प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?

Demographic Dividend and India's Advantage: जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगातही भारताची स्थिती तुलनेने चांगली आहे. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशामुळे देशाला मोठे विकासाचे वाव आहे.
India economic outlook 2025

India economic outlook 2025

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

डॉ. अनिल धनेश्वर

जगात आर्थिक पेचप्रसंग असला तरी भारताची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत जागतिक व्यापाराच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरणे राबविण्याच्या प्रयत्नात न पडता अकल्पित व अनाकलनीय होणाऱ्या बदलास धैर्याने सामोरे जाणे याशिवाय पर्याय नाही.

कधी नव्हती एवढी अस्थिरता आज आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनुभवत आहोत. दूरगामी आर्थिक तसेच व्यावसायिक धोरणे आखणे व यशस्वीरीत्या राबविणे ही एक फार अवघड व अस्थिर प्रक्रिया होऊन बसली आहे. पण यातूनही विविध देशांतील अर्थव्यवस्था खूप काही शिकत आहेत. यासंदर्भात भारतातील परिस्थितीवर एक नजर टाकू या.

Loading content, please wait...
India
global news
Dollar
Currency
Economic Changes
geopolitical challenges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com