Premium|Form 6 Controversy: भारताच्या लोकशाहीसमोरचा फॉर्म ६ चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय?

लेखिका – श्रद्धा कोळेकरमतदार यादीत नाव असणे ही मतदानाची पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची अट. पण याच विषयावरून आज देशभरात आंदोलन पेटले आहे आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांचा राजीनामा मागितला जातो आहे, लोकं रस्त्यावर उतरून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात प्रश्न विचारतायेत. हा मुद्दा इतका गंभीर बनण्यामागे जो फॉर्म ६ आहे तो नेमका काय आहे, कायद्याच्या चौकटीत त्याला काय महत्त्व आहे, याच प्रक्रियेशी संबंधित Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरून सध्या निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणता महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, या विषयाता न्यायालयाने काय म्हंटलं आहे, मुख्य निवडणूक आयोगाचं काय म्हणणं आहे आणि कायदा काय सांगतो हे सगळं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .Form 6 म्हणजे काय?मतदार यादीत नव्याने नाव नोंदवण्यासाठी वापरला जाणारा अर्ज म्हणजे Form 6. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा लवकरच १८ वर्षे पूर्ण होणाऱ्या पात्र नागरिकाला या अर्जाद्वारे मतदार म्हणून नोंदणी करता येते. अर्जामध्ये नाव, जन्मतारीख, पत्ता, नातेवाईकाचे नाव, वय आणि निवासाचा पुरावा यांसारखी माहिती मागितली जाते. हा अर्ज ऑनलाइन किंवा संबंधित Electoral Registration Officer कडे सादर करता येतो.मात्र २०२५ पासून मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेमुळे या Form 6 भोवतीचा विषय अधिक संवेदनशील झाला. वाद नेमका कशावरून झाला?SIR च्या माध्यमातून जुन्या मतदार याद्यांशी संबंधित माहितीच्या आधारे मतदारांची पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन Form 6 मध्ये अतिरिक्त माहिती मागितली जाऊ लागली. अर्जदाराने स्वतःचे नाव किंवा आई-वडिलांचे अथवा आजी-आजोबांचे नाव पूर्वीच्या SIR च्या मतदार यादीत होते का, यासंबंधी माहिती देण्याची तरतूद करण्यात आली. काही प्रकरणांत संबंधित मतदारसंघ, मतदान केंद्र आणि अनुक्रमांक यांसारखी माहितीही मागितली जात होती.याच अतिरिक्त माहितीवरून प्रश्न उपस्थित झाला. कारण वैधानिक नियमांनुसार असलेल्या Form 6 मध्ये आणि ऑनलाइन पोर्टलवर दिसणाऱ्या Form 6 मध्ये फरक का निर्माण झाला, हा मुद्दा पुढे आला.या बदलाला निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनीही आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ बाहेरून आयोगावर करण्यात आलेला राजकीय किंवा सामाजिक आरोप राहिला नाही, तर आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. .निवडणूक आयोगाचे अधिकार किती?भारतीय संविधानातील Article 324 निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देते. मतदार याद्या तयार करणे, त्यात दुरुस्ती करणे आणि निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवणे ही आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.मात्र Article 324 हा अमर्याद अधिकार देणारा कलम नाही. निवडणूक आयोगाला आपले अधिकार वापरताना संसदेकडून केलेले कायदे आणि त्याअंतर्गत तयार झालेले नियम यांचे पालन करावे लागते.मतदार नोंदणीसंदर्भातील महत्त्वाचा कायदा म्हणजे Representation of the People Act, 1950. त्याच्या कलम २८ अंतर्गत मतदार याद्यांच्या तयारीशी संबंधित नियम तयार करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार Registration of Electors Rules, 1960 तयार करण्यात आले आहेत आणि Form 6 हा त्याच वैधानिक चौकटीचा भाग आहे.त्यामुळेच या वादातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असा आहे की, वैधानिक नियमांमध्ये निश्चित केलेल्या Form 6 मध्ये अतिरिक्त माहिती किंवा घोषणा प्रशासकीय पातळीवर जोडता येते का?मतदाराचा अधिकार आणि संविधान या प्रकरणात संविधानातील Article 325 आणि Article 326 यांचाही संदर्भ महत्त्वाचा आहे.Article 325 नुसार धर्म, वंश, जात किंवा लिंगाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला मतदार यादीतून वगळता येत नाही किंवा अशा आधारावर स्वतंत्र मतदार यादी तयार करता येत नाही.Article 326 प्रौढ मताधिकाराची घटनात्मक चौकट निश्चित करते. १८ वर्षे पूर्ण केलेला भारतीय नागरिक, कायद्याने अपात्र ठरवलेला नसल्यास आणि संबंधित मतदारसंघातील आवश्यक पात्रता पूर्ण करत असल्यास मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र ठरतो. .सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?या प्रकरणात ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेली सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरली.मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली. Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.यासोबतच न्यायालयाने संबंधित नोंदी मागवल्या. Form 6 मध्ये नेमका बदल कोणी केला, तो कोणत्या प्रक्रियेत करण्यात आला आणि त्याला कायदेशीर आधार काय होता, हे तपासण्याच्या दिशेने न्यायालयाने पाऊल टाकले.ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण या बदलासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा आधार घेतला गेला होता का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला होता. न्यायालयाने मात्र Form 6 च्या बदलाला स्वतःची मंजुरी असल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. मग आधीच्या न्यायालयीन आदेशाचा संबंध काय?बिहारमधील SIR च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी दिलेला निर्णय या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे.मतदारांची पात्रता तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रांबाबत काही अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले होते. मात्र हे अधिकार अमर्याद नसून ते विद्यमान कायदेशीर चौकटीत आणि SIR च्या उद्देशाशी सुसंगत पद्धतीने वापरले गेले पाहिजेत, ही भूमिका न्यायालयाने घेतली होती.त्यामुळे ‘सर्वोच्च न्यायालयाने Form 6 मध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली होती’ असा थेट अर्थ या निर्णयातून काढता येत नाही. .आयोगाची बाजू काय?निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार मतदार याद्या अचूक असणे ही निष्पक्ष निवडणुकीची मूलभूत गरज आहे. दुबार नोंदी, चुकीची माहिती, अपात्र मतदार किंवा एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंद असलेली नावे यांसारख्या समस्या दूर करण्यासाठी मतदारांची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. SIR सारख्या प्रक्रियेत जुन्या मतदार याद्यांशी संबंधित माहितीचा वापर करण्यामागेही हाच उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.मात्र दुसरीकडे प्रश्न असा आहे की, मतदार यादी अधिक अचूक करण्याच्या प्रयत्नात नव्या मतदाराला नोंदणी करताना अशी माहिती देणे अनिवार्य केल्यास पात्र नागरिकांसाठी प्रक्रिया अनावश्यकपणे कठीण होईल का?विशेषतः ज्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे जुने मतदार नोंदणीशी संबंधित कागद उपलब्ध नाहीत, स्थलांतरित कुटुंबे आहेत किंवा जुन्या मतदार याद्यांमध्ये त्यांची माहिती सहज उपलब्ध नाही, अशा नागरिकांसाठी हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आयोगाची स्वायत्तता की कायदेशीर मर्यादा?या संपूर्ण वादाचा गाभा याच ठिकाणी आहे. निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवण्यासाठी त्याला स्वायत्तता असणे आवश्यक आहे. मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी राहिल्या तर त्याचा परिणाम थेट निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो. पण स्वायत्तता म्हणजे कायद्यापेक्षा वरचे स्थान नव्हे. जर एखादी प्रक्रिया संसदेकडून केलेल्या कायद्यात किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांमध्ये निश्चित केली असेल, तर तिच्यातील महत्त्वपूर्ण बदल कोणत्या अधिकाराने आणि कोणत्या प्रक्रियेत केला, हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे.म्हणून Form 6 चा वाद हा एका फॉर्ममधील अतिरिक्त कॉलमचा प्रश्न नसून घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती आणि वैधानिक नियमांचे पालन यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्न आहे. .पुढे काय होणार?सध्या या प्रकरणाचा अंतिम न्यायालयीन निकाल झालेला नाहीफॉर्म ६ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने अद्याप सुधारित फॉर्मला वैध किंवा अवैध ठरवलेले नाही. मात्र, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या नव्या फॉर्मला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे किंवा नाकारले आहे, असा अर्थ आधीच्या निकालातून काढता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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