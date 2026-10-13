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Premium|Form 6 Controversy: भारताच्या लोकशाहीसमोरचा फॉर्म ६ चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय?

Election Commission of India: Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरून सध्या निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणता महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, जाणून घेऊया या लेखातून
supreme court form 6

supreme court form 6

Esakal

Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)
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लेखिका – श्रद्धा कोळेकर

मतदार यादीत नाव असणे ही मतदानाची पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची अट. पण याच विषयावरून आज देशभरात आंदोलन पेटले आहे आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांचा राजीनामा मागितला जातो आहे, लोकं रस्त्यावर उतरून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात प्रश्न विचारतायेत. हा मुद्दा इतका गंभीर बनण्यामागे जो फॉर्म ६ आहे तो नेमका काय आहे, कायद्याच्या चौकटीत त्याला काय महत्त्व आहे, याच प्रक्रियेशी संबंधित Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरून सध्या निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणता महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, या विषयाता न्यायालयाने काय म्हंटलं आहे, मुख्य निवडणूक आयोगाचं काय म्हणणं आहे आणि कायदा काय सांगतो हे सगळं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

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