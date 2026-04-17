Premium|Fixed Deposit (FD) : खरंच, ‘एफडी’ हा बोअरिंग प्रॉडक्ट आहे का?

डॉ. वीरेंद्र ताटके - tatakevv@yahoo.comआ जच्या आधुनिक काळात तरुण पिढीला बँकेतील मुदतठेव अर्थात ‘एफडी’ हा स्थिर आणि पारंपरिक गुंतवणूक पर्याय कालबाह्य वाटतो. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, ईटीएफ यांसारख्या पर्यायांमध्ये असलेली चढ-उतारांची रोमांचकता तरुणांना अधिक आकर्षित करते; त्यामुळे ‘एफडी’सारखी साधी, स्थिर गुंतवणूक त्यांना ‘बोअरिंग’ वाटते. या विषयावरील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांतील संवाद...अनिकेत : नमस्कार सर, येऊ का? तुम्हाला फोन केला आणि लगेच निघालोच. शिक्षक : अरे वा! इतक्या पटकन! आत्ताच पाच मिनिटांपूर्वी फोन केला होतास ना? आणि तुझ्या चेहऱ्यावरचं ते भाव काय सांगतायत? जबरदस्त वैतागलेला दिसतोयस. अनिकेत : (खुर्चीवर बसत, वैतागून) काय सांगू सर, एक तर बाहेर एवढं ऊन पडलं आहे. रस्त्यावरून येताना अक्षरशः डोकं भणभणायला लागलं आणि त्यात आमच्या बाबांचा डोक्याला ताप! शिक्षक : (हसत) उन्हावर माझा काहीही इलाज नाही रे. फार तर तुला लिंबू सरबत देऊ शकतो; पण बाबांचा ताप म्हणजे नक्की काय प्रकरण आहे?.अनिकेत : अहो सर, उन्हापेक्षा त्यांचाच ताप जास्त आहे. गेले आठ-दहा दिवस त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करतोय; पण ऐकायलाच तयार नाहीत. ‘आपण काळानुसार बदलायला हवं’ हे त्यांना पटतच नाही. बाबांना दरवर्षी मार्च महिन्यात त्यांच्या ऑफिसमधून बोनस मिळतो. इतर ऑफिसमध्ये दिवाळीत बोनस देतात; पण बाबांच्या ऑफिसमध्ये आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बोनस देण्याची परंपरा आहे. बोनस फार मोठा नसतो; पण बाबा दरवर्षी ती संपूर्ण रक्कम बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये (एफडी) गुंतवतात आणि बोनसची रक्कम कमी असल्यामुळे त्या ‘एफडी’वर मिळणाऱ्या व्याजातून ‘टीडीएस’सुद्धा कापला जात नाही.शिक्षक : (मान हलवत) खूपच शिस्तबद्ध नियोजन आहे, हे तर!अनिकेत : (थोडा चिडून) यात काय शिस्तबद्ध आहे सर! सगळं जग पुढे निघालंय. लोक म्युच्युअल फंडात, शेअर बाजारात, ‘ईटीएफ’मध्ये गुंतवणूक करतायत आणि आमचे बाबा मात्र त्या एकाच बोअरिंग प्रॉडक्टमध्ये पैसे अडकवून ठेवतायत!शिक्षक : (हसत) ‘बोअरिंग प्रॉडक्ट’ - उपमा मात्र, भन्नाट आहे!अनिकेत : नाही तर काय! शेअर बाजारात चढ-उतार, नफा-तोटा, एक्साइटमेंट असते. म्युच्युअल फंडात एसआयपी, एनएव्ही, रिटर्न याचं थ्रिल असतं. ‘एफडी’मध्ये काय? शिक्षक : (खोडकरपणे) म्हणजे गुंतवणूक ही थ्रिल मिळवण्यासाठी करायची असते, असं तू म्हणतोयस? मला हे नव्यानेच कळलं!अनिकेत : (थोडा नरम होत) नाही सर, तसं नाही... पण माझं म्हणणं असं की शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडात महागाईच्या दरापेक्षा जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. 'एफडी'चा व्याजदर मात्र बहुतेक वेळा महागाईपेक्षा कमीच असतो.शिक्षक : अगदी बरोबर आहे; पण एक गोष्ट तू विसरलास... महागाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी लागते. अल्पकाळात शेअर बाजारात तोटाही होऊ शकतो. कधी कधी परतावा अत्यल्प मिळतो. गेल्या दोन-तीन वर्षांत शेअर बाजारात, जे चढ-उतार झाले, ते तू पाहिलेच आहेस.अनिकेत : हो सर, ते मान्य आहे; पण निदान सोनं किंवा चांदीमध्ये, तरी गुंतवणूक करायला हवी ना? ते तरी 'सेफ हेवन' मानले जातात.शिक्षक : अरे, सोनं-चांदीसुद्धा पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. गेल्या काही दिवसांत त्यांचे भाव कसे कोसळले ते पाहिलंस ना? त्यातही अल्पकाळात तोटा होऊ शकतो.अनिकेत : पण म्हणून 'एफडी'मध्ये पैसे ठेवून तोट्याचा धंदा करायचा? महागाईमुळे प्रत्यक्षात आपलं भांडवलच कमी होतंय ना!शिक्षक : अरे, ‘एफडी’चा उद्देश जास्त परतावा देणं नसतो, तर तिचा खरा उद्देश असतो- भांडवलाचं संरक्षण, स्थिर उत्पन्न आणि मानसिक शांतता! प्रत्येक गुंतवणूक सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करेलच, असं नसतं.अनिकेत : (कुतूहलाने) म्हणजे?शिक्षक : तुला सांगतो, तुझ्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च हाच बोनस आणि ‘एफडी’मधून भागला आहे. गेल्या वर्षी तुझे आजोबा आजारी पडले तेव्हा मेडिक्लेम अपुरा पडला होता. त्या वेळी ‘एफडी’मधले पैसेच उपयोगी आले. कोरोना महासाथीच्या काळात, जेव्हा उत्पन्नाबाबत अनिश्चितता होती, तेव्हा घरातील सर्व खर्च याच ‘एफडी’मधून भागवले गेले.अनिकेत : (आश्चर्याने) ओह! मला हे सगळं माहीतच नव्हतं सर; पण तुम्हाला हे सगळं कसं माहित?शिक्षक : (हसत) कारण तुझे बाबा मला चांगले ओळखतात.अनिकेत : (गोंधळून) म्हणजे?शिक्षक : गेल्या आठवड्यात ते इथे आले होते. ‘अनिकेत ‘एफडी’बाबतीत फार वैतागलाय,’ असं म्हणाले. हे सगळं त्यांनीच मला सांगितलं. खरं तर, मला तुला सांगू नको असं त्यांनी बजावलं होत; पण तुझा आजचा रुद्रावतार पाहून माझा नाइलाज झाला!अनिकेत : सॉरी सर..! मला यातलं काहीच माहीत नव्हतं!शिक्षक : तुझे बाबा म्हणालेच तसं! मीही तुला काही बोलणार नव्हतो; पण शेवटी तुला हे कळायलाच हवं ना! अरे, ‘एफडी’मध्ये निश्चित परतावा असतो. ‘एफडी’ करताना माहीत असतं, की १, २ किंवा ५ वर्षांनंतर तुम्हाला किती रक्कम मिळणार आहे. शेअर बाजाराच्या चढ-उतारांचा इथे परिणाम होत नाही. शेअर बाजार कोसळला, महागाई वाढली, तरी त्याचा ‘एफडी’वर थेट परिणाम होत नाही. म्हणूनच निवृत्त लोक, ज्येष्ठ नागरिक आणि सावध गुंतवणूकदार ‘एफडी’ पसंत करतात..अनिकेत : पण तरुणांसाठी ‘एफडी’चा काय उपयोग?शिक्षक : नक्कीच आहे. ‘एफडी’ फक्त ज्येष्ठांसाठी नाही. तरुणांसाठी ‘एफडी’ हा इमर्जन्सी फंड तयार करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. अचानक गरज पडली, तर ‘एफडी’ मोडून पैसे मिळू शकतात. म्हणून ‘एफडी’ला ‘पैशांचे सुरक्षित पार्किंग’ म्हणतात, जे पैसे लगेच वापरायचे नाहीत; पण जोखीमही घ्यायची नाही, त्यासाठी ‘एफडी’ उत्तम आहे.अनिकेत : पण काळाबरोबर ‘एफडी’च्या सिस्टीममध्ये काही बदल कसा झाला नाही? फक्त एकच प्रॉडक्ट!शिक्षक : कोण म्हणलं! अरे, 'एफडी'चे वेगवेगळे प्रकार आहेत. उदा. रेग्युलर 'एफडी'मध्ये ठेवीवर मिळणारे व्याज मासिक, तिमाही किंवा वार्षिक स्वरूपात खात्यात जमा होते. त्यामुळे ज्यांना निश्चित उत्पन्न हवे असते, त्यांच्यासाठी ही 'एफडी' उपयुक्त ठरते. दुसऱ्या बाजूला, क्युम्युलेटिव्ह 'एफडी'मध्ये व्याज अधूनमधून न देता ते मूळ रकमेत जोडले जाते व मुदतपूर्तीनंतर एकरकमी रक्कम मिळते; त्यामुळे दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी ती फायदेशीर ठरते. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळ्या 'एफडी'चा पर्याय उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये अधिक व्याजदर मिळतो. एवढंच नाही, तर 'फ्लेक्सी एफडी'मध्ये सेव्हिंग खात्यातील अतिरिक्त रक्कम आपोआप 'एफडी'मध्ये गुंतवली जाते व गरज पडल्यास सहज उपलब्ध होते. तुम्हा तरुणांसाठी हा पर्याय खूपच उत्तम आहे. शिवाय भारतात 'डीआयसीजीसी'मुळे ठराविक रकमेपर्यंत ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळत असल्याने त्या सुरक्षित ठरतात.अनिकेत : अरे बापरे! यातलं काहीच माहीत नव्हतं मला!शिक्षक : तेच सांगतो आहे मी, 'एफडी'सुद्धा आता 'स्मार्ट' झाली आहे. आता मोबाईल ॲपवर काही मिनिटांत 'एफडी' करता येते आणि मोडताही येते.अनिकेत : पण 'एफडी'वर 'टीडीएस' लागू होतो, हे नकारात्मक नाही का?शिक्षक : 'टीडीएस' लागू होतो; पण तो पारदर्शक आहे. 'एफडी'वर मिळणारं व्याज तुमच्या उत्पन्नात धरलं जातं. शिवाय आता 'टीडीएस'मुळे शिस्त लागते. टॅक्स देणं हा दोष नाही, ती जबाबदारी आहे; तसेच तुमचं वार्षिक एकूण उत्पन्न करपात्र होत नसेल तर फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच देऊन तुम्ही 'टीडीएस' टाळू शकता..अनिकेत : आलं लक्षात!शिक्षक : दीर्घकाळासाठी एकटी 'एफडी' पुरेशी नसते; पण लघु ते मध्यम कालावधीसाठी सुरक्षितता महत्त्वाची असेल, तर ती उपयुक्त आहे. म्हणूनच 'एफडी' आणि इतर गुंतवणूक पर्याय हे एकमेकांचे स्पर्धक नाहीत, तर पूरक आहेत.अनिकेत : थोडक्यात, 'एफडी'ला बोअरिंग म्हणणं चुकीचं आहे! 'एफडी' ही 'शो-ऑफ' गुंतवणूक नाही, तर 'स्लीप-वेल' गुंतवणूक आहे.शिक्षक : अगदी बरोबर! 'एफडी' कंटाळवाणी नाही; ती शिस्तबद्ध आणि जबाबदार आहे.अनिकेत : धन्यवाद सर! आता गुंतवणुकीकडे मी अधिक समजूतदार नजरेने पाहीन.(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत. ९२२५५११६७४). 