Premium|Fixed Deposit (FD) : खरंच, ‘एफडी’ हा बोअरिंग प्रॉडक्ट आहे का?

Fixed Deposit (FD) : खरंच, 'एफडी' हा बोअरिंग प्रॉडक्ट आहे का?

Bank Investment Options : तरुण पिढीला मुदतठेव (एफडी) हा पर्याय 'बोअरिंग' वाटत असला, तरी आर्थिक संकटात हीच गुंतवणूक ढाल बनून उभी राहते. शेअर बाजाराच्या झगमगाटात मुदतठेवीचे महत्त्व आणि तिचे विविध प्रकार समजून घेणे आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक आहे.
Fixed Deposit (FD)

डॉ. वीरेंद्र ताटके - tatakevv@yahoo.com

आ जच्या आधुनिक काळात तरुण पिढीला बँकेतील मुदतठेव अर्थात ‘एफडी’ हा स्थिर आणि पारंपरिक गुंतवणूक पर्याय कालबाह्य वाटतो. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, ईटीएफ यांसारख्या पर्यायांमध्ये असलेली चढ-उतारांची रोमांचकता तरुणांना अधिक आकर्षित करते; त्यामुळे ‘एफडी’सारखी साधी, स्थिर गुंतवणूक त्यांना ‘बोअरिंग’ वाटते. या विषयावरील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांतील संवाद...

अनिकेत : नमस्कार सर, येऊ का? तुम्हाला फोन केला आणि लगेच निघालोच.

शिक्षक : अरे वा! इतक्या पटकन! आत्ताच पाच मिनिटांपूर्वी फोन केला होतास ना? आणि तुझ्या चेहऱ्यावरचं ते भाव काय सांगतायत? जबरदस्त वैतागलेला दिसतोयस.

अनिकेत : (खुर्चीवर बसत, वैतागून) काय सांगू सर, एक तर बाहेर एवढं ऊन पडलं आहे. रस्त्यावरून येताना अक्षरशः डोकं भणभणायला लागलं आणि त्यात आमच्या बाबांचा डोक्याला ताप!

शिक्षक : (हसत) उन्हावर माझा काहीही इलाज नाही रे. फार तर तुला लिंबू सरबत देऊ शकतो; पण बाबांचा ताप म्हणजे नक्की काय प्रकरण आहे?

