरे जाणे याशिवाय पर्याय नाही.(लेखक सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) 