Premium : फुटबॉलच्या देशात क्रिकेटचा अंकुर!

Italy cricket team journey in T20 World Cup 2026 : भारत-श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा सुरू आहे. बलाढ्य संघांची आगेकूच सुरू असतानाच क्रिकेटच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत पदार्पण करणाऱ्या इटलीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले... नेपाळला पराभूत करून त्यांनी विश्वकरंडक स्पर्धेतील पहिला विजय साजरा केला. नंतर क्रिकेटचे जनक असलेल्या इंग्लंडला त्यांनी रडकुंडीला आणले. अखेरच्या साखळी सामन्यात दोन वेळच्या टी-२० विश्वकरंडक विजेत्या वेस्ट इंडीजलाही टक्कर दिली... यंदाचा टी-२० विश्वकरंडक इटलीवासीयांसाठी अजरामर असा स्वप्नवत ठरला आहे..इटलीचे नाव समोर आले, की आपल्याला आठवतो त्यांचा फुटबॉल इतिहास... फिफा वर्ल्डकप स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेल्या इटलीने १९३४, १९३८, १९८२ व २००६ मध्ये फुटबॉलचे विश्वविजेतेपद पटकावले. १९७० व १९९४ मध्ये ते उपविजेते होते. १९९० आणि १९७८ मध्ये त्यांनी अनुक्रमे तिसरे व चौथे स्थान पटकावले. त्याशिवाय युरोपियन चॅम्पियनशिप (१९६८ व २०२०), कॉन्मेबोल-युएफा चषक चॅम्पियन्स (CONMEBOL–UEFA Cup of Champions), फिफा कॉन्फेडरेशन कप आणि यूईएफए नेशन्स लीग स्पर्धाही त्यांनी गाजवल्या आहेत. फुटबॉलचा समृद्ध इतिहास असलेल्या इटलीने आता क्रिकेटच्या मैदानावर आपले पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. २०२६ ची टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा म्हणजे त्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल म्हणावे लागेल..‘एसी मिलान’ आणि क्रिकेटचे विस्मरण‘एसी मिलान’चे नाव फुटबॉलप्रेमींच्या चांगलेच लक्षात असेल. ‘एसी मिलान’ची स्थापना १८९९ मध्ये इंग्रज प्रवासी हर्बर्ट किलपिन यांनी ‘मिलान फुटबॉल आणि क्रिकेट क्लब’ म्हणून केली. पण, क्रिकेट नावापुरतेच राहिले आणि त्यांचे संपूर्ण लक्ष फुटबॉलकडे वळले.इटलीत क्रिकेटचा पहिला चेंडूइटलीमध्ये क्रिकेटचा सर्वात जुना उल्लेख १७९३ मध्ये नेपल्स बंदरात थांबलेल्या अॅडमिरल नेल्सनच्या खलाशांनी खेळलेल्या सामन्याचा आहे. पण, दुसऱ्या महायुद्धानंतर क्रिकेटचे पुनरुज्जीवन होऊ लागले. १९६० च्या दशकात रोममध्ये व्हिला डोरिया पॅम्फिलीपासून सेंट पीटरच्या भव्य मैदानावर क्रिकेटची भरभराट झाली. ऑस्ट्रेलियन आणि ब्रिटिश दूतावास, संयुक्त राष्ट्र अन्न आणि कृषी संघटना, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्हज असोसिएशन, व्हेनेरेबल इंग्लिश कॉलेज आणि बेडा कॉलेज यांनी ‘रोम अॅशेस’साठी स्पर्धा करणारे संघ मैदानात उतरवले..T20 World Cup2026 : गल्ला भरला...दर्जाही उंचवा.फुटबॉल खेळणाऱ्या हातात बॅट कशी आली?क्रिकेटचा खेळ इटलीच्या युवकांना समजावणे तितके सोपे नव्हते. त्यासाठी बेसबॉलची मदत घेतली गेली. ‘एक खेळाडू चेंडू फेकतो. यष्टी उडवणे हे त्याचे अंतिम ध्येय असते. दुसऱ्या खेळाडूच्या हातात बॅट असते. ज्याने स्टम्प वाचवायचे असतात आणि शक्य तेवढ्या जोरात चेंडूला टोलवायचे असते...’ अशा पद्धतीने युवकांना क्रिकेट समजावण्यात आले.फुटबॉलची पूजा करणाऱ्या इटलीसारख्या राष्ट्रासाठी, क्रिकेट म्हणजे परदेशी लोकांचा खेळ म्हणून चर्चेत होता. त्यामुळेच क्रिकेट समजावून सांगणे हे एक आव्हान होते. देशाच्या व्यवस्थेत ते अंतर्भूत करणे हे पूर्णपणे वेगळे आव्हान होते. इटलीचे पहिले क्रिकेट कर्णधार फ्रान्सिस अल्फोन्सस जयराजा यांचा मुलगा लिआंद्रो यांना क्रिकेट खेळ समजणे तेवढे अवघड झाले नाही. ७८ वर्षांचे फ्रान्सिस जयराजा हे गेल्या आठवड्यात मुंबईत होते आणि वानखेडेच्या मैदानावर इटलीने नेपाळला पराभूत करून इतिहास रचला, त्याचे ते साक्षीदार राहिले. फार पूर्वी आपण पाहिलेले स्वप्न अन् विश्वकरंडक स्पर्धेत वानखेडे स्टेडियमवर मिळवलेल्या विजयाचा इतिहास घडताना पाहणे अजूनही जयराजा यांना अकल्पित वाटते. ‘आपण इथे पोहोचू असे मला कधीच वाटले नव्हते. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत प्रवेश करणे हेच मला एका चमत्कारासारखे वाटले होते. त्यात नेपाळला हरवणे, ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे,’ असे जयराजा तेव्हा माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते..१९६८ मध्ये रोम विद्यापीठात गणिताचा अभ्यास करण्यासाठी जयराजा श्रीलंकेतील जाफना येथून इटलीला आले. लवकरच त्यांनी ब्रिटिश आणि ऑस्ट्रेलियन दूतावासात परदेशी व्यक्तींसोबत क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली, ज्यांचे संघ ‘रोम अॅशेस’ खेळत असत. जाफना येथे घरी परतल्यावर, ते महाविद्यालयीन क्रिकेट खेळले; पण ते कधीही व्यावसायिकरीत्या त्यात सहभागी झाले नव्हते. इटलीमध्ये फुटबॉल अटळ होता. विशेषतः गिगी रिवा आणि जियानी रिवेरा यांच्या काळात क्रिकेटचा विचार होणेच शक्य नव्हते. पण, त्यांनी सिमोन गॅम्बिनो यांच्यासोबतीने हे शिवधनुष्य उचलले.‘मी अनेकदा पालकांना क्रिकेट बेसबॉलच्या भाषेत समजावून सांगतो. कारण, बेसबॉल जरी इटलीमध्ये फारसा खेळला जात नसला तरी, तो टीव्हीवर दाखवला जातो म्हणून आपल्याला त्याबद्दल थोडी माहिती आहे. पण, मी म्हणतो की बेसबॉल कंटाळवाणा आहे आणि क्रिकेट मजेदार आहे,’ असेही जयराजा सांगत होते..Premium|Ishan Kishan batting highlights : खेळ नाही फक्त विचार बदलले .१९७० च्या दशकाच्या अखेरीस रोममध्ये इतर मैदानांवर क्रिकेट पुन्हा सुरू झाले तेव्हा, व्हिला डोरिया पॅम्फिली काळातील इटालियन-श्रीलंकेचे फ्रान्सिस अल्फोन्सस जयराजा, इटालियन-भारतीय मासिमो दा कोस्टा, ऑस्ट्रेलियन डेसमंड ओ’ग्रेडी आणि सीरियन इसाम कहाले या चार खेळाडूंनी १९८० मध्ये ‘डोरिया पॅम्फिली क्रिकेट क्लब’ची स्थापना केली. त्यानंतर इटलीत क्रिकेट हळूहळू प्रचलित होत गेले. खेळ समजावण्यापासून, त्यासाठी सुविधा तयार करणे, खेळाडू घडवणे इत्यादी अनेक संकटांवर मात करत आज इटलीचे क्रिकेट विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत पोहोचले आहे.१९९० च्या दशकात आशियाई खेळाडू इटलीत आले ज्यामुळे क्रिकेटची संख्या आणि दर्जा बळकट झाला. जयराजा यांनी १९९३ पर्यंत कर्णधारपद भूषवले. त्याच वर्षी इटलीने न्यूझीलंडचे महान खेळाडू मार्टिन क्रो यांची काही काळासाठी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली. गॅम्बिनो १९९२ च्या विश्वकरंडक स्पर्धेदरम्यान क्रो यांना भेटले होते आणि त्यांना रोमला आमंत्रित केले होते. इटली १९८४ मध्ये आयसीसी संलग्न संघ बनला होता. १९९५ मध्ये असोसिएट दर्जा मिळवणारा तो पहिला संलग्न संघ बनला होता. इटलीने १९९६ मध्ये डेन्मार्कमध्ये झालेल्या पहिल्या युरोपियन चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेतला आणि १९९७ च्या आयसीसी स्पर्धेतही खेळला. आजही क्रिकेटसाठीच्या सुविधा ही तिथली सर्वात मोठी अडचण आहे..इटलीने आयसीसी स्पर्धांमध्ये आपल्या संघात मोठ्या संख्येने दुहेरी नागरिकत्व असलेले खेळाडू समाविष्ट केले. विशेषतः ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश आणि दक्षिण आफ्रिकन इटालियन वंशाचे खेळाडू, जे कधीही इटलीमध्ये राहिलेले नाहीत आणि इटालियन देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळत नाहीत. ‘खेळाडू पात्रतेसाठी वंशानुसार नागरिकत्व पुरेसे नाही’ असा निर्णय आयसीसीने दिल्यानंतर संघाने २००१ च्या आयसीसी ट्रॉफीमधून माघार घेतली.२०२६ च्या विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळणाऱ्या इटलीच्या संघात इटालियन वंशाचा एकही खेळाडू नाही. या संघात निवडलेल्या पंधरा खेळाडूंपैकी फक्त पाच खेळाडू इटालियन रहिवासी होते, जे सर्व दक्षिण आशियाई देशांमधून किशोरवयीन किंवा तरुण वयात स्थलांतरित झाले होते. दक्षिण आफ्रिकेचा फ्रँचायझी खेळाडू जेजे स्मट्स याला त्याच्या पत्नीकडून इटालियन नागरिकत्व मिळाल्यानंतर इटलीच्या संघात स्थान देण्यात आले, ज्याचे पणजोबा इटलीमध्ये जन्मले होते..टी-२० विश्वकरंडक अन् इटलीच्या पंखांना बळ२०१८ मध्ये इटलीला टी-२० संघाचा दर्जा मिळाला. २०२५ च्या युरोपियन रिजन फायनलमध्ये पोहोचून इटलीने २०२६ च्या विश्वकरंडक स्पर्धेची पात्रता निश्चित केली. नेदरलँड्सने ही पात्रता स्पर्धा जिंकली असली तरी उपविजेता म्हणून इटलीलाही विश्वकरंडक खेळण्याचा मान मिळाला आणि त्यांनी या संधीचे सोने केले. पहिल्याच सामन्यात त्यांना स्कॉटलंडकडून दारुण हार पत्करावी लागली असली तरी मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम त्यांनी गाजवले. वानखेडे जे नेपाळचे होम ग्राउंडच बनलेले दिसले, तिथे इटलीने रोमहर्षक विजय मिळवला. त्यानंतर ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियममध्ये इटलीने क्रिकेटचे जनक असलेल्या इंग्लंडचा घाम फोडला. दोन वेळच्या टी-२० विश्वकरंडक विजेत्या वेस्ट इंडीजलाही विजयासाठी संघर्ष करण्यास भाग पाडले. इटलीची ही वाटचाल अनेकांना प्रेरित करणारी आहे. या स्पर्धेनंतर इटली, नेपाळ, अमेरिका आदी संघांना चांगले व्यासपीठ मिळवून देण्याची जबाबदारी आयसीसीवर आहे. या देशांसाठी स्पर्धांचे आयोजन केले, तर तेही भविष्यात बलाढ्य संघांना टक्कर देऊ शकतील.फुटबॉलच्या देशात क्रिकेटचे अंकुर फुललेले पाहून, क्रिकेटवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला आज नक्कीच आनंद झाला असेल. पण, आता प्रश्न एकच, या अंकुरांना झाड होण्यासाठी संधी कोण देणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 